Досье преступлений империализма
Тот случай, когда писал статьи о преступлениях западного колониализма и империализма в Африке до того, как это снова стало мейнстримом.
Владимир Путин поручил включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и ее последствиях. Такая задача поставлена по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.
Поручение дано Минобрнауки России совместно с РАН и Российским историческим обществом. Выполнить его нужно до 1 февраля 2023 года. Кроме того, Минобрнауки совместно с этими же организациями нужно подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка.
В детстве, любил читать подшивки советских журналов, где особо доставляла рубрика "Досье преступлений империализма" в журнале "Вокруг Света". Сейчас читаешь, отличия от текущей повестки минимальны, Так что на первую Холодную войну не попал в силу малолетства, но тут и вторая подъехала.