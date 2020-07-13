Парадигма информации

В том же 1948 году в своем фундаментальном труде «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» Норберт Винер определил информацию как «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших органов чувств». В отличие от Шеннона он не считал, что информация, материя и энергия – это категории одного порядка – «Информация есть информация, а не материя и не энергия» (1).

В 1948 г Клод Шеннон (США) предложил концепцию, основывающуюся на представлении об информации как о некоей субстанции, существующей в реальном мире независимо от человека. «…Информацию можно рассматривать как нечто весьма схожее с физической величиной, такой как масса и энергия».

При этом, несмотря на очевидные успехи в разработке многих положений теории информации, конкретизация самого понятия «информация» на уровне смыслового описания по сей день отсутствует. Многократно отмечается, что в настоящее время не существует единого определения информации как научного термина и что понятие «информация» является базовым (первичным) в курсе информатики, где невозможно дать его определение через другие, более «простые» понятия».

В наиболее креативных средах современного общества вряд ли найдется слово более употребляемое, чем «информация» . Подсчитано, что частота его использования составляет более 26 тысяч на 300 миллионов слов.



Как отмечают специалисты, «насчитывается более 200 существующих в настоящее время подходов к определению информации, среди которых нет ни одного более или менее общепризнанного, а некоторые из них просто не выдерживают никакой критики» .

Имеющиеся определения информации касаются в большей степени следствий проявляемых ею свойств, не затрагивая сути информации как таковой.

По нашему мнению, это во многом проистекает из того, что исчерпывающее определение информации сделать невозможно без привлечения предельно развернутого мировоззренчески -гносеологического подхода.

Коснемся некоторых базовых мировоззренческих источников.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (2).

« Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (3).

В Коране:

«Предопределение – тайна Всевышнего, так что не утруждай себя».

«Сущность души – одна из тайн Всевышнего, о которой знает только Он.

И ваши знания по сравнению с Его знаниями ничтожны».

Можно как угодно относиться к понятию Бога, Божьего Духа, Всевышнего и по-разному трактовать изложенное, но одно остается непреложным – речь идет о некоей Отдельности , существующей независимо от материального мира. Причем эта Отдельность вовсе не индифферентна по отношению к остальному миру, а является его организующим и даже управляющим началом.

Отдельно от людей и остального мира отстоят и божества восточных религий – буддизма, синтоизма, религий индейцев и множества других, сохраняя при этом функции верховенства в определении основных вопросов бытия. Практически все народы мира признают участие неких высших сил в создании окружающего мира на основании им присущих особых Знаний.

Отметим при этом одно весьма важное обстоятельство – с одной стороны, эти Знания участвуют в созидании (и разрушении) Бытия , а, с другой, само их существование теряет всякий смысл, если не будет этого самого Бытия.

«Бог не есть Бог мертвых, но живых»( 4 ). Следовательно, имеются основания говорить о неразрывности системы – Знание-Бытие при сохранении «автономности» того и другого. Нам представляется вполне обоснованным в данном контексте считать равнозначными понятия Знание и Информация.

Привлекая в систему этих рассуждений классические положения европейской философии о материи-движении (пространстве-времени), приходим к тому, что материя-движение (Бытие) и Знание представляют собой соорганизованную, неразрывно связанную систему, находящую выражение в предложенном нами базовом уравнении Информации следующего вида (5):

0 = (+ пространство-время) + (- пространство-время) + информация

Lim 0— бесконечность (А)

При этом знак равенства в уравнении «А» следует понимать также как знак динамического равновесия .

Такой подход предполагает новые возможности трактовки

фундаментальных аспектов структурно-функционального устройства Мироздания.

Прежде всего подчеркнем, что в соответствии с уравнением «А» Информация является третьим базовым элементом всего Мироустройства, иначе говоря, Мир есть не только пространство-время (материя-движение), но и Информация. Все сущее есть триада материя-движение-информация (пространство-время-информация). Это категорически отрицает существующие в настоящее время трактовки информации как описательной характеристики сущностных (пространственно-временных) процессов. Информация не описывает – она неразделимо совокупная часть Бытия.

Как составная часть Триады, Информация не уничтожима, вечна и сопровождает любые пространственно-временные переходы (соответственно переходы материя – энергия). На этом основании понимание процессов, происходящих в любых системах, неизбежно должно строиться на использовании информации, свойственной данной системе, т. е. определяющей самый смысл существования системы.

