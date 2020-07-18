Новости Украины и Новороссии 18 июля 2020

25 февраля (09 марта) 1814 года в маленьком малороссийском селе, которое лишь в самом конце XVIII века было отвоевано у Польши и включено в состав Российской Империи, родился Тарас Григорьевич Шевченко.

В сердцах и душах современников Тараса ещё жила память о Великой Польше, а в Звенигородском уезде Киевской губернии, где вырос Шевченко, ещё повсеместно использовался польский язык, ведь большинство польских помещиков просто перешли в подданство к Русскому Царю.



Тарас Григорьевич Шевченко (09 марта 1814 — 10 марта 1861)

До самого последнего времени имя, творчество и даже сам образ Тараса Шевченко активно использовался украинофилами как «боевое красное знамя». Тарас Шевченко, его портреты и цитаты из его сочинений использовались на митингах и в эпоху Грушевского, и в эпоху Петлюры, и в советский период украинизации юго-запада России, и даже в эпоху «новейшей истории Украины» в 1990-х — 2000-х гг. Лишь недавно, и далеко не полностью, Тарас Шевченко был вытеснен портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича…

Однако, для рядового жителя Украинского государства (УГ) процесс смены политических знамен с «шевченковских» на «бандеровские» прошел практически незаметно.

Тем не менее ничто на территории современной «Украины» не делается просто так, и если националисты меняют «Шевченко» на «Бандеру» — тому должны быть логичные и внятные объяснения. Итого: что не так с Тарасом Шевченко?

Миф первый: борец за независимость Украины и украинского народа

Хоть в Польше, хоть в России XVII—XVIII вв. термин «украина» подразумевал конкретную географическую локацию «на окраине государства». В древних документах, летописях и грамотах на территории России упоминается и «Псковская украина», и «Мценская», и «Соловецкая», и «Смоленская», и «Сибирская украина», и ещё множество других «украин-окраин».

Для населения Речи Посполитой «украин» было не так уж и много, и прежде всего под этим термином подразумевались юго-восточные русские территории на окраине Польско-Литовской конфедерации. В сознании любого поляка или литовца «украина» располагалась на землях Киевского и Брацлавского воеводств с такими главными городами, как Киев, Полтава, Звенигород, Житомир, Винница, Брацлав, Канев, Черкассы и Белая Церковь.



Карта Речи Посполитой XVII века

Тарас Шевченко родился на Звенигородщине в тот момент, когда ещё живы были те люди (и крестьяне, и шляхта), которые жили во времена некогда великой Речи Посполитой. Само собой, и «украина» в фантазиях маленького Тараса не выходила за пределы указанной выше «Польской украины», что подтверждается некоторыми произведениями уже взрослого Шевченко. Так, в «Гайдамаках» Тараса Шевченко мы находим следующие строки:

Разбрелись конфедераты

По Польше, Волыни,

По Литве, по Молдованам

И по Украине…

Точно такое же разграничение между «Украиной» и «Волынью» мы находим и в другом произведении Тараса Григорьевича, в его знаменитой «Ведьме»:

Из-за Днистра пишлы цыганы

И на Волынь, и на Украйну.

За селом село мыналы,

В городы ходылы…

Кроме отделения и отмежевания «Украины» от «Волыни» в своих поэмах, Тарас Григорьевич ни в одном из своих произведений, ни в одном письме и ни в одной из своих публичных речей не относил к «Украине» ни Крым, ни Харьков, ни Одессу, ни Николаев, ни прочие существовавшие при жизни Шевченко уездные и губернские центры Новороссии.

Более того, попытайтесь найти в поэмах «Кобзаря» упоминания об «украинском народе», и вы будете весьма удивлены тем фактом, что Шевченко не использовал в своих произведениях данный этноним!

Малороссы, русины, русские, «бедный народ», «селяне»… Какие угодно этнонимы, но только не «украинцы» и только не «народ украинский»!

А ещё, и как бы пристально вы не искали — вы не найдете в трудах Тараса Григорьевича призывов к отделению Украины от России! Нет в трудах Шевченко и призывов хотя бы к национально-территориальной автономии для «украины и украинцев». Увы!

Поэзия «Кобзаря» хотя и пропитана ненавистью «холопов к панам и москалям», но даже в ссылку он попал не за сепаратистские и прочие крамольные призывы в своих стихах, а сугубо за оскорбление Императрицы — жены царствовавшего в те времена Николая I.

Миф второй: язык письма и общения великого «Кобзаря»

Идеологические догматы современных украинских политиков и историков строятся на том, что Тарас Шевченко не просто боролся за независимость «украины и украинцев», но и был самым что ни на есть «настоящим патриотом Украины»: говорил, писал, думал и даже видел сны исключительно на «украинской мове».

Во-первых, никакой «украинской мовы» в эпоху Шевченко попросту не существовало, ведь о ней даже никто не знал. Иван Котляревский русским по белому написал в своей «Энеиде» о том, что «сие произведение написано на малороссийском языке».

Лингвисты, филологи, публицисты и этнографы середины XIX века также сходились на том, что «малороссийский диалект объективно существует и на нем (на смеси из русских и польских слов) говорит достаточно большая часть населения Малороссии». Но всё же отметьте для себя: на «малороссийском диалекте», а не на «украинской мове»!



Вергилиева «Энеида» на малороссийский язык переложенная И. Котляревским, 1809 год

Во-вторых, допустим, Шевченко действительно лишь на людях говорил на «языке клятых москалей» (о чем до нашего времени дошло множество свидетельств и воспоминаний очевидцев), но когда он оставался один — он думал, писал и видел сны на «украинской мове». Допустим. Но тогда его личный дневник, переписка с друзьями из Малороссии и прочая личная документация также должна быть написана либо «на мове», либо «на малороссийском диалекте».

