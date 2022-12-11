Зомбирование «демократическим» мифом
Для того, чтобы понять не просто глупость, а я бы сказал – зомбированность, умственную неполноценность туземных «западников» в любой стране мира (включая и западные) – нужно рассмотреть их ключевой «символ веры».
Предполагается (ими), что Америка поможет построить демократию на той или иной территории.
А что дальше? А дальше будет в их влажных мечтах самоорганизация для самообеспечения.
Демократия наладит экономику, а экономика обеспечит зажиточную жизнь на данной территории.
- А с американцами что? – спрашиваю я.
- А с американцами будем выгодно торговать…
- Погодите, погодите! – немного опешиваю я от такой глупости – Выгодно – для вас?
- Ну да!
- То есть вы имеете в виду собственную выгоду? Не американскую?
- Мы имеем в виду – гордо чеканят зомби, которым пафос заменяет логику – взаимовыгодные отношения.
- В условиях капитализма и рыночных отношений? – уточняю я, опасаясь, что неправильно понял. Ведь не могут же с виду нормальные люди быть так глупы!
Но они говорят:
- Да!
- А понимаете ли вы, что в условиях капитализма, рынка – выгодное для вас невыгодно для американцев? И наоборот?
Они не понимают. Для этого, собственно и потребовался наш диалог.
- Если, допустим, тыква стоила 50 копеек, а её удалось продать за рубль – это выгодно продавцу или покупателю?
- Продавцу.
- А если тыква стоила рубль, но её удалось купить за 50 копеек, это кому выгодно – покупателю или продавцу?
Молчание. Что-то начинает доходить. Не до всех – до некоторых.
- При любом товарообмене с вами американцы платят из своего кармана. А как вы думаете, из своего кармана выгоднее заплатить больше или меньше?
-Но демократия… демократия…
- А что демократия? Демократия – это всего лишь слабая власть временщиков. Власть, которая саму себя-то защитить не умеет, не то, что население защитить. Демократический лидер – он волк или ягнёнок?
- Агнец! Ведь волк – это диктатор, волк – это хищник, это террор…
- Ну, вот у вас задача защититься от волков. И вы это думаете сделать с помощью ягнёнка? Вы действительно считаете, что это надёжная защита при нападении волчьей стаи? Если этого ягнёнка без проблем, и даже регулярно можно удалить – то это и сделают. Только не вы. Заокеанские кукловоды, которых 200 лет никто не меняет – по наследству власть передают.
- Но тогда получается…
- Получается. Ещё не поняли? Однако вернёмся к экономике. В вашей нелепой версии американцы помогают вам самоорганизоваться для самообеспечения.
Ваш интерес в этом я вижу, а в чём, скажите, интерес американцев? Вы про них подумали? Им какая файда с того, что вы на своей территории будете смачно жрать и жить на широкую ногу?
И снова молчание. Правда – им-то зачем? Чтобы вам завидовать, что-ли?
- Вот у вас есть дом – говорю я. – Вы, лично вы, из этого дома что выносите на улицу? Мусор. То, что воняет, мешает жить, то, что не нужно. Всё это вы складываете в мешок – и выносите на помойку. Что вам самим не нужно – то на свалку. Так или не так?
- Так.
- А если вы что-нибудь хорошее обрели – вы куда его понесёте? На помойку или домой? Если оно ценное, полезное?
- Домой.
- Вы понимаете, что вы с вашей территории для американцев помойка, а их страна для них – дом? И потому – в точности как у вас – всё ценное переносится к ним туда, домой.
А весь мусор, всё, что мешает дома жить – отправляется вовне. На помойку. Ибо дерьма не жалко: дерьмо смывают вон из дома. Золото же намывают, чтобы дома в сейф спрятать.
Теперь давайте зададим такой вопрос: зачем американцам (и вообще капиталистам, рыночным волкам) нужно ваше самообеспечение на вашей территории?
Возьмём условно, какое-нибудь Бурунди или Мурунди. Никого не хочу обидеть, но жизнь в Бурунди, мягко сказать – не сахар. А знаете, почему?
- Почему?
- Абзацем выше прочитайте. Маленькая, слабая страна. Всё ценное – оттуда. Всё хреновое – туда. Кроме столового хрена, который тоже ценность для гурмана.
Вы говорите о самообеспечении людей территории – и не понимаете (ибо зомбированы зело), что это – СОВЕТСКАЯ мечта. Когда человек сидит и думает – как бы наилучшим образом организовать жизнь чужакам – это не рыночный человек.
