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Об условиях обмена Бута

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CNN о переговорах по обмену Бута на Грайнер

Лично Путин поставил условие по обмену на Бута одной Бритни Грайнер (а не вместе с ещё одним осуждённым в РФ американцем Полом Уиланом), сообщил один из американских чиновников. Ситуация для Байдена еще больше осложнилась, когда высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, разгневанные перспективой освобождения Бута, на поимку которого ушли годы, и встревоженные тем, что это создаст прецедент, выдвинули решительные возражения. Тем не менее, Байден согласился на сделку. В Белом доме опасались, что любая серьезная эскалация на Украине может сорвать план обмена. Всей информацией о переговорах владел советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

https://amp.cnn.com/cnn/2022/12/08/politics/biden-griner-whelan-decision/index.html – цинк

Трамп вчера назвал этот обмен позором Америки, так как было достаточно очевидно, что если сначала заявить про желание обменять на Бута еще и Уилана, а затем отказаться обменивать Уилана и согласиться на то, что требовала Россия, это будет выглядеть как уступка. Впрочем, Байден и Ко явно показывают, что готовы терпеть последствия этой зрады, расчитывая отыграться за счет того, что Байден выполнил обещание вернуть Грайнер, хотя и не той ценой, на которую расчитывали в Вашингтоне. Наши тут явно подцепили американцев.

Стоит отметить, что также сообщается, что договоренности об обмене Бута было достигнуты лишь за 2 суток до самого обмена

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8019573.html
Метки: байден, Путин, Россия, США
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