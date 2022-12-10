Вучич о Минских соглашениях
Президент Сербии о Минских соглашениях и недавних заявлениях Меркель.
Вучич: Заявление Меркель, что Минск был нужен, чтобы выиграть время для Киева — ясный сигнал для Сербии, кому не стоит верить
Говоря о признании Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны только для того, чтобы купить время Киеву, сербский лидер рассказал, что невероятно ценил Меркель, и ее заявление практически невероятно.
Вучич напомнил и заявление Петра Порошенко о том, что Киев никогда не хотел выполнять Минские соглашения, и это во многом меняет факты и отношение к тому, что происходило с 2014-го года. Он добавил, что это «не может изменить факта, кто на кого напал».
«Заявление Меркель — это то, что драматично меняет положение вещей во всяком смысле, прежде всего — политическом. Это для меня ясный сигнал — кому мы не смеем верить. Это все, что я могу сказать. И здесь возникает вопрос: насколько мы, как маленькая страна можем продержаться. Если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, так врать и обманывать такую страну как Российская Федерация, использовать время, чтобы вооружить, чтобы подготовить великое поражение для Российской Федерации в военном плане. Мне настолько странно, что российские спецслужбы не знали, невероятно, что они были настолько безответственны, чтобы этого не увидеть. И настолько неподготовленно ввязаться во все это. Это для меня многое меняет. Но не стоит полностью сравнивать нашу ситуацию с их. Это будет нам уроком. Но это время с 2012-2013-го года (когда было подписаны Брюссельские соглашения — прим. ред.), если меня спрашиваете — мы намного лучше использовали»,
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Адептам Минска еще раз привет.
Странно, что это вызвало такое удивление у Вучича. Это было очевидно и без каминг-аута Меркель.
Сербы с Вучичем еще те крендели. Вроде нам дружны, а вроде их сверху давят ввести санкции. Определились бы уже. Или ждут? Как многие? Чем закончится на Украине? Именно поэтому нам нужна только победа. Тогда много стран, включая Сербию будут нас поддерживать открыто. Сейчас они боятся реакции ” главнюков”. Поэтому может отбросим на х… все это лизоблюдство перед бывшими уже “партнерами”, и будем что-то для страны делать? Неужели непонятно еще для этих? Нас послали на х… ну, сделайте минет вашим бывшим, все равно ничего не изменится. Когда на коленках будете отползать, вас еще пнут сапогом по ******..ку. плохо старался. Мне лично просто противно наблюдать эту клоунаду.