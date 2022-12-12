Просмотры видео о сильном пожаре 4 ноября этого года в торговом центре «Красные холмы» в Пензе, выложенное в интернет, в последние дни набирают обороты. Его автор – местная предпринимательница Ирина Ярченко, у которой в этом центре был отдел с иконами и другими изделиями ручной работы. По ее словам, огонь уничтожил практически все, но нетронутыми остались иконы.

Среди них иконы Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Симеона Богоприимца…

«Это очень удивительно! Все остальное в моем отделе сгорело просто в жесть», — сказала ГТРК «Пенза» пораженная Ирина, которая иначе как чудом случившееся не называет. Особо отмечая при этом сохранность именно «мужских» образов. По ее мнению, такое произошло потому, что мужчины России сражаются сейчас в Донбассе за ее спасение.

Господь являет нам знамение

На выложенном в интернет видео действительно можно хорошо рассмотреть дотла выгоревшее помещение торгового центра и гордо стоящие на обгоревших стендах чудесно нетронутые огнем святые иконы.

«Приходится в сводках новостей неоднократно встречать такие новости, что сгорел дом, сохранилась одна икона, сгорел храм деревянный даже, сохранилась какая-то почитаемая икона, действительно, Господь являет нам, что он с нами, действительно, какое-то такое знамение, чтобы человек не отчаивался, что Господь с нами во все дни жизни нашей», — прокомментировал случившееся в торговом центре «Красные холмы» руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии священник Павел Колесников.

Чудо в Зеленограде

В 2020 году пожар случился в Зеленограде. Огонь практически уничтожил иконную лавку при местной Никольской церкви. «Факел был до небес, но Бог милостив — никто не пострадал», — рассказал «Зеленоград.ру» настоятель Никольского храма протоиерей Константин Михайлов, который поведал, что чудом уцелели еще и иконы.

«Из огня достали икону из очага пожара. Оттирал и мыл вечером, сушил феном и спиртом убирал масло. Удивительно то, что в эпицентре пожара эта икона не сгорела, хотя от жара подойти было невозможно на 20 метров, — поделился с журналистами один из участников спасения церковного имущества Сергей Лебедев на странице Зеленоградского благочиния во «Вконтакте». — Удивляет, как не сгорели иконы: эта и «Неупиваемая чаша», — признался он.

Пожар в Нотр-Дам

Чудом уцелела в апреле 2019 года во время пожара русская Владимирская икона Богоматери, хранившаяся во Франции в соборе Парижской богоматери. Собор выгорел внутри дотла, от жара рухнул его шпиль, но икона, которую в 2007 году подарил Патриарх Алексий II, повреждений в этом огненном аду не получила. Об этом сообщил после случившегося представитель Русской православной церкви при Совете Европе, настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

«На следующий день после пожара я связался с настоятелем Нотр-Дама монсеньором Патриком Шове, чтобы узнать о судьбе иконы. Он ответил мне, что на тот момент он не имел доступа в собор по причинам безопасности, но обещал сообщить новости, когда получит доступ в храм. Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: "Икона – без повреждений"», — рассказал РИА Новости игумен Филипп.

Удивительные истории

Удивительные истории с иконами давно происходят в России. Еще в 1888 году такое случилось с иконой «Всех скорбящих Радость». По легенде, образ Богородицы обнаружили на берегу Невы члены семьи купцов Куракиных. Написанная на кипарисной доске, эта икона стала семейной реликвией и передавалась из поколения в поколение, а потом ее отдали в часовню при Стеклянном заводе. 5 августа 1888 года на Петербург обрушилась сильная гроза.

Однажды во время непогоды молния ударила в часовенку. Вспыхнувший пожар чуть не уничтожил строение. Когда огонь потушили и местные жители вошли внутрь, то замерли от изумления. Внутренние деревянные стены были выжжены дотла, но икона «Всех скорбящих Радость», изображающая Богородицу, чудесным образом осталась нетронутой огнем. При этом все заметили, что лик Богоматери словно как бы обновился. Если раньше он был темным от копоти и времени, то после пожара посветлел.

