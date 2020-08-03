Лукашенко идёт ва-банк, выборы в Белоруссии и беспорядки в Хабаровске
В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме, даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», в особенности по ситуации вокруг ареста сотрудников российских ЧВК в Белоруссии по приказу Лукашенко, а также о ситуации в Хабаровске. Вот что получилось в итоге.
Хронометраж:
00:00 — Что сегодня происходит в Белоруссии
04:36 — Чем должны закончится беспорядки в Хабаровске
07:05 — Нужны ли ограничения президентских сроков
09:07 — Справятся ли спецслужбы Белоруссии с беспорядками
10:11 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
11:32 — Об императоре Александре III
12:57 — Возможен ли запрет на владение золотом для частных лиц
16:11 — Что поменяется в отношениях с Россией с приходом Байдена
17:04 — Будет ли вторая волна коронавируса
18:56 — Какие технологии используются против Лукашенко
22:59 — Будет ли запущен Северный поток-2
24:08 — На чьи деньги осуществили революцию на Кубе
24:58 — О перелетах либеральных блогеров в США
25:54 — Как вернуть России переданную часть Баренцева моря
27:03 — Кто и когда ответит за преступления на Украине
30:12 — Есть ли будущее за криптовалютой
32:01 — О «репрессиях» против патриотов
34:30 — О последствиях падения рубля
36:58 — Какая судьба ждёт Белоруссию
39:19 — Об отношении к коронавирусным ограничениям
40:57 — О либеральном тоталитаризме
42:13 — За что судят Джулиана Ассанжа
42:43 — О социальных исследованиях и политических технологиях
43:31 — Как Россия платит дань США
45:27 — Почему нужно поддерживать Путина
47:20 — Почему войска ЛДНР не заняли Мариуполь
47:59 — Когда произойдёт национализация ЦБ
49:15 — Почему власти заигрывают с либералами
50:02 — Почему США хотят увеличить военную помощь Украине
50:55 — Будет ли снижение пенсионного возраста
51:20 — О геноциде русских военных в польских лагерях
53:08 — Кто виноват во взрывах во время Бостонского марафона
55:01 — Почему не разгоняют митинги в Хабаровске
57:30 — Об истории отравления Литвиненко
58:22 — Об отношении к Солженицыну
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот
- Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
- Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
- Почему Платошкин — не Навальный