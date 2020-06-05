Архангел Уриил и город Архангельск

Это не Ангел. Это человек, оставивший такой след в истории, что стал легендой. Он Великий Оружейник из династии оружейников. Его главный атрибут-ОРУЖИЕ. По этим приметам будем искать его в исторической хронике. Его каменная скульптура в военном облачении стоит только в России в Петербурге на Исаакиевском соборе и больше нигде. Это настолько выдающийся Архангел, что трудно представить без него победу «богов». «Это был самый могущественный ангел в иерархии архангелов».

Уриил на Исаакиевском соборе

Сначала посмотрим на него воочию на балюстраде Исаакиевского собора.

Этот ангел опознаётся сразу в ряду 24 ангелов на балюстраде. Главный его атрибут Ор-Оружие и оружие непростое. Смотрите сами. Он стоит в мужской короткой тунике «римских легионеров» и сверху наброшенным длинным плащом (признак знатности). В правой руке поднятый короткий клинок, а в левой пламенный меч (огнемёт). У ног лежит «римский» шлем. Он его выковал сам.

ИТАК. Русское слово «оружие» производное от Ора. Судя по виду этого оружия, Ор должно значит «свечение», «сияние». И это свечение неестественное, особенное.

Форма «римских легионеров», которую вы видите, по сведениям из «Истории» Геродота была заимствована эллинами от «древних египтян» ("Сибирского Египта", версия).

Уриил в Ангелологии

В Ангелологии отмечено, что «это был самый могущественный ангел в иерархии архангелов. Но потом православные сместили его с этого пьедестала. Ему приходилось защищать людей от необузданного гнева Михаила. Уриил значит «сияние». Считается ангелом света, просветителем умов, пророком, помощником при стихийных бедствиях. Архангел Уриил, как пророк, предупредил Ноя о надвигающемся потопе. Покровитель людей, занимающихся наукой» (интернет).

«Север и Северная Россия - это сфера покровительства и ответственности архангела Уриила в Судный день: «сломает чудовищные задвижки несокрушимых врат Аида и повергнет их наземь, и выведет на суд всех страждущих, и призраков древних Титанов и исполинов , и всех, кого поглотил Потоп… и все они предстанут перед Господом и его троном».

Он символизирует «Историческую Совесть» и «Справедливость». Сейчас самое время ему появиться. Историческая совесть потеряна у некоторых стран, они переиначивают историю.

«Уриил помогал Елисавете и ее маленькому сыну (будущему Иоанну Крестителю) во время их бегства в пустыню. Уриил исцеляет и спасает от страшных эпидемий (чумы и пр.), когда люди вспоминают о нем… Ибо ныне они о нем не знают …». «Справедливость» забыта.

Архангел Уриил считается повелителем звезд и планет. Уриил передал человечеству информацию о Звездах и Временах. На протяжении всей истории человечества Уриил нес в мир Информацию, Знание, Просвещение и был любимым архангелом Просвещенных, музыкантов и художников. И отсюда не случайное созвучие между словом «Культура» и сочетанием «Культ Ура». Он подобен ВОЛХВАМ.

Его имя созвучно Урании-жрицы астрономии в мифах Древней Греции. Уриил должен быть её мужем или учеником. Имена у них одинаковые УРАил и УРАния. Сама она тоже есть в хороводе Ангелов. Урания была жрицей астрономии и она передала своему воспитаннику знания.

ИТАК. Его имя неспроста значит «сияние». Так «сиял» его огненный меч.

Уриил муж или воспитанник Урании, которому были переданы все знания о звёздах от Урании.

Возможно женский Архангел Урания из высших «богов» (исполинов) стояла за спиной Уриила и курировала этого «человека».

Уриил активный участник в становлении будущего христианства, так как помогал семье Иоанна Крестителя. Иначе он не стоял бы на Исаакиевском соборе. Там стоят только те Ангелы и Архангелы, которые привели в мир новую породу- «человечество» и Христа.

Кто он

С какой-же конкретной исторической личностью можно отождествить этого великого архангела. Попробуем найти его, обратившись к разным источникам. Его приметы: он всегда при Вожде и он оружейник.

Прототип Уриила в библии в Ветхом Завете.

