Длинные волосы. Эта информация о волосах была скрыта от общественности со времен Вьетнамской войны

Наша культура заставляет людей поверить, что прическа — это вопрос личных предпочтений, что прическа — это вопрос моды и/или удобства, а также то, как люди носят волосы — это просто косметический вопрос. Однако во Вьетнамской войне возникла совершенно другая картина, которая была тщательно скрыта от общественного мнения.

В начале девяностых Салли [имя изменено для защиты частной жизни] вышла замуж за лицензированного психолога, который работал в VA Medical Hospital. Он работал с ветеранами боевых действий с ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. Большинство из них служило во Вьетнаме.

Салли сказала: «Я хорошо помню вечер, когда мой муж вернулся в нашу квартиру на «Докторском круге», нес толстую, официально выглядевшую папку в его руках. Внутри были сотни страниц некоторых исследований, заказанных правительством. Он был в шоке от содержания. То, что он прочитал в этих документах, полностью изменило его жизнь. С этого момента мой консервативный, всегда придерживающийся золотой середины муж отрастил свои волосы и бороду и никогда не состригал их снова. Более того, медицинский центр VA позволил ему это сделать, и другие, довольно консервативные мужчины, последовали его примеру.

Когда я прочитала документы, я узнала, почему. Похоже, что во время войны во Вьетнаме спецназ в военном ведомстве отправил тайных экспертов, чтобы прочесывать американские индейские резервации в поисках талантливых разведчиков, выносливых юношей, обученных бесшумно перемещаться по пересеченной местности. Они особенно искали мужчин с выдающимися, почти сверхъестественными способностями слежения. Эти тщательно отобранные мужчины были проверены в качестве экспертов по отслеживанию и выживанию. С обычными соблазнами, хорошо зарекомендовавшими себя гладкими фразами, используемыми для зачисления новобранцев, некоторые из этих индейских трекеров затем были зачислены. Но после зачисления произошло удивительное. Какими бы талантами и навыками они не обладали при бронировании, это таинственно исчезало, и рекрут за рекрутом не показывал результатов, ожидаемых в этой области. Серьезные причины и неудачи в исполнении привели к тому, что правительство заключило контракт с дорогостоящим тестированием этих новобранцев, и вот что было найдено.

Когда их спрашивали о том, почему они не действовали так, как ожидалось, старшие рекруты последовательно утверждали, что, когда им были сделаны требуемые военные стрижки, они больше не могли «ощущать» врага, они больше не могли получить доступ к «шестому чувству», их «интуиция» стала ненанадежной, они также не могли «читать» тонкие знаки или получать доступ к тонкой экстрасенсорной информации.

Таким образом, институт тестирования набрал больше индейских трекеров, позволил им оставить свои длинные волосы и проверял их во многих областях. Затем они отметили бы двух мужчин, которые получили те же оценки на всех тестах. Они позволили одному мужчине в паре оставить длинные волосы и сделать другому мужчине военную стрижку. Затем двое мужчин повторили тесты. Всё время мужчина с длинными волосами продолжал давать высокие оценки. Время от времени мужчина с короткими волосами проваливал тесты, в которых он ранее набирал высокие баллы.

Вот типичный тест: Рекрут спит в лесу. Вооруженный «враг» приближается к спящему человеку. Длинноволосый человек пробуждается от сна с сильным чувством опасности и уходит задолго до приближения врага, задолго до того, как будут слышны любые звуки от приближающегося врага. В другой версии этого теста длинноволосый человек ощущает подход и как-то интуитивно понимает, что противник совершит физическую атаку. Он следует за своим «шестым чувством» и остается неподвижным, притворяясь спящим, но быстро схватывает атакующего и «убивает» его, когда атакующий тянется вниз, чтобы задушить его.

Этот же человек, пройдя эти и другие тесты, затем получил военную стрижку и последовательно провалил эти и многие другие тесты, которые он ранее проходил. Поэтому в документе рекомендуется, чтобы все индейские трекеры были освобождены от военных стрижек. Фактически, это требовало, чтобы трекеры держали свои волосы длинными».

Комментарий:

Тело млекопитающих развивалось в течение миллионов лет. Навыки выживания человека и животных порой кажутся почти сверхъестественными. Наука постоянно делает новые открытия об удивительных способностях человека и животных по выживанию. Каждая часть тела выполняет очень чувствительную работу для выживания и благополучия тела в целом. У тела есть способности для каждой части себя. Волосы являются продолжением нервной системы, ее можно правильно рассматривать как экстериоризированные нервы, тип высокоразвитых «щупов» или «антенн», которые передают огромное количество важной информации в мозговой шток, лимбическую систему и неокортексу.

Мало того, что волосы у людей, включая лицевые волосы у мужчин, обеспечивают информационную магистраль, достигающую мозга, волосы также излучают энергию, электромагнитную энергию, излучаемую мозгом во внешнюю среду. Это было замечено на фотографии Кирлиана, когда человек фотографируется с длинными волосами, а затем снова изображается после того, как волосы острижены. Когда волосы срезаются, получение и отправка передач в и из окружающей среды сильно затруднено. Это приводит к онемению.

Стрижка волос является фактором, способствующим незнанию экологических проблем в местных экосистемах. Это также является фактором, способствующим нечувствительности в отношениях всех видов. Это способствует сексуальному расстройству.

Вывод:

В поисках решений от страданий в нашем мире нам может показаться, что многие из наших самых основных предположений о реальности ошибочны. Может быть, основная часть решения смотрит нам в лицо каждое утро, когда мы видим себя в зеркале. В истории Самсона и Далилы в Библии есть много закодированной правды, чтобы рассказать нам. Когда Далила срезала волосы Самсона, однажды, непобедимый Самсон потерпел поражение.

Автор С. Янг

http://www.divinecosmosunion.net/t1924-topic#19021

Источник: slavyanskaya-kultura.ru