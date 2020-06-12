Опричники Разума

Соответственно, происходят изменения с фундаментальными частицами Мироздания. В частности с водородом – самым распространенным элементом космического пространства. Эксперимент 2010 года показал, что радиус протона составляет 0,84184 фемтометра (10 -15 метра), что оказалось на 4% меньше, чем было измерено ранее и предсказано теорией (протон имеет диаметр около 1,66 фемтометра). В 2018 году радиус протона был уменьшен до 0,8414 фемтометра согласно данным комиссии CODATA, которая отслеживает результаты измерений фундаментальных констант. Физики из лаборатории Т. Джефферсона (США) уточнили радиус протона – этот параметр равен 0,831 фемтометра [3].

Астрологическим обоснованием служит то, что прецессия земной оси медленно, но непрерывно смещает точку весеннего равноденствия, полный круг прецессии совершается за 25 776 лет, 1/12 этого цикла равна 2148 годам. Два тысячелетия точка весеннего равноденствия перемещалась по сидерическому (период полного оборота) знаку Рыб и в начале третьего тысячелетия должна вступить в сидерический Водолей [2].

Наше время – эпоха Рыб, которая подходит к концу и уступает место эпохе Водолея. Можно сказать – уже уступила, так как по некоторым источникам она началась в середине прошлого столетия. Водолей — одиннадцатый по счёту знак Зодиака, стихия — Воздух, планета управитель-Уран. Правильнее говорить, что эпоха Рыб-Девы уступает место эре Водолея-Льва, поскольку по Зодиаку то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу [1].



Следствием этих и других фундаментальных перемен является изменение колебательных контуров Космоса и, соответственно, Земли, а именно, повышение частот колебаний (вибраций). Последнее, как полагают специалисты, способно радикально изменить структуру Природы и Жизни, при этом встают вопросы управления ими [4-8].

Мы живем в «прекрасном и яростном мире» и почти не задумываемся над фактом существования и стабильного поддержания той невероятно узкой области физических параметров, при которых возможна Жизнь на Земле. Что произойдет, если температура на нашей планете повысится или понизится на ничтожные для космоса каких-нибудь 50°?



Для сравнения: температура поверхности Солнца – 6 000, ядра -15.000.000°. Что такое для космоса плюс-минус 50 градусов в сравнении с миллионами? Выходит, кто-то занимается космической регулировкой допустимых для нашей жизни параметров, существует внешняя для человечества воля, внешний интеллект [6-9].

За недавний период получены экспериментальные данные о единстве ритмов Вселенной, составляющих глобально синхронизированную, иерархическую, квантовую структуру [9].

Как же в таком случае организован порядок и взаимодействие в системе Вселенная – Земля – Человек?

Берем на себя ответственность заявить, что наиболее вероятной основой такого жесткого иерархического порядка, какой мы наблюдаем в упомянутой Системе, является информация, хранимая и передаваемая водой. Именно вода является информационной осью Системы [10].

Важно отметить, что, согласно недавним исследованиям, в кометной воде присутствует примерно такое же количество дейтерия, что и в земной. Это может указывать на то, что вода на Земле имеет космическое происхождение [10-13].

Тем самым, субстантивность механизма передачи-приема и хранения информации в системе Космос-Земля – Человек просматривается достаточно убедительно : человек, как состоящий на 85% из воды – Земля с ее Океаном и водными подсистемами – Космос с наполненностью кристаллами и парами воды.

Если принять за основу изложенную в нашей работе [10-11] точку зрения об иерархичности информации, то управляющей надо считать информацию Космоса. Все его подсистемы, в том числе Земля, существуют по этим определениям постольку, поскольку выполняют необходимые информационные «предписания». Нарушение этих предписаний с выходом за определенные границы неизбежно приводит к гибели подсистемы.

Океан (как базовое вместилище воды и, тем самым, информации – своеобразный мозг Земли) и водные системы планеты с помощью «водного алфавита» усваивают и хранят информацию, определяющую дальнейшее существование Земли. Океан и водные системы далее транслируют полученную информацию человеку по своей составляющей информационного поля планеты.



