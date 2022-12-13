Жертва гендерной политики
Жертва гендерной политики
Бывший американский спецназовец Крис Бек, ставший знаменитостью десять лет назад из-за трансгендерности, заявил, что намерен вернуть себе первоначальный пол. Как пишет New York Post, Бек рассказал, что стал жертвой обмана, и это сломало ему жизнь, поэтому теперь он пытается всё исправить. Он также отметил, что начал открыто говорить о трансгендерстве ради защиты детей в нынешней политической атмосфере, когда по всей Америке открываются гендерные клиники.
«Морской котик» в отставке Крис Бек стал знаменит десять лет назад, объявив, что он трансгендер. Но сейчас, пишет New York Post, он заявляет, что намерен вернуть себе первоначальный пол, и призывает американцев «проснуться» и понять, какой вред детям причиняют медицинские услуги по смене пола.
«Не верьте ни единому слову из того, что вы увидели и услышали на CNN обо мне, — рассказал Крис Бек, ранее известный под именем Кристин, блогеру Робби Старбаку в интервью, которое было опубликовано в этом месяце. — То, что произошло со мной за прошедшие десять лет, разрушило мою жизнь. Я сам разрушил свою жизнь. Я сам с собой такое сотворил, но мне помогли».
«Я беру на себя всю ответственность, — продолжил он. — Я выступал на CNN и всё такое, и именно поэтому я сейчас здесь, пытаюсь все исправить».
Бек обрёл скандальную известность в 2013 году, когда дал интервью репортёру CNN Андерсону Куперу о смене пола на женский.
«Меня использовали. Я был очень наивен, я поступил неправильно — и мною воспользовались. Меня пропагандировали. Мною воспользовались очень многие, знавшие гораздо больше меня. Они знали, что делали. А я не знал», — заявил Бек в интервью.
Он 20 лет прослужил в ВМС США, в том числе в группе развития специальных средств флота. Его 13 раз отправляли на боевые задания, и он получил более 50 наград за службу.
По словам Бека, он начал открыто говорить о трансгендерстве ради защиты детей в нынешней политической атмосфере, когда по всей Америке открываются гендерные клиники.
«По всей Америке работают тысячи гендерных клиник, — заявил он. — Как только туда приходят дети и говорят что-то типа «я девочка-сорванец с мальчишескими повадками, и мне это нравится», психолог заявляет: «Ага, ты трансгендер». И уже на следующий день девочку сажают на гормоны, причём они используют гормоны для медицинской кастрации педофилов. И эту дрянь они дают здоровой 13-летней девочке». «Правильно ли это? — спрашивает Бек. — Вот почему я призываю Америку очнуться и прийти в себя».
Бек рассказал, что, когда он начал процедуру смены пола, понадобилась всего одна часовая встреча в комитете по делам ветеранов, после чего ему предложили гормоны.
«Я зашёл в кабинет к психологу, и вскоре вышел оттуда с письмом, где говорилось, что я трансгендер. Мне выписали гормоны. Мне выписали всякие прочие лекарства, — заявил он.
Когда я начал всё это принимать, очень многое в моём организме пошло не так, — добавил он. — Что-то оплатила комиссия по делам ветеранов. Я извиняюсь перед американским народом за то, что сделал».
Бек рассказал, что уже семь лет не принимает гормоны.
«Это многомиллиардная индустрия, сговор между психологами, хирургами, которые используют гормоны, химические препараты, последующее лечение, — продолжил он. — По всей нашей стране действуют тысячи гендерных клиник. И каждая такая гендерная клиника выгребает из наших карманов более 50 миллионов долларов».
https://russian.rt.com/inotv/2022-12-13/NYP-otstavnoj-specnazovec-rasskazal-kak – цинк
https://nypost.com/2022/12/11/retired-navy-seal-chris-beck-who-came-out-as-trans-announces-detransition-destroyed-my-life/ – оригинал на английском
Доктор Шапов ,а вы из этого фармсиндиката здесь? И что вы сделали с хохлами на Украине уроды -заставили менять идентичность ,внедрили в мозг ,что нацисты Вермахта вас спасали и сегодня геи ЕС-это здорово,закрыли и уничтожили Православие и их церкви ,создали тысячи ,не шучу (есть списки в нэте по областям )сект двинутых Братств всякого рода славян и др.баптистских уродов )тысячи сект .Только больной человек отрекается от родителей ,рисует на теле д.мо ,зигует,с оторванной ногой идет в бой .Что вы сделали со своим народом уроды.Или он для вас с локи не свой.И хором здесь требуете от России ,плюя ей в лицо ,очистить землю от вас же?..Этот Смердяков ,хоть раз пожалел хохла и Украину ??его все время интересует с кем спит Путин в свои 70 лет??