Если обратиться к Ветхому Завету, то в библии названо его конкретное имя, прямо совпадающее с именем Уриила (Сияние). В библии Оружейник должен обнаружиться в окружении Иисуса Навина, так как Навин прототип Михаила Архангела. Он действительно описан в библии. Это соратник Моисея, Иисуса Навина и Аарона. В библии он описан под конкретным именем Ор (о нём см. ниже).

Прототип Уриила в "Истории" Геродота

Если обратиться к Истории Геродота, то его надо искать среди соратников геродотовского Крёза, прототипа Архангела Михаила. Уриил всегда рядом с Михаилом. У Крёза должен быть близкий друг по специальности Оружейник. Крёз был соратником Великого Кира. Этот Оружейник должен появиться у Крёза после смерти Кира, которому он служил. Он ему «достался» от Великого Кира.

Крёз пришёл к власти в 5 поколении династии мермнадов (Спартанцев?). Эта династия мермнадов пришла к власти, когда Гигес убил царя Кандавла, войдя в сговор с женой Кандавла. Кандавл был последний царь из Гераклидов.

Это я к тому, что оказывается имя «Гефеста»-прототипа Уриила в греческих мифах было Кандион. Не из рода ли Уриил последнего царя «Гераклидов» Кандавла, злодейски убитого Гигесом.

Может этот «Оружейник» был один из 7-знатных «персов», которые подавили «восстание Магов». Этот оружейник должен быть среди тех, кто непосредственно помогал Крёзу и сыну Кира Камбису (Саулу) в подавлении «восстания магов».

1. ОТАН. Самый знатный и влиятельный перс (он же Утана)

2. ИНТАФРЕН. Друг Отана (он же Виндафарна)

3. ГОБРИЙ. (он же Гаубарува сын Мордония)

4. МЕГАБИЗ. Друг Интафрена (он же Багапухша)

5. АСПАФИН. (он же Ардуманиш)

6. ГИДАРН. (он же Видарна)

7. ДАРИЙ-возглавивший свержение магов.

Возможно, это самый знатный «перс» Отан. Его имя в википедии Отто, Удо, Одд. Обращает на себя имя Удо. Не из семьи ли он знаменитого Худо, отца Навуходоносора (Архангела Иегудиила).

Отто распространённое немецкое имя. Так может это был не «перс», а «прус»-«порус». Пруссия должна быть тесно связана с Руссами в древности.

Прототип Уриила в мифах Древней Греции

Если обратиться к мифам Древней Греции, то в греческих мифах это должен быть близкий друг Тесея. Тесей прототип Архангела Михаила. И у него действительно был верный друг Пирифой. Пирифой значит «сияющий» или «быстрый, как струя». Уриил тоже был «сияющий».

Пирифой-«Царь фессалийского племени лапифов, сын Иксиона (по альтернативной версии — сын Зевса)». «Пирифой был лучшим другом царя Афин Тесея, вместе с которым участвовал в походе на амазонок, в охоте на калидонского вепря в Этолии, в похищении Елены, а по некоторым данным — и в плавании аргонавтов в Колхиду. Чтобы найти Пирифою новую жену, друзья спустились в подземное царство и попытались похитить супругу Аида Персефону, но потерпели неудачу. Царь лапифов оказался в плену у Аида. Позже спустившийся в загробный мир Геракл освободил Тесея; против оков Пирифоя он оказался бессилен, и тот так и не вернулся в мир живых».

«Со времён античности Пирифой и Тесей стали таким же примером идеальной мужской дружбы, как Орест и Пилад, Ахилл и Патрокл, Евриал и Нис».

ИТАК.

Оружейником мог быть человек из племени Оттона-Удо-Худо. Худо был отцом Навуходоносора (Нового Худо) в «Истории» Геродота. Вероятно их род связан с родом последнего царя из Гераклидов (греков) Кандавла.

Оружейником мог быть человек по имени Ор в «Ветхом Завете».

Оружейником мог быть друг Тесея Пирифой-царь лапифов в греческих мифах.

Оружейником мог быть Гефест в греческих мифах, так как оружие это его прямая специальность.