Не будет же человек вести свой дневник, который он ведет сам для себя и куда он записывает свои самые сокровенные мысли, не на том языке, на котором он думает, а на совершенно чужом, вражеском языке? Или это нормально: думать и говорить на немецком, а свой личный дневник вести на японском? Это для того, чтобы враги не прочитали?



«Вручителю сего вручите сало. Т. Шевченко» — письмо, написанное Т. Шевченко в Петрограде в мае 1859 года



«Благородному Василию Васильевичу малому Тернавскому. В доме Федорова» — письмо, написанное Т. Шевченко в Петрограде в мае 1859 года

Как вы уже сумели догадаться, личный дневник Тарас Григорьевич вел исключительно на русском языке, равно как и письма, прошения и рапорты, которые также выходили из-под пера Шевченко исключительно на «языке клятых москалей».



Его превосходительству господину попечителю С.-Петербургского учебного округа, тайному советнику и кавалеру Ивану Давыдовичу Делянову Художника, отставного рядового Тараса Григорьева, сына Шевченка. Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании, покорно прошу ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений, напечатанных в царствование почившего в Бозе государя императора Николая I, под заглавием «Кобзарь» и «Гайдамаки», которых экземпляр при сем прилагается… …Тарас Шевченко. 23 декабря 1858 г. С.-Петербург

Вы будете удивлены, но, кроме поэтических произведений, которые неплохо продавались под соусом «эдакой диковинки для развлечения Петроградского бомонда „странным“ и смешным языком», Тарас Григорьевич Шевченко был типичным для своего времени великороссом!

И говорил, и шутил, и письма писал, и дневник вел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на русском языке, чему есть документальные подтверждения и воспоминания его современников.

Миф третий: образ «Великого Кобзаря»

Портреты Тараса Шевченко, на которых он изображен одетым в «жупан и каракулевую шапку», уже на протяжении более чем ста лет украшают классные кабинеты в украинских школах, а также используются украинофилами на митингах и манифестациях. В сознании «украинского народа» образ Тараса Григорьевича неразрывно связан с образом «простого мужика из села, в вышиванке, жупане и с обильной растительностью на лице». Эдакая «неотесанная деревенщина, которая боролась и страдала за лишения украинского народа».

Однако, и на самом деле, Тарас Шевченко был ещё тем модником, почитателем светских вечеринок и «приличного общества». Двадцать семь лет из своей жизни Шевченко провел на территории современной Российской Федерации, где он сотни, если не тысячи раз был гостем на различных банкетах, баллах и прочих великосветских приемах.

Да, Шевченко использовал образ «малороссийского мужика», но использовал его исключительно в рекламных целях для продвижения своих поэтических трудов!



Тарас Шевченко в своем «малороссийском образе»

Когда Тарасу Григорьевичу предстояло для развлечения знатной публики читать свои стихи, столичные князья, графья и бароны попросту просили его одеться в малороссийский национальный костюм, что считалось «частью спектакля».

Шевченко переодевался, выходил на публику в «холопской одежде», читал свои стихи, написанные на смешном и непонятном для дворянского уха малороссийском диалекте, срывал зрительские овации и шквал одобрительных возгласов и после выступления сразу же переодевался в привычный для себя костюм и брюки.



Тарас Шевченко в своей повседневной одежде



Тарас Шевченко в своей повседневной одежде

Вместе с тем, и хотя большую часть своей жизни Тарас Григорьевич ничем не выделялся из обычной российской толпы «дворян, служащих и чиновников», образ Тараса, «одетого в костюм, а не в жупан», крайне неудобен украинофилам и борцам за независимость Украины.

Понимаете, одно дело носить на руках портрет-икону мужика из народа, страдавшего за «всё украинское и с Украиной в сердце», и совершенно другое дело использовать привычный для современников Шевченко образ «интеллигентного мужчины в брюках, пиджаке, галстуке и в лакированных туфлях».



Тарас Шевченко в своей повседневной одежде



Тарас Шевченко в своей повседневной одежде

Украинофилам был нужен исключительно бородатый мужик в жупане и шапке, а всё остальное попросту было выкинуто и забыто.

Да ведь и не просто не нужно, а даже вредно населению Малороссии знать о черной икре, рябчиках, ананасах, французском вине и шампанском, которые неоднократно бывали в желудке борца и страдальца за «Украину и украинцев» во время его светской жизни в Петрограде!..



Тарас Шевченко в своем «малороссийском образе»

Как ни крути, но скрывать правду о «великом Кобзаре» в эпоху современных информационных технологий становится всё труднее и труднее.

Люди всё чаще начинают обсуждать архивные фотографии Тараса Шевченко в пиджаке и брюках… Люди периодически находят в библиотеках и начинают обсуждать оригиналы «Тарасовых» писем и личного дневника, написанных на классическом русском языке…

Люди все чаще задумываются о том, что «оригинальный Шевченко» очень сильно отличается от «божественного Шевченко», придуманного и прославляемого украинофильской пропагандой…

Вот и выходит, что замене «шевченковского знамени» на знамена с ликами Бандеры и Шухевича есть простое и логичное объяснение, которое сводится к одной короткой формуле: «Одна Украина. Один народ. Одни нацисты». А вот для русского самосознания и для русского языка в современной «Украине» места уже нет… Но у Тараса Шевченко оно было!..

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Далиант Максимус, специально «Русской Весны»