Гражданина РФ Виктора Бута, который провёл почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер.

«В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», – сообщила пресс-служба МИД РФ в Telegram.

В министерстве подчеркнули, что Москва в течение длительного времени вела переговорный процесс с американцами, чтобы добиться освобождения Бута.

«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А. Бута на Б. Грайнер. Российский гражданин возвращён на Родину», – добавили в МИД.

Президент США Джо Байден сообщил в соцсетях: «Совсем недавно я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолёте, она летит домой».

Позднее, выступая в Белом доме, он заявил: «Мы никогда не прекращали добиваться её освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряжённые переговоры».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.

По её словам, главную роль в переговорах по вопросу обмена сыграли «наши известные спецслужбы». При этом она отметила, что «главная заслуга принадлежит и президенту [РФ Владимиру Путину], который ставил этот вопрос перед американской стороной». «И нашему МИД, лично Сергею Викторовичу Лаврову, который много раз на разных площадках и в разных форматах поднимал вопрос об освобождении Виктора Анатольевича Бута», – отметила Москалькова.



Представитель американской администрации рассказал СМИ, что окончательная договорённость была достигнута в последние 48 часов.

Обмен не включал осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана.

«Хотя мы пока не добились успеха в освобождении Пола, мы не сдаёмся. Мы никогда не сдадимся. Мы продолжим искренне вести переговоры об освобождении , я гарантирую это», – заявил Байден. Он призвал российские власти позаботиться о здоровье американца и пообещал продолжить переговоры с Москвой о его освобождении.

«К сожалению, по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни», — сказал американский лидер.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году мужчину экстрадировали в Америку, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале её задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил американку к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре её этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорён в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Штаты готовы рассмотреть «серьёзное ответное предложение» России по обмену заключёнными чтобы вернуть Уилана на родину, если такое поступит.

По материалам Telegram МИД РФ, Интерфакса, РИА Новости, РБК, ТАСС, Ленты.ру, НТВ