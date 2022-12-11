- В условиях капитализма и рыночных отношений? – уточняю я, опасаясь, что неправильно понял. Ведь не могут же с виду нормальные люди быть так глупы!

- То есть вы имеете в виду собственную выгоду? Не американскую?

- Погодите, погодите! – немного опешиваю я от такой глупости – Выгодно – для вас?

- А с американцами что? – спрашиваю я.

Предполагается (ими), что Америка поможет построить демократию на той или иной территории. А что дальше? А дальше будет в их влажных мечтах самоорганизация для самообеспечения. Демократия наладит экономику, а экономика обеспечит зажиточную жизнь на данной территории.

Для того, чтобы понять не просто глупость, а я бы сказал – зомбированность, умственную неполноценность туземных «западников» в любой стране мира (включая и западные) – нужно рассмотреть их ключевой «символ веры» .



Но они говорят:

- Да!

- А понимаете ли вы, что в условиях капитализма, рынка – выгодное для вас невыгодно для американцев? И наоборот?

Они не понимают. Для этого, собственно и потребовался наш диалог.

- Если, допустим, тыква стоила 50 копеек, а её удалось продать за рубль – это выгодно продавцу или покупателю?

- Продавцу.

- А если тыква стоила рубль, но её удалось купить за 50 копеек, это кому выгодно – покупателю или продавцу?

Молчание. Что-то начинает доходить. Не до всех – до некоторых.

- При любом товарообмене с вами американцы платят из своего кармана. А как вы думаете, из своего кармана выгоднее заплатить больше или меньше?

-Но демократия… демократия…

- А что демократия? Демократия – это всего лишь слабая власть временщиков. Власть, которая саму себя-то защитить не умеет, не то, что население защитить. Демократический лидер – он волк или ягнёнок?

- Агнец! Ведь волк – это диктатор, волк – это хищник, это террор…

- Ну, вот у вас задача защититься от волков. И вы это думаете сделать с помощью ягнёнка? Вы действительно считаете, что это надёжная защита при нападении волчьей стаи? Если этого ягнёнка без проблем, и даже регулярно можно удалить – то это и сделают. Только не вы. Заокеанские кукловоды, которых 200 лет никто не меняет – по наследству власть передают.

- Но тогда получается…

- Получается. Ещё не поняли? Однако вернёмся к экономике. В вашей нелепой версии американцы помогают вам самоорганизоваться для самообеспечения.



Ваш интерес в этом я вижу, а в чём, скажите, интерес американцев? Вы про них подумали? Им какая файда с того, что вы на своей территории будете смачно жрать и жить на широкую ногу?

И снова молчание. Правда – им-то зачем? Чтобы вам завидовать, что-ли?

- Вот у вас есть дом – говорю я. – Вы, лично вы, из этого дома что выносите на улицу? Мусор. То, что воняет, мешает жить, то, что не нужно. Всё это вы складываете в мешок – и выносите на помойку. Что вам самим не нужно – то на свалку. Так или не так?

- Так.

- А если вы что-нибудь хорошее обрели – вы куда его понесёте? На помойку или домой? Если оно ценное, полезное?

- Домой.

- Вы понимаете, что вы с вашей территории для американцев помойка, а их страна для них – дом? И потому – в точности как у вас – всё ценное переносится к ним туда, домой.



А весь мусор, всё, что мешает дома жить – отправляется вовне. На помойку. Ибо дерьма не жалко: дерьмо смывают вон из дома. Золото же намывают, чтобы дома в сейф спрятать.

Теперь давайте зададим такой вопрос: зачем американцам (и вообще капиталистам, рыночным волкам) нужно ваше самообеспечение на вашей территории?

Возьмём условно, какое-нибудь Бурунди или Мурунди. Никого не хочу обидеть, но жизнь в Бурунди, мягко сказать – не сахар. А знаете, почему?

- Почему?

- Абзацем выше прочитайте. Маленькая, слабая страна. Всё ценное – оттуда. Всё хреновое – туда. Кроме столового хрена, который тоже ценность для гурмана.



Вы говорите о самообеспечении людей территории – и не понимаете (ибо зомбированы зело), что это – СОВЕТСКАЯ мечта. Когда человек сидит и думает – как бы наилучшим образом организовать жизнь чужакам – это не рыночный человек.