Странно, что Геракл не смог освободить Пирифоя из Аида, освободил только Тесея. Почему Пирифой «не вернулся в мир живых». Он был убит навечно. Зачем Пирифою была нужна невеста из Аида, подземного царства. Может там под землёй что-то производилось. Известно, что Тесей Солнцепоклонник (Митра) справлял свои культы под землёй, куда спускался по железной лестнице с 7 ступенями (эту лестница видна на Исаакиевском соборе).

Явно Пирифой замешан в какой-то тёмной истории. Может он был с одной стороны союзником Тесея, а с другой стороны сочувствовал его противникам, разрывался между двумя враждебными лагерями. Почему он стал на сторону Тесея. В мифах сначала они были противниками, но потом подружились.

Может этот Пирифой, как владеющий всепобеждающим оружием, не должен появиться на земле, выйти из Аида, так как слишком опасен для человечества. Он может уничтожить человечество своим «Ором», поэтому там оставлен.

Хотя в Ангелологии (И. Богослов) он всё-таки выйдет из Аида, разрушит его чудовищные задвижки и выпустит из Ада все невинные души. Справедливость восторжествует. Историческая Справедливость будет восстановлена.

Гефест

В греческих мифах есть очень подходящий герой на роль Уриила, непосредственно изготовлявший оружие. Это Гефест. Этот кузнец и великий мастер мог выковать любое волшебное оружие. Он его ковал для всех великих героев Греции. И для Ахиллеса (библейского Халева) тоже.

«Согласно Гомеру, сын Зевса и Геры. Брат Аполлона, Артемиды, Ареса, Афины, Гебы и Илифии».

Гефест выбрал в награду за услугу Зевсу самую красивую женщину Афродиту, сам будучи некрасивым и хромым и был с нею несчастлив. Афродита его не любила и изменяла ему с богом войны Аресом. Гефест её любил и всё прощал, но всё равно не удержал. Она ушла к Аресу и родила от него двоих знаменитых детей (Фобос и Деймос- Молоха и Асмодея).

«Когда Гефест появился на свет, он оказался больным и хилым ребёнком, к тому же хромым на обе ноги. Гера, увидев своего сына, отказалась от него и скинула с высокого Олимпа. Но море не поглотило юного бога, а приняло его в своё лоно. Приёмной матерью Гефеста стала морская богиня Фетида. До своего совершеннолетия Гефест жил на дне моря и занимался своим любимым делом: ковал. В римской мифологии греческому Гефесту соответствует Вулкан».

«Когда боги бежали в Египет, Гефест превратился в быка».

ИТАК. Здесь Гефесту, как и некоторым «богам» пришлось бежать в Египет. Тут описана ситуация, когда произошло разделения богов и людей на два враждебных лагеря. Лагерь Ареса с Афродитой временно одержал победу и проигравшей элите (Гефесту) пришлось убежать в Египет. Но они вскоре вернулись и начали войну-реванш и выиграли её. Пришёл черёд убегать Аресу и Афродите (Рыба).

Выясняется, что библейская Мариам и есть Афродита, так как Афродита бывшая жена Гефеста. А в библии их прототипы Мариам и Ор. Тут все повязаны родственными узами.

Выясняется, что тотем Гефеста Бык, в момент бегства. Но Бык тотем Навуходоносора и его отца Худо-Удо. Значит Гефест тоже из рода «Удо»-Быка.

Его второе имя Кандион. Значит Гефест касается рода Кандавла (Гераклидов).

Архангел Уриил в библии.

Итак, в библии упоминается имя Ора. Причём имя библейского Ора и названия города Орска и реки ОРь , протекающей здесь, совпадают. Вместе с ним-Ором рядом были на холме Моисей, Аарон, а Иисус непосредственно участвовал в битве.

В википедии «Ор или Хур, сын Халева , сына Есромова, из потомков Иуды , дед Веселиила, известнейшего художника времен Моисея, главного строителя Скинии . У Флавия и др. он иногда принимается за одно лицо с предыдущим , но из свящ. Писания этого ясно не видно».

« По свидетельству Иосифа Флавия, он был мужем Мариам, сестры Моисея (Древ., кн.III, гл. 2, §4). Ему поручено было вместе с Аароном управлять народом во время отсутствия Моисея (Исх.24:14 )».

Тогда логично, что как «Главный конструктор» Скинии Ковчега Ор присутствовал на его испытании в действии в первом бою Моисея.

ИТАК. Мастер Ур-Хур-Ор должен быть увековечен в названии города Орска и реки Орь, как «главный конструктор» Ковчега во время его первого боевого успешного применения в этих краях. Он муж Мариам-сестры Моисея.

Здесь в Орске Иисус –«Тайный советник»-помог Вождю одержать первую победу.

Здесь Ур-Хур-Ор должен быть Архангелом Уриилом, так как здесь он главный конструктор оружия и имеет одинаковое имя с Архангелом Уриилом. И он тесно связан с Россией, так как является покровителем Севера России. Он пришёл в южный Орск с Севера вместе с Иисусом Навиным (Михаилом Архангелом) и Моисеем (Великим Киром в «Истории» Геродота или «СиРус» (на монете).

Родословная Уриила

Самое ценное, что можно почерпнуть из вышеперечисленных текстов это его родословную.

Родовая цепь такая.

-Некий «Иуда» или «ИуДей», возможно отец Навуходоносора Худо-Удо (Худой, длинный, автор).

- Сын Веселеил известнейший художник времен Моисея, главный строитель Скинии .

Он же Иефонин Кенезеянин или Есром (см. ниже).

- Сын Халев, ставший величайшим военачальником, переживший 3-х вождей (Навуходоносор)

- Сын Ор или Кур, ставший Архангелом Уриилом.

-Жена Уриила Мариам-сестра Моисея.

ИТАК. Уриил должен быть племянником Навуходоносора, но не сыном. Сам Навуходоносор не мог быть отцом Уриила, так как у него не было детей. Возможно, он усыновил племянника и опекал жену Уриила. Архангел Уриил и Навуходоносор из одного рода ХалДеев-Колдунов Деев. ХалДеи высший чин колдунов-«кали».

В библии можно узнать чьим сыном был Халев.

«Таким образом Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал [повелению] Господа Бога Израилева» (гл. 14).

Халев сын Иефониина Кенеезеянина.

Появление Ора в первом бою Исуса Навина и Моисея

Вот как Ор появляется в библии. В Ветхом Завете Иисус Навин является участником первых побед Моисея. Иисус появляется, когда народ Исхода приходит в Рефидим (Урал-«Рипейские горы») и там состоялся бой с амаликянами. Они захотели выгнать пришельцев и дали бой. Вот в этот момент и поручается Моисеем Иисусу дать бой Амалику. Судьбу боя решило некое оружие Моисея-«жезл божий». Моисей с этим жезлом так долго стоял на вершине холма, до заката солнца, направляя на врага, что устал и сел на камень. А рядом стоявшие с ним Аарон и Ор поддерживали руки его. И амаликяне отступили.

(Гл.17 п.8 Исход). И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме .

9. Моисей сказал Иисусу : выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами ; завтра я стану на вершине холма , и жезл Божий будет в руке моей.

10. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма.

11. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик;

12. но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой [стороны]. И были руки его подняты до захождения солнца .

13. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча.

14. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу , что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.

15. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова Нисси . (Господь-Знамя моё).

16. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род.

ИТАК. Амаликяне были побеждены «острием меча». На холме им управляли трое-Моисей держал его в руке, Аарон и Ор помогали поддерживать. По версии это событие произошло на Южном Урале (Рефидим-«Рипейские горы», они так названы на карте Келлера 1590 г.) в современном городе Орске и жертвенник Иегова Нисси (Господь-Знамя моё) в честь первой победы Моисея и Иисуса Навина находится там. Может это случайное совпадение, но на старинном рисунке на вершине горы Преображенская города Орска изображено огромное развивающееся ЗНАМЯ («Господь-знамя моё), а под горой обелиски погибшим. А ведь Иисус Навин был Знаменосцем. Здесь состоялась первая победа Вождя над Амаликом в самом начале библейских войн.

Интересно, а какой район России принадлежал Уриилу.

Тут все завязаны друг с другом родственными узами и владения их должны быть расположены рядом. Какие земли были закреплены за Уриилом. В Ангелологии сказано, что он покровитель Севера России, но каких конкретно северных земель, непонятно.

Как было выяснено, товарищам Уриила принадлежали следующие земли, обозначенные на карте Московии 1706 года.

