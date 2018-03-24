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«Система 10 заслонов»: как ЦИК обеспечил чистые и прозрачные выборы президента

20:31. 24 марта 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Президентские выборы в России уже вошли в историю как самые открытые и прозрачные, благодаря множеству нововведений Центризбиркома. Накануне о них рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Голосование 18 марта отвечает всем параметрам международного признания, поскольку выборы были конкурентными, прозрачными, прошли в соответствии с законом, а результаты были достоверно подсчитаны.

Именно за такие максимально чистые выборы выступает избранный президент Владимир Путин. По словам Дмитрия Пескова, «иной неконкурентной атмосферы» российскому лидеру и не требуется, поскольку он и без того имеет очень сильные позиции. Результаты голосования это подтвердили, наделив Путина поддержкой почти 77% россиян.

Высокий уровень легитимности выборов-2018 был обеспечен работой ЦИК, главным образом усилиями Эллы Памфиловой по реформированию Центризбиркома. На этот раз ставка была сделана на мощное информационное сопровождение – как в плане рекламной кампании, так и в плане информирования о ходе голосования. Информационный эффект достигался как с помощью технических средств, так и средств «народной дипломатии».

Например, впервые в этом году наблюдателей на выборы направила Общественная палата РФ и её региональные отделения (150 тыс. человек), а количество иностранных наблюдателей достигло 1,5 тыс. человек. Кроме того, ход голосования могли наблюдать 15 тыс. журналистов, аккредитованных в информационном центре ЦИК. Туда в онлайн-режиме поступала картинка с половины избирательных участков и 2,7 тыс. территориальных комиссий, где голосовала большая часть избирателей – 80%.

Высокая явка на выборы была обеспечена успешной рекламной кампанией, охватившей все сферы информирования: визуальные поверхности, СМИ, интернет и мобильный интернет, - в общей сложности, 40 млн человек. Ещё около 5 млн человек было привлечено за счет нового механизма «мобильный избиратель», сменивший открепительные талоны для голосования по месту пребывания. Кроме того, для жителей отдаленных районов был запущен специальный транспорт, облегчивший прибывание на участки. При этом в таких автобусах не было агитации, а людей сопровождали наблюдатели.

В целом, по образному выражению Эллы Памфиловой, в результате перспективных нововведений выборы были надежно защищены от фальсификаций «системой 10 заслонов»: «защиты от дурака, провокатора, должностного преступления». Впервые видеонаблюдение было использовано в территориальных комиссиях, а изготовление итоговых протоколов контролировалось технологией QR-кодов. В целом, процедура наблюдения за выборами достигла рекордных масштабов с участием около 2 млн человек.

Все это поставило выборный процесс в России на недосягаемую высоту для фальсификаций любого уровня. Благодаря многоуровнему мониторингу провокации были разоблачены в кратчайшие сроки и не повлияли на ход голосования. Нововведения, которые были созданы специально к выборам, повысили интерес и доверие граждан к результатам всенародного волеизъявления.

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