Закон взаимодействия в Триаде пространство-время- информация един для абсолютно всех систем протяжения Микрокосмос-Макрокосмос. Иначе говоря, имеем ли мы в виду систему электрона или систему туманности Андромеды, тройственные взаимодействия компонентов и их взаимные переходы имеют единую природу (в этом отношении можно считать вполне логичным применяемый в настоящее время термин «био-энерго-информационные процессы»).

Подчеркнем еще раз – Материя-Движение (Пространство-Время) не могут существовать без некоего смысла – этот Смысл и есть Информация. С другой стороны, Информация не может быть «овеществлена» без движущейся материи (Материи-Движения).

В контексте уравнения «А» информация внескалярна, вневекторна, не квантована, скорость её распространения не имеет временнЫх параметров.

Таким образом, обобщая изложенное выше, формулируем определение информации:

Информация есть самостоятельный, третий элемент Мироздания (протяженности Микрокосмос-Макрокосмос), нераздельно связанный с двумя другими – Материей-Движением (Пространством-Временем) и составляющий с ними Триединство, обладающее свойствами Заданности своего существования.

Идея троичности возникла не сейчас. Мудрость наших предков нашла отражение в Священной Троице христианства. Отечественные ученые последовательно отмечали тройственность Бытия. Так, академик В.А. Энгельгардт (1970 г.) писал : «… в основе жизни лежит сочетание трех потоков: потока вещества, потока энергии и потока информации». Триединство вещества, энергии и информации отмечали в своих работах А.А. Ляпунов (6), Ю.Я.Калашников (7) ,В.П. Попов, И.В. Крайнюченко (8,9 ) и другие исследователи.

Отдавая дань большого уважения всем работавшим в этой области и внесшим свой вклад в развитие проблемы Триединства, считаем обоснованным отметить некоторые черты выполненных ранее работ :

- в работах, выполненных ранее, речь идет о триединстве вещества, энергии и информации. Но энергия, как известно, в любом ее прочтении (Ньютон, Максвелл, Эйнштейн) есть произведение массы на скорость. Такая трактовка Триединства лишает определение необходимой научной строгости, поскольку категория Времени не выделена как самостоятельная, а Масса (при ее возможном понимании как Материи) используется в определении дважды (в «веществе» и «энергии») ;

- то ли по этой причине, или по какой другой, но упомянутые трактовки Триединства не привели исследователей к четкому определению, что же такое Информация. Как отмечено выше, определение Информации до сих пор отсутствовало.

- и, наконец, отсутствует разработка следствий определения, которые суть не менее важны, чем самое определение.

Переход к собственной разработке следствий определения Информации возвращает нас к необходимости дополнительного анализа базового уравнения «А».

Итак, выводим следствия :

- Состояние равновесия в уравнении объясняет явления ухода триады пространство-время-информация в ноль, то есть аннигиляционного «сжатия» с возможностью потом взрыва, например, по типу «сверхновой».

- Развертка условного «нуля» в пространственно-временную «фактуру» обязательно предполагает минусо-плюсовую диаду, что мы наблюдаем во всех без исключения явлениях Мироустройства. Существование явлений в протяжении микрокосмос-макрокосмос без альтернативных структур невозможно, поскольку обессмыслено (лишено информационного, т.е. смыслового наполнения). Информация разделяет-объединяет альтернативы, являясь их смыслом.

- Информацией «наделены» не только пространственно-временные явления, но и их «негативы» в континиуме «материя-движение», что создает возможности использования таких «негативов» в решении многих задач управления ( под «негативом», условно, следует понимать пространственно-временной контур, окаймляющий реальное пространственно-временное явление по типу негатив – позитив в фотографии ).



С заданной достоверностью можно предположить, что взаимосвязь «позитив» – «негатив» неразрывна в принципе, и ,тем самым, возможны определенные воздействия на «позитив» через «негатив», что мы в повседневной жизни можем весьма недооценивать и что создает значительные перспективы для практических исследований и практических действий.

- Любые пространственно-временные поля могут и должны рассматриваться как поля, содержащие третий компонент- информацию, с соответствующими подходами к их пониманию и использованию в системах жизнедеятельности. В сущности, во многом именно на этом основаны эффекты гомеопатии, информационной фармакологии и информационной медицины.