По этой же схеме информация уходит в Космос. Становятся понятными обряды водоочищения и водосвятия, столь почитаемые у многих народов, молитвенные жесты и позы, обращенные вверх и т.п. [12]. Комплексом развернутых научных исследований показано, что вода являет собой триединство материи, энергии и информации [10-13].



Строго говоря, всеми этими свойствами в соответствии с [12-14] обладает любой объект материального мира, однако вода кроме них имеет дополнительные уникальные свойства, а именно – гораздо более выраженную способность хранить и передавать информацию.

Специалистами показано, что жизнедеятельность всех земных организмов в том числе человека, сопровождается относительно слабыми электромагнитными, вихревыми, электрическими, магнитными, люминесцентными и торсионными излучениями в широком спектре длин волн (от сверх длинноволновых до очень коротких).



Считается, что источниками этих излучений являются клетки, ткани, органы, системы и организм в целом [15]. Наши представления сводятся к тому, что причиной всех этих типов излучений являются не вышеперечисленные структурные элементы как таковые, а вода, содержащаяся в них.



Именно вода обеспечивает информационное сопровождение всех процессов, происходящих на микроуровне (клетка, клеточная мембрана, ядро клетки, ДНК, РНК, гены и другие структурные элементы) [9-14] .



Изменения на этом уровне, в том числе патологические, неминуемо приводят к соответствующим изменениям на макроуровне ( ткань, орган, система, организм) и наоборот. Естественно, все структуры организма функционируют во взаимной связи между собой и с окружающей средой, при этом изменения в работе одних вызывают изменения в работе других.



Наверное, к месту вспомнить здесь о «кошерности» мяса, предполагающей полное освобождение от крови животного, являющейся носителем нежелательной информации, связанной с его смертью, а также о священной неприкосновенности коров в Индии, дабы это не отражалось на потребляемом молоке.

Наиболее информативными являются частоты от тысячных долей Гц до сотен ГГц, то есть собственные частоты электромагнитных и торсионных полей воды клеток внутренних органов [8-11].

Воде абсолютно все равно, на каком языке или из какого иного источника приходит к ней информация. Важно, какова она по сути – положительная или отрицательная. Поскольку человек, произнося слова добра или зла, голосом передает фактически состояние структурированной воды своего организма (своей души), выступающей как передатчик, вода-приемник в точности их воспринимает и хранит.



В таком виде она может приносить, как пользу так и вред. Например, от некоторых видов словесного воздействия могут погибать даже раковые клетки [10-12].

Если вода в жизненном цикле приобретает какую-то иную, «загрязняющую», информацию и при этом такая чуждая информация превышает некую критическую массу информационного несоответствия (т.е. становится неуправляемой), система подлежит уничтожению (смерти). В живых системах (клетках) в таких случаях происходит самоуничтожение (апоптоз).

Во многом системные заболевания человеческого организма есть «заболевания» воды соответствующих органов и систем (все виды информационных нарушений структуры воды).



В связи с этим в настоящее время интенсивно разрабатываются методы аппаратного воздействия на структуру воды человеческого организма различными видами полей, частотные характеристики которых способны улучшить частотные характеристики органов человека, отягощенных различными патологиями.



Коррекции вибраций «больной» воды можно в определенной мере достичь, если употреблять «правильную» воду, т.е. несущую гармонизирующую информацию плеядам больных клеток [10]. Б. Марсиниак, как Проводник, оповещает : « структуры, ассоциированные с галактическим центром, совершают мощные передачи энергии, влияющей на все земные процессы, и эти энергии сверхвысокого напряжения продолжают вторгаться в реальность и все ускорять в ней.



Периодически возникает необходимость очищения от частоты низших вибраций, что скопились в качестве ложных программ жизни – как во внешнем мире, так и во внутренней среде. Исцеление по цепочкам времени необходимо, чтобы сбросить с себя массивное скопление заблокированной психической и эмоциональной энергии, сохраняющееся в структуре ДНК [ 2-9 ].

