Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2019

Оторвавшиеся диверсанты Украины

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Чубаров анонсировал «ненасильственное шествие в Крым»

Глава запрещённого в России «меджлиса крымскотатарского народа»* Рефат Чубаров анонсировал «шествие в Крым», которое, по его утверждению, должно стать «мирной ненасильственной акцией». «Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”. На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — заявил Чубаров на пресс-конференции в Киеве 6 декабря. К своей «акции» меджлисовцы планируют привлечь международные организации, в том числе ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО. Сомнительные планы главы «меджлиса», которому не даёт покоя российский Крым, уже прокомментировал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с РБК сенатор назвал громкие заявления Чубарова провокацией. «Кроме Чубарова и, может быть, нескольких десятков человек никто на этот марш не пойдет», — заявил Джабаров, напомнив, что граница России в Крыму охраняется погранвойсками. «Поэтому я думаю, что из этой инициативы ничего не выйдет. Очередная провокация. Нужно спокойно реагировать. Крымчанам волноваться нечего», — уверен зампред комитета Совета Федерации. Читайте также: «На Майдан!!!» — Черновол с автоматом взывает к украинцам (ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Зеленский: «Я не хочу быть блюдом для больших боссов» (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода Слова Савика Шустера». «Я очень не хочу, чтобы Украина была страной „между“. Потому что у этого „между“ есть продолжение — „между прочим“ <…> Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы [Украина] были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — сказал он. Глава государства сделал такое заявление в контексте обсуждения статьи в журнале TIME, посвященной украинскому президенту. В ней в том числе говорится, что Зеленский оказался «между разрушенным союзом с США и враждебной Россией». В эфире передачи Зеленский также сообщил, что не будет «блюдом» на предстоящей встрече в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря, а проведет переговоры на равных с другими участниками. Он уточнил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от результатов этой встречи. По его словам, если стороны смогут сделать «важные шаги навстречу друг другу», то тогда «будем действительно говорить об этом законе». Переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) пройдут впервые после трехлетнего перерыва. Предполагается, что на саммите стороны обсудят выполнение минских соглашений и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Донбассе. Саммит, возможно, также станет площадкой для первой встречи президентов России и Украины. Инициатором проведения переговоров стал принимающий «четверку» президент Франции Эмманюэль Макрон. Читайте также: Отказ от Минских? Зеленский сделал заявление по переговорам с Донбассом (ВИДЕО) На видео с 06:50

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Муниципальную стражу Зеленского Донбасс встретил в штыки

Зеленский изобрел «формулу мира», которую повезет на встречу с Путиным. Суть такова: улицы Донецка и Луганска возьмут под контроль патрули «муниципальной стражи», на треть состоящие из бойцов ДНР и ЛНР, на треть из украинских гвардейцев и на треть из миротворцев ОБСЕ. Однако свою идею Зеленский, судя по всему, забыл обсудить с непризнанными республиками. А там к ней есть немало претензий.

На встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский предложит создать в ДНР и ЛНР «муниципальную стражу», сообщил накануне телеканал Espreso. Зеленский пообещал это ветеранам евромайдана, с которыми встречался накануне за закрытыми дверями.

По словам одного из участников встречи, президент Украины хочет предложить сформировать на неподконтрольной Киеву территории «стражу», в которую «в равных пропорциях» войдут бойцы украинской нацгвардии, представители ОБСЕ и двух непризнанных республик. Правда, по задумке Зеленского в последней категории будут только те, которые «не стреляли, не убивали», то есть «не участвовали в боевых действиях».

Зеленский назвал это «одной из имеющихся у его команды идей», пишет РИА «Новости». Он обещал, что лучше покинет саммит ни с чем, чем пойдет на уступки главе российского государства Владимиру Путину.

И в Донецке, и в Луганске предложение Зеленского не приняли всерьез. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие» и приступить наконец-то к реализации Минских соглашений.

«На территории ДНР полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», – сказал Пушилин.

В Луганске идею Зеленского сочли совершенно «фантастической». «Для обеспечения безопасности на нашей территории существует народная милиция, которая легализована и Минскими соглашениями, и положениями закона об особом статусе, который ныне существует, хоть и в заблокированном состоянии. В дальнейшем деятельность народной милиции будет также регламентирована особым законом», – заявил советник главы самопровозглашенной ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.

