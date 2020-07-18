Новости Украины и Новороссии 18 июля 2020
- 10:45 СБУ объявила о задержании одного из организаторов референдума по созданию ЛНР (ФОТО).
- 10:10 Депутат Рады назвал условие для «сохранения» Украины.
- 10:10 «Страна-лузер»: МВФ указал Украине на её место.
- 08:00 «Вручителю сего вручите сало»: Три мифа о Тарасе Шевченко, взрывающие мозги украинцам (ФОТО).
- 02:30 Почему отказ Рады рассматривать отсрочку принудительной украинизации школ — очень здорово?.
СБУ объявила о задержании одного из организаторов референдума по созданию ЛНР (ФОТО)
СБУ объявила о задержании в Северодонецке (на оккупированной Киевом части Луганщины) одного из организаторов референдума по созданию ЛНР.
«Злоумышленник является бывшим украинским чиновником, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре, … председателем координационного народного совета Луганской области»», — сообщает пресс-служба СБУ.
«Злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных „органах власти“ так называемой „ЛНР“. Вскоре его оттеснили новые „фавориты“ пророссийских террористов», — фантазируют в СБУ.
В спецслужбе заявили, что фигурант был задержан после того, как приехал на подконтрольную Украине территорию в Северодонецк.
По ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды») Уголовного кодекса Украины ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Украинские СМИ уточняют, что речь идёт об Андрее Андрееве (на фото справа).
Олег Царёв, Валерий Болотов, Андрей Андреев на совещании 5 мая 2014 года
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Депутат Рады назвал условие для «сохранения» Украины
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«Страна-лузер»: МВФ указал Украине на её место
Международный валютный фонд (МВФ) выступил с новыми рекомендациями об эффективном преодолении мирового экономического кризиса.
В то же время, в украинских СМИ вышло интервью представителя Фонда в Украине.
Эти два информационных повода продемонстрировали различие подходов МВФ в работе с «цивилизованными» государствами и «туземными» странами периферийного капитализма, пишет обозреватель украинского издания «Вести».
Кредиторам виднее
Основные месседжи представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана касались кредитно-денежной политики и сохранения текущего монетарного курса при новом руководстве Национального банка Украины. Важно помнить, почему центральный банк должен быть независимым.
«Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеет чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие.
Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост», — подчеркнул Люнгман.
В этом фрагменте отчетливо прослеживается намек на неоднократные высказывания президента Владимира Зеленского о необходимости поддержать экономику льготным кредитования бизнеса. «Вести» ранее писали о том, почему власть заговорила о необходимости девальвации гривны и ускорении темпов инфляции.
Но представитель Фонда прозрачно намекнул официальному Киеву, чем чревато их стремление к интенсификации экономического роста путем смягчения монетарной политики.
«Безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблемам в финансовом секторе, низкому уровню экономического роста и высокому уровню безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине», — отметил представитель Фонда.
В Совете НБУ открыто говорят, что жесткая монетарная политика нацрегулятора буквально убила экономический рост, ввергнув Украину в глубокий кризис.
Но в МВФ придерживаются противоположной точки зрения. По оценкам Люнгмана, курс Нацбанка на жесткое таргетирование инфляции приносит Украине пользу:
«Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины».
Представитель МВФ также затронул очень острую тему введения в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Это было одним важных предвыборных обещаний Зеленского и партии «Слуга народа».
Интересно, что инициатива о введении налога на выведенный капитал продвигалась еще в 2018 году с подачи команды экс-президента Петра Порошенко. Против таких налоговых новаций тогда жестко выступил МВФ и инициативу оперативно свернули.
Непримиримыми противниками внедрения налога на выведенный капитал выступают представители иностранных транснациональных компаний — они ведут бизнес в Украине и выводят прибыль за границу.
«Аргумент сторонников перехода от налогообложения корпоративного дохода до налогообложения распределенной прибыли заключается в том, что снижение налога на прибыль и стимулирования сохранения прибыли в компаниях приведут к увеличению инвестиций и роста.
