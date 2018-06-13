Новости Украины и Новороссии 13 июня 2018

На Украине назвали «Северный поток — 2» угрозой европейской цивилизации

Заместитель министра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2», добавив, что участие Германии в этом проекте газопровода может иметь негативные последствия как для Киева, так и для Западной Европы. Германия участвует в проекте газопровода «вопреки заявлениям о поддержке (Украины)», пожаловался Тука в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, «европейцы променяли основополагающие правовые принципы — в частности, права человека и уважение международно признанных границ — на бизнес-интересы». «Это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС», — уверен украинский замминистра. Читайте также: В Турции открыли газопровод в обход России

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Аваков призвал полностью отказаться от Минских соглашений

Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел послемайданного правительства Украины предложил новый план по урегулированию конфликта на территории Донбасса. При этом он предложил полностью отказаться от Минских соглашений, так как они “полностью исчерпали себя”, пишет издание “Украинская правда”.

Аваков считает, что вместо Минских соглашений, которые находятся вне правового поля Украины и поэтому не могут быть ратифицированы Верховной Радой, необходимо принять новую, эффективную стратегию, которую уже разработало Министерство внутренних дел Украины. Стратегия, которую предложил Аваков, именуется “стратегией деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе “Механизма малых шагов”. На основе этой стратегии министр МВД Украины предлагает принять два закона – об амнистии и “коллаборантах”. Также предлагается создать на территории самопровозглашенных республик участок, куда отведут все силы противника, и таким образом будет создана безопасная зона, куда постепенно будут вводиться миротворцы ООН.

Ранее Аваков уже заявлял, что Минские соглашения изжили себя, так как направлены на решение проблем Республик и ни коим образом не решают проблем Украины. Также Аваков заявил, что возвращение территории республик возможно только при помощи полицейской операции. По его словам, в ведомстве начали работу над планом возвращения Донбасса, он должен быть готов в скором времени.



Напомним, что ранее в Берлине состоялась встреча “нормандской четверки”, в которой стороны подтвердили приверженность соблюдению Минских соглашений, как гаранту прекращения военного конфликта на территории Донбасса. Также было отмечено, что Минские соглашения Киевской стороной не соблюдаются с момента принятия.

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Эрдоган и Порошенко открыли газопровод в обход России

В турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу.

Как передает РИА «Новости», в церемонии открытия на компрессорно-измерительной станции приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана – Ильхам Алиев, Украины – Петр Порошенко, Сербии – Александр Вучич, а также глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы. Кроме них, в церемонии участвовали министры энергетики нескольких стран и руководители энергетических компаний.

Выступая на церемонии открытия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «TANAP – это результат многостороннего сотрудничества».

«Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тыс. человек», – подчеркнул Эрдоган.

После этого главы государств, присутствующие на церемонии, открыли символический вентиль газопровода.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко пригласил Киев принять участие в проекте «Южного газового коридора» (ЮГК), частью которого является TANAP.

Напомним, в мае в Баку состоялось официальное открытие ЮГК. Как заявил президент России Владимир Путин, Москва приветствует диверсификацию поставок газа в Европу.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд кубометров в год.

Антон Касс

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Донбасс отмечает День России

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На Украине рухнуло автопроизводство

В мае 2018 года в Украине было выпущено только 442 единицы автотранспортных средств, что на 38,8% меньше, чем в мае 2017 года, и на 35% меньше, чем в апреле текущего года. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром во вторник, 12 апреля. Отмечается, что такой объём выпуска автотранспорта в 90 раз ниже майского результата 10-летней давности. Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке автомобилей Skoda на заводе Еврокар, где в мае собрано всего 374 машин — на 39% меньше, чем в предыдущем месяце. «По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объём выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%», — констатируют в ассоциации. Также продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей: в мае оно составило только пять единиц, что на 17% меньше, чем в мае-2017, и вдвое меньше, чем в апреле текущего. Ассоциация в очередной раз напоминает, что в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который «по необъяснимым причинам» перестал раскрывать информацию об объёмах производства своих автомобилей с августа 2016 года. В то же время производство автобусов выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю текущего года — до 63 единиц. Читайте также: «Я бы вас всех завалил»: запорожец обругал «атошника» в вышиванке (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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