«Нацгвардия Украины, в которую входят «Азов» и «Айдар», другие подобные им бандформирования, пять лет ведет обстрелы Донбасса», – напомнил Родион Мирошник. Чтобы представить себе, что люди, которые сейчас смотрят друг на друга в прицел, будут вместе патрулировать нашу территорию, надо обладать очень развитой фантазией, добавил он.

«Если Зеленскому хочется, можем ему помочь в патрулировании подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, которые голосовали на референдуме за вхождение в ДНР и ЛНР, но сегодня контролируются ВСУ», – предложил Мирошник.

Народная милиция рассматривается как сдерживающий фактор для радикальных течений, которые сегодня действуют на самой Украине, отметил советник главы ЛНР, поэтому она – часть минских соглашений, передергивать этот факт не нужно.

«Предлагать сформировать такие патрули – значит не понимать сути конфликта и обстановку, которая царит на этих территориях. Нацгвардия Украины и ополченцы в составе одного патруля – это совершенно невозможно, а наблюдатели ОБСЕ уже и так есть на линии разграничения», – заявил экс-премьер ЛНР, политтехнолог Марат Баширов.

Если Зеленский рассчитывает, что создание патрулей поможет начать примирение солдат ВСУ и ополченцев, то он ошибается, уверен Баширов.

«Там гражданская война. Население уже в течение пяти лет испытывает вооруженное давление со стороны государства, которое они фактически не признают. Убиты около 15 тысяч человек, – напомнил бывший премьер. – В ЛНР и ДНР ведется расследование преступлений служащих ВСУ на этих территориях. Пока не будет дана правовая оценка действиям, которые совершались, примирения не будет. Это займет несколько десятков лет, пока люди забудут».

Что касается новых идей к саммиту, то они нужны, добавил эксперт – нужны, чтобы сформировать полицейские силы, которые должны будут следить за порядком в случае разведения сторон и долгосрочного прекращения боев. «А этот вариант Зеленский, похоже, предложил, просто чтобы что-то предложить. Уже звучали призывы ввести миротворцев ООН, «голубые каски», были и конкретные варианты – военные из Белоруссии, из Франции», – отметил он.

«Путин заявлял, что Зеленскому нужно решиться и проявить политическую волю. Предложения такого рода вводят в заблуждение и отвлекают внимание. Надо решить проблему в корне, а не предлагать такие локальные звонкие идеи», – добавил Баширов. Но пока что Зеленский на это не решается и вынужден маневрировать – у него сложная внутриполитическая ситуация.

В самом Кремле спокойно встретили сообщения по поводу «муниципальной стражи». «Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным», – сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков и призвал дождаться саммита, на котором и будет «предметное и профессиональное обсуждение» урегулирования в Донбассе. «Уже по итогам можно будет что-то говорить», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, встреча в верхах в «нормандском формате» запланирована на понедельник. В ней примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Путин и Зеленский могут провести и отдельную беседу на полях саммита.

Стоит добавить, что в недавней российской истории бывало, чтобы вчерашние враги несли совместную службу. После Хасавюртовского соглашения в сентябре 1996 года улицы Грозного патрулировали вместе бойцы федеральных сил и дудаевские боевики. Хотя всего за пару недель до этого они вели ожесточенный бой друг с другом, о каких-то «междоусобицах» внутри патрулей не сообщалось. Но примирению сторон это не помогло. Вскоре федералы полностью покинули Грозный и всю Чечню, а спустя три года война возобновилась.

Наталья Макарова, Иван Абакумов

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С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

19 ноября мы предупреждали, что «1 января 2020 года транзит российского газа в Европу через территорию Украины прекратится». Одновременно в российских СМИ высказывались и оптимистические сценарии: переговоры-де с Киевом ведутся, стороны вот-вот договорятся, пишет “Царьград”.

Получает подтверждение пессимистический сценарий: 5 декабря очередной раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» не состоялся. Возможно, он пройдёт, по словам российских официальных лиц, «на следующей неделе», если Украина будет готова к предметному обсуждению имеющихся проблем. Как отметил министр энергетики России Александр Новак, помимо подготовки необходимых для продолжения переговоров документов, нужно решить два вопроса: «урегулирования задолженности» и прекращения «судебных споров».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что нерешённых вопросов «достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов». Миллер подчеркнул, что «это очень-очень высокие тарифы, серьёзно, значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины».