Мы согласны с необходимостью увеличения инвестиций, однако не считаем, что предложенный налог на выведен капитал является эффективным путем достижения этой цели. Как мы видим по результатам опросов бизнеса, прежде чем осуществлять инвестиции, инвесторам нужно улучшение бизнес-среды, в том числе — судебной системы», — указывает в своем интервью Люнгман.
Это прозрачный намек на то, что украинская власть не должна заниматься «всякой ерундой», а сосредоточится на выполнении условий меморандума с кредиторами, в частности, на изменении судебной системы по «методичке» Фонда.
Советы не для «туземцев»
Будто вдогонку интервью Люнгмана, МВФ обратился с новыми рекомендациями для более эффективной борьбы с последствиями экономического кризиса.
В фонде призвали правительства государств ориентироваться на инвестирование в акции компаний, а не на их кредитовании. Как сообщает Reuters, с таким заявлением выступил главный экономист МВФ Гита Гопинат.
«Поскольку возникает важный вопрос несостоятельности, государственная поддержка должна перейти в сторону инвестиций в акции, а не увеличение долгов. Иначе мы получим большое количество компаний, которые выходят из кризиса с огромными долгами», — подчеркнула Гопинат.
В МВФ призвали страны продолжать применять агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки экономик.
В Фонде отмечают, что это может вызвать рост инфляции, но это не является главной проблемой. «Мы больше обеспокоены относительно того, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой», — сказано в заявлении главного экономиста МВФ.
Не нужно проводить глубокий анализ с погружением в ряд нюансов, чтобы отчетливо проследить, насколько разительно отличаются рекомендации МВФ для «цивилизованных» стран, и те структурные маяки, которые Фонд выставляет в работе с «банановыми республиками».
В то время, когда развитым странам рекомендуют применять агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования экономики, Украине навязывают модель жесткого ограничения бюджетных расходов и «замораживание» инструментов льготного кредитования бизнеса.
Европе и другим центрам влияния МВФ рекомендует национализировать активы компаний, спасая их от банкротства путем выкупа части акций.
Украине же предписан «безальтернативный» путь большой приватизации, распродажа государственных активов за бесценок в разгар кризиса и всеобщая дерегуляция экономики от «излишнего вмешательства государства».
Фонд подчеркивает, что беспокойство в данных условиях вызывает не высокий, а низкий уровень инфляции, что свидетельствует о недостаточности бюджетно-финансовых и монетарных мер по стимулированию экономики. А вот Люнгман открытым текстом заявляет, что советы, которые МВФ дает развитым странам, не предназначены для «туземного» украинского правительства. Украина должна сосредоточиться на поддержании низкого уровня инфляции ради достижения «финансовой стабильности».
А о том, что за это нужно расплатиться экономическим ростом, представитель Фонда, конечно, предпочел скромно умолчать.
Различия в этих рекомендациях нельзя назвать двойными стандартами. Это немного более глубокие различия в принципах сотрудничества с отсталыми, слабыми государствами периферийного капитализма, в числе которых оказалась Украина. Их место в этом цикле мирового экономического спада, как и в предыдущих, сводится к роли «топлива», которое бросят в топку преодоления кризиса развитыми странами центрового капитализма.
Экономика «стран третьего мира» и благосостояние их «туземного» населения становятся точками роста экономик для развитых государств.
За счет кучки стран-лузеров, добровольно выстроившихся в очередь за кредитами и меморандумами со структурными маяками, «цивилизованный» капитализм спасает свою экономическую модель и уровень потребления, который требуют их общества.
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Роман Губриенко, Украина
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«Вручителю сего вручите сало»: Три мифа о Тарасе Шевченко, взрывающие мозги украинцам (ФОТО)
25 февраля (09 марта) 1814 года в маленьком малороссийском селе, которое лишь в самом конце XVIII века было отвоевано у Польши и включено в состав Российской Империи, родился Тарас Григорьевич Шевченко.
В сердцах и душах современников Тараса ещё жила память о Великой Польше, а в Звенигородском уезде Киевской губернии, где вырос Шевченко, ещё повсеместно использовался польский язык, ведь большинство польских помещиков просто перешли в подданство к Русскому Царю.
Тарас Григорьевич Шевченко (09 марта 1814 — 10 марта 1861)
До самого последнего времени имя, творчество и даже сам образ Тараса Шевченко активно использовался украинофилами как «боевое красное знамя». Тарас Шевченко, его портреты и цитаты из его сочинений использовались на митингах и в эпоху Грушевского, и в эпоху Петлюры, и в советский период украинизации юго-запада России, и даже в эпоху «новейшей истории Украины» в 1990-х — 2000-х гг. Лишь недавно, и далеко не полностью, Тарас Шевченко был вытеснен портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича…
Однако, для рядового жителя Украинского государства (УГ) процесс смены политических знамен с «шевченковских» на «бандеровские» прошел практически незаметно.
Тем не менее ничто на территории современной «Украины» не делается просто так, и если националисты меняют «Шевченко» на «Бандеру» — тому должны быть логичные и внятные объяснения. Итого: что не так с Тарасом Шевченко?
Миф первый: борец за независимость Украины и украинского народа
Хоть в Польше, хоть в России XVII—XVIII вв. термин «украина» подразумевал конкретную географическую локацию «на окраине государства». В древних документах, летописях и грамотах на территории России упоминается и «Псковская украина», и «Мценская», и «Соловецкая», и «Смоленская», и «Сибирская украина», и ещё множество других «украин-окраин».
Для населения Речи Посполитой «украин» было не так уж и много, и прежде всего под этим термином подразумевались юго-восточные русские территории на окраине Польско-Литовской конфедерации. В сознании любого поляка или литовца «украина» располагалась на землях Киевского и Брацлавского воеводств с такими главными городами, как Киев, Полтава, Звенигород, Житомир, Винница, Брацлав, Канев, Черкассы и Белая Церковь.
Карта Речи Посполитой XVII века
Тарас Шевченко родился на Звенигородщине в тот момент, когда ещё живы были те люди (и крестьяне, и шляхта), которые жили во времена некогда великой Речи Посполитой. Само собой, и «украина» в фантазиях маленького Тараса не выходила за пределы указанной выше «Польской украины», что подтверждается некоторыми произведениями уже взрослого Шевченко. Так, в «Гайдамаках» Тараса Шевченко мы находим следующие строки:
Разбрелись конфедераты
По Польше, Волыни,
По Литве, по Молдованам
И по Украине…
Точно такое же разграничение между «Украиной» и «Волынью» мы находим и в другом произведении Тараса Григорьевича, в его знаменитой «Ведьме»:
Из-за Днистра пишлы цыганы
И на Волынь, и на Украйну.
За селом село мыналы,
В городы ходылы…
Кроме отделения и отмежевания «Украины» от «Волыни» в своих поэмах, Тарас Григорьевич ни в одном из своих произведений, ни в одном письме и ни в одной из своих публичных речей не относил к «Украине» ни Крым, ни Харьков, ни Одессу, ни Николаев, ни прочие существовавшие при жизни Шевченко уездные и губернские центры Новороссии.
Более того, попытайтесь найти в поэмах «Кобзаря» упоминания об «украинском народе», и вы будете весьма удивлены тем фактом, что Шевченко не использовал в своих произведениях данный этноним!
Малороссы, русины, русские, «бедный народ», «селяне»… Какие угодно этнонимы, но только не «украинцы» и только не «народ украинский»!
А ещё, и как бы пристально вы не искали — вы не найдете в трудах Тараса Григорьевича призывов к отделению Украины от России! Нет в трудах Шевченко и призывов хотя бы к национально-территориальной автономии для «украины и украинцев». Увы!
