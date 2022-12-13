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Досье преступлений империализма

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Тот случай, когда писал статьи о преступлениях западного колониализма и империализма в Африке до того, как это снова стало мейнстримом.

Владимир Путин поручил включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и ее последствиях. Такая задача поставлена по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.
Поручение дано Минобрнауки России совместно с РАН и Российским историческим обществом. Выполнить его нужно до 1 февраля 2023 года. Кроме того, Минобрнауки совместно с этими же организациями нужно подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка.

В детстве, любил читать подшивки советских журналов, где особо доставляла рубрика "Досье преступлений империализма" в журнале "Вокруг Света". Сейчас читаешь, отличия от текущей повестки минимальны, Так что на первую Холодную войну не попал в силу малолетства, но тут и вторая подъехала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8029125.html
Метки: Африка, империализм, колониализм, личное, холодная война
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