Прогноз убеждает нас в том, что понимание влияния информационного фактора в области физиологически активного воздействия веществ (и не только веществ, но и физических эффекторов !) на животных, растения, грибы, бактерии, вирусы и пр. будет только возрастать.

- Бесструктурность информации, т.е. ее абсолютная незаданность кем-либо ( она сама есть абсолютное « задающее начало» ), не лишает ее иерархичности по типу «информация об информации». Бесконечность иерархической структуры «информация об информации» неизбежно приводит к появлению сознания, как ее высшей иерархической позиции. В определенном смысле сознание есть система информация об информации.

Излагаемый подход дает возможность существенно по новому отнестись к значению и месту Информации в системе явлений Природы и Общества.

От утилитарной оценки информации как средства и инструмента следует перейти к пониманию ее как третьего, смыслообразующего, компонента Бытия, что формирует новый континиум его познания и управления.

Базовое уравнение информации (А) по сути позволяет сформулировать единый Закон Взаимодействия который может быть условно назван Законом Информационного Соответствия , поскольку имеет своей основой сохраняемость Триады как системы . Выпадение из системы Триады любого из звеньев означает разрушение (гибель) системы.

- Информация столь же неисчерпаема и иерархична, насколько неисчерпаемо и иерархично протяжение микрокосмос-макрокосмос. Триада- система как ячейка входит в следующую иерархическую триаду-систему (электрон – в систему атома, атом в систему молекулы, молекула в систему соединения, соединение в систему клетки, клетка в систему органа, орган в систему организма, организм в систему социума и т.д.). Распад высших триад идет по обратной схеме.

- Общее программирование управления триадой-системой (в цикле жизнь-смерть) определяется законами управления иерархически вышерасположенной триады, куда входит нижерасположенная триада. Информационная направленность существования низшей триады имеет целью обеспечение существования вышерасположенной иерархической триады.

- Основой иерархического взаимодействия высшей и низшей триад является наличие триады-негатива низшей в системе высшей.

Информация условно «объединяет» триады позитив-негатив в жестко адекватные друг другу системы. Контрольной («старшей») является негатив по праву вхождения в более высокую по рангу триаду, а также своей неуничтожимости (вечности, как отмечено ранее).

Если триада-позитив в жизненном цикле приобретает какую-то иную, «загрязняющую», информацию и при этом такая чуждая высшей триаде информация превышает некую критическую массу информационного несоответствия негативу-стандарту (т.е. становится неуправляемой), система подлежит уничтожению (смерти). В живых системах (клетках) управляющая информация содержит в таких случаях информацию о самоуничтожении (апоптоз).

- Такие процессы уничтожения низших триад есть норма существования как самих низших триад, так и высших иерархических систем, поскольку информационные «неправильности» очерчивают границы «правильного» информационного взаимодействия.

«Правильность» триады-системы есть наиболее полное соответствие информации (информационных параметров) данной системы информации триады-негатива в вышерасположенной иерархической ступени.

- Пространство-время (материя-движение, материя-энергия) имеют свойство рождаться, а значит неизбежно обладают свойством умирать.

В отличие от этого Информация вечна – она остается в вышерасположенной иерархической системе. Информация переходит из выше расположенной иерархической системы в возникающую нижерасположенную триаду в момент ее возникновения.

- Любая система (в том числе живая) имеет центральный информационно-управляющий орган и систему исполнения. Смерть системы есть смерть информационно-управляющего органа, его оздоровление приносит оздоровление всей системе.

- Руководство высшей системой низшими системами определяется приемами, которые мы назвали Критерием санкции. Последний есть мера допустимых отклонений управляющей информации низшей системы (как в сторону завышения, так и в сторону уменьшения ), превышение которой неизбежно ведет к уничтожению (самоуничтожению) низшей системы.

Критерий санкции определяет уровень обратной связи иерархически взаимодействующих систем.

- Обратная связь иерархически взаимодействующих систем способна обеспечивать при определенных условиях устранение информационных нарушений низшей триады, что может приводить например к т.н. «спонтанному выздоровлению» безнадежных больных, определять «ясновидение» и другие информационно-зависимые феномены.

- Критерий санкции есть суперпозиция информационных составляющих всех вышерасположенных иерархический ступеней, подчиненных единому информационному Закону.

