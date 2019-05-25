Как служба армии США повлияла на вашу жизнь?
20:42. 25 мая 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Официальный твиттер армии США решил устроить опрос https://twitter.com/USArmy/status/1131704927963766785 читателей на тему "Как служба армии США повлияла на вашу жизнь?"
В комментариях начался самый настоящий треш и угар, когда отставные военные и члены их семей начали делиться историями простых солдат служивших в Афганистане, Ираке и Вьетнаме.
Мои бабушка и дедушка были пешками, служащими армии США, помогая им на тропе Хо Ши Мина. Они служили в «Тайной войне», и когда США проиграли войну во Вьетнаме, хмонги были оставлены умирать в геноциде. По сей день ветераны хмонг не признаются армией США.
Более половины моих родственников были уничтожены геноцидом. Только около трети того, что когда-то было популяцией хмонгов, разбросано по всему миру в диаспоре. Многие в США, которые имеют дело с ПТСР, алкоголизмом, злоупотреблением и зависимостью от опиума.
Иногда мне кажется, что «история» не предназначена для того, чтобы учить нас, а ограничивать то, что мы изучаем.
На уроках истории нас учат на 100% пропаганде.
23% бездомных – ветераны войны. Сломанные жизни и все для чего?
Как эта служба повлияла на невинных людей на Ближнем Востоке и в Африке во имя империализма США? Подумайте об этом :)
В возрасте 20 лет мое подразделение развернулось в Боснии. Я был свидетелем последствий геноцида, который происходил здесь более 3 лет. Ходить по улицам Зворника под постоянным страхом быть застреленным снайпером, увенчалось все это стоянием над местами массовых захоронений убитых мирных жителей. Я горжусь своей службой, но это не всегда так так. Вы не видите этого в рекламе или в рекрутинговом офисе. Они не показывают вам теперь уже 41-летнего ветерана, который иногда просыпается с криком ночью, ударяя кулаком по подушке; все время, пока его жена «возвращает его» в реальность.
Мой брат рисковал своей жизнью в Ираке ради своего сержанта, это была даже не его работа, но все были слишком глупы, чтобы сделать это, так как же ему заплатить? Расизмом, постоянным разочарованием и пониманием того, что цвет его кожи является причиной, почему он никогда не преуспеет в армии.
Друг моей бывшей гостил у нас немного времени. Он был снайпером, служил в Ираке. Мне нужно было что-то из комнаты, в которой он спал. Ничего не думая, я включил свет – он хныкал и свернулся калачиком. Позже он сказал мне, что это вызвано воспоминанием о минометных обстрелах.Он также спал днем, потому что ночью не чувствовал себя в безопасности без ночного дежурного охранника – потому что сам он тоже был ночным охранником.
Честно. Рекрутеры все время приходят в мою школу, сидят на уроках и просто лгут. Мы живем в военном городке, поэтому большинство наших родителей объясняют, что они лгут, но многие дети влюбляются в это.
Это намеренно. Они знают, что образованные взрослые не влюбятся в свою чушь. Я завербовался, чтобы избежать бездомности и получить медицинскую помощь. Военные украли взамен лучшие годы моей жизни. Теперь у меня проблемы со здоровьем, посттравматическое стрессовое расстройство, зависимость, бездомность, и я испытываю трудности с получением необходимого мне ухода.
Я социальный работник в приюте хосписа. У меня есть врач, который служил во Вьетнаме. ВСЕГДА вывешены знаки, предупреждающие сотрудников, что нужно оставлять его одного, когда он спит; и НЕ находиться в пределах досягаемости, если нам действительно нужно его разбудить, чтобы его ПТСР не сработал.
Я социальный работник в психиатрической больнице и вижу, что многие ветераны с обширными проблемами, связанными с ПТСР и злоупотреблением психоактивными веществами, обходятся без помощи, в которой они нуждаются, потому что у американской армии нет необходимых ресурсов.
Мой двоюродный брат вернулся в психическую клинику и наткнулся на Викодин, который армия так щедро посылала ему, когда это было необходимо. Сейчас он живет на пособие по инвалидности. Он не мог работать из-за проблем с психическим здоровьем с 2010 года.
Как служба повлияла на меня? Это разрушило мою жизнь. Не из-за того, что я видел .. Не из-за ночных кошмаров. Не из-за ежедневной боли. Не из-за проблем с дыханием. Не из-за тревоги и депрессии. Потому что, когда я вернулся домой, ты бросила меня на обочину. Вы выгнали меня, когда я не был готов и когда мне больше всего нужна помощь. Когда мне понадобилась моя военная семья. И ты назвала меня лжецом. Я 100% инвалид-ветерана войны, который не может функционировать, который не доверяет своей семье, своей жене, своим врачам. Я тебя ненавижу.
Мой прадедушка и дедушка служили в Корейской войне – занимался сбором тел. Мой дядя страдает от тяжелого посттравматического стрессового расстройства, все еще думает, что он на войне и входит и выходит из реальности. Мой дедушка страдал от хронической депрессии, беспокойства и пил, чтобы заснуть.
Хороший друг моей семьи долгие годы служил снайпером, а теперь он ненавидит себя, потому что пролитая кровь оказалась никому не нужна, он чувствует себя убийцей. Мой отец тоже служил, и он стал жестоким и прибегал к алкоголю и в какой-то момент к наркотикам.
Мой дедушка служил во Вьетнаме. Когда он пришел домой, он не знал, что делать, поэтому много пил. Ему поставили диагноз "болезнь Альцгеймера" и рак, и он не может содержать дом. Когда мы попытались отвезти его в дом престарелых, армия сказала нам, что его пособия не покрывают уход в конце жизни.
Я не служил, но моя мама служила. Ее изнасиловал один из ее командиров. Моя семья и я не знали об этом, почти 15 лет после ее увольнения. Сейчас у нее ПТСР и депрессия.
Ну, опыт моего отца в морской пехоте заставил его выработать привычку питья, когда он пришел домой, что в конечном итоге убило его в возрасте 46 лет … так что, возможно, Вооруженные силы не так хороши
Я поступил на службу в армию США в феврале 1968 года. Мне было восемнадцать лет. К ноябрю я был во Вьетнаме. Это было худшее решение, которое я когда-либо принимал, и преследовало меня всю мою жизнь. Воспоминания об ужасе империалистической войны никогда не исчезают.
Мой двоюродный брат покончил жизнь самоубийством, находясь на дежурстве в оружейной комнате, после возвращения из поездки за границу.
Ожоги в Ираке вызвали у моего отца рак легких. В дополнение ко всем другим проблемам физического и психического здоровья, которые приходят в одиночку, будучи ветераном в 28 лет.
Я потерял слишком много друзей из-за самоубийств … у моего мужа и сына теперь астма из-за жилья … У меня теперь много болезней, потому что доктора в армии допустили халатность. Спасибо армии США
Моя мама была лейтенантом и медсестрой во Вьетнаме. Последние 50 лет она была сломлена из-за того, что видела. В декабре она убила себя таблетками по рецепту.
Мой покойный муж прослужил пять лет в армии, был ранен и стал инвалидом. Позже он умер в результате травмы. Армия говорит, что, как его вдова, я не могу получить ни копейки, потому что он не пострадал на войне.
Мой лучший друг детства пошел в армию, самый счастливый из молодых людей, вернулся совершенно измененным и вскоре после этого засунул ствол ружья в рот и нажал на курок. Я тебя ненавижу.
Мой отец, ветеран, допился до смерти, не в силах справиться с ужасами Вьетнама. США было некогда ему помочь.
Я работаю с множеством злых, разбитых, бездомных, которые использовались в качестве смазки в зубьях имперской военной машины. Они постоянно обеспокоены и расстроены, или сильно пьяны, чтобы забыться от этого. Большинство из них имеют хронические заболевания и травмы, полученные ими во время службы
Мой дядя умирает сейчас от рака после Вьетнама. Двоюродных братья страдают после Ирака и Афганистана. Их жизнь, наша жизнь – рухнула! Служба все еще принимает на работу бедных, обездоленных детей, тех, кто хочет более высокого образования, лучшей жизни, но у них нет денег, мало информации и чувство безнадежности в этих сообществах!
Мой дедушка был во Вьетнаме. После этого у него не было значимых отношений ни с одним из его 5 детей. Он умер в возрасте 50 лет от рака, который определенно никоим образом не был связан с агентом Оранж, никоим образом.