Немереные аппетиты Киева подтвердил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским лидером Александром Вучичем. По его словам, «возможные условия, которые нам пока предлагают украинские транзитёры, экономически неприемлемы для нас».

В общем, переговоры с Украиной по газовому транзиту, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, находятся «в цейтноте». Да и начались они по-настоящему по вине Киева лишь совсем недавно.

В результате ключевые и при этом принципиальные для обеих сторон вопросы не разрешены. Например, на какой срок заключать новый контракт (год или десять лет). Речь идёт также об объёмах прокачки газа (Россия предлагает вполовину меньше минимального объёма, на котором настаивает Украина), об отказе в качестве условия заключения нового соглашения от судебного террора в отношении «Газпрома», чем повадился заниматься Киев. А также — о «списании» «долгов», взятых украинцами с потолка, но поддерживаемых по политическим соображениям всевозможными европейскими судами и арбитражами.

Времени на переход Украины к транзиту по «европейским правилам» тоже уже не осталось, так как с середины декабря в связи с Рождеством в Европе наступает до начала следующего года «мёртвый сезон». Россия тоже не успеет их изучить на предмет того, европейские это правила или замаскированные украинские, перед тем как её газ, согласно обещаниям Киева, станет с 10 часов утра 1 января 2020 года «контрабандным» и будет в случае продолжения транзита присваиваться «на хранение» Украиной.

Европа выживет, но некоторым будет худо

В Европе прекрасно понимают, что в такой ситуации «Газпрому» не останется ничего другого, как просто перекрыть газовый вентиль и утроить усилия по завершению проекта «Северный поток — 2». Поскольку только его ввод в строй сможет образумить Киев и вынудить Украину к адекватному поведению.

Поэтому и появилось очень любопытное исследование Института по изучению экономики энергетики при Кёльнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), в котором анализируется ситуация, о которой предупреждал Царьград. Та самая, к которой «Газпром» и многие европейские страны готовились 10 лет. После того, как Украина оставила последних в похожей ситуации почти на целый месяц без газового транзита из России в январе 2009 года. EWI исходит из весьма реалистичного сценария, что на этот раз транзит прекратится на три месяца.

Эта цифра, видимо, появилась неслучайно, так как именно столько времени, скорее всего, потребуется для того, чтобы закончить и запустить в 2020 году «Северный поток — 2», возведение которого после прекращения датского саботажа возобновилось ударными темпами. Многое теперь будет зависеть от погоды. Почти 90% газопровода уже построено.

Исследование EWI показало, чего следует ожидать в эти три месяца странам-потребителям российского газа, кто из них пострадает меньше, а кто больше, что станет с ценами на газ, и какие убытки понесут «Газпром» и «Нафтогаз».

Общая картина такова: на этот раз Европа намного лучше подготовлена к прекращению газового транзита, чем десять лет назад, и даже в случае сильных холодов, которые, кстати, прогнозируются метеорологами, замерзать в Европе никто не будет. Почти никто, потому что существуют три страны, прежде всего Греция, в которых цены на газ сильно увеличатся, в отличие от большинства остальных.

Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причём во всех рассмотренных сценариях,

— цитирует «Немецкая волна» (DW) руководителя коллектива исследователей Зимона Шульте. По его словам, «на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация», поскольку «подземные газохранилища всё ещё почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах».

Немецкий эксперт напомнил, что «после газового кризиса 2009 года ЕС много инвестировал в европейскую газораспределительную систему и вывел её на высокий уровень». С того времени в сообществе появились новые трубопроводы и терминалы по приёму сжиженного природного газа, был сдан в эксплуатацию и работает сооружённый «Газпромом» и рядом европейских компаний газопровод «Северный поток». ЕС не только нарастил мощности для приёма трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и «существенно расширил инфраструктуру, позволяющую при необходимости оперативно направлять значительные объёмы топлива из одних стран в другие».

Единственная проблема, которая возникнет, — это рост цен на газ. Для стран Северо-Западной Европы он будет весьма умеренным, а южной Европы — значительным.

