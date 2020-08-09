Выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко, Греф и Союзмультфильм, 08.08.08

В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме, даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», в особенности по выборам в Белоруссии, судьбе Лукашенко, взрыве и беспорядкам в Бейруте, покупке Грефом Союзмультфильма, а также по целому ряду других тем. Вот что получилось в итоге.

Хронометраж:

00:00 — Что происходит в Белоруссии

04:02 — Был ли взрыв в Бейруте случайным

05:28 — Возможно ли появление «неизвестных снайперов» в Белоруссии

08:01 — Об отказе Казахстана от статуса ядерной державы

10:14 — Об участии в думских выборах в 2016 году

12:46 — О нападении Грузии на Осетию в 2008 году

16:08 — Об оценке работы наших спецслужб и МИДа

18:20 — Почему необходимо изменить 1 и 2 главы Конституции

20:21 — Об аресте Платошкина

21:28 — Как россиянам относиться к Лукашенко

22:39 — Что такое демаркация и деноминация

24:53 — Чем было обусловлено переселение крымских татар

27:52 — О национализации Норильского никеля

28:38 — О введение Советским Союзом войск в Чехословакию

31:24 — Что будет с курсом рубля

32:17 — Как расценивать действия либералов в России

35:27 — Мнение о полковнике Багдасарове и генерале Шаманове

36:06 — Почему не закрывают «Эхо Москвы»

37:58 — Что будет после краха капитализма

39:13 — Зачем МВФ требует повышения пенсионного возраста

44:58 — Достаточно ли быстро выдают российские паспорта на Донбассе

47:38 — Зачем Греф купил СоюзМультфильм

49:57 — О популярности Сталина

51:28 — Будет ли Сбербанк развивать российскую экономику

52:51 — Согласованы ли действия Лукашенко с Кремлем

53:13 — Об ошибках работы государственной пропагандистской машины

54:47 — Про экономическую программу «Курс Благополучия»

56:52 — Нади ли читать учебник «История ВКПБ»

57:47 — Возможно ли объединение России и Белоруссии при Лукашенко

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/vybory-v-belorussii-i-sudba-lukashenko-gref-i-sojuzmultfilm-08-08-08-117854