Слух об удивительной иконе быстро разлетелся по городу, и к ней стали приходить верующие. В 1890 году после молитвы у иконы излечился некий Николай Грачев, страдавший от припадков эпилепсии. Чудесным образом исцелилась и Вера Белоногина, жена писаря с суконной фабрики. 26-летняя женщина не могла говорить из-за болезни горла, но после того, как она отслужила молебен иконе «Всех скорбящих Радость», голос к ней вернулся. В наши дни икона находится в Троицкой церкви на проспекте 0буxoвcкой обороны в Петербурге.

Образ Казанской Божией матери

В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга на Невском проспекте находится одна из самых почитаемых икон во всем православном мире — образ Богоматери. Эта икона, чудесным образом явленная в Казани в 1579 году, долгие годы считалась Покровительницей дома Романовых. Согласно легенде, в XVI веке Богородица явилась во сне 9-летней Матроне и сказала, что под развалинами одного сгоревшего дома находится чудотворный образ. Девочка рассказала об этом странном сне взрослым, и те, раскопав пепелище, действительно нашли икону Богородицы, которая чудом уцелела в огне. Во времена Ивана Грозного икона была помещена в монастырь Пресвятой Богородицы в Казани. Известно, что с нее сделали несколько копий, некоторые позже тоже были признаны чудотворными.

При Петре I один из списков этой чудотворной иконы был перенесён в Санкт-Петербург, где для него специально был построен Казанский собор. Эту икону принято считать покровительницей Земли русской. В 1612 году ополчение под руководством Минина и Пожарского с образом Казанской Божией Матери разгромило польские войска. Перед этой иконой молился о победе над наполеоновской армией и Михаил Кутузов, который похоронен в этом соборе.

Афонские чудеса

Еще одна икона, чудом спасшаяся от огня, тоже находится в Петербурге, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. По легенде образ Богоматери был написан «по сонному видению иноку Святой Горы» и находился на Афоне в Русском Пантелеимоновом монастыре. Оказавшись в Петербурге, икона «Скоропослушницы» была помещена в часовню близ Старо-Александровского рынка. В 1885 году там вспыхнул сильный пожар, который чудом пощадил образ Божьей Матери. С этой иконой связывают множество историй чудесных исцелений. К ней ходили поклониться великая княгиня Елизавета Феодоровна, а также император Николай II.

О том, что почитаемые святые реликвии чудом спасаются в огне, пришлось убедиться и самому автору этих строк. В 1988 году, еще во времена СССР, я, работая в Афинах корреспондентом ТАСС, был первым журналистом из нашей страны, который посетил Святую гору Афон после 1917 года.

Тогдашний настоятель русского монастыря Святого Пантелеимона отец Иеремия рассказ мне, что много лет назад из Иерусалима в монастырь привезли косточку оливы, которую посадили во дворе. Со временем она превратилась в большое и красивое дерево. Через несколько лет после появления отца Иеремии в обители там был сильный пожар. Огонь охватил каменные постройки и, казалось, ничто не должно было уцелеть.

«Но каково было наше удивление, — поведал Иеремия, — когда мы увидели, что это оливковое дерево огонь не тронул, хотя все вокруг сгорело. Что это, как не чудо Божие?».

В те времена писать о монастырях и церковных чудесах в советской прессе было не принято, тем более, журналисту официального государственного агентства ТАСС. Однако статью о моей поездке на Афон все же напечатали в тассовском журнале «Эхо планеты». Она оказалась первой в СССР статьей о русском монастыре на Афоне в Греции.

Сегодня об этих чудесах пишут уже многие. А то, что произошло в ноябре в Пензе, подтверждает, что чудеса в нашей жизни действительно есть. Святые иконы не горят!