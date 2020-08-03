Лукашенко идёт ва-банк, выборы в Белоруссии и беспорядки в Хабаровске

В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме, даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», в особенности по ситуации вокруг ареста сотрудников российских ЧВК в Белоруссии по приказу Лукашенко, а также о ситуации в Хабаровске. Вот что получилось в итоге.

Хронометраж:

00:00 — Что сегодня происходит в Белоруссии

04:36 — Чем должны закончится беспорядки в Хабаровске

07:05 — Нужны ли ограничения президентских сроков

09:07 — Справятся ли спецслужбы Белоруссии с беспорядками

10:11 — Об экономической программе «Курс Благополучия»

11:32 — Об императоре Александре III

12:57 — Возможен ли запрет на владение золотом для частных лиц

16:11 — Что поменяется в отношениях с Россией с приходом Байдена

17:04 — Будет ли вторая волна коронавируса

18:56 — Какие технологии используются против Лукашенко

22:59 — Будет ли запущен Северный поток-2

24:08 — На чьи деньги осуществили революцию на Кубе

24:58 — О перелетах либеральных блогеров в США

25:54 — Как вернуть России переданную часть Баренцева моря

27:03 — Кто и когда ответит за преступления на Украине

30:12 — Есть ли будущее за криптовалютой

32:01 — О «репрессиях» против патриотов

34:30 — О последствиях падения рубля

36:58 — Какая судьба ждёт Белоруссию

39:19 — Об отношении к коронавирусным ограничениям

40:57 — О либеральном тоталитаризме

42:13 — За что судят Джулиана Ассанжа

42:43 — О социальных исследованиях и политических технологиях

43:31 — Как Россия платит дань США

45:27 — Почему нужно поддерживать Путина

47:20 — Почему войска ЛДНР не заняли Мариуполь

47:59 — Когда произойдёт национализация ЦБ

49:15 — Почему власти заигрывают с либералами

50:02 — Почему США хотят увеличить военную помощь Украине

50:55 — Будет ли снижение пенсионного возраста

51:20 — О геноциде русских военных в польских лагерях

53:08 — Кто виноват во взрывах во время Бостонского марафона

55:01 — Почему не разгоняют митинги в Хабаровске

57:30 — Об истории отравления Литвиненко

58:22 — Об отношении к Солженицыну

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: