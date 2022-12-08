Лестница в небо. Документальный фильм (1976)
Фильм рассказывает о будущих вертолетчиках – учащихся Новосибирского аэроклуба.
Новосибирсктелефильм 1976
Автор сценария – Виктор Кремлев
Режиссер – Виталий Гоннов
Оператор – Анатолий Руднев
#ЛестницаВНебо #ДокументальныйФильм #вертолет #Новосибирск
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https://youtu.be/ZrkqqTV37DA
Брахман запости Пожалуйста как, тему.Вдруг кому, будет интересно.
Экзюпери не простой человек…не всё…его только,выражения писать.