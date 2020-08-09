Выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко, Греф и Союзмультфильм, 08.08.08
В очередном прямом эфире, что каждую субботу проходит на моей странице в Инстаграмме, даже несмотря на то, что компания Фейсбук уничтожила мой многолетний аккаунт, мы продолжаем встречаться в эфире нового (подпишитесь, если ещё этого не сделали – https://instagram.com/nstarikovru). Традиционно в центре внимания оказываются вопросы из разряда «новости политики», в особенности по выборам в Белоруссии, судьбе Лукашенко, взрыве и беспорядкам в Бейруте, покупке Грефом Союзмультфильма, а также по целому ряду других тем. Вот что получилось в итоге.
Хронометраж:
00:00 — Что происходит в Белоруссии
04:02 — Был ли взрыв в Бейруте случайным
05:28 — Возможно ли появление «неизвестных снайперов» в Белоруссии
08:01 — Об отказе Казахстана от статуса ядерной державы
10:14 — Об участии в думских выборах в 2016 году
12:46 — О нападении Грузии на Осетию в 2008 году
16:08 — Об оценке работы наших спецслужб и МИДа
18:20 — Почему необходимо изменить 1 и 2 главы Конституции
20:21 — Об аресте Платошкина
21:28 — Как россиянам относиться к Лукашенко
22:39 — Что такое демаркация и деноминация
24:53 — Чем было обусловлено переселение крымских татар
27:52 — О национализации Норильского никеля
28:38 — О введение Советским Союзом войск в Чехословакию
31:24 — Что будет с курсом рубля
32:17 — Как расценивать действия либералов в России
35:27 — Мнение о полковнике Багдасарове и генерале Шаманове
36:06 — Почему не закрывают «Эхо Москвы»
37:58 — Что будет после краха капитализма
39:13 — Зачем МВФ требует повышения пенсионного возраста
44:58 — Достаточно ли быстро выдают российские паспорта на Донбассе
47:38 — Зачем Греф купил СоюзМультфильм
49:57 — О популярности Сталина
51:28 — Будет ли Сбербанк развивать российскую экономику
52:51 — Согласованы ли действия Лукашенко с Кремлем
53:13 — Об ошибках работы государственной пропагандистской машины
54:47 — Про экономическую программу «Курс Благополучия»
56:52 — Нади ли читать учебник «История ВКПБ»
57:47 — Возможно ли объединение России и Белоруссии при Лукашенко
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Лукашенко идёт ва-банк, выборы в Белоруссии и беспорядки в Хабаровске
- Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот
- Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
- Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
Источник: https://nstarikov.ru/vybory-v-belorussii-i-sudba-lukashenko-gref-i-sojuzmultfilm-08-08-08-117854