Поэзия «Кобзаря» хотя и пропитана ненавистью «холопов к панам и москалям», но даже в ссылку он попал не за сепаратистские и прочие крамольные призывы в своих стихах, а сугубо за оскорбление Императрицы — жены царствовавшего в те времена Николая I.
Миф второй: язык письма и общения великого «Кобзаря»
Идеологические догматы современных украинских политиков и историков строятся на том, что Тарас Шевченко не просто боролся за независимость «украины и украинцев», но и был самым что ни на есть «настоящим патриотом Украины»: говорил, писал, думал и даже видел сны исключительно на «украинской мове».
Во-первых, никакой «украинской мовы» в эпоху Шевченко попросту не существовало, ведь о ней даже никто не знал. Иван Котляревский русским по белому написал в своей «Энеиде» о том, что «сие произведение написано на малороссийском языке».
Лингвисты, филологи, публицисты и этнографы середины XIX века также сходились на том, что «малороссийский диалект объективно существует и на нем (на смеси из русских и польских слов) говорит достаточно большая часть населения Малороссии». Но всё же отметьте для себя: на «малороссийском диалекте», а не на «украинской мове»!
Вергилиева «Энеида» на малороссийский язык переложенная И. Котляревским, 1809 год
Во-вторых, допустим, Шевченко действительно лишь на людях говорил на «языке клятых москалей» (о чем до нашего времени дошло множество свидетельств и воспоминаний очевидцев), но когда он оставался один — он думал, писал и видел сны на «украинской мове». Допустим. Но тогда его личный дневник, переписка с друзьями из Малороссии и прочая личная документация также должна быть написана либо «на мове», либо «на малороссийском диалекте».
Не будет же человек вести свой дневник, который он ведет сам для себя и куда он записывает свои самые сокровенные мысли, не на том языке, на котором он думает, а на совершенно чужом, вражеском языке? Или это нормально: думать и говорить на немецком, а свой личный дневник вести на японском? Это для того, чтобы враги не прочитали?
«Вручителю сего вручите сало. Т. Шевченко» — письмо, написанное Т. Шевченко в Петрограде в мае 1859 года
«Благородному Василию Васильевичу малому Тернавскому. В доме Федорова» — письмо, написанное Т. Шевченко в Петрограде в мае 1859 года
Как вы уже сумели догадаться, личный дневник Тарас Григорьевич вел исключительно на русском языке, равно как и письма, прошения и рапорты, которые также выходили из-под пера Шевченко исключительно на «языке клятых москалей».
Его превосходительству господину попечителю С.-Петербургского учебного округа, тайному советнику и кавалеру Ивану Давыдовичу Делянову Художника, отставного рядового Тараса Григорьева, сына Шевченка. Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании, покорно прошу ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений, напечатанных в царствование почившего в Бозе государя императора Николая I, под заглавием «Кобзарь» и «Гайдамаки», которых экземпляр при сем прилагается… …Тарас Шевченко. 23 декабря 1858 г. С.-Петербург
Вы будете удивлены, но, кроме поэтических произведений, которые неплохо продавались под соусом «эдакой диковинки для развлечения Петроградского бомонда „странным“ и смешным языком», Тарас Григорьевич Шевченко был типичным для своего времени великороссом!
И говорил, и шутил, и письма писал, и дневник вел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на русском языке, чему есть документальные подтверждения и воспоминания его современников.
Миф третий: образ «Великого Кобзаря»
Портреты Тараса Шевченко, на которых он изображен одетым в «жупан и каракулевую шапку», уже на протяжении более чем ста лет украшают классные кабинеты в украинских школах, а также используются украинофилами на митингах и манифестациях. В сознании «украинского народа» образ Тараса Григорьевича неразрывно связан с образом «простого мужика из села, в вышиванке, жупане и с обильной растительностью на лице». Эдакая «неотесанная деревенщина, которая боролась и страдала за лишения украинского народа».
Однако, и на самом деле, Тарас Шевченко был ещё тем модником, почитателем светских вечеринок и «приличного общества». Двадцать семь лет из своей жизни Шевченко провел на территории современной Российской Федерации, где он сотни, если не тысячи раз был гостем на различных банкетах, баллах и прочих великосветских приемах.