Так, согласно выкладкам исследователей, в случае прекращения газового транзита в январе на рынках Бельгии, Британии, Ирландии и Франции газ подорожает на 3%. В Словакии и Венгрии — на 4%. В случае с Германией, Данией, Нидерландами, Швецией и Чехией — на 5%. В Италии и Хорватии — на 9%. В Австрии и Словении — на 10%. А далее уже начинается зона риска. В Румынии газ подорожает на 18%, в Болгарии — на 24%, а в Греции аж на 45%.

И это при том, что не будет холодов, которые прогнозируются. В этом случае цена газа увеличится в Германии, на крупнейшем газовом рынке ЕС, на 7%, а в Греции — на заоблачные 56%. В Болгарии и Румынии это будут соответственно 27% и 21%.

В общем, бедная Греция — она так обеднела за минувшие 10 лет по причине жесточайшего финансово-экономического кризиса. И без всякого повышения цен на газ греки мёрзнут зимой (а она в Греции может быть суровой) в своих квартирах, всячески экономя на отоплении. Теперь они просто замёрзнут…

Сколько стоит и к чему приведёт украинская жадность?

В стоимостном выражении цена украинской жадности и безбашенности, согласно немецкому исследованию, такова: «По причине повышения цен потребителям в ЕС придётся заплатить дополнительно 1,5 миллиарда евро за газ в течение трёх месяцев прекращения транзита. Эта прямая потеря потребителей может составить 2,1 миллиарда евро, если наступят холода. Во время перерыва прямые убытки “Газпрома” (то есть без учёта выручки от продаж из хранилищ “Газпрома”, расположенных в Европе) в результате прерывания транзита через Украину и, следовательно, сокращения объёмов экспорта могут составить до 3,4 миллиарда евро. Украина потеряет свои транзитные доходы от сборов, которые она взимает за транзит российского газа, что приведёт к потере около 0,5 миллиарда евро в течение трёхмесячного перерыва».

На первый взгляд, кажется, что больше всех от действий Киева пострадает «Газпром». Однако цифра в 3,4 млрд евро в качестве его потерь в реальности окажется меньше, так как будет отчасти компенсирована с помощью поставок газа потребителям из своих газохранилищ на территории ЕС. Кроме того, в случае прекращения транзита ЕС, безусловно, снимет свои возражения на 100-процентное использование возможностей «Северного потока», который сейчас используется лишь наполовину, чтобы не переплачивать за дорогой американский сжиженный газ. Для всех станет наконец очевидной необходимость скорейшего завершения и «Северного потока — 2». Поэтому ожидающиеся против него в ближайшее время серьёзные американские санкции могут не сработать так, как рассчитывают их авторы.

Ну и, наконец, никакие финансовые потери не будут чрезмерными, если привыкшая паразитировать на российском газе и проявляющая в этом завидную изобретательность Украина в конце концов будет поставлена на место. Украине уже почти удалось при поддержке симпатизирующих этому антироссийскому проекту европейских судебных инстанций взыскать с «Газпрома» ни за что 2,1 миллиарда долларов. Надеясь также получить «с накопленными процентами» три миллиарда долларов, Киев выдвинул новую судебную претензию к «Газпрому» на 12 миллиардов.

Подчеркнув, что имеет в виду именно эти 12 миллиардов долларов, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» выразил уверенность, что в очередной раз «Стокгольмский арбитраж… поможет нам».

В общем, грабежу не видно конца. Это означает, что «Газпром» больше потеряет, если будет пытаться договориться с Украиной, чем если пошлёт её на все четыре стороны.

Российский концерн недаром потратил большие деньги на создание газохранилищ в Европе. Теперь эта предусмотрительность поможет «Газпрому» выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями с минимальными потерями. В любом случае они будут заметно меньше, чем то, что «Нафтогаз» готовится содрать с «Газпрома». А потом для него наступит свобода, так как Украина уже не сможет никак ему вредить.

В чём «профит» Украины?

Парадокс, однако, заключается в том, что прекращение российского газового транзита выгодно и… Украине, вернее, её олигархату и правящему классу. По оценкам «Нафтогаза», без заключения нового договора на транзит газа с Россией рыночная цена за него может вырасти на Украине в 1,8 раза от декабрьского уровня и составит 10 751 гривну (за 1 гривну дают примерно 2,6 рубля) за тысячу кубометров без учёта НДС, расходов на транспортировку и распределение сырья. А поскольку с 1 января 2020 года стоимость газа для населения и промышленности Украины будет одинаковой в связи с отказом правительства от льготной модели формирования стоимости газа для населения, украинцы пострадают не меньше греков. Зато Киев, послушно выполняющий «хотелки» своих западных спонсоров, руководствующихся принципом «Земля без людей стоит дороже», наконец сделает это.