Архангелу Иеремиилу (Раме-мать Тесея) принадлежала Вятка, Устюг (см. п. 61, 62).

Архангелу Михаилу (Тесею) Зиранни-Полуденные земли на реке Вычегда и Сысола (Зиранния) (п. 58).

Архангелу Гавриилу (покровитель-жена Тесея Геката) принадлежало царство Казанское.

Пермский край принадлежал Архангелу Архистратигу Люциферу, старшему сыну Великого Кира «Си Руса» у Геродота. Там в «Пергаме» был престол «Сатаны»-Люцифера рода Драконидов по матери. Вот он на картине с Драконом. Люцифер означает утреннюю звезду Венеру.

А что принадлежало Уриилу. Его земля должна быть рядом с вышеперечисленными землями. Если север, то это могут быть район Архангельска и Холмогор.

Если посмотреть на карту Московии 1706 года, то в районе «царства Двина» (жёлтый контур) возле городов «Архангел» и «Колмогород» обнаруживается «КоУриска волость» «Koureeska», одноимённая с именем Уриила. Само название города «Архангел» косвенно указывает на Архангела Уриила. Эта волость должна принадлежать ему.

Город Архангельск

Тогда интересно поподробнее рассмотреть город Архангельск, если его имя связано с именем Архангела Уриила. И на это указывает герб Архангельска. На нём изображён летящий Архангел с занесённым мечом в руке над поверженным Люцифером. Значит имя этого Архангела Уриил, но официально считается, что это Михаил.

Город старинный.

Зимний Архангельск

«Ещё в XII веке (источник не указан) основан Михаило-Архангельский монастырь на мысе Пур-Наволоке. Он впервые упоминается в летописи в 1419 году, когда он был опустошён норвежцами (мурманами)».

«Основан по указу Ивана Грозного как слобода Михайло-Архангельского монастыря. В 1584 году, который считается годом основания города, воеводы «одним годом … поставили город круг Архангельского монастыря» и острог. Образовавшееся поселение получило название Новохолмогоры. Напротив крепости на двинском берегу выстроили корабельную пристань».

«С конца 80-х гг. XVI века Новохолмогоры стал центром русской внешней торговли, приносившим до 60 % доходов государственной казны. 26 марта (5 апреля) 1596 года новый город на Двине впервые был назван Архангельским городом по находившемуся в нём монастырю, а с 1 августа 1613 года это название было утверждено в связи с официальным решением об административной самостоятельности города Архангельска от Холмогор».

ИТАК. Были более древние Холмогоры, а потом на месте Архангельска основаны Новохолмогоры. Там уже стоял Архангельский собор. И, спасибо Ивану Грозному, эти земли вошли в Русь, как принадлежавшие ей ранее при Урииле. То, что этот город был грандиозным и был полностью уничтожен, показывает эта икона с Михаилом Архангелом.

По плану «богов» были уничтожены 36 городов «Исполинов», в том числе и «исполинский» Архангельск. Современные «Человеки» построили его заново по своему вкусу в стиле «прямоугольных панелек», не заморачиваясь красотой и не вдаваясь в его древнюю историю.

Если город называется «Архангел», то там временно должна была поселиться сама Урания, жрица Астрономии, покровительница Уриила.

Холмогоры

Рядом с Архангельском находится город Холмогоры, что подразумевает «холмы» и «горы» и что не соответствующее названию, так как там нет высоких холмов.

Трёхярусная колокольня Спасо-Преображенского собора в Холмогорах

Правильное название его на карте Московии 1706 г. Колмогород. Может там должен быть какой-то один «Кол», а не Холм. Или всё-таки там были холмы, которые полностью сравняли с землёй. Так был сравнён с землёй и «исполинский» Архангельск. Может на месте «Холма» сейчас стоит Спасо-Преображенский монастырь. А рядом Матигоры, вероятно город его матери. Там же имеются загадочные Хаврогоры. В честь какого персонажа они так названы, нам неизвестно, но это тоже должен быть знаменитый персонаж. В России есть такой персонаж Ефросинья-Феврония, великая целительница, которая исцелила князя Петра. Если этот персонаж связан с целительством, то это может быть Архангел Рафаил, чьё имя значит «целительство» и «врачевательство». Может Рафаил жил в Хаврогорах по соседству с Архангелом Уриилом.