Мой любимый брат служил в Ираке и вернулся другим человеком. Он не так плох, как некоторые, но он больше не тот человек, которого я знала.
Я носил форму военно-воздушных сил, но RFF был в армии в Ираке в течение года. Это мои приятели Смит, Хоукс, Лош и Берни.
Теперь они все мертвы. Одним из них был KIA от снайперского огня. Один умер в DUI. Один спрыгнул со здания. Один умер от рака из-за воздействия химикатов.
Мой дядя был в Афганистане и получил ПТСР, который вызвал его биполярное расстройство. Он говорил расистские вещи обо мне и моем отце, и он был в очень плохом психическом состоянии из-за своего биполярного расстройства, и у него также развился рак из-за воздействия оранжевого агента. Он был убежден, что ему не нужны лекарства … он мертв
Мой дедушка был призван воевать во Вьетнаме. Он видел, как умирают все его друзья, и был единственным, кто выжил в его компании. Он постоянно спрашивает, почему он единственный, кто живет. Ему было всего 19 лет, он только что закончил школу, просто ребёнок был отправлен из дома и отправлен на смерть.
Он подвергался воздействию оранжевого агента, который вызывал у него рак кожи, хлорак и диабет 2 типа. В результате войны он был частично глухим и у него был диагностирован ПТСР. Я благодарен, что он жив, или я не был бы здесь сегодня, мое сердце обращается ко всем тем, кто не смог вернуться.
Мой дедушка служил в Корее, когда его брат служил во Вьетнаме. Они оба вернулись, но мой дедушка пил и курил. Они были настолько сломлены, что моя мама не могла пойти в колледж, она сказала отцу, что хочет пойти в армию. Все, что он сказал, было: «Я бы предпочел, чтобы ты не ходил туда»
Мой лучший друг из средней школы вернулся после тура по Афганистану и не мог говорить о том, что ему было приказано делать. Он вступил в армию под предлогом, что будет сражаться с монстрами, и почувствовал себя обманутым, как только его превратили в одного из них.
Вы все делаете мир страшным местом, играя в военные игры, убивая людей за границей, а затем бедные парни возвращаются домой, получают работу в полиции и в конечном итоге расстреливают людей в наших общинах.
ПТСР моего отца привел его к алкоголизму, сильной горечи и экзистенциальному страху и, в конечном итоге, к насилию в семье. Мои родители сейчас в разводе в то время, когда мне нужна была стабильная семья больше, чем когда-либо.
USArmy уничтожает жизни. Зарубежные и отечественные.
Должен сказать, что отправка в Ирак излишне резко привела меня к пути левой идеологии. Оооочень … Спасибо, наверное? Можно было бы обойтись без того.
Я выучил очень плохо работающие механизмы и у меня были дерьмовые колени, но я понял, что в свое время в Ираке я чувствовал себя как римский легионер на Рейне, и все, что я делал, это расширял империю, и если бы только эти примитивы знали, когда оставаться побежденными. Я был плохим парнем и ненавидел это.
По крайней мере, вы поняли правду, пока не стало слишком поздно. По этой причине военные определенно нацелены на молодежь. Многие люди заручаются поддержкой своей страны, но все, что мы делаем, это увековечиваем вечную войну, чтобы богатые становились богаче, а рабочий класс трахался в нищете.
Я потерял трех хороших друзей из-за нелегальной аморальной войны во Вьетнаме. Они были убиты в молодости вместе со многими другими – и американскими солдатами, и вьетнамцами.
Вы взяли моего брата, у которого уже было психическое заболевание, и отправили его за моря. Он все еще живет с мамой, потому что травма сломала его. Вы также забрали моего младшего брата и разбили его тело настолько, что его пришлось с честью уволить и держаться подальше от моей семьи и моего общества.
Я не могу спать, не пропитывая постель потом, не просыпаясь в ужасе и качаясь при этом. Иногда это происходит одновременно.
Самой большой ошибкой, которую я когда-либо совершал, было зачисление в армию.
У одного из моих лучших друзей было такое тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство: он находился на переднем крае и смотрел, как умирают его самые близкие друзья, он приходил домой и годами боролся с наркотиками. В итоге он покончил с собой из-за этого. Приветствую всех.