Потом транзит, возможно, отчасти возобновится, но цену для украинцев за газ, скорее всего, не снизят. И им ещё будут говорить, что в этой новой беде виновата Россия, которая закрутила газовый вентиль. Этим-то и выгодно Киеву грядущее прекращение газового транзита.

Момент истины

В общем, все стремительно приближаются к моменту истины. России не надо бояться лицемерных воплей возмущения и критики со стороны своих врагов и недоброжелателей, что она не желает хозяйствовать себе в убыток и является якобы ненадёжным поставщиком. Всё это надо спокойно пережить и при этом примерно наказать Киев за многолетние вымогательства и грабёж. Потом будет намного лучше и легче.

Сергей Латышев

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«Слуги народа» уничтожают русский язык

Если верить статистике Министерства образования Украины, в прошлом году в стране действовало 622 школы, обучение в которых проводилось на русском языке. То есть около 300 тысяч школьников никогда не учили предметы на украинском. Теперь им спешно нужно перестраиваться, так как русских школ на Украине больше не будет. В украинском Министерстве образования не скрывают, что в следующем году все учебные заведения насильно переведут на «украиномовство». Данный процесс будет крайне болезненным. По той простой причине, что правительство поручило украинизировать образование, при этом там не учли неспособность выполнить данную директиву. К тому же родители учеников русских школ против такой постановки вопроса. Как перевести ребенка на обучение на другом языке, если, например, он шесть лет обучался исключительно на русском языке. Негодуют и администрации школ. Им придется закупать новые учебники, менять программу прямо посреди учебного года. А так как денег на новые книги нет, дело заходит в тупик. Еще один немаловажный аспект, который не знают, как решить. Что делать с учителями русского языка? Их ближайшая перспектива — центр занятости, потому что они останутся без работы. Их нагрузка сейчас и так уменьшена дальше некуда. Вряд ли они захотят преподавать украинский язык, которого не знают. Чиновники в министерских кабинетах юлят и уходят от ответов. По всей видимости, курс на полное уничтожение русского языка, который когда-то взял Порошенко, теперь поддерживает господин Зеленский и его «слуги народа». Вопрос только в том, какого народа? Читайте также: Вся Украина уже раскололась на части (ФОТО) Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»

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Хроники украинской «угандизации»: Госдеп и НАТО похвалили уровень коррупции (ФОТО)