«Именно Рафаил с ещё 3-мя ангелами пойдут в битву против Падшего Ангела Азазеля. Лично Рафаил связал Азазеля и замуровал его в отверстии «пустыни», завалив острыми камнями в Дудаеле».

Против Холмогор, на Курострове находится родина Михайло Ломоносова. Неспроста отсюда вышел великий учёный Михайло Ломоносов. Там археологи обнаружили «Святую рощу» – куростровский ельник. По преданию, это место чудского капища, посвящённого богу Йомале. К северо-востоку от Ельника найдены две искусственных насыпи

До второй половины XVI в. Холмогоры оставались столицей Беломорского края – бывшей Биармии (Бьярма), но затем центр края перешел в Архангельск. С 1587 до 1708 гг. управление Двинскою землею было в руках московских воевод, а в 1708 г. Петром I на землях древней Биармии была образована Архангельская губерния.

Небесная колесница Уриила-Жураль.

У каждого Архангела была своя «небесная» колесница и она должна называться именем какого-нибудь животного. Ранее было предложено, что это «Куропатка», пока не нашлось изображение Гефеста на сосуде, где он изображён на небесной колеснице с крыльями. Гефест прототип Уриила.

На второй фотографии венценосный журавль.

На его колеснице изображены Аист или Журавль. Оказывается имя Гефест на греческом «Фаистос», что явно Аист. Тогда его летающая колесница должна называться Аист или Журавль. Вы удивитесь, оказывается популярность топонима «Журавль» огромна. Названий «Журавлёвка» на карте множество 16 штук в России в том числе Курской и Рязанской областях. Большинство в районе Омска, Новосибирска. В этих Журавлёвках отметился сам Архангел Уриил. Везде поспевал от Новосибирска до Курска на своём «Журавле».

Серый журавль.

А русская фамилия Журавлёвы должна брать начало отсюда.

Становится понятным, почему на иконе перед Иисусом Навиным стоит военноначальник в форме римских легионеров с «Журавлём» на голове (головной убор) и с поднятым мечом. Меч его символ. Значит, это был Уриил.

ИТАК. Его небесная колесница имела символ «Журавль». Она так называлась.

Есть такой город Грустина на карте Келлера 1590 г. на месте города Томска. А ведь на латинском и греческом название Журавля-Грус (Grus). Значит в районе Томска возможно был стан племени Ора с тотемом Журавль-«Грустан».

Традиция надевать на себя журавлиные крылья в войсковых подразделениях Польши (и не только Польши) может идёт от Архангела Уриила, ведь именно он изображён с журавлиными крыльями. Вот перед вами польские Гусары. Но если у них крылья журавлей, почему они Гусары-гуси. Наверное в слове Grus пропала пропала буква «r» и грусары стали гусарами.

Журавль символ погибшей в бою души и касается только воинов.

Заключение

Когда было решено уничтожить исполинов и всю землю отдать «человечеству», предварительно зачистив землю от исполинских городов, были взращены человеческие лидеры. Над каждым таким лидером стоял его «хранитель»-куратор из высшей касты исполинов, прозванные Ангелами и Архангелами. В истории становления человечества они слились воедино в одном образе. Так произошло и с Уриилом. Его охраняла и воспитывала, передавала знания Урания-Архангел Уриил.

Есть очень интересная картина средневекового художника Луи Булоня «Музы Урания и Мельпомена», на которой сидят две музы, и первая в чалме и с венцом в руке нацелила блестящий клинок на Уранию. Что это значит. Она была убита в межклановой борьбе. Надо очень внимательно относиться к символам средневековых картин, они ещё очень многое помнили, но не могли говорить откровенно. Особенно это касается картин времён Рафаэля и Леонардо да Винчи.

Если Уриил был «смертным», то у него есть отец и мать. Если его имя «Кандион», то можно предположить что это царевич, сын из рода царя Лидии (зевса) Кандавла (Алиата) и его жены Нисы. Кандавл был из рода Гераклидов. Его жена Ниса, вместе с любовником Гигом убивает своего мужа. Может она была из другого рода «чародеев» и решила основать династию Мермнадов от Гига. Династию Гераклидов первым начал восстанавливать пришедший из Арголиды Тесей (Михаил Архангел).

