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ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, чума психики XXI века

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Клим Жуков, Татьяна Караваева. ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, чума психики XXI века

Татьяна Артуровна Караваева — доктор медицинских наук, руководитель Федерального консультационно-методического центра по психотерапии, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный Педиатрический медицинский университет», ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации

Задать свои вопросы специалистам (психотерапевтам) можно по электронной почте npc9@mail.ru

Записаться на консультацию к специалистам и обратиться за помощью в ФГБУ «Нацональный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ (Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3), отделение неврозов и психотерапии по телефону 8(812)-670-02-39

Задать вопрос Татьяне Артуровне Караваевой tania_kar@mail.ru

С уважением, Караваева Татьяна Артуровна

Аудиоверсия –

Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov
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Мы на рутуб – https://rutube.ru/channel/23535121/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ymUOoIlZVKg
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