Немецкая отсрочка
Немецкая отсрочка
«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014 —2015 годов — это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине» – экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью (https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler/komplettansicht) Die Zeit.
Дезавуированные откровения Меркель подводят черту откровенно бесперспективному заигрыванию с немецкими демохристианами (как и соцдемами) в условиях цугванга для российской политики рубежа тысячелетий. Если рассуждать глубже – то и бесперспективности участия в капкане «Париж – Берлин – Москва», столь бережно расставленном опытным охотником Анри де Гроссувром, младшим сыном консильери Миттерана (https://t.me/thehegemonist/1956) Франсуа де Гроссувра.
Меркель не только способная преемница Коля, но и достойная продолжательница дела Аденауэра (какой замечательный экспрессионистский уродец вышел за спиной Ангелы на фото – постарался Оскар Кокошка). Но не в качестве лидера немецких демохристиан, а как публичная фигура атлантического сообщества.
Дело каждого, конечно, но в покер на интерес играют явно чаще, чем в шахматы. И там, помимо интереса, есть воля случая и понятие карточного долга.
https://t.me/thehegemonist – цинк
Собственно, данное признание Меркель фактически подводит черту под многолетними попытками заигрывать с Германией, которым пробавлялась российская внешняя политика позднего СССР и РФ. С иллюзиями на тему "русско-немецкой дружбы" покончено и снова эти иллюзии дорого обошлись стране. Единственное, что может слегка подсластить пилюлю, Германия тоже дорого за это заплатит, но если Россия платит за глупость и доверчивость, то Германия платит за свой вассалитет. Если РФ сейчас движется через ухабы к укреплению собственного суверенитета, то Германия движения строго в обратном направлении, в сторону усиления зависимости от США.
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Вам лично какое событие кажется более вероятным:
1) Меркель обманула Путина;
2) Путин обманул Меркель, дав ей почувствовать, что она обманывает Путина,который обманут не был ни на секунду ?
тут ответ очевиден для всех думаю..хотя понаплетут разного сми,если не оба обманывали многих,но с разными целями
Уж не знают как в России бунт поднять, даже на признание своих “преступлений” идут, в надежде Путина за собой “утянуть”.