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Немецкая отсрочка

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Немецкая отсрочка

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014 —2015 годов — это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине» – экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью (https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler/komplettansicht) Die Zeit.

Дезавуированные откровения Меркель подводят черту откровенно бесперспективному заигрыванию с немецкими демохристианами (как и соцдемами) в условиях цугванга для российской политики рубежа тысячелетий. Если рассуждать глубже – то и бесперспективности участия в капкане «Париж – Берлин – Москва», столь бережно расставленном опытным охотником Анри де Гроссувром, младшим сыном консильери Миттерана (https://t.me/thehegemonist/1956) Франсуа де Гроссувра.

Меркель не только способная преемница Коля, но и достойная продолжательница дела Аденауэра (какой замечательный экспрессионистский уродец вышел за спиной Ангелы на фото – постарался Оскар Кокошка). Но не в качестве лидера немецких демохристиан, а как публичная фигура атлантического сообщества.

Дело каждого, конечно, но в покер на интерес играют явно чаще, чем в шахматы. И там, помимо интереса, есть воля случая и понятие карточного долга.

https://t.me/thehegemonist – цинк

Собственно, данное признание Меркель фактически подводит черту под многолетними попытками заигрывать с Германией, которым пробавлялась российская внешняя политика позднего СССР и РФ. С иллюзиями на тему "русско-немецкой дружбы" покончено и снова эти иллюзии дорого обошлись стране. Единственное, что может слегка подсластить пилюлю, Германия тоже дорого за это заплатит, но если Россия платит за глупость и доверчивость, то Германия платит за свой вассалитет. Если РФ сейчас движется через ухабы к укреплению собственного суверенитета, то Германия движения строго в обратном направлении, в сторону усиления зависимости от США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8022081.html
Метки: Германия, Европа, ес, Меркель, Россия
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27221 22935
    марина час назад

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    • 27221 22935
      марина час назад

        Вам лично какое событие кажется более вероятным:
        1) Меркель обманула Путина;
        2) Путин обманул Меркель, дав ей почувствовать, что она обманывает Путина,который обманут не был ни на секунду ?
        тут ответ очевиден для всех думаю..хотя понаплетут разного сми,если не оба обманывали многих,но с разными целями

      • 3188 3096
        Виктор час назад

          Уж не знают как в России бунт поднять, даже на признание своих “преступлений” идут, в надежде Путина за собой “утянуть”.

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