Не капиталист он. Не может капиталист «такой хернёй» маяться по определению. Он рождён брать, а не давать.



Если речь о ценном. А если о мусоре – то он вам много мусора и говна спихнёт, но вопрос: даст ли вам это счастье? Жить в помойной яме, куда выведена канализация чужого дома?

Вот давайте по пунктам. Вы там, в Бурунди-Мурунди умно и честно всё наладили, и стали самообеспечиваться. Что это означает с точки зрения источников сырья?

Это означает – к бабке не ходи! – что какая-то часть сырья по любому будет оставаться на территории, для её внутренних нужд.



А нужно ли это тому, кому сырьё нужно за океаном? Ну, спросите себя, вы ж не мартышки, люди, элементарные навыки мышления должны иметь!

Зачем колониальной метрополии оставлять сырьё – которое можно вывезти? Если оно ценное. А если оно ненужное никому – его вам оставят, но вам счастье ль с того?

Теперь возьмём рынки сбыта. Вы самоорганизовались для самообеспечения – и какие-то товары научились сами для себя делать. Но вы понимаете, что для тех, кто эти товары делал раньше, ваше самообеспечение – это схлопывание рынка сбыта?

Кому при капитализме, в условиях рыночной конкуренции, нужно сокращать свой рынок сбыта? Как и чем это может быть выгодно?

- Но у нас же трудовые ресурсы…

- Согласитесь, что трудовые ресурсы нужны там, где нехватка рабочих рук. О большем уж и не прошу – хоть это признайте! А теперь скажите по совести, вы видите на современной планете нехватку рабочих рук?!



На планете чудовищный переизбыток желающих работать за гроши! И зачем нужны ваши трудовые ресурсы на такой планете?



Какой-нибудь малазиец работает за буханку хлеба в день – и вы, теоретически, можете его перешибить, согласившись за полбуханки.



Теперь, внимание, вопрос: вам это счастье будет? Заветная мечта о светлом будущем? Дешевизной своего труда переплюнуть малазийцев?!

- Но как же… как же…

- Ладно, умом вас Бог обделил, давайте будем идти от простых, бытовых примеров. Вам понятных. Нужно вам дома штукатурить стены. И вы находите умирающего от голода бедолагу. И говорите:

- Давай так, друг! Я тебе налью тарелку супа. Ты за это будешь мне штукатурить, где скажу, сколько скажу, и чтобы меня качество устраивало! Не устроит меня твоя работа – отниму суп, и сдохнешь! Хочешь жить – угоди мне, расстарайся уж!

Или другая ситуация.

Вам штукатурить приспичило – но, как на грех, все штукатуры зашибись, как живут. Востребованы, хорошо оплачиваются. Вы им тарелку супа – а они морду воротят. Вы им и первое, и второе, и компот на десерт с пирожными –и они говорят, из жалости:

- Ладно, хрен с тобой, заказчик! Маленько поработаем на тебя… Но уж не обессудь – сколько сможем, как сможем, когда сможем… И компот чтобы вкусный был, ты проследи!

Вот и прикинь, «квалифицированный потребитель», какая ситуация для тебя, твоего кошелька, выгоднее?

Я понимаю, что вы, ребята-демократы, остановились в умственном развитии на уровне детского сада. Горбачёв и Ельцин и Голливуд всё для этого сделали, так что это больше беда ваша, чем вина… Но ведь даже в детском саду вы же, наверное, счётные палочки использовали на развивающих занятиях?! А тут больше, чем навык разложить счётные палочки – и не требуется!

Капитализм – приоритет кармана частника. Будете спорить? Нет? Молодцы, не безнадёжны.

А что это значит?

То, что капитализму выгоднее всего абсолютно нищая и абсолютно бесправная, и при этом числом ограниченная рабочая сила. Потому что современное производство имеет малую ёмкость потребности в рабочих руках, и лишние руки – даже на условиях нищеты и бесправия их – всё равно не нужны.



Так что капитализм будет регулировать численность вашего поголовья согласно потребностям рынка.



Как овцевод – только он людовод, пипловод. Он разводит людей, как чабан овец, чтобы резать и стричь. А вы думали, чабан – это такой доктор Айболит, который мечтает овцам рай устроить?!