- Внешнее вмешательство в управление системами есть работа в системе Критерия санкции. Любой выход из его параметров приводит к разрушению либо управляемой системы, либо самого вмешивающегося.

Внешнее вмешательство может иметь место только со стороны более высокой иерархической системы при условии не нарушения Критерия санкции , осуществляемого по отношению к ней самой еще более высоко расположенной триады.

- Внешнее вмешательство (управление) происходит исключительно на основе информационного воздействия , какую бы внешнюю форму оно ни имело ( слово, энергетическое воздействие, пространственное перемещение и пр.) с последующей реакцией исполнительного механизма управляемой системы .

- Критерий санкции осуществляет непрерывное сканирование управляющей информации живой системы нижнего уровня на предмет ее адеквации контрольному «негативу».

Отсюда, мы предлагаем определение управляющего внешнего воздействия на живую систему – «инфоскан» (информационное сканирование), имеющую смысл внутрисистемного эталона сравнения.

Инфоскан есть дельта между уровнем существующей управляющей информации системы и верхним уровнем Критерия санкции.

В системе Инфоскана осуществляется управление Эволюцией систем.

Проследуем дальше. Тезис об иерархичности Информации предполагает понимание ее структуры в системе Микрокосмоса. По определениям современной физики, чем глубже уходить в микрокосмос, тем более материя и движение становятся совмещенными, сосуществующими, неразделимыми (электрон есть волна и частица одновременно, а частицы меньше электрона и подавно). В соответствии с нашим подходом при образовании элементарных и «субэлементарных» частиц должна образовываться элементарная и субэлементарная ЧАСТИЦА ИНФОРМАЦИИ как необходимая часть означенной выше триады.

Но ведь всему есть предел . Это означает, что чем глубже мы проникаем в иерархию субэлементарных частиц, тем более приближаемся к субэлементарной частице информации. А в пределе этого приближения мы получаем на уровне наших сегодняшних знаний бозон Хиггса, который уже не является выражением материи-движения, а фактором, «определяющим поведение элементарных частиц», по выражениям специалистов, т.е. ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. Условно говоря «ЕДИНИЦЕЙ ИНФОРМАЦИИ» при понимании микрочастиц ее уровня как условных первичных единиц материи-движения.

- Дальнейшее развитие теоретических положений о микромире и их экспериментальное подтверждение в направлении еще большей «элементаризации» частиц неизбежно продемонстрирует все большее ИНФОРМАЦИОННОЕ НАЧАЛО в таких вновь открываемых ипостасях.



Тогда первенство в «элементарности» информации должно перейти к таким новым частицам. Здесь должно отразить принципиально иную точку зрения отечественного ученого В.С.Леонова, который отрицает возможность существования бозона и в противовес предложил (1996 г) новое понятие – квант пространства-времени (квантон) в виде электромагнитного квадруполя с реальными пространственно-временными свойствами, как единую частицу пространства-времени (10,11).



Мы полагаем, что и при таком подходе нельзя забывать о триадности , то есть наличии третьей компоненты-информации – в структуре квантона.

- Существование ЕДИНИЦЫ ИНФОРМАЦИИ (в виде бозона, квантона или других возможно в будущем открытых частиц) лежит в основе иерархичности структуры ИНФОРМАЦИИ Мира и Макромира, т.е. Вселенной в целом.

С одной стороны мы наблюдаем единый элементный состав, единые законы структурно-функционального устройства Природы и Общества, если материя-движение-информация находятся в гармонии сами с собой и, с другой, «размывание» законов по «краям» Вселенной (в микро- и макрокосме) из-за наступающей «реакции» всех трех ипостасей.

В одном случае натура сжимается в «точку», образуется сверхплотный «белый карлик», в котором материя, движение и информация необычайно сгущены, в другом – они чрезвычайно разобщены. И в том и в другом случае они перестают существовать : в первом случае неизбежен Большой Взрыв , а во втором – они перестают двигаться и аннигилируют.

В этой системе взглядов вполне логичным становится существование пока еще прогнозируемых «параллельных миров» и «параллельной Вселенной». В очень недалеком будущем это может получить конкретные подтверждения.

