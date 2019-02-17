Главная » Вооруженные силы, История

“Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом чисты… “. 75 лет назад будущие писатели Василь Быков и Виктор Астафьев освобождали Правобережную Украину

16:50. 17 февраля 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Российская Газета

В год 365-летия воссоединения России и Украины редакция «Родины» открыла рубрику, которая напоминает читателям об общем и славном прошлом двух братских народов.

Зимой 1944 года, освобождая Правобережную Украину, 19-летний лейтенант Василь Быков и его ровесник-красноармеец Виктор Астафьев оказались причастны к окружению врага под Корсунем.

Задача: окружить армию Вёлера!

Грандиозные сражения на Украине, начавшиеся в июле 1943-го, не прекращались. Форсировав в конце сентября Днепр, Красная Армия начала освобождать Правобережную Украину. И к январю 1944-го в линии фронта образовались два огромных выступа, обращенных на запад, — западнее Киева и между Черкассами и Запорожьем. А между ними — выступ, обращенный на восток. Там, западнее Черкасс, войска 8-й армии вермахта (генерал пехоты Отто Вёлер) все ещё стояли на берегу Днепра.

Неудивительно, что в Москве решили срезать этот выступ и окружить армию Вёлера.

Для этого силам 1-го и 2-го Украинских фронтов (генералы армии Николай Ватутин и Иван Конев) надлежало нанести удары навстречу друг другу и соединиться под Уманью, возле узловой станции Христиновка.

Для войск Конева путь к Христиновке (да и к другим целям январского наступления) лежал через район Кировограда — и 5 января 1944 года 2-й Украинский начал Кировоградскую операцию.

“Каждый десятый из воевавших в России знает Кировоград, — подытоживал собиравший воспоминания немецких ветеранов Второй мировой журналист Пауль Карель. — Это было одно из тех мест, где война шла особенно ожесточенно“1.

Севернее города удар наносила 5-я гвардейская армия, где в 399-м стрелковом полку 111-й стрелковой дивизии командовал взводом лейтенант Василь Быков.

В бой идут писари

В наступление под Кировоградом 399-й пошел, не отдохнув после тяжелых декабрьских боев под Александрией и Знаменкой.

Лейтенант Василь Быков:

“Тогда “не спали сутками. Бессонница и усталость вызывали состояние полного безразличия. Даже под огнем не хотелось окапываться или искать укрытие: убьют, и черт с ним! Только бы поскорей, чтобы не мучиться, не мерзнуть. Лютая стужа была сильнее страха. Особенно ночью, в степи. Мороз не давал сомкнуть глаз, пробирал до костей. Дрожишь всем телом, топаешь ногами. Даже лежа в снегу сучишь ими, как в агонии. До сознания доходили только команды командиров вперемежку с матюками. Или обстрел с близкого расстояния. Почти в упор. Или, когда мины ложились рядом. Тогда на короткое время охватывал страх. А затем опять наваливалась усталость и безразличие ко всему“2

Шли вперед, не отдохнув и не пополнившись после декабрьских боев, каждый из которых обходился в сотни убитых и раненых. Таких боев, что не хватало даже пополнения из местных жителей, которых сразу после освобождения их села призывали в ближайшую часть…

В стрелки и пулеметчики пришлось зачислять писарей и других тыловиков; с такими-то стрелковыми ротами 399-й и пошел наступать под Кировоградом…

Правда, измотаны были и немцы. Они, описывали декабрьские бои юго-восточнее Кировограда ветераны 2-й парашютной дивизии вермахта, “спят в ямах, пьют воду из растопленного снега, грызут замерзшие куски хлеба. Даже в зимних костюмах они промокают, их продувает ветер, они замерзают до мозга костей. Их осунувшиеся грязные лица прорезаны глубокими морщинами, глаза лихорадочно горят“3

Лейтенанту Быкову тоже довелось разрубать «немецким ножевым штыком» в новогоднюю ночь “замерзшую буханку хлеба“4.

Ручной пулемет и два автомата

В 1944 году советское командование уже умело создать перед наступлением такой артиллерийский кулак, что немецкая оборона под Кировоградом была прорвана. “Куда ни глянь, — вспоминали парашютисты 2-й дивизии, — линия между белым снегом и черным небом полна огнедышащими орудиями“5. Затем снег на перепаханных снарядами полях исчез, осталась лишь черная мерзлая земля…

Однако уцелевшая немецкая пехота дралась упорно, была хорошо обучена, насыщена скорострельными пулеметами MG42.

