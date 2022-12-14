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Декабрьские вечера. Святослав Рихтер играет музыку Шумана (1986)

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Декабрьские вечера. Святослав Рихтер играет музыку Шумана
Из цикла “Декабрьские вечера”. В исполнении Святослава Рихтера произведения Роберта Шумана:
Блюменштюк, соч. 19
Восточные картины (экспромты фа минор и си-бемоль минор в 4 руки, соч. 66)
3 этюда для фортепиано по каприсам Паганини, соч. 3
4 фуги, соч. 72
Токката, соч. 7

Ведущая – директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Ирина Антонова.
Съемка в Белом зале Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

#ФильмКонцет
ТО Экран 1986
Автор сценария – Татьяна Коваленко
Режиссер – Святослав Чекин
Оператор – Елена Шатрова
Оператор – Леонид Зотенко
Оператор – Эрик Малинин

#ДекабрьскиеВечера #СвятославРихтер #РобертШуман #фортепиано #Richter #Schuman #piano

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pPcsTfLCpE8
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