Вирусы рулят

Управляющая информация от воды переходит ко всему живому, но наиболее значимым является ее переход на вирусы. Последние по своей формальной структуре являют собой нечто среднее между живой и неживой материей, однако с позиций социальной значимости, особенно в последнее время, их приходится относить к числу объектов живой природы [ 3-7].В



ирусы — самая распространенная форма жизни на Земле. Их на нашей планете намного больше, чем любых других организмов – триллионы. Уверяют, если выложить все земные вирусы в одну линию, она протянется более, чем на 200 миллионов световых лет, диаметр нашей галактики – Млечного пути – гораздо меньше. Вирусов содержится примерно по 100-200 тысяч “особей” в каждом миллилитре воды Мирового океана.

Вирусы способны переносить космический холод, жесткое ионизированное излучение, большинство не погибают в вакууме, а некоторые даже при кипячении в кислотах [4-8 ].

Первым делом Бог сотворил вирусы, а уж потом человека. Вирусами Господь карает и спасает. Руководитель проекта «Геном человека» Френсис Коллинз уверен, что именно Бог организовал эволюцию, и до сих пор ею управляет.



Он не собирал человека по молекулам, создал сначала вирусы, а потом они сами "сложились" в человека. На это ушло около миллиарда лет. Долго, в нашем понимании. Но у Бога могут быть свои понятия о времени [ 5-11 ].

Вирусы – пастухи эволюции. Они создают и «пасут» ближайшие по эволюции клетки как базу своего питания и размножения. Но при этом закладывают в них свойство создавать для себя следующую ступень питания, в которой это свойство быть пастухом и потреблять то, что пасет, также присутствует.



И так далее – каждая последующая ступень эволюции – пища для предыдущей и пастух для следующей. И так вплоть до человека. Но наш общий пастух – вирус !

Фундаментальным свойством вирусов является одновременное наличие в них свойств материальной частицы и волны, как это имеет место в элементарных частицах в физике. В определенном смысле вирус- элементарная частица Живой Природы.

Рассмотрим подробнее. У вирусов наблюдается своя социальная жизнь. Оказалось, что после проникновения в бактерии вирусы заставляли их синтезировать и рассылать по соседним клеткам специальные пептиды. Эти короткие белковые молекулы сигнализировали остальным вирусам об очередном удачном

захвате. Когда число сигнальных пептидов (а значит, и захваченных клеток) достигло критического уровня, все вирусы, как по команде, прекратили активное деление и притаились [4-9 ].

Р. Сорек и сотр. (Израиль) нашли,что вирусы способны обмениваться между собой сообщениями. Один из белков служит средством коммуникации между вирусами, изменяя их поведение.



После 2,5 лет экспериментов они идентифицировали это вещество, им оказался вирусный белок, выделяющийся из убитых бактериофагами бактерий. Когда содержание этого белка в культуре повышается, вирусы «делают вывод», что убито уже достаточно жертв и начинают «оберегать» свою кормовую базу.



Таким образом, здесь действительно имеет место своеобразное «чувство кворума», только не у бактерий, как это было известно ранее, а у вирусов. Подобное «общение» вирусов друг с другом было обнаружено впервые [ 6-9 ]. Б. Басслер (США) установила, что фаг VP882: в отличие от большинства других фагов, которые заражают бактерии определенных видов, способен внедряться в разных бактерий, хотя «подслушивать» может только молекулярные сигналы Vibrio.



Вместе с Д. Силпе удалось генетически модифицировать фага так, что он смог воспринимать сигнальные молекулы других бактерий, в том числе сальмонеллы и кишечной палочки, и уничтожать их. То есть в лице VP882 получили киллера, которого можно «натаскивать» на конкретную жертву.



Ученым обычно приходится для каждой бактерии искать соответствующего ей фага-убийцу. Новое открытие сулит замечательную альтернативу – непривередливый программируемый и контролируемый фаг, способный подслушивать жертв и выбирать наиболее оптимальное время для ее уничтожения [ 7-12 ].

Дальнейшие исследования показали, что вирусы способны принимать и более сложные решения. Они могут жертвовать собой во время атаки на иммунную защиту клетки, чтобы обеспечить успех второй или третьей волны наступления. Они способны скоординировано передвигаться от клетки к клетке в транспортных пузырьках (везикулах), обмениваться генным материалом, помогать друг другу маскироваться от иммунитета, кооперироваться с другими штаммами, чтобы пользоваться их эволюционными преимуществами [ 10-15 ].