Почему Уриил решил присоединиться к лагерю Михаила Архангела-Гераклидов. Может не мог простить своей матери убийство отца «гераклида». Был ли он хромым с рождения, это не факт. В других сведениях он стал увечным, после того, когда хотел освободить Геру. Он помог расковать Геру, но упал (с Олимпа) и повредил себе обе ноги.

Он был посвящён в тайну изготовления оружия. Это искусство ему передалось от отца. Но и конечно способности. Его дед «Веселеил» изготовил для «Моисея» Скинию Славу Господню. Она хранилась в пещере. Некто Гарпак привёл к власти Великого Кира (Си Руса) и взял под своё покровительство семью Оружейников. Без них не было бы никаких побед.Великий Кир второй «пришелец» (по версии из «Сибирского Египта») после Крёза (Тесея), который пришёл устанавливать власть Гераклидов.

Вероятно, чтобы удержать «Оружейника» в своём лагере, ему была обещана самая красивая дочь Вождя «Афродита» (может дочь от Мариам, молочной сестры Моисея, она из клана «Пелея»-эллинов). Но Афродита любила старшего сына Вождя Люцифера (Марса, бога войны Ареса) и он тоже любил её. Она ушла к Аресу и родила Молоха и Асмодея. Когда началась война двух кланов прорусских славян и славян-«драконидов» ( к «драконидам» по матери принадлежал Арес), был убит вождь руссов (троянцев) и руссам и прорусским славянам (элите) пришлось бежать на север и запад. Бежал и Уриил в северные земли (Архангельск).

Когда на оставленных землях современной великой Русской равнины, началась гражданская война («пошёл род на род»), бежавшие русы вернулись и начали отвоёвывать свои владения. В Дудаэле были пойманы «Азазель» и «Афродита» (Рыба). В библии «Товия» помог поймать эту «Рыбу». Что с ними сделали нам неизвестно. Их участь должна быть описана где-то в греческих мифах под другими именами. Дело в том, что в них текла царская кровь нового «человечества» и их нельзя было убивать. В Люцифере была кровь «Си Руса», и ему покровительствовали боги, а Афродита- Мариам молочная сестра по матери этого же Вождя (Си Руса), и дети их тоже принадлежали к неприкасаемой новой «божественной» элите, взращённой богами.

Как на это среагировал её бывший муж Гефест. Он её любил и должен был помочь ей бежать. Она действительно «выскользнула» из рук её поймавших и где-то обосновалась. Может за это были покалечены ноги Гефеста. В мифах он упал с Олимпа, когда освобождал «Геру» (царицу Афродиту).

До возникновения христианства именно победившие Архангелы стали богами (Троица, Все Святые). Для них были построены храмы. Но, как всегда, при рождении новой религии разрушаются старые храмы. Так были стёрты Архангельские храмы или переделаны в Христианские и стали называться «Троицкими» и «Всех Святых». Их сейчас много заброшенных и полуразрушенных необыкновенной красоты стоят по всей России. Так ушла в прошлое «Архангельская» религия.

Где умер и где Уриил похоронен, можно лишь гадать. Может в Архангельске. Не зря город на карте назван «Архангел». Хотя он, как бог, должен быть бессмертным. Бессмертным был «Архангел», а не человек-«смертный» Уриил, которого курировал Архангел Урания. Здесь в Архангельске скорее всего была ставка Урании. А он-«смертный» всё-таки где-то умер. Какой- то знак должен быть на месте его могилы, может символической могилы. Курган, Холм по обычаю того времени. Может всё-таки в Холмогороде есть этот знак, само название об этом говорит. Был там когда–то «Колм»-Холм, но со временем осел и только на макушке был построен храм. Как на этой фотографии.

А теперь посмотрите на герб Холмогорода.

На ней рука бога-десница с мечом и державой или короной выглядывает из облака. Это должна быть сама рука Архангела Уриила. А в нижней части герба изображена астролябия. А ведь астрономические приборы была принадлежностью великой Урании. Какие совпадения!

И всё это история России, а нас уверяют, что это история Израиля.

Статьи

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

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56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

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58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020. Тонких Г.Л.