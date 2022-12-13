Лукашенко о национализации
Лукашенко о национализации
Украинские, польские и финские хозяева [уходят], люди остаются, технологии остаются, производство существует. Какая смена собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева – до свидания. До свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. Какая смена собственника? С этого момента предприятие национализировано. Не ждите каких-то документов. Направьте в правительство, они вам до Нового года поменяют собственника.
Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, а сегодня это в основном из недружественных стран и прочих ушли, помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все ж есть! Ну я же вам на примере Макдоналдса это говорил. Работал и работает, и люди приходят, и продукцию производят нормальную, но это наше уже предприятие. Не захотели американцы работать – ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы. Точно так и здесь. Все же осталось, они ж с собой ничего не забрали? А если бы забрали, то я бы поснимал головы. Никто ничего не должен забрать!
Мы по Икеа говорили – «Икеа, ах Икеа!». Ну до свидания! Мы эти табуретки сделаем. Чисто политический момент – им сказали уходить, они ушли, до свидания! А вот вернем мы их обратно или нет – вопрос! (с) Лукашенко
~~..~~ Здравствуйте ~~..~~
…ко-ВСЕМ – Обращение:
_”КАК рулюет этот “бацько” в Белоруссии,
и КАК живёт ТАМ – тамошнее население”?
“КАКАЯ – полит-оциальная обстановка ТАМ” -
вопрос простой – вот такой ЗАДАМ”…
(Предпалагая,что “ЭТО” – известно Вам)
_Ведь НЕсмотря НА разное – неплохо(НАВЕРНОЕ)живёт страна.
и РАЗНЫМИ достижениями(ТАМошними)- она наполнена…
ГОВОРЯТ,что в-этом году ТАМ – хороший Урожай ЗЕРНА…
и СВОИМ,белорусским ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ – Обеспечена она(Белоруссия).
(Энергоресурсов – ТАМ тоже хватает – эконоика “работает”…)
_Но вот Свобода слова(в-социуме)- там ОТСУТСТВУЕТ…
ТАМошняя Полит-ЦЕНЗУРА(в местячковых “сми”)- комм-рии БЛОКИРУЕТ!
* Правду о Полит-соц-РЕАЛИЯХ – НЕЗЬЗЯ говорить,Могут И – ПОСАДИТЬ…
* ТАМошний социум ПРИНУЖДАЮТ – “хомут” МОЛЧАНИЯ “носить”…
:-( За Полит-Правду – “ХАЛЬТ” и – ТВАРам-об\в АСФАЛЬТ…
__:-(наверное ТАМошняя власть – Полит-ОШИБКУ Допустила(как и в РФ),
что за-МНОГОлетие правления Т.Н.”бацьки” – ему ЗАМЕНУ НЕ подготовила…
ИЗ окружения Т.Н.”бацьки” – ТЕ “козырные” НЕ-совсем годятся…
НА разных совещаниях У-него,ТАКОЕ впечатление,что ОНИ – его БОЯТСЯ…
(ОН – Реальную Ошибку ДОПУСТИЛ,что Замену себе – НЕ подготовил…)
_Ну так-КАК,господа читатели,КТО-ЧТО решится О Белоруссии сказать?
но ТО,что ТАМ во-многом Лучше чем В нынешней рф-ii – Нужно ПРИЗНАТЬ!
* Там НЕТ ЛЖЕ-патрии(Т.Н.”едроССни”)которая продолжает – РФ разрушать!
* В-этом плане ТОТ “бацько” Молодец – Сумел “такИХ–ОБУЗДАТЬ”…
:-)Удачи и благополучия(при-всём…)- можно Белоруссии поЖелать. :-)
—> Но Факт и то,что ТАМ – МНОГОе,во-всём – Вчера Нужно всёже МЕНЯТЬ…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уваажением – Валерий Бондарикк.
г.Эдмонтон. Канада. 13-12-22.
Валера, Вы – белорус. И в Беларуси у Вас много родственников. Спросите у них.
Лучше сами скажите: “многое нужно менять”. Что конкретно? Что Вы заметили со стороны? Имеете ввиду экономику или политику?