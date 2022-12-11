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Заслон, 1976

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Совершено дерзкое ограбление поезда. Фильм расскажет о методах по раскрытию этого преступления.

Киноотдел ЦПО МВД СССР, 1976 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xNYtNAHDHA4
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