Сногсшибательная новость — Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News в конце ноября 2019 г. заявил, что положительно оценивает усилия украинской власти в искоренении коррупции… Как говорится, занавес… Ибо тут уж впору на слова американского политика двадцать первого века ответить старинной русской сентенцией еще века девятнадцатого: «Ты скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» Потому что после грязной скандальной истории на Украине с участием Джо Байдена в честность и неподкупность американских политиков могут теперь верить разве что только полные, извините, «даунито хромосомо». А уж украинских политиков, не погрязших в коррупции, не существует в природе вообще — от слова совсем… Именно поэтому слова колхозного директора-счетовода, лишь волею «вашингтонского обкома партии» выбившегося в украинские президенты, приснопамятного Виктора Андреевича Ющенко про «Цi руки нiчого не крали», вызвали не только вселенский ржач, но и стали своего рода национальным хитом Украины. Потому как в самой «эуропейской» державе на свете берут и дают все — начиная от плечевых «марусей» на киевской объездной, и заканчивая высочайшими властными кабинетами. Поэтому так и хочется спросить у Майкла Помпео — почем опиум для народа? За сколько укросеребренников продался сей госдеповский муж, чтобы ляпнуть такое? Потому как факты о коррупции в «Стране 404», в отличие от «пана» Помпео, говорят совершенно об обратном… Украина по итогам 2018 г. в индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), который составляется международной неправительственной организацией Transparency International, занимает 122 место — Киев набрал 32 балла из 100 возможных. Такие же результаты имеют африканские страны Мали, Малави и Либерия. Даже среди постсоветских государств Украину опередили Грузия, Армения, Молдова, Белоруссия и все страны Балтии. Рейтинг восприятия коррупции создается путем опроса экспертов и представителей бизнеса. Самые высокие места в этом рейтинге занимают страны, в которых присутствует минимальная коррупция, а самые низкие баллы достаются наиболее коррумпированным государствам. В целом «Индекс восприятия коррупции» включает в себя 180 государств — поэтому быть на 32-м месте по коррумпированности из почти двух сотен стран, это, наверное, по разумению киевских державных мужей, совсем «не западло». При этом позиция России на 28 месте этого рейтинга объясняется очень легко — эта самая международная неправительственная организация Transparency International стабильно, из года в год, намеренно занижает рейтинг России. Хотя любой, кто сталкивался с проявлениями коррупции на Украине и в России, скажет, что в последней дела обстоят намного более благополучно, чем в «самой эуропейской державе». Вот и представьте себе, если уж Transparency International фактически за уши тащила проевропейскую (а точнее, проамериканскую) Украину в своих рейтингах, и то еле-еле вытянула её на 32 место — то если объективно оценивать уровень коррупции в «Стране 404», он окажется еще хуже. И тогда даже африканская Либерия покажется недостижимым идеалом в вопросах мздоимства для постмайданной страны… Хотя, собственно говоря, по другим, более объективным исследованиям, так оно и есть. Однако при этом слова Помпео о неких «успехах» борьбы с коррупцией на Украине получили горячую поддержку! И в лице кого, как думаете? Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг также заявил, что все члены Альянса «…приветствуют меры, которые принимает Украина с целью борьбы с коррупцией!». А еще раньше поддержку «успехам» Украины высказали американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон — те самые, которые разрабатывали санкции против России после захвата украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 г., а также те, которые связаны с «Северным потоком — 2». При этом Мерфи еще в 2013 г. вместе с покойным ныне сенатором Маккейном посещал Евромайдан. И вот после всех этих своих художеств эти два «столпа американской мысли» искренне удивились, когда их в августе 2019 г. не пустили в Россию! Поэтому единственное, что им осталось делать — это оказывать ту самую «горячую поддержку» постмайданной Украине, разрушенной, кстати, их усилиями, в том числе. Поэтому с такой мощной «поддержкой» в лице Госсекретаря США, двух американских сенаторов и целого генсека НАТО Национальное антикоррупционное бюро Украины может спать спокойно! Как, собственно говоря, оно и делает все 4 года своего существования — потому что каких-либо сдвигов или улучшений в борьбе с коррупцией со стороны НАБУ просто-напросто нет… А в качестве доказательства можно просмотреть статистику обычных украинских, так сказать, коррупционных будней за последние пару недель — чтобы понять уровень проблемы… Например, руководству «Укрспецэкспорта» в конце ноября 2019 г. огласили подозрение в присвоении миллионов на фейковых ужинах в киевском ресторане Fisher — согласно материалам дела, в 2016-2019 гг. «Укрспецэкспорт» провел более 200 мероприятий (обеды, ужины и дружеские ужины) на общую сумму почти 2 млн грн. Однако, по данным СБУ, эти мероприятия существовали только на бумаге, а по факту не проводились вовсе. Или вот еще. В мэрии Черкасс в первых числах декабря 2019 г. оперативники провели выемку документов, подозревая чиновников в масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц, во время которого был нанесен ущерб государственному и городскому бюджетам на сумму не менее 1,5 млн грн. И в этот же период уже в Николаеве следствие установило, что местный чиновник требовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев. А вот новость уже столичного масштаба, причем из серии «Нарочно не придумаешь». Сам попался на взятке чиновник Киевской городской государственной администрации, который занимал должность… главы комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности! Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 26 ноября. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долларов. Да что там говорить про городских, пусть даже и столичных чиновников, если Министерство обороны Украины в 2019 г. закупило и поставило в воинские подразделения бронежилеты… без брони! В результате экспертизы оказалось, что 70% бронежилетов «Корсар М3с» 1–4 класса защиты простреливаются насквозь! Т. е. по факту это — просто жилетки из обычной ткани… И такой «горе-защиты» по цене 3500 грн за единицу было закуплено 20 тыс.штук — о чем и свидетельствовали опубликованные аудиопереговоры чиновников МО Украины. Как говорится, арифметика вся на поверхности — только вот почему-то никто не посчитал загубленных жизней простых украинских военнослужащих, получивших такие вот простреливаемые насквозь псевдо-бронежилеты… Но самая изюминка даже не в этом, а в том, что (о, ужас!) коррупция прокралась даже в святая святых украинской политики — в Офис Президента! Так сказать, мздоимство поразило самое сердце «страны Смартфонии» — потому что в середине ноября 2019 г. на горячем задержали Светлану Кондзелю, руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Зеленского. Женщина просила 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины». Оперативники задержали чиновницу на получении первой части взятки в размере 150 тысяч долларов… То есть если только от новостей за последние пару недель о вопиющей, всепроникающей, тотальной коррупции на Украине волосы встают дыбом — то о какой, простите, положительной динамике можно говорить?! А может, именно это — сама зашкаливающая коррупция — и есть то, что так активно поддерживают в своей восточноевропейской колонии Госдеп США и НАТО? И эту тенденцию точно подметил известный канадский экономист и бывший заместитель министра финансов Кабмина Украины О.Гаврилишин, указывая, что уровень коррупции на Украине значительно выше, чем в Латинской Америке. По расчётам этого «канадского варяга», показатели Украины скорее соответствуют уровню стран Тропической Африки, из которых наиболее близкими являются показатели Уганды. Сам же Гаврилишин и стал автором прижившегося термина про «угандизацию Украины»… Так что же на самом деле похвалил тот самый Помпео вкупе со Столтенбергом и маститыми американскими сенаторами? Да, по сути, то, что у нас называется доброй старой поговоркой: «Свое дерьмо не пахнет…» И это очень едко и точно подметил российский политолог Сергей Михеев: «На Украине после 14-го года произошел, как сейчас модно говорить, „апгрейд“ коррупции. Была такая тупая, совковая, ватная коррупция. А стала совсем другая — более европейская, более гибкая, более эффективная, более интересная, в конце концов, более яркая, многоцветная, шумная, и прочая, и прочая, и прочая…» И, к сожалению, это действительно так. Потому что когда говорят деньги — правда молчит… Читайте также: Как дальше жить? Украина не успевает получить деньги МВФ Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»