И с первых же часов под Кировоградом образовался «слоеный пирог». На одних участках наши танки и пехота прорывались вперед, а на других враг продолжал держаться. Его окружали, он прорывался к своим — и в советских тылах вновь вспыхивали бои…

Опыт декабрьских боев — когда «пулеметным огнем выкашивало в степи роту за ротой за несколько часов» — в 399-м все же учли. Днем старались ослабить врага огнем, а ночью — проникнуть через разрывы в обороне, обойти «фрица» с фланга.

Но какой огонь могли дать остатки быковской роты? Из автоматического оружия — ручной пулемет и два автомата. Артиллерийскую же поддержку наступления (в отличие от артподготовки) организовывали еще плохо.

Лейтенант Василь Быков:

“Не спали порою целыми сутками. Иногда — ни одного часа. Так вот, сонные, топаем по наполовину заметенному шляху, многие спят на ходу, спотыкаются, падают. Хлесткий мат поднимает их, и люди, едва разлепив ресницы, бредут дальше“6

Фронт без линии фронта

Сила обороны вермахта заключалась не только в MG42, но и в умении наносить контрудары. Тут помогали привычка командиров к маневру и хорошо налаженное взаимодействие родов войск. В дивизии вермахта воевали не пехотные полки или танковые батальоны, а боевые группы — их командиры имели в своем распоряжении и пехоту, и танки, и артиллерию, и саперов.

3-я танковая дивизия врага была окружена в Кировограде. Но прорвалась, сманеврировала — и обрушилась на советские войска, наступавшие северо-западнее города.

Под удар одной из ее боевых групп и попал 399-й стрелковый — совершавший в ночь на 10 января 1944 года очередной ночной марш.

Лейтенант Василь Быков:

«Вдруг смотрю — рядом, в невысоких зарослях, замелькали какие-то фигуры. Я не успел ещё толком их разглядеть, как одна за другой полоснули автоматные очереди — трассирующими по всей колонне. Кинжальный огонь. 

В зарослях — танки. Сколько их там, в полутьме не разберешь — может, четыре или пять. Может, ещё больше. Вот уже, рыча моторами и строча из пулеметов, они движутся на нас. А между ними — автоматчики, кричат на бегу: „Рус, сдавайся!“»

Лейтенант Быков был ранен в ногу, контужен в живот и едва не раздавлен танком — гусеница уже «придавила полу шинели и обдала снежной пылью…» Но тут “кто-то поднимается во весь рост с гранатой в руке и размахивается так, что аж в воздух взлетает полевая сумка. Такая сумка была только у ротного, лейтенанта Миргорода. Он! Раздался взрыв”. Танк остановился и загорелся…

А дальше снова «слоеный пирог». По селу, куда доставили раненых, утром ударили минометы и танковые пушки — опять немецкая боевая группа в советском тылу! Хату санчасти, из которой успел выбраться Быков, разнесли снаряды…

А дальше — пикировщики «Юнкерс-87». Они могли добиться прямого попадания в танк, и Быков предпочел свалиться с подобравшего его Т-34 и заползти в придорожную хату.

Лейтенант Василь Быков:

Утром 11 января — «выстрелы, разрывы, крики», дверь чулана, где лежал Быков, распахивает немец. «Одной рукой за скобу держится, в другой — автомат. Глаза наши встретились. Уложить его из пистолета — секундное дело. А ему, чтобы дать очередь, нужно перебросить автомат в правую руку. Мгновения… Я не нажал на спусковой крючок, а он не перебросил свой „шмайсер“, отпустил дверную скобу — и опрометью на улицу…»

А дальше — в село входят свои. Быкова подвозят до железнодорожного переезда. И там опять «немцы, похоже, окопались». А поодаль — «едут крытые немецкие машины, видно, драпают из Кировограда».

Только в ночь на 12 января, «опираясь на чью-то винтовку», лейтенант Быков «докульгал» до села, где были свои. И лишь к вечеру (попав под еще одну бомбежку) его привезли в армейский госпиталь7.

А 7 марта лейтенант Быков был исключен из списков Красной Армии. Как погибший 10 января в районе деревни Большая Северинка и похороненный там же в братской могиле!

Отменили этот пункт приказа только в мае 1950 года.

И еще 2500

Контрудары врага вынудили Конева прекратить 16 января Кировоградскую операцию. Не пробились к Христиновке и наступавшие от Белой Церкви войска Ватутина.

