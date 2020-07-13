Уродство в Подмосковье. Urban Morphogenesis и история одной битвы

«Чудо в Подмосковье. Фестиваль Urban Morphogenesis» – примерно с такими заголовками официальные московские СМИ рассказали о фестивале современного искусства, прошедшем в Одинцово. В ходе мероприятия именитые граффитисты разрисовали фасады домов.

Кто-то из жильцов остался рад тому, что стены их серых многоэтажек заиграли хотя бы какими-то яркими красками. А кто-то, умеющий видеть смыслы, задумался о содержании появившихся на домах рисунков и был шокирован их деструктивным посылом.

Предлагаем ознакомиться с историей борьбы одной из жительниц дома и оценить работы так называемых художников. Борьба активистки не увенчалась успехом, но возможно для кого-то этот эмоциональный рассказ станет уроком и даст повод задуматься. Перед чтением для целостного понимания темы рекомендуем изучить материал «Стрит-арт как элемент культурной экспансии»:

Как мой район превратили в гетто

Думай, Оля! Ты прямо сейчас ДОЛЖНА предложить лучшую альтернативу этому макету.

А я на эмоциях, надо быстро придумать «код». У художников на это было достаточно времени, у меня пара секунд.

– Культурный код. Что бы вы изобразили?

Примерно такой вопрос мне задал режиссёр документального фильма про фестиваль-граффити в моём районе.

А только что на меня выбежала «бригада быстрого реагирования», маскировавшаяся под «мирных жителей».

– А нам нравится! А мы хотим! Чего пристали к художнику? Не мешайте автору! Он так видит! Стыдно перед иностранцами! Что о нас подумают? Он может обидеться и не закончить проект. Вы хотите сорвать фестиваль! Организаторы ради вас стараются, а вы! Неблагодарная! Вы знаете, как поднимется рыночная стоимость вашей квартиры с картиной итальянца! А вдруг он как Леонардо да Винчи. Дайте закончить. В целом потом гармонично будет. Зато бесплатно! Лучше, чем белый фасад! Да ты знаешь, кто поддерживает этот проект! Президент! Этот проект выиграл президентский грант!

– Я не с вами разговариваю. Не мешайте, пожалуйста.

В тот день я увидела начало работ на фасаде моего дома. По иронии судьбы мой дом был первый в списке. Я подошла поздороваться с художником и попросила посмотреть из простого житейского, да и профессионального любопытства.

Первая реакция – стильно, класс! Вторая – непонятно. Третья – мрачно. Четвёртая – что это вообще такое!

Я с разрешения автора сфоткала макет и пошла домой разглядывать.

И я разглядывала это, пыталась понять тонкую душу автора и хитрый замысел.

Трёхмерный портрет человека неопределённого пола. Честно, скажу, я сначала подумала, что это Гуф. Позже меня убедили, что это женщина. Да пусть бы и женщина с неявным полом. Вопросов других полно.

Портрет с разных ракурсов. Создаётся эффект «видео» – динамики, как будто человек поднимается по лестнице. А потом однозначная вертикальная линия, шишка-ключ летит вниз (когда подбрасывают вверх, траектория другая), ноги висят над пропастью. Кстати, именно ноги находятся на уровне зрительного контакта, когда идёшь в парк или на парковку. Ежедневно по несколько раз я хожу мимо висящих ног. Класс. Мечта.

Тона картины мрачные, невесёлые ни разу. О чём думает герой-героиня рисунка. Эм…ну, не о светлом. О чём-то тяжелом, мрачном. Небо не горизональное, а под углом, как будто человек не прямо на него смотрит, а… «падая».

Шишка ещё эта. Зачем эта шишка. У соседей разные ассоциации, варианты. Одна из версий – кодирование наркоты. ШИШКИ – соцветия содержащие пыльцу на верхушке растения конопли (словарь наркосленга).

Да, и вообще название фестиваля «Морфогенезис». – Морфин, Морфей… Нет. По задумке организаторов корень «Морфогенез» – развитие органов и систем человека. Причём здесь морфогенез в граффити-фестивале – за уши притянутые объяснения, мол, «город развивается». Ну-ну.

