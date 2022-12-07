ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, чума психики XXI века
Клим Жуков, Татьяна Караваева. ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, чума психики XXI века
Татьяна Артуровна Караваева — доктор медицинских наук, руководитель Федерального консультационно-методического центра по психотерапии, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный Педиатрический медицинский университет», ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации
Задать свои вопросы специалистам (психотерапевтам) можно по электронной почте npc9@mail.ru
Записаться на консультацию к специалистам и обратиться за помощью в ФГБУ «Нацональный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ (Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3), отделение неврозов и психотерапии по телефону 8(812)-670-02-39
Задать вопрос Татьяне Артуровне Караваевой tania_kar@mail.ru
С уважением, Караваева Татьяна Артуровна
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