Не капиталист он. Не может капиталист «такой хернёй» маяться по определению. Он рождён брать, а не давать.
Если речь о ценном. А если о мусоре – то он вам много мусора и говна спихнёт, но вопрос: даст ли вам это счастье? Жить в помойной яме, куда выведена канализация чужого дома?
Вот давайте по пунктам. Вы там, в Бурунди-Мурунди умно и честно всё наладили, и стали самообеспечиваться. Что это означает с точки зрения источников сырья?
Это означает – к бабке не ходи! – что какая-то часть сырья по любому будет оставаться на территории, для её внутренних нужд.
А нужно ли это тому, кому сырьё нужно за океаном? Ну, спросите себя, вы ж не мартышки, люди, элементарные навыки мышления должны иметь!
Зачем колониальной метрополии оставлять сырьё – которое можно вывезти? Если оно ценное. А если оно ненужное никому – его вам оставят, но вам счастье ль с того?
Теперь возьмём рынки сбыта. Вы самоорганизовались для самообеспечения – и какие-то товары научились сами для себя делать. Но вы понимаете, что для тех, кто эти товары делал раньше, ваше самообеспечение – это схлопывание рынка сбыта?
Кому при капитализме, в условиях рыночной конкуренции, нужно сокращать свой рынок сбыта? Как и чем это может быть выгодно?
- Но у нас же трудовые ресурсы…
- Согласитесь, что трудовые ресурсы нужны там, где нехватка рабочих рук. О большем уж и не прошу – хоть это признайте! А теперь скажите по совести, вы видите на современной планете нехватку рабочих рук?!
На планете чудовищный переизбыток желающих работать за гроши! И зачем нужны ваши трудовые ресурсы на такой планете?
Какой-нибудь малазиец работает за буханку хлеба в день – и вы, теоретически, можете его перешибить, согласившись за полбуханки.
Теперь, внимание, вопрос: вам это счастье будет? Заветная мечта о светлом будущем? Дешевизной своего труда переплюнуть малазийцев?!
- Но как же… как же…
- Ладно, умом вас Бог обделил, давайте будем идти от простых, бытовых примеров. Вам понятных. Нужно вам дома штукатурить стены. И вы находите умирающего от голода бедолагу. И говорите:
- Давай так, друг! Я тебе налью тарелку супа. Ты за это будешь мне штукатурить, где скажу, сколько скажу, и чтобы меня качество устраивало! Не устроит меня твоя работа – отниму суп, и сдохнешь! Хочешь жить – угоди мне, расстарайся уж!
Или другая ситуация.
Вам штукатурить приспичило – но, как на грех, все штукатуры зашибись, как живут. Востребованы, хорошо оплачиваются. Вы им тарелку супа – а они морду воротят. Вы им и первое, и второе, и компот на десерт с пирожными –и они говорят, из жалости:
- Ладно, хрен с тобой, заказчик! Маленько поработаем на тебя… Но уж не обессудь – сколько сможем, как сможем, когда сможем… И компот чтобы вкусный был, ты проследи!
Вот и прикинь, «квалифицированный потребитель», какая ситуация для тебя, твоего кошелька, выгоднее?
Я понимаю, что вы, ребята-демократы, остановились в умственном развитии на уровне детского сада. Горбачёв и Ельцин и Голливуд всё для этого сделали, так что это больше беда ваша, чем вина… Но ведь даже в детском саду вы же, наверное, счётные палочки использовали на развивающих занятиях?! А тут больше, чем навык разложить счётные палочки – и не требуется!
Капитализм – приоритет кармана частника. Будете спорить? Нет? Молодцы, не безнадёжны.
А что это значит?
То, что капитализму выгоднее всего абсолютно нищая и абсолютно бесправная, и при этом числом ограниченная рабочая сила. Потому что современное производство имеет малую ёмкость потребности в рабочих руках, и лишние руки – даже на условиях нищеты и бесправия их – всё равно не нужны.
Так что капитализм будет регулировать численность вашего поголовья согласно потребностям рынка.
Как овцевод – только он людовод, пипловод. Он разводит людей, как чабан овец, чтобы резать и стричь. А вы думали, чабан – это такой доктор Айболит, который мечтает овцам рай устроить?!
Лишних порежут – а оставшихся загонят в крайний, предельный физиологический минимум. Вы об этом кого угодно можете спросить на колониальной периферии: хотите боливийцев, хотите чилийцев, бразильцев, южных корейцев можете (они сериал сняли «Игра в кальмара», не смотрели ещё?).