А с чего Вы взяли, мадам с дислексией и склерозом, что слово “доктор” относится к медицине или фарм ? Догоняете Витюшку по МР ? Не мешаю. Догоняйте. Говорю же, что свою дислексию будете подтверждать в своём каждом комменте. Что и происходит.
как же с, забудешь вас Доктор Гебелльс ..помнишь своего подельника -он что гинекологом был
Им просто надо на кого то списать свой, (с каждым днем все более становищийся понятным что неудачный) эксперимент.
Стоя в луже, – решил потопать ?
Прикольно, чел сначала продал свою трансформацию демократам, сейчас продает растрансформацию республиканцам. Не, конешно, фрик он знатный, но и голова тоже варит в нужную сторону.
Тут, кстати, на днях оборотную сторону своего СНИЛСа читаю:
Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях:
Изменения фамилии, имени……пола… Офигеть, подстава.
нет -не получишь темки -есть природные сбои и они должны учитываться -а вот креативные подельники и их способы получение барышей -это про другое…
Я вот тут, от скуки, позабавлялся новыми терминами в отношении некоторых участников. Помнится, Вы тоже публиковали разные пограничные состояния мозга хомо. А , уважаемый Жэка, Вы смотрели тему “абьюзинга” ? Тема старая, но , кажись, актуальна сегодня.
Плагиатом балуешься впридачу заочник вечерник?Прочитал на Афторшоке статейку и тут же нё применил ,типа он вспомнил,что знаком..развил
” В настоящее время эпидемия дислексии охватила все политические элиты стран Запада А отсюда она угрожает всему миру, где уже наблюдаются отдельные вспышки. Пока не локализированные крупные очаги расположены в Киеве, Брюсселе, Лондоне и в Вашингтоне, что характерно проявляется уже при чтении «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», который может служить даже неким тестом для выявления пострадавших…
Например, когда больной, пытался осмыслить пункты Комплекса мер и, прилагая неимоверные усилия, вникнуть в их содержание, все-таки доходил до п.9, который предусматривал восстановление полного контроля Украиной над границей, крайне возбуждался и тут же начинал требовать немедленного его выполнения. При этом, совершенно очевидно, что содержание предыдущих 8 пунктов полностью выпадало из его сознания, как будто их и не существовало…”
А что с абьюзингом -это ж темка сосунков мамкиных,обиженых или опущенных(в переносном конечно) в детстве и мстящих потом всем и вся …Тебе что то показалось родное в женечке -Что?7её половая неопределенность ,несмотря на двоих детей,или от жира бесится и ищет приключения
Щас бабушатник отабъюзит Вас по полной. Так что я мимо и так все ясно.
*О, кстати, уже.
“Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях:
Изменения фамилии, имени……пола… Офигеть, подстава.”
Ха-ха, – Жека ты опаздал(а).
Надо было года три назад этим вопросом озадачится…
А сейчас эта надпись на обратной стороне не имеет юридической силы
Или я ошибаюсь!?
Ошибаешься частично.
Наблюдаю не в первый раз приходит на фирму ханурик со школьным образованием.
Раньше ездил в Польшу что то продавал.
Потом на корпоративе становится на колени м клянется, что жизь отдаст за фирму.
Начальница пищевого производства его берет, потому что ён харошый.
С “вышкой” остаются на улице торговать штанами на рынке.
Потом проблемы фирмы списывают на него, что без образования пришел он.
И по новой тоже самое.
Если что обратись к дохтару Жорику. Он и тебе даст новое страховое и себе нарисует.
https://www.youtube.com/watch?v=Po5p1jCHEfM
лишь бы было все по честному поделено
Как можно опоздать туда куда не стремишься? Мое физическое тело меня вполне устраивает, как говорится “ни убавить, ни прибавить”, половая ориентация была определена мною еще в детстве и менять я ничего не собираюсь.
А то что у кого то не хватает масла в голове, что бы идентифицировать пол собеседника, читая комментарии, отправляемые им на протяжении нескольких лет и не смотря на оставленные многочисленные подсказки – так это не мои проблемы. Не находите?
Очень надеюсь, что этот текст был не очень сложен для Вашего восприятия.
“”Очень надеюсь, что этот текст был не очень сложен для Вашего восприятия.” и кто же тут виновен ,что ты была здесь представлена так самолично?Ты ж у нас из Ярославля ,а там театр даже есть ,а остальные из глубин сибири..Но твои комментики по детски инфантильные и с креативным душком и определенными героями в качестве подражания ,не оставляют людям с жизненым опытом выбора видеть тебя иначе..Ах ,как жаль ,сейчас жорик плюсанет ,а психованный и тонкоорганизованный локи где то лижет себя
Извините, я по-сумасшедски не понимаю.
Даже так.
А я то по старинке думал что половая принадлежность зарождается в утробе матери,а не по “подсказкам” в коментариях и вообще…)
Окей, утерли мне нос. Поправляюсь. Конечно же не принадлежность, а ориентация.