Может ли обладать разумом или сознанием то, что даже не является живым организмом? Такие допущения существуют. Насколько сложен коронавирус SARS-CoV-2 – виновник нынешней пандемии ? По форме он похож на рогатую морскую мину, снаружи – сферическая оболочка из липидов.

Это жиры и жироподобные вещества, которые должны защищать его от механических, физических и химических повреждений, именно они разрушаются от поверхностно-активных веществ. На оболочке – давшая ему название корона, то есть шиповидные отростки из S-белков, с помощью которых вирус проникает в клетку.



Под оболочкой – молекула РНК – короткая цепочка с 29 903 нуклеотидами. Для сравнения- в нашей ДНК их больше трех миллиардов, т.е., вирус – довольно простая конструкция. Но вирусу и не нужно быть сложным. Главное — стать ключевым компонентом сложной системы. Вирусу не требуется весь алгоритм управления захваченной клеткой, достаточно короткого кода, который заставляет работать на него всю операционную систему клетки.



Для этой задачи его код идеально оптимизирован в процессе эволюции. Внутри клетки вирус «оживает» ровно настолько, насколько позволяют ресурсы системы. В простой системе – он способен делиться и контролировать обменные процессы. В сложной (как наш организм) – может задействовать дополнительные опции, например, достичь такого уровня обработки информации, который граничит с разумной жизнью [15-19].

Вирусы действительно часто несут нам болезни и смерть, но цель их существования – не уничтожение жизни, а эволюция. «По мере развития в новой среде вирусы, как правило, перестают вызывать тяжелые осложнения. Это хорошо и для организма носителя, и для самого вируса», говорит Д. Эпстейн (США).



Новый коронавирус так агрессивен потому, что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. А. Ивасаки (США) отмечает, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они «не понимают», что происходит». Но и человек не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» — неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма.



Именно в такой гиперреакции иммунитета причина многих смертей во время пандемии испанского гриппа 1918 года. Чтобы жить в любви и согласии с четырьмя человеческими коронавирусами, вызывающими у нас безобидную «простуду» (OC43, HKU1, NL63 и HCoV-229E), нам пришлось адаптироваться к ним, а им- к нам [ 19-22 ].

Мы оказываем друг на друга эволюционное влияние не просто как факторы среды. Наши клетки непосредственно участвуют в сборке и модификации вирусных РНК. А вирусы напрямую контактируют с генами своих носителей, внедряя свой генетический код в их клетки. Вирус — это один из способов общения наших генов с миром.



Иногда этот диалог дает неожиданные результаты. Появление плаценты — структуры, соединяющей плод с материнским организмом, — стало ключевым моментом в эволюции млекопитающих. Трудно представить, но необходимый для ее формирования белок синтицин кодируется геном, представляющим собой не что иное, как «одомашненный» ретровирус. В древности синтицин использовался вирусом для уничтожения клеток живых организмов.



Или, например, история о том, как у нас появился нейронный ген Arc. Он необходим для синаптической пластичности – способности нервных клеток формировать и закреплять новые нервные связи. Мышь, у которой отключен этот ген, не способна к обучению и формированию долговременной памяти: отыскав сыр в лабиринте, она уже на следующий день забудет к нему дорогу. Чтобы изучить происхождение этого гена, ученые выделили белки, которые он производит.



Оказалось, что их молекулы самопроизвольно собираются в структуры, напоминающие вирусные капсиды ВИЧ- белковые оболочки, защищающие РНК вируса. Затем выделяются из нейрона в транспортных мембранных пузырьках, сливаются с другим нейроном и выпускают свое содержимое.

Воспоминания передаются как вирусная инфекция. 350–400 млн лет назад в организм млекопитающего попал ретровирус, контакт с которым привел к формированию Arc. А теперь этот вирусоподобный ген помогает нашим нейронам осуществлять высшие мыслительные функции [ 21-24].