Итого: я вижу суицид в лестничном проёме подъезда.

Бывают такие лестницы по периметру, а по середине пропасть.

– Не может такого быть! Не может автор осознанно хотеть рисовать такой трешак. Почему ноги висят над пропастью. Зачем вертикальная линия с как будто падающим ключом. Зачем вообще рисовать лестницу подъезда? Почему такие цвета? Что за пожар вдали? (позже выяснилось – закат такой) Автор в курсе, чем обычно молодёжь России на таких лестницах занимается?

«Надо просто поговорить»

Наверное, дело в разнице менталитета – надо просто поговорить, Объяснить, какие ассоциации это вызывает в России, – подумала наивная я.

Сначала я пыталась поговорить с руководителем проекта, но безуспешно.

– Если сможешь, договаривайся с художником сама.

И я пошла. Английский знаю. С дизайнерами работаю регулярно. Вносить минимальные правки, которые существенно меняют общее восприятие, умею. Несколько лет профессионально занималась оформлением гипермаркетов. Но в тот день мой статус – недовольная соседка, которая «кто такая, чтобы учить художника».

А кем надо быть? Гражданка России. Житель дома. Общественный деятель. Специалист по работе с молодёжью.

Мы тут годами лекции даром о трезвости читаем. Иностранцы за гонорары приезжают рисовать на наших фасадах суициды и романтику «лестничного досуга».

Разговор с художником был максимально вежливым и деликатным.

Я задавала свои вопросы

– А зачем лестница?

– Она символизирует подъём наверх.

– Эта лестница? Смотри, что символизирует такая лестница в России. Может другую? Не подъездную? Изящнее? Светлее?

– Я так вижу.

Я не знаю. Может у кого-то тоже подъездная лестница ассоциируется с подъёмом и личностным ростом, у меня – со сломаным лифтом, хрущёвкой и неприкаянной молодёжью.

Кстати, культурный код сработал. В нашем доме любят тусить подростки. Особенно проблематичным оказался этот год. Совпадение? Как думаете?

На самом деле художника понять можно. И отдать должное – это самая технически сложная работа и сама техника исполнения – Весод Бреро реально рисовал как принтер: строчка за строчкой, без нанесения эскиза на поверхность.

Но сути моего возмущения это не меняет.

Если автор так видит, ну так и пусть видит себе … у себя дома.

На своей выставке – хоть в том же центральном доме художника.

Там в мои студенческие годы была дюже современная выставка. Неизгладимое впечатление оставила видеоработа – автор установил камеру в унитаз, зафиксировал процесс дефекации на несколько секунд сделал типа гифки. Это до 2008 года. «Прорыв».

Это, конечно, «подстава» и я до сих пор не знаю, как это «развидеть». За свои деньги я не это ожидала лицезреть.

Ну, вот люди добровольно ходят в такие места за «современным искусством» и острыми ощущениями. Платят за это.

СамовыражаЙТЕСЯ на свою целевую аудиторию сколько влезет.

Я-то почему это каждый день должна видеть?

Изюм фестиваля – «а мы ни с кем не будем согласовывать макеты – дадим художникам свободу». Сюрприз будет. Точнее – кот в мешке.

«Это мой урок!»

На самом деле это мой урок, который, я чувствую, должна передать вам: Активно участвуйте в жизни дома, контролируйте ситуацию и не пускайте на самотёк!

На сайте фестиваля указано, что такое планируется и в других городах. Возможно, где-то уже реализовано.

Так уж вышло. До начала проекта «Одинцовский Молодежный завод» (2017 год) я начала собирать группу ВКонтакте жителей дома. Быть на связи с соседями – это очень удобно. Не раз мы выручали друг друга в острых ситуациях: срочно с ребёнком посидеть, пока вечером мчишь к врачу с острой болью на последнюю запись, в аптеку сходить, пока ребёнка с отравлением рвёт. Или даже скинуться на доставку, поделиться классным магазином или специалистом.

Но рабочие ахтунги и ночёвки на заводе всей семьёй затянули с головой. Я тогда ещё в аспирантуру поступила. И из-за перегрузок пришлось подать заявление на отчисление. В общем, тем временем жители дома организовались, провели собрание на счёт установки шлагбаума. Молодцы – спасибо, всё классно. Я, правда, узнала об этом последней и только потому, что возле дома начались работы по установке шлагбаума.