Да, Шевченко использовал образ «малороссийского мужика», но использовал его исключительно в рекламных целях для продвижения своих поэтических трудов!
Тарас Шевченко в своем «малороссийском образе»
Когда Тарасу Григорьевичу предстояло для развлечения знатной публики читать свои стихи, столичные князья, графья и бароны попросту просили его одеться в малороссийский национальный костюм, что считалось «частью спектакля».
Шевченко переодевался, выходил на публику в «холопской одежде», читал свои стихи, написанные на смешном и непонятном для дворянского уха малороссийском диалекте, срывал зрительские овации и шквал одобрительных возгласов и после выступления сразу же переодевался в привычный для себя костюм и брюки.
Тарас Шевченко в своей повседневной одежде
Тарас Шевченко в своей повседневной одежде
Вместе с тем, и хотя большую часть своей жизни Тарас Григорьевич ничем не выделялся из обычной российской толпы «дворян, служащих и чиновников», образ Тараса, «одетого в костюм, а не в жупан», крайне неудобен украинофилам и борцам за независимость Украины.
Понимаете, одно дело носить на руках портрет-икону мужика из народа, страдавшего за «всё украинское и с Украиной в сердце», и совершенно другое дело использовать привычный для современников Шевченко образ «интеллигентного мужчины в брюках, пиджаке, галстуке и в лакированных туфлях».
Тарас Шевченко в своей повседневной одежде
Тарас Шевченко в своей повседневной одежде
Украинофилам был нужен исключительно бородатый мужик в жупане и шапке, а всё остальное попросту было выкинуто и забыто.
Да ведь и не просто не нужно, а даже вредно населению Малороссии знать о черной икре, рябчиках, ананасах, французском вине и шампанском, которые неоднократно бывали в желудке борца и страдальца за «Украину и украинцев» во время его светской жизни в Петрограде!..
Тарас Шевченко в своем «малороссийском образе»
Как ни крути, но скрывать правду о «великом Кобзаре» в эпоху современных информационных технологий становится всё труднее и труднее.
Люди всё чаще начинают обсуждать архивные фотографии Тараса Шевченко в пиджаке и брюках… Люди периодически находят в библиотеках и начинают обсуждать оригиналы «Тарасовых» писем и личного дневника, написанных на классическом русском языке…
Люди все чаще задумываются о том, что «оригинальный Шевченко» очень сильно отличается от «божественного Шевченко», придуманного и прославляемого украинофильской пропагандой…
Вот и выходит, что замене «шевченковского знамени» на знамена с ликами Бандеры и Шухевича есть простое и логичное объяснение, которое сводится к одной короткой формуле: «Одна Украина. Один народ. Одни нацисты». А вот для русского самосознания и для русского языка в современной «Украине» места уже нет… Но у Тараса Шевченко оно было!..
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Далиант Максимус, специально «Русской Весны»
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Почему отказ Рады рассматривать отсрочку принудительной украинизации школ — очень здорово?
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал отказ Рады от рассмотрения законопроекта об отсрочке украинизации школ.
«На самом деле очень здорово, что Верховная Рада не стала рассматривать законопроект Бужанского об отсрочке принудительной украинизации школ.
Подчеркну: речь шла лишь об отсрочке на два года. Не об отмене. Не о пересмотре. То есть, украинизировали бы так и так, но попозже.
После местных выборов.
И в случае принятия законопроекта зелёная плесень могла бы надувать щёки и говорить: ну вот, ну мы же приняли это, отложили вступление в силу принятого при Порошенко закона, мы хорошие.
А они не хорошие. Они — это и есть Порошенко. Такие же порохобратья и порохосёстры, но только зелёного цвета.
И вот отказом выносить проект Бужанского об отсрочке украинизации прекрасно проявили свою порохосущность.
Лучше было бы, только если бы они проект поставили на голосование и провалили. Но и так неплохо».
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