Волновые свойства вирусов

Все предыдущее изложение направлено на то, чтобы в максимальной мере стало понятным и доказательным изложенное далее в силу своего полемического потенциала.

Биология уже вошла в стадию своего развития, аналогичную периоду, когда физика приняла мысль, что свойства волн и элементарных частиц не противоречат друг другу, и объединены в неразделимое целое.



Существует огромное число фактов и научных результатов в молекулярной биологии, генетике и эмбриологии, которые не могут быть поняты без привлечения понятий физических полей, без привлечения принципов квантовой физики. Наши гены, оставаясь вещественными структурами, являются еще и волновыми объектами. А вирусы обладают феноменальными волновыми свойствами [ 24-26 ].

Как уже отмечалось, цель вирусов – в размножении и заражении новых клеток, в перепрограммировании их на свое выживание. Показано, что у вирусов есть тончайшая система волнового "узнавания" по крайней мере, трех "посадочных мест" – клетки в целом, места внедрения в клетку и места встраивания своей ДНК в генетический аппарат клетки.



Этот прием волнового дальнего "наведения" и ближнего "узнавания" используют вирусы, фиксируясь не где-нибудь, а именно на "узнанных" сайтах посадки на теле клетки и на ее ДНК [ 25-27 ].

Вирус- волна, это на первый взгляд представляется неправдоподобным. Однако в настоящее время научные издания, как печатные, так и электронные, завалены сообщениями о волновых свойствах вирусов. Что в значительной мере подтверждает идущие далее положения, которые в основном сосредоточены на антигерое нашего времени- вирусе COVID- 19. Последний является автором целого ряда загадок :

1. – как прогнозируются общественные процессы в связи с пандемией ? ;

2. – почему в разных странах процесс идет по-разному, имея ввиду количество заболевших и летальных исходов ? ;

3. – какова общая схема заражения вирусом организма человека ?;

4. – почему наблюдается немало случаев наличия антител в организме при отсутствии симптомов заболевания ?;

5. – как выживать?

Ответов на эти вопросы добиться трудно, если пытаться формулировать их на базе традиционных подходов. Давайте по порядку.

Пандемия коронавируса возникла не вдруг. Как гласит поговорка : « финал нагрянул незаметно, хоть виден был издалека!» . Колоссальные структурные космические перемены (переход в Эру Водолея), изменения размеров базовых элементарных частиц ( не только протона !) не могут случиться без последствий для планеты Земля, ее Природы и Человека.

Общество и пандемия

Управляющая информация, поступающая из Космоса по каналам связи через воду как информационную ось Вселенной, начинает свою судьбоносную работу, в перспективе меняющую всю структуру и функции нашего Бытия.

Резкое повышение частоты колебательных процессов неизбежно должно привести к слому прежних парадигм отношений – социальных, экономических, морально-этических и всех других. При таком подходе пандемию надо воспринимать как фактор постоянно действующий, не в смысле ее бесконечной продолжительности, но как параметр нового социального устройства, подлежащий обязательному учету.



Не будет учета, придет следующая волна вируса, уже мутировавшего, или вообще какая-то другая зараза. Значит,

надо принципиально менять социальную заботу о здоровье человека, по-другому строить систему здравоохранения и ответственность ученых, специалистов и госаппарата за результаты этой работы.

И не в коем случае не рассматривать охрану здоровья, лечение, профилактику и реабилитацию как услугу, на что напоролись некоторые «ведущие» страны.

Надо очень четко представлять, что коронавирус в земном пространстве образует свое управляемое извне и управляющее для всех живых организмов Земли информационное поле, и с ним возможен только симбиоз, но никак не вражда. Информационный посыл нового вируса исключительно мощный, что видно из темпа его распространения и скоростям мутации в разных странах. Его «интеллект» способен осознать масштабы любого вида угрозы, поэтому меры воздействия должны носить прежде всего упредительно-защитный характер, не провоцирующий мутации.



Более того, изучив генную структуру вируса, следует определить потенциал полезного использования ее элементов для последующего генного монтажа в перспективных целях. Переболеют практически все, «поздно пить боржоми». Систему можно победить только системой, системной атаке вируса можно и нужно противопоставить главное- социальную сплоченность и личную ответственность.