Самые ретивые активисты дома предложили мне сдать в несколько раз больше обычного взноса, потому что «узнала последней». Знакомство. «Рабочие моменты». Понять можно. И не такое бывает.

Но сам стиль управления и коммуникационная тональность в общих чатах – мне не подходит от слова совсем. Информационный и эмоциональный перегруз. Не моё – решила я. Есть актив и слава Богу! Мне общественной нагрузки хватает.

В-общем, я не знаю, как собирали подписи с жителей за участие в этом фестивале на условиях «рисуете что хотите, мы вам доверяем». Но легенда гласит, что «управляющая компания предоставила организаторам подписи жителей».

«Просто собери подписи…»

– Если ты соберёшь подписи большинства жителей дома, я лично закрашу фасад белой краской, – сказал организатор фестиваля.

Я и с верой в людей пошла собирать подписи в тот же день. Больше половины не открыло дверь. Из тех, кто открыли, данный макет одобрили только «активисты чата».

Но надо отдать должное. Две соседки включились активно в процесс сбора подписей. Но одной позже «запретил муж», вторая изменила свою точку зрения – «а может и нормальный макет».

После опроса каждого этажа я отмечала на отдельном листочке номера квартир: за, против, не открыли. Позже выяснилось, что мои соседи скинули организаторам фестиваля записи видеокамер, как я что-то пишу на листочке, с пометкой «подделывает подписи».

Вот такие тут «социальные коммуникации» в Московской области.

Травля в чате дома. В том числе от организатора, которого добавили обсудить макет дома. Вместо этого он зачем-то начал писать неподтвержденные сплетни про моего мужа, которого нет в этом чате.

В этом месте хочу отдать себе должное – ни на один выпад, провокацию и переход на личности я не среагировала. Я методично возвращала разговор к обсуждению КОНКРЕТНОГО макета.

На следующий день я стала звонить каждому, кто плохо высказался в мой адрес. По 40 минут на каждого в среднем. Только одна мадам не выдержала разговора и кинула трубку, снимать снова не решилась.

В среднем итоги разговоров следующие.

– Ну, вообще, Ольга, конечно, мне хотелось, чтобы на доме нарисовали граффити. Но такого я не ожидала. Я думала они нарисуют что-то очень хорошее, доброе, однозначное.

Мои психологические наглядные выводы такие.

Люди боятся выражать своё мнение. Людям легче промолчать, присоединиться или даже начать к травлю, чем пытаться сформировать и тем более высказать ЛИЧНОЕ мнение. Людей со школы приучили подстраиваться под мнение большинства. В данном случае «мнение большинства» – создано искусственно по технологии «мирных жителей, проходящих мимо». Тот же принцип был реализован в местных пабликах от имени разных аккаунтов. Высказывались за люто и агрессивно так, что даже мне не хотелось ничего писать нигде. А то, что это тролли и группа сговора – каждый раз не докажешь. Фильм «Я и другие». Технология та же. Люто, яро и много высказываются сначала люди с нужной точкой зрения. Остальные потом боятся быть против всех. «Обе белые» = «каша сладкая» = «красивый макет». Когда ты не такой как все – ты или звезда или изгой.

В общем, в рамках этого проекта в своём доме и микрорайоне я «не звезда». Год прошёл. Организаторы по проекту, надеюсь, отчитались.

«Пугает пассивность людей»

Как и попросили – не мешала. И, скорее всего, и не буду. Людям реально «норм». Поддержки у людей я не нашла.

Молчать проще, дипломатичнее, «энергосберегающе».

Это пугает больше всего на самом деле. Не «злодеяния», а пассивность людей. Пусть кто-нибудь другой занимается, у меня дела, семья, репутация. Мне нельзя против власти. Я, к слову, специалист МБУ. А муж – директор МБУ.

Кстати – это и мои отмазки тоже. А вдруг кто-нибудь другой – лютый противник-общественник решит мои проблемы.