Аналоговый принцип Мироустройства предполагает аналоговый принцип Информационной структуры Мироздания , поскольку помимо прочего лучше всего обеспечивает соблюдение принципа подчинения низших информационных систем высшим и их межсистемные взаимодействия. При этом нужно понимать, что у Природы нет уничижительных делений на «высшие» и «низшие» структуры. Все едино, все находится во взаимосвязи, все соединено со всем. «И я во всем, и все во мне» (Ф.И. Тютчев ).

И все же, по-видимому, нельзя говорить об однородности Информационного Поля Вселенной. Материально-пространственно-информационн ая структура тем совершеннее, чем эффективнее происходит обмен между нею и высшими системами (а также и низшими !).

В этом смысле фактический научно-технический прогресс Человечества можно понимать как прогресс в средствах и методах получения и использования (обмена !) информации. Информационные технологии в настоящее время во многом определяют степень успешности той или иной страны в мировой экономике и политике.

Развитие структур происходит по принципам информационного «сжатия» подобно тому, как это имеет место в современных схемах передачи информации ( работает все тот же аналоговый принцип структурирования – ничего удивительного !). Тем самым достижение уровня сознания определено необходимостью все большей компоновки ( упорядочения и сжатия) информационного потока и формирования системных механизмов этого процесса .

Само «сжатие-развитие» неизбежно, поскольку клонирование только первичных частиц «материя-движение-информация» есть стагнация , а значит, смерть всему. Для более поздних (более совершенных) структурных образований этот процесс может происходить под воздействием как внутренних, так и внешних сил. Такие примеры мы можем наблюдать как в Природе, так и в Обществе на каждом шагу.

Взаимосвязанность составляющих – одно из базовых условий существования Вселенной. Типы связей весьма многочисленны, главная среди них – информационная компонента.

Информационным потокам в системе Вселенная – Земля-Человек для взаимосвязи этих звеньев требовалось вещество-континиум, способный надежно хранить и передавать необходимую Информацию в режимах как прямого, так и обратного потоков (Человек-Земля-Вселенная, Вселенная – Земля –Человек).

Такое вещество со всем комплексом необходимых свойств должно было быть создано, и оно было создано. ЭТО ВОДА.

Чем больше вглядываться в структуру Бытия и сопрягать ее с Периодической системой элементов , тем больше возникает ощущение , что истинным смыслом образования всех элементов и наложения на них заданных свойcтв является создание воды – соединения, единственно способного управлять (и одновременно подчиняться!) любым другим элементам и соединениям. Академик В.А. Вернадский писал: « Вода стоит особняком в истории нашей планеты. …. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое ее бы не заключало. Все земное вещество ею проникнуто и охвачено».



В Библии обнаруживается более 600 упоминаний, в той или иной мере связанных с водой. Всего в настоящее время специалистам известно свыше 175 природных и созданных разновидностей воды и более 200 видов льда. Покрывая около трех четвертей поверхности нашей планеты, вода является Матерью жизни на земле. «…и сказал Бог: да произведет вода …душу живую” (12 ).

Комплексом развернутых научных исследований показано, что вода являет собой триединство материи, энергии и информации ( 13 ). Строго говоря, всеми этими свойствами в соответствии с / 5 / обладает любой объект материального мира, однако вода кроме них имеет дополнительные уникальные свойства, а именно – гораздо более выраженную способность хранить и передавать информацию.

Столь знакомая нам двоичность системы 0-1 (ноль-единица), лежащая в основе всей современной электронно-вычислительной техники и систем коммуникации, заложена в природе связи Н-О (водород-кислород) и способности молекул воды формировать не только клатраты , кластеры , фракталы и иные квазиустойчивые субструктуры, но, самое главное, формировать их по определенному закону.



Этим законом является «закон алфавита», а именно, такое упорядочение субструктур за счет гиперсвязей трехмерного типа, в соответствии с которым формируются информационные структуры-пиктограммы однозначного целевого прочтения.

Тем самым формируется «алфавит» воды, благодаря которому вода способна получать-передавать и хранить информацию.

В живых организмах свободная вода практически отсутствует, поскольку вся она жестко структурирована. И не только элементы такого «структурата» влияют на содержание информации, но и поступающая информация может весьма существенно влиять на наличие тех или иных структурных образований. Японские ученые более 20 лет назад показали, что вода в здоровых клетках новорожденных имеет структуру, состоящую из особых кластеров. С возрастом и при заболеваниях эта структура воды в клетках нарушается. Можно сказать, что наше здоровье есть функция информационно-кластерной структуры воды в клетках, межклеточном пространстве и сосудистом русле (14 ).