Мой сводный брат служил в операции "Буря в пустыне" Пострадавший от ПТСР и последующих проблем с алкоголизмом и наркоманией – они чуть не убили его. В конце концов у него была паранойя и ночные кошмары. Он всегда держал пистолет под подушкой и случайно застрелился.
Я не служил, но мой младший брат отслужил и в настоящее время выписывается по медицинским показаниям за попытку трижды совершить самоубийство. Также он женился и развелся, и из-за этого у него возникли долги, но он должен был пойти «увидеть мир», так что спасибо армии. Никаких проблем.
Мой зять пытался убить своего брата после того, как его похлопали по плечу из-за того, что он внезапно вернулся в Афганистан на детскую вечеринку …
Мой отчим служил, и я рос в домашнем насилии в семье, так как мне было 3 года, потому что у него было посттравматическое стрессовое расстройство от "бури в пустыне".
Я получил тяжелое ПТСР после экспедиционной кампании в 2003-2004 годах в Ираке. Потребовалось 3 года и 2 отказа от ВА, прежде чем они мне помогли. Сказали, что они не могут быть уверены, что у меня еще не было вызванного боем ПТСР до того, как я вступил в бой. Это стандарт. По иронии судьбы, я никогда не чувствовал тяги к самоубийству до того первого письма с отказом. К тому времени, когда солдаты освобождаются от внушения, что ПТСР – это слабость, и у них есть смелость признать, что им нужна помощь, им говорят, что ты в порядке, претензий не должно быть, и это самая сокрушительная вещь в истории.
У меня есть список медицинских проблем, тяжелой инвалидности и посттравматического стрессового расстройства, в нем есть все, кроме отчужденных друзей и родственников. Не могу удержаться на работе и не могу общаться с людьми. Я получаю нерегулярную медицинскую помощь VAMC, но она лучше, чем у большинства. Военные разрушили мою жизнь, пнули ее как камень на дороге.
Мой хороший друг, который только что женился, разукрасил свой подвал содержимым его черепа, потому что это было предпочтительнее, чем вспоминать его службу.
Служить чему-то большему, чем я = участвовать в разрушении стран, которые ничего не сделали против нас.
Мой отец и его два брата вступили в армию для Вьетнама. Он был слишком умен, чтобы уклониться от развертывания, но его братья были не столь умны. Они уехали, обычные дети, они пришли домой жестокими, разбитыми алкоголиками и были такими с 1972 года.
Мой отец служил в армии 20 лет. За эти 20 лет его по крайней мере один раз отправили в Ирак, и он увидел там несколько травмирующих вещей. Сейчас мой отец страдает экстремальным ПТСР. За эти двадцать лет службы он только раз получил лечение.
Я видел, как мой боевой друг умер передо мной из-за СВУ. Каждую ночь я вижу его лицо и слышу его крик, чтобы я ему помог. Ирак был ошибкой. Вся кампания была пустой тратой жизни и денег.
Армия учит молодых мужчин и женщин быть расистскими, бессмысленными машинами для убийства. Затем армия учит солдат, что в обществе им нет места.
Когда я вышел из армии в 2010 году, я стал зависимым от героина. Это был мой единственный выход. Я потерял свою семью, оказывался в тюрьме, потом снова в тюрьме и так из тюрьмы в тюрьму больше раз, чем я могу сосчитать, и теперь, к счастью, я готовлюсь сесть на 2 года в августе. Мне 30 лет с умом 18 лет.
Ты, блядь, террорист, борющийся за то, чтобы украсть у стран, которые не представляют опасности для тебя, и сделать богатых еще богаче. Вы бесполезная пешка для людей, которые отправляют вас на войну и которые ставят под угрозу вашу жизнь, пока вы убиваете невинных.
Войны не могут происходить без солдат. У меня нет проблем с тем, чтобы мы защищали себя, но войны, основанные на лжи или осуществлении мечты какого-то идеолога (это о вас, Болтон), – это не то, что мы должны тратить впустую американские жизни. Нам нужно действительно поставить Америку на первое место и позаботиться об американцах.
Мой друг был снайпером в отставке и он постоянно будил свою жену по ночам криками во сне.
Этот поток историй заставил меня еще раз подумать о зачислении в