Ещё хуже, если люди реально не видят в этих макета подвоха и людям реально нравятся такие искажения. Значит – мозг уже перепрошит. Искусство, прекрасное для них теперь выглядит теперь «так».

Но и молчать больше не могу – проявляется психосоматика.

Промолчать – предать себя, заработать проблемы со здоровьем.

Таковы побочки сверхчувствительных людей. И переключиться не получается. Я год смотрю себе под ноги, чтобы не отвлекаться на эти «смыслы и коды».

Мне проще быть «непонятой», чем молчать, даже если последует новый виток обсуждений и эмоций.

Это Я. Это моё мнение. Я есть.

Я каждый!!!!!!!! день вижу этот инфомусор. Никакого морального подъема и одухотворённости я не испытываю. Ничего хорошего не испытываю, глядя на это.

Да! Обычные светлые фасады зданий лучше этого ужаса входной зоны микрорайона.

И кстати, называть район «гетто» стало модным именно в рамках фестиваля. Ни до, ни после этого клейма на микрорайоне не было. Причем этот ярлык от организаторов охотно подхватили жители.

Вы чего тут квартиры-то брали? Чтобы унижать место, где живёте? Я живу в районе своей мечты с видом из окна своей мечты. И при мне называть мой район плохо не разрешаю. Только вот уже как год удручают фасады домов.

Так вот. Чего я собственно осмелела?

Сегодня «комбо»:

– Вывесили аннотацию у фасада дома

– День Семьи,

– Поправки: брак – союз мужчины и женщины. Казалось бы очевидные вещи.

– Культурный код. Что бы вы изобразили?, – спросили меня на камеру.

– Раз фестиваль международный, я бы закодировала что-то важное о русских: честность, благородство, смелость, гостеприимство. Нет! Нет! Я передумала. Я бы закодировала традиционные семейные ценности: счастливые мужчина, женщина и более трёх детей. Тем более новостройки, тут много молодых семей (не дословно).

После этих слов изменились лица у всех. У режиссёра, у оператора, у, как позже выяснилось, депутата ЕР, которая мимикрировала под «мирного жителя, случайно проходящего мимо».

Я этот момент очень чётко и однозначно ощутила: что-то изменилось.

За секунду они поменяли ко мне отношение. А я вот послушала и мне теперь понятна её позиция. Аргументированно.

Я не поняла, что я «такого сказала». Традиционные ценности, семья, мужчины, женщины, дети. Обычное дело для русского человека. Может быть даже классика на уровне «баяна».

Просто организаторы знали больше, знали контекст. Я не знала.

Следующий дом, на котором через несколько дней начались работы, расписывал лгбт-испанец со своим любовником. Разумеется лгбт-тематика.

Весь это проект для меня управленческий парадокс. Как такое вообще могло случиться? Не согласовывать макеты даже с главным архитектором? Или он такое согласовал? Никаких общественных слушаний?

Я как эксперт молодёжных проектов сама оценивала проекты регулярно. Кто эти «профи», которые дали грант, не глядя на макеты?

В те дни Лавров на международном уровне заявлял, что ЛГБТ-пропаганды в России не будет. Он просто не в курсе про передовой микрорайон Подмосковья.

В Москве, наученной богатым опытом, действует закон о том, что граффити размещают на фасадах на строго определённые темы за всё хорошее после согласования. Шустрые деятели области решили воспользоваться несовершенством областного закона.

И потом. Такая прекрасная задумка – выстроить доверительные отношения с электоратом. «Здрасьте, мы вот тут такие хорошие для жителей решили красоту навести. Вам какой макет нравится?». Нет же… бригада реагирования, вранье для СМИ про согласование с жителями, травля, сговор с активом домов, которые скидывают видео с подъезда.

В своём доме, микрорайоне и, видимо, области – я понимания не нашла.

Возможно единомышленники из других городов поддержат морально. Буду признательна. Мне тут одиноко со своим «традиционным мнением».

PS: Справедливости ради – не все макеты фестиваля вызывают столь яркие эмоции. Самые красивые разместили на задворках, а входная зона в микрорайон – отборный трешак.

Источник: ВКонтакте

Дополнительное видео по теме

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/urodstvo-v-podmoskove/