Время жизни информации, которую содержит вода, определяется многими факторами, но прежде всего температурой и компонентным составом водного раствора не только в его молекулярном виде, но также в его трехмерной выраженности.



Именно компоненты, присутствующие в воде – растворенные в ней молекулы различной сложности, но также структурирующие ее, хотя и нерастворимые в ней гормоны, хелатные металлсодержащие соединения различных типов, генные структуры, функциональные белки и т.д.,. способны существенно влиять на сохранность (стабильность) гиперструктур, т.е. на процессы хранения и передачи информации. Энергетические потенциалы сохранности элементов водного «алфавита» весьма различны.



Для большинства типов водных растворов, как и «ближней» памяти, они сравнительно невысоки, поэтому «написанное» на них живет сравнительно недолго. Вместе с тем «глубинная» и генетическая память, хранящиеся в жестко структурированных элементах водного содержимого, имеют достаточно высокие потенциалы разрушения, например, на уровне энергий разрушения четвертичных белковых структур, т.е. на уровне энергии разрушения Жизни.

Специалистами показано, что жизнедеятельность всех земных организмов в том числе человека, сопровождается относительно слабыми электромагнитными, вихревыми, электрическими, магнитными, люминесцентными и торсионными излучениями в широком спектре длин волн (от сверхдлинноволновых до очень коротких). Считается, что источниками этих излучений являются клетки, ткани, органы, системы и организм в целом ( 14 ).

Наши представления сводятся к тому, что причиной всех этих типов излучений являются не вышеперечисленные структурные элементы, а вода, содержащаяся в них. Именно вода обеспечивает информационное сопровождение всех процессов, происходящих на микроуровне (клетка, клеточная мембрана, ядро клетки, ДНК, РНК, гены и другие структурные элементы).



Изменения на этом уровне, в том числе патологические, неминуемо приводят к соответствующим изменениям на макроуровне ( ткань, орган, система, организм) и наоборот. Естественно, все структуры организма функционируют во взаимной связи между собой и с окружающей средой, при этом изменения в работе одних вызывают изменения в работе других.



Наверное, к месту вспомнить здесь о «кошерности» мяса, предполагающей полное освобождение от крови животного, являющейся носителем нежелательной информации, связанной с его смертью, а также о священной неприкосновенности коров в Индии, дабы это не отражалось на потребляемом молоке.

Память человека есть информация, хранимая образованиями воды при их жесткой структурированности нейронами и другими структурами мозга (а не наоборот !), которые являются лишь аппаратом ее получения и передачи ( во вне и подаче внутрь).

Наиболее информативными являются частоты от тысячных долей Гц до сотен ГГц, то есть собственные частоты электромагнитных и торсионных полей воды клеток внутренних органов ( 14 ).

Воде абсолютно все равно, на каком языке или из какого иного источника приходит к ней информация. Важно, какова она по сути – положительная или отрицательная.



Поскольку человек, произнося слова добра или зла, голосом передает фактически состояние структурированной воды своего организма (своей души), выступающей как передатчик, вода-приемник в точности их воспринимает и хранит. В таком виде она может приносить, как пользу так и вред. Например, от некоторых видов словесного воздействия могут погибать даже раковые клетки.

Как же в таком случае организован порядок и взаимодействие в системе Вселенная – Земля – Человек? Мы берем на себя ответственность заявить, что наиболее вероятной основой такого жесткого иерархического порядка, какой мы наблюдаем в упомянутой Системе, является информация, хранимая и передаваемая водой. Именно вода является информационной осью Системы.

Важно отметить, что согласно недавним исследованиям в кометной воде присутствует примерно такое же количество дейтерия, что и в земной. Это может указывать на то , что вода на Земле имеет кометное (космическое) происхождение ( 15 ).

Исследованиями показано, что вода в Космосе имеется в огромных количествах, занимая третье место после окиси углерода и молекулярного водорода. К примеру , содержание воды лишь в одном из холодных облаков массой в тысячу Солнц соответствует тысяче масс Юпитера.