Лишних порежут – а оставшихся загонят в крайний, предельный физиологический минимум. Вы об этом кого угодно можете спросить на колониальной периферии: хотите боливийцев, хотите чилийцев, бразильцев, южных корейцев можете (они сериал сняли «Игра в кальмара», не смотрели ещё?).



Африканцев, азиатов, своего соплеменника, Ваньку из тепличного хозяйства или слесарки, дабы далеко не ходить с вопросом «кому вне Руси жить хорошо?».



Вы спросите – они расскажут, какова эта «взаимная выгода» с американской компанией, типа «Юнайтед Фрут». Да американцы и сами не скрывают, каково с ними «сотрудничать» в «общем деле».

Вот Стивен Кинг, хоть и подлец оказался (стал вдруг поддерживать украинский фашизм) – а раньше-то что писал, почитайте:

Дали Стивену, значит, нашему, куклу. А он и говорит о своём разочаровании:

«Да и чего еще я мог ожидать от тряпок, засунутых в розовое тело каким-нибудь несчастным ребенком, которого заставляли трудиться и нещадно эксплуатировали где-то в Камбодже или в гребаном Уругвае».

Он врёт? А зачем ему?

Вот этого вы хотите для своих народов, господа западники (включая французов и немцев, как теперь выясняется, когда их «сливают»): чтобы ребёнок вашего народа нещадно запихивал тряпки в куклу для «уважаемых господ» за океаном, с утра до ночи, как в Камбодже или Уругвае!

А чего ещё вы ждали от капитализма?

Они победили – их правила.

Их правила – их выгода.

Их выгода – ваша невыгода.

Принцип сообщающихся сосудов: чем больше они вам заплатят, тем меньше у них в кармане останется.

Неужели вы лично никогда в кармане денег не носили, чтобы это понять?

Давайте вы свои деньги будете направо и налево раздавать всяким босякам, из Камбоджи, из Уругвая – много у вас в кармане останется?

Советских «интернационалистов» (врагов народа) спросите – много ли у них осталось после «братской помощи» везде, куда не надо!

Почему вы от американцев ждёте того, чего сами никогда не сделаете и не намерены?!

Почему в вашем понимании американцы – какие-то несчастные дурачки, обречённые «ради демократии» работать на ваш карман, а не на свой?!

Чтобы была ваша выгода – нужно, чтобы были ваши правила.

Чтобы были ваши правила – нужно, чтобы вы победили.

Иначе – «карачун вам, Церетели!».

Большая страна, теоретически, если напряжётся – победить Америку может. Не факт, но вероятность.

Малая страна – с гарантией НЕТ.

Вот и весь вам сказ.

Строить вам благосостояние – для мировой метрополии нет никаких резонов. Ни с точки зрения потоков сырья, ни с точки зрения сбыта продуктов высокого передела и высоких технологий, ни с точки зрения рынка рабочей силы, ни даже просто, в бытовом смысле.

Приехав в Бурунди просто даже туристом – американец чувствует себя богачом.

С той же самой суммой, но в Швеции – уже нет.

Потому за Швецию и взялись. А вы как думали? Думаете, они, в отсутствии СССР, веками будут шведов от пуза потчевать?!

Вы новости почитайте: карачун вашей Франции – а ведь как цвела в 1989, как хвалилась! Карачун вашей ФРГ, и даже Англии – а ведь как выпендривались, как кичились, что «высокий уровень жизни»…

А если им, «старым партнёрам», карачун – вам, новичкам в «евроинтеграции» тогда что? Смело умножайте на пять – вот вам пятиглавый карачун.

И демократию вам в задницу! Регулярную смену презиков!

Потому что когда ведёшь опиумные войны – император может и возбухнуть: мол, жалко подданных, вы их травите!

А посаженный на 4 года на опиумные деньги презик, регулярно сменяемый – херушки возбухнёт. Он и захочет – не сможет. Силёнок у него ноль: кто сажал, тот и скинет.

Коррупция, скажет.

Чтобы вам приятнее было.

Приятнее что?

Умирать. Жить-то вас в этом «прекрасном новом мире» всяко не оставят, ибо – незачем и невыгодно на вас ресурсы переводить.

Даже если вы живёте плохо – вы всё равно тратите на себе больше ресурсов, чем мёртвый. Мёртвым же ничего не нужно.

Привыкайте.

«Демократия по-американски» – она такая…

В.Л. Авагян



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