Там, на левом крыле 1-го Украинского фронта, все было так же, как и на 2-м Украинском.

И наступление с совершенно истощенными войсками. В 29-м и 48-м стрелковом полку 38-й стрелковой дивизии к 14 января из 18 стрелковых рот остались две. Остальные выбило полностью8.

И контрудары немецких боевых групп.

И новые тяжелые потери. В отличие от быковской 111-й дивизии, многие командиры все ещё били врага в лоб — а войска были почти не обучены. Молодежь, мобилизованная в ноябре 1943-го в Фастове, не прошла на войне и сорока верст — уже в январе погибла под Белой Церковью9

Там, где наступали батальоны
и прошли верст двадцать к высоте,
при дороге список поименный
в два столбца на мраморном щите.
Вглядываюсь, всматриваюсь, вчитываюсь,
сверху вниз и снизу вверх гляжу.
Слишком многих недосчитываюсь
и в столбцах не нахожу…
Сквозь ковыль и буйство иван-чая,
кипень одуванчиков, осот
вдруг в просвете замечаю:
“И еще 2500“10,

— писал в 1980-е, посетив места, где воевал зимой 44-го, ветеран 1-го Украинского фронта Владимир Жуков.

Корсуньский «котел»

12 января Ставка уменьшила замах и нацелила войска Ватутина и Конева на окружение не всей армии Вёлера, а лишь двух её корпусов. Для этого клещи надлежало сомкнуть под Шполой.

И 25-26 января 5-я гвардейская и 6-я танковые армии (генерал-лейтенанты танковых войск Павел Ротмистров и Андрей Кравченко) рванулись на Шполу.

Советские офицеры-танкисты на глазах учились воевать. Передовые отряды уже не боялись действовать в отрыве от главных сил. Это нормально для танкиста!

Немцы сомкнули фронт за прорвавшимися бригадами Ротмистрова, но те продолжали идти вперед! И 28-го, у Звенигородки, соединились с передовым отрядом Кравченко. Окружив тем самым 11-й (генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман) и 42-й (генерал-лейтенант Теобальд Либ) армейские корпуса в районе Корсуня (с мая 1944-го — Корсунь-Шевченковский).

1 февраля на Украине стал таять снег. Техника вязла в размокшем черноземе…

3-й танковый корпус (генерал танковых войск Герман Брайт) попытался деблокировать окруженных, но пробился лишь до деревни Лысянка, что на реке Гнилой Тикич. И там, не дойдя до «котла» с десяток километров, выдохся.

Тогда в ночь на 17 февраля 11-й и 42-й — сосредоточившиеся к тому времени близ деревни Шендеровка — сами стали прорываться на Лысянку, навстречу Брайту.

Колоннами, напролом!

Свидетелем этого и стал красноармеец Виктор Астафьев — связист 92-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 17-й артиллерийской дивизии прорыва (входившей в 27-ю армию 1-го Украинского фронта). Отразивший потом свои впечатления в повести «Пастух и пастушка».

Красноармеец Виктор Астафьев:

«Из круговерта снега возникла и покатилась на траншею темная масса людей. С кашлем, криками и визгом ринулась она в траншею, провалилась, завязла, закопошилась в ней.

Началась рукопашная.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужею, немцы лезли вперед безумно и слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за этой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, мерзлые, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим и по немцам, не разбираясь, кто где. Да и разобрать уж ничего было нельзя».

Затем “бой откатился куда-то в сторону, в ночь“11.

Обо всем этом писали и немцы. И о том, что пустили в ход штыки, и что всякая организация у них в ходе боя исчезла, и что не сумевшие пробиться на Лысянку забирали южнее (где опять бросались вперед)…

Но внутреннее кольцо окружения (где и стояла 92-я артбригада) они прорвали.

Красноармеец Виктор Астафьев:

“Впереди тявкала полковая (76мм. - Авт.) пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий ружейный огонь, да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре ещё две трубы начали бросать мины; затрещал припоздало и обрадованно ручной пулемет, а станковый молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры чужих солдат, от низко севших касок казавшихся безголовыми, и бросались во тьму, вдогон своим, с криками и плачем.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял“12

Не на этом ли участке дрался отряд 18-летнего старшины Ивана Мельникова? «У нас имелся, — вспоминал он, — „максим“, два ручных пулемета, мы поддерживали батарею 76-миллиметровок.