Фантастически безмерные накопления воды были обнаружены в сокровенных глубинах Вселенной – самый большой и наиболее удаленный «резервуар» с водой из недавно открытых находится на расстоянии двенадцати миллиардов световых лет от нашей Солнечной системы и содержит в четыре тысячи раз больше воды, чем вся галактика Млечный Путь или в сто сорок триллионов раз больше воды, чем все океаны Земли.



Вода в космосе существует преимущественно в виде льда (99 процентов), осевшем в виде конденсата на холодных пылинках, оставшийся 1 процент приходится на газ ( 16-17 ).

Тем самым, субстантивность механизма передачи-приема и хранения информации в системе Космос-Земля – Человек просматривается достаточно убедительно : человек, как состоящий на 85% из воды – Земля с ее Океаном и водными подсистемами – Космос с наполненностью кристаллами и парами воды.

Если принять за основу изложенную выше точку зрения об иерархичности информации, то управляющей информацией надо считать информацию Космоса. Все его подсистемы, в том числе Земля, существуют по этим определениям постольку, поскольку выполняют необходимые информационные «предписания».



Нарушение этих предписаний с выходом за определенные границы ( по критерию Инфоскан) неизбежно приводит к гибели подсистемы. В этой связи не являются ли предупреждениями Человечеству атмосферные (тайфуны, цунами, торнадо и пр.) и антропогенные (войны прежде всего!) явления, уносящие жизни людей, и вообще сама цикличность Жизни на Земле, практически убедительно доказанная ?

Океан (как базовое вместилище воды и, тем самым, информации – своеобразный мозг Земли) и водные системы планеты с помощью алфавита усваивают и хранят информацию, определяющую дальнейшее существование Земли. Океан и водные системы далее транслируют полученную информацию человеку по своей составляющей информационного поля планеты. По этой же схеме информация уходит в Космос.



Становятся понятными обряды водоочищения и водосвятия, столь почитаемые у многих народов, молитвенные жесты и позы, обращенные вверх и т.п.

Вернемся к Человеку. Следуя изложенному, здоровье человека во многом связано с «правильностью» структуры водосодержащих систем его организма. «Правильность» – это максимальное соответствие информационного содержания структур организма информационному содержанию Океана, а значит, и Космоса.

Очень упрощенно – частотные спектры колебаний водных структур Человека, Земли и Космоса должны совпадать. Космос и Океан по закону иерархии (18 ) не терпят несоответствий . Отклонения есть болезнь. Недопустимые отклонения ведут к смерти.

Тело – сознание -дух есть основные составляющие Человека. Тело можно рассматривать как овеществленную энергию главным образом электромагнитных колебаний (солнечная энергия), сознание – программа управления мозгом, а вот дух является извне определенной информацией индивидуального свойства, вложенной в водосодержащие структуры организма. Организм живет до тех пор пока его дух способен быть в унисоне с камертоном Земли (Водой Земли) и Космоса (Водой Космоса).

В нашей работе (5 ) мы отмечали, что «позитиву» существования чего-либо, в том числе человека, соответствует «негатив». То и другое объединено информацией, не исчезающей после смерти человека. Проявлениями тела-сознания-духа являются энергетические контуры Человека, имеющие в каждом случае индивидуальные характеристики. В конечном счете все эти поля в их континиумном и дискретном виде есть следствие энергетических колебаний молекул воды человеческого организма.

Рисунок колебаний рождается как результат резонансного встречного взаимодействия энергополей человеческого организма и полей, вызванных колебаниями молекул воды, Земли и Космоса, что широко используется в современных методах аурадиагностики.

Во многом системные заболевания человеческого организма есть «заболевания» воды соответствующих органов и систем (все виды информационных нарушений структуры воды). В связи с эти интенсивно разрабатываются методы аппаратного воздействия на структуру воды человеческого организма различными видами полей, частотные характеристики которых способны улучшить частотные характеристики органов человека , отягощенных различными патологиями.



Коррекции вибраций «больной» воды можно в определенной мере достичь, если употреблять «правильную» воду, т.е. несущую гармонизирующую информацию плеядам больных клеток.

При исчезновении колебаний организма (смерти человека) остается контур «негатива» в выше расположенных информационных структурах. Это и есть форма бессмертия души.

Тем самым, Вода, являясь информационным интегратором системы Человек-Земля – Космос (Вселенная) и обратно с иерархией Космоса , обеспечивает как жизнь Человека, так его бессмертие.



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В.К. Промоненков

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