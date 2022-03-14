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Заявление Следственного комитета России о преступлениях против мирного населения Донбасса

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С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донбасса, и все это время – почти 8 лет – украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. Среди погибших – старики и дети. Жизни других навсегда искалечены серьезными травмами. Пример тому – судьба Вани Воронова, который чудом остался жив после разрыва снаряда. Эти люди, и тем более дети, не участвуют в вооруженном конфликте. Это очевидно и для самих украинских военнослужащих, осуществляющих прицельный огонь по жилым домам, школам, больницам, домам культуры, объектам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и общественному транспорту. И тем не менее официальные украинские власти не обращают внимания на безжалостные расстрелы, не обеспечивают гарантий безопасности для мирного населения. Напротив, по сути, игнорируют эту проблему и поощряют незаконные действия своих военнослужащих, несмотря на заключенные соглашения на международном уровне.

Имея все законные основания, с 2014 года Следственный комитет России осуществляет расследование сотен преступлений террористической и экстремистской направленности, против мира и безопасности человечества, совершенных в ходе вооруженного конфликта. На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Их фигурантами становятся  представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений «Правый сектор», «Добровольческий украинский корпус», участники батальона «Азов» и все те, кто причастен к этим преступлениям.

Следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населенные пункты двух самопровозглашенных республик,  осуществляет применение тактических ракетных комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия. В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения. За весь период следствия допрошено более 146 тыс. человек, признано потерпевшими более 22 000, в том числе более 2 400 несовершеннолетних.

Уже сейчас за совершение преступлений против мира и безопасности человечества в ходе вооруженного конфликта к уголовной ответственности заочно привлечено 103 лица. В том числе бывший министр внутренних дел Украины Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения.

Среди преступлений украинских силовиков и представителей власти не только применение запрещенных средств и методов ведения войны, но и убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей, воспрепятствование законной деятельности журналиста, истязания, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и другие преступления. Так, зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Украины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ. Их цель – последующий обмен людей на украинских военнослужащих, причинение увечий своим пленным, жестокое обращение, пытки, истязание мирных жителей юго-востока Украины.

Ранее состоялся приговор в отношении Савченко, которую суд признал виновной в совершении убийства российских журналистов и незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации. Еще один осуждённый – Литвинов, который признан виновным в совершении на территории Украины разбойного нападения на гражданина России. Заочно осуждены ряд других лиц.

Зафиксирован 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове, а также воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан России на территории Украины. Установлены 25 лиц, причастных к этим преступлениям. Среди них – и бывшие депутаты Верховной Рады Украины Лозовой и Парасюк. Работа по идентификации других нападавших продолжается.

Полученные в ходе расследований доказательства используются и при формировании позиции государства в различных международных судебных инстанциях. Рассматриваемый в ЕСПЧ с июля 2021 года иск «Россия против Украины» основывается на переданных Следственным комитетом копиях материалов уголовных дел по фактам геноцида русскоязычного населения Донбасса, нападений на российские загранучреждения, обстрелов Ростовской области, убийств и иных насильственных действий в отношении журналистов. При содействии СК России представителями российских адвокатских образований обработано более 39 тыс. досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требований, подлежащих возмещению, составляет более 310 млн евро.

Каждый приговор и обвинение подкреплены конкретными доказательствами, среди которых, безусловно, и показания свидетелей и очевидцев. Но, увы, украинская сторона  в большинстве случаев не оказывает содействия, игнорируя преступные факты, как и права людей, закрепленные международными договорами.

Подобные противоправные действия не останутся безнаказанными, и рано или поздно за все преступления придется отвечать по закону. И если для властей и правоохранительных органов Украины криминализация сознания граждан является допустимой, то Следственный комитет России не будет  оставаться в стороне от происходящего произвола. Следователи и дальше будут фиксировать доказательства вины каждого причастного к преступлениям против мира и безопасности человечества, против граждан России. Ведомством принимаются все возможные меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях. Выступая гарантом применения к виновным мер уголовно-правового воздействия, Следственный комитет России и дальше будет реагировать на каждое совершенное противоправное деяние соразмерно его общественной опасности.

Официальный представитель СК России С.Петренко

Источник: https://sledcom.ru/news/item/1655024/
Метки: власть, депутат, ДНР, донбасс, закон, лнр, Россия, Украина
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