Африканцев, азиатов, своего соплеменника, Ваньку из тепличного хозяйства или слесарки, дабы далеко не ходить с вопросом «кому вне Руси жить хорошо?».
Вы спросите – они расскажут, какова эта «взаимная выгода» с американской компанией, типа «Юнайтед Фрут». Да американцы и сами не скрывают, каково с ними «сотрудничать» в «общем деле».
Вот Стивен Кинг, хоть и подлец оказался (стал вдруг поддерживать украинский фашизм) – а раньше-то что писал, почитайте:
Дали Стивену, значит, нашему, куклу. А он и говорит о своём разочаровании:
«Да и чего еще я мог ожидать от тряпок, засунутых в розовое тело каким-нибудь несчастным ребенком, которого заставляли трудиться и нещадно эксплуатировали где-то в Камбодже или в гребаном Уругвае».
Он врёт? А зачем ему?
Вот этого вы хотите для своих народов, господа западники (включая французов и немцев, как теперь выясняется, когда их «сливают»): чтобы ребёнок вашего народа нещадно запихивал тряпки в куклу для «уважаемых господ» за океаном, с утра до ночи, как в Камбодже или Уругвае!
А чего ещё вы ждали от капитализма?
Они победили – их правила.
Их правила – их выгода.
Их выгода – ваша невыгода.
Принцип сообщающихся сосудов: чем больше они вам заплатят, тем меньше у них в кармане останется.
Неужели вы лично никогда в кармане денег не носили, чтобы это понять?
Давайте вы свои деньги будете направо и налево раздавать всяким босякам, из Камбоджи, из Уругвая – много у вас в кармане останется?
Советских «интернационалистов» (врагов народа) спросите – много ли у них осталось после «братской помощи» везде, куда не надо!
Почему вы от американцев ждёте того, чего сами никогда не сделаете и не намерены?!
Почему в вашем понимании американцы – какие-то несчастные дурачки, обречённые «ради демократии» работать на ваш карман, а не на свой?!
Чтобы была ваша выгода – нужно, чтобы были ваши правила.
Чтобы были ваши правила – нужно, чтобы вы победили.
Иначе – «карачун вам, Церетели!».
Большая страна, теоретически, если напряжётся – победить Америку может. Не факт, но вероятность.
Малая страна – с гарантией НЕТ.
Вот и весь вам сказ.
Строить вам благосостояние – для мировой метрополии нет никаких резонов. Ни с точки зрения потоков сырья, ни с точки зрения сбыта продуктов высокого передела и высоких технологий, ни с точки зрения рынка рабочей силы, ни даже просто, в бытовом смысле.
Приехав в Бурунди просто даже туристом – американец чувствует себя богачом.
С той же самой суммой, но в Швеции – уже нет.
Потому за Швецию и взялись. А вы как думали? Думаете, они, в отсутствии СССР, веками будут шведов от пуза потчевать?!
Вы новости почитайте: карачун вашей Франции – а ведь как цвела в 1989, как хвалилась! Карачун вашей ФРГ, и даже Англии – а ведь как выпендривались, как кичились, что «высокий уровень жизни»…
А если им, «старым партнёрам», карачун – вам, новичкам в «евроинтеграции» тогда что? Смело умножайте на пять – вот вам пятиглавый карачун.
И демократию вам в задницу! Регулярную смену презиков!
Потому что когда ведёшь опиумные войны – император может и возбухнуть: мол, жалко подданных, вы их травите!
А посаженный на 4 года на опиумные деньги презик, регулярно сменяемый – херушки возбухнёт. Он и захочет – не сможет. Силёнок у него ноль: кто сажал, тот и скинет.
Коррупция, скажет.
Чтобы вам приятнее было.
Приятнее что?
Умирать. Жить-то вас в этом «прекрасном новом мире» всяко не оставят, ибо – незачем и невыгодно на вас ресурсы переводить.
Даже если вы живёте плохо – вы всё равно тратите на себе больше ресурсов, чем мёртвый. Мёртвым же ничего не нужно.
Привыкайте.
«Демократия по-американски» – она такая…
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Источник.
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)))))Какая прелесть!Только В.Л. Авагян забыл(или не видит,а может не понимает),что Россия это не СССР,и в России точно такой же капитализм и такая же демократия как и на Западе.Разница только в одном-на Западе предпочитают грабить чужих,а в России своих.
К ценностям Запада это имеет малое отношение. Откуда же у них такой высокий уровень.
Посмотрите как в три часа ночи люди сами себе делают демократию возле зимнего дворца.
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Найдите 10 отличий.