Лежали прямо в снегу, выкопав окопчики в колеях от машин, укрывшись в воронках.  Немцы прорывались отчаянно. Правее нас опрокинули и полностью уничтожили стрелковую роту. В прорыв устремились сотни немцев. Мы стреляли им во фланг, некоторые падали, остальные продолжали бежать».

Еще и через сутки, в ночь на 18 февраля, “в снежной полутьме мелькали вдали тени. Выходили из окружения остатки немцев. Мы давали очередь-другую, иногда посылала снаряд батарея, в которой остались два орудия, оба поврежденные“13

Финал

Через внешнее кольцо окружения враг прорывался уже утром 17 февраля — когда его колонны и толпы стали прекрасной целью для пушек и пулеметов танков Ротмистрова и Кравченко.

Красноармеец Виктор Астафьев:

“Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, помеченную редкими деревцами, высыпала туча народа — не стало видно снега. Из оврагов тоже вываливали и вываливали волна за волною толпы людей и катились навстречу тем, что взлохмаченным прибоем наплывали от села. Между ними сужалось и сужалось белое пространство. С двух сторон на всех скоростях катили танки, стискивая все плотнее в кучу людей, закруживая их водоворотом, разметывая на стороны грудью, прорубая пулеметами просеки, вбивая в толпы бегущих снаряды…“14

На других участках немцы избежали встречи с танками и артиллерией, но многие утонули в Гнилом Тикиче.

Из примерно 54 тысяч окруженцев 30-32 тысячам все-таки удалось вырваться из кольца15. Но шесть дивизий и бригада, в составе которых остались эти тысячи, были уже небоеспособны. Всю технику, все тяжелое вооружение они бросили — да и людей потеряли слишком много.

Дивизии направили на переформирование — и на фронте их у врага не стало.

Не зря их разгром назвали потом «Корсунь-Шевченковским побоищем».

1. Карель П. Восточный фронт. Кн. 2. Выжженная земля. 1943—1944. М., 2003. С. 298.
2. Быков В. Долгая дорога домой. М.; Мн., 2005. С. 55-56.
3. Мабир Ж. Война в белом аду. Немецкие парашютисты на Восточном фронте 1941—1945 гг. М., 2005. С. 283-284.
4. Быков В. Указ. соч. С. 60.
5. Мабир Ж. Указ. соч. С. 295.
6. Быков В. Указ. соч. С. 55, 62.
7. Там же. С. 64-73.
8. Лебединцев А.З., Мухин Ю.И. Отцы-командиры. М., 2004. С. 422, 435-436.
9. Драбкин А.В. На войне как на войне. М., 2012. С. 411.
10. Жуков В. «Там, где наступали батальоны…» // Новый мир. 1987. N 5. С. 165.
11. Астафьев В.П. Пастух и пастушка. Современная пастораль // Повести о войне. Кишинев, 1983. С. 242, 246.
12. Там же. С. 246.
13. Першанин В. «Мы пол-Европы по-пластунски пропахали…» М., 2010. С. 424-425.
14. Астафьев В.П. Указ. соч. С. 281-282.
15. Манштейн Э., фон. Утерянные победы. Ростов-на-Дону, 1999. С. 599.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/100606

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дневниковые записи А.Мозгового
...Святого Духа – это един Господь Бог, так нельзя разделить Россию,... очередного провала бойцы прижали комбата, и тот сказал в...Святого Духа – это един Господь Бог, так нельзя разделить Россию,...и жертвенность так же предаются, как наши. Русских и украинцев просто...
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2015
... с места событий. Как ранее сообщал наш портал, в Херсонской области... повстанцы подожгли налоговую. Дай Бог, чтобы так было… Так...кровь», — сказал комбат. «Все мои молитвы к Господу Всемогущему — чтобы были..., что таким образом Порошенко предал не только их, но...
Сводки от Ополчения Новороссии на 8 марта 2015
... его предали. Подло, цинично, бесчеловечно. И хватит вам, господа затупинцы,... Об этом сообщил экс-комбат и народный депутат Семен ...: «Украинцы? Так быстро?.. Наши! Слава Богу!» Я к ним, а ...торчу колодой. Что делать, Господи? Ох, как я взмолилась! Реву дитём...
Новости Украины и Новороссии 08 июня 2015
...Алмаз-Антей».7. Экс-комбат Семенченко требует от Киева ...борьба сатаны против Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа..... Идеалы майдана вновь преданы и растоптаны. Банда ... провалилась, — украинские волонтеры Как рассказала украинскому изданию «Вести...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>