Процесс идет по-разному

Почему? Да потому, что информационное поле вируса по-разному воспринимает информационные поля разных стран. Точно так же, как это происходит при контакте с отдельным человеком. Чем ниже частоты социальных полей отдельной страны, что может быть связано с агрессией, стяжательством, самомнением и т.п., тем резче «работает» вирус, тем больше гибнут люди, даже несмотря на неплохое лечение.



И, наоборот, там, где социальная погода благоприятнее, там у вируса дел меньше. Можно полагать, что примеры соответствующих моделей долго искать не придется.

Схема заражения. Бессимптомное заболевание

Подчеркнем еще раз: COVID-19 – объективная реальность, а не случайность, и будут другие факторы, которые должны изменить структуру волновых пакетов Человека и Земли-Природы.



Прежде всего должна измениться структура воды Мирового Океана и вообще всей воды на Земле. Далее будут изменяться те, кому измениться проще всего- вирусы, как имеющие наибольшую волновую составляющую. Затем изменения пойдут по всему эволюционному ряду- бактерии, грибы, растения и т.д. вплоть до человека. Коронавирус имеет специфические структурные наросты, которые не случайны. С известными приближениями их можно рассматривать как антенны для приема –передачи волновых сигналов.



Вряд ли в недалеком будущем придется удивляться тому, что одни из них более настроены на прием, а другие на передачу.

Заражение идет двумя путями. Первый- корпускулярный, когда вирус вторгается воздушно-капельным путем в организм человека, давая начало патологическому процессу, другой- волновой.

О нем подробнее. Как показано ранее в наших работах [ 19, 28 ], волновые свойства присущи всем живым объектам, поскольку они находятся в движении и создают тем самым информационные (торсионные) поля в системе других полей иерархических структур, Это тем более свойственно вирусам с их хорошо оформленными связями организм-вода.



Комплекс вирус-вода является весьма эффективным излучателем информации о себе во внешний мир, в том числе в структуры человеческого организма. Информационное поле воспринимает сигнал от ауры физического тела вируса в виде «негатива», как это имеет место в фотографии. Однако на вирусные информационные пакеты организм человека реагирует по-разному, исходя из принципа биологического резонанса.

Если полевой информационный пакет вируса не находит для себя участка структурного соответствия (т.е., биорезонанс не может произойти), он остается в поле в « режиме ожидания», хотя, возможно, никогда своего часа не дождется.



При этом из-за наличия в информационном поле, окружающем человека, полевых фантомов вируса, воздействующих пространственно на его иммунную систему, организм человека формирует антитела при физическом отсутствии вирусных организмов как таковых ( точнее, их присутствии в недостаточном количестве).



Таким образом получается, что вируса в организме практически нет, а антитела в нем есть ! Как правило, это имеет место при достаточно высоком собственном иммунитете организма.

Иное дело, когда информационный волновой пакет вируса попадает в благоприятные для себя условия, находя в организме для себя участки структурно-волнового соответствия, создающие условия биорезонанса с патогеном. Полевой негатив лавинообразно начинает печатать уже в «позитиве» свои копии в организме человека. Скорость процесса соответствует примерно тому, как «рявкнул кот Бегемот: «Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!» («Мастер и Маргарита», М.А .Булгаков). Печальный конец вполне предсказуем.

У человека, между тем, имеется мощный механизм самообороны – его сознание. Или сказать так, что у человека есть выбор – с помощью сознания или предпринять необходимые изменения, или их отвергнуть. Если предпринять – все о' кей, жизнь и счастье продолжаются и возрастают, если же нет- кирдык ! Такой организм обязательно должен уйти, атаки волнового негатива все равно приведут к разбалансу метаболизма и фатальным дисфункциям.

Как выживать ?

Отдельных решений, что делать конкретному человеку в этих условиях быть не может, но общие подходы безусловно существуют. Как говорят : « Неизвестно, под каким деревом растет трюфель, но известен лес, в котором находится то дерево!».