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Отказ от Минских? Зеленский сделал заявление по переговорам с Донбассом (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с «представителями оккупированных территорий» Донбасса. «Украина не разговаривает с боевиками. Напрямую президент с ними не разговаривает, и не будет разговаривать. Это понятно. Вот и все», — сказал он во время эфира программы «Свобода Слова». При этом в Трехсторонней контактной группе в Минске, по мнению Зеленского, должны сидеть и представители Донбасса из числа уехавших на территорию Украины. «Я думаю, что в Трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, которые приехали в Киев и другие города. Пусть жители, которые переехали, пусть сядут в Минск и скажут, что произошло», — заявил украинский президент. Напомним, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском — одно из условий Минских соглашений. Читайте также: Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандской встречи» (ВИДЕО)

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«Давай по новой!» — Порошенко предлагает строить стену на границе с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны строить стену на границе с РФ, а не с Донбассом. Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время «нормандского саммита», который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план «Б», который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории. Однако Порошенко считает, что строительство стены на линии фронта в Донбассе может привести к отмене санкций против России, что для Украины гибельно. «Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — сказал Порошенко. Стоит напомнить, что его бывший соратник, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, уже «строил» стену на границе с Россией. Яценюк пафосно назвал это сооружение «Европейский вал». В результате на украинской границе были натянуты несколько сотен метров сетки-рабицы, а деньги, выделенные на строительство из госбюджета, разворованы. Читайте также: «На Майдан!!!» — Черновол с автоматом взывает к украинцам (ВИДЕО)

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Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандской встречи» (ВИДЕО)

Россия ожидает от предстоящего саммита в «нормандском формате» дополнительных договоренностей, которые помогут прекратить конфликт на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог». «Что мы будем ожидать от „нормандского формата“? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях — так называемый закон об особом статусе — и которые позволят этот конфликт прекратить», — отметил он. Читайте также: Глава ДНР жёстко ответил на предложение Зеленского о создании «муниципальной стражи» на Донбассе

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