Начинать надо, безусловно, с себя . Повышение частот (вибраций) собственного организма требует перенастройки самого себя, нужно заглянуть внутрь своей души, в чем-то себя переоткрыть, посмотреть на себя как на частицу Высшего Разума, удостоверяющую смысл своей жизни.



Когда-то автору монах Ферапонтова монастыря, показывая нетленные фрески великого Дионисия, сказал : « Раньше говорили «аз есмь червь» и делали такую вот красоту, а сейчас «человек- вершина мира», и рушат, не глядя, что ни попадя. Гордыня одолела !».

Пусть хотя бы один человек станет для многих примером очищения и возвышения духа –жуткий грешник и грабитель Савл, он же апостол Павел, один из тех, кто стал создателем и символом христианства.



Да и само христианство определило слом старого восприятия мира. Чем сломало прежние взгляды и почему быстро и мощно полыхнуло на значительной части Света? Тем, что каждый, даже раб, оставаясь рабом, признавался равным любому другому человеку, даже своему господину. Равным ? Да, перед Богом! Наивысшее очищение!

То же произошло далее с исламом, который основой своего очищения весьма прогрессивно определил прямое обращение к Аллаху, без культовых посредников. Заметим, что эти события произошли 2000 лет назад- период, детерминируемый астрологией как начало периода перемен ( конца линейного времени).

Вряд ли удивительной будет точка зрения, что человечество не одиноко в пространстве Космоса. Очень даже не одиноко, поскольку наблюдаемо и руководимо по единым законам Мироздания. В живых организмах клетки с изменившимся аппаратом жизнедеятельности, переставшие из-за этого гармонировать в своих функциях с сообществом клеток всего организма, включают эволюционный механизм самоликвидации (апоптоз). Гибель одной клетки обеспечивает продолжение жизни остальных.

Когда нужно удалить с жизненной сцены весь разбалансированный организм, в дело вступают раковые клетки, ускоряя известный финиш. Если не учитывать роль Сознания в этих процессах, то, как отмечалось нами ранее [10 ], смысл существования низших информативных ступеней заключается в обеспечении жизни высших . Погибает один организм, обеспечивая условия дальнейшей жизни сообщества.

Проследуем по этой логике далее. Можно представить на основе единства законов Мироздания, что с человечеством в целом допустимо нечто аналогичное. Почему нет? В нашем мире накопилось столько негатива из-за социальной несправедливости, войн, расшатывания моральных устоев и т.п., что намеки на глобальную его коррекцию в виде различных природных катаклизмов, усилившихся за последнее время, уже не воспринимаются всерьез, никакой глобальной позитивной реакции на все это нет. Как беднели, так и дальше беднеем, а кто богател, продолжает дальше богатеть!

Однако Законы Перемен непреложны, и написаны не сейчас. Эра Водолея, как проявление иерархии Космоса и Эволюции, берет нас в ежовые рукавицы необходимости очищения от накопленной дури. Принцип процесса прост : « Не умеешь – научим, не хочешь- заставим !». Это касается каждого человека, всех стран и Земли в целом.

Исполнительный механизм : управляющие команды (решения) по информационной оси Мироздания – структурам воды [ 10 ], корпускулярно-волновое управление – через наших старших братьев по эволюции – вирусов, «кто не с нами, тот против нас!».



Наивно думать, что вирусы- единственный эффектор нашей «реинкарнации» – необратимость процесса явит миру очень много тайных природных и социальных пружин, которые будут дожимать до полного результата.



Наглядно вирусный контроль можно представить в виде некой материально-волновой мантии-сетки над поверхностью планеты, образующей информационно-материальное поле, получающее сигналы соответствия от земных «объектов» (люди, страны и т.д.) и корректирующие их сигналы управления от Космоса.



Если корректирующие сигналы будут восприниматься нами адекватно и, соответственно, предприниматься действия по повышению

личной и социальной частотности ( «повышению вибраций») – улучшению жизни людей и общества в целом- жизнь в задаваемых рамках будет меняться эволюционно. Если нет – неизбежны катаклизмы мировых масштабов, вплоть до апоптоза.

Опричники Высшего Разума знают свое дело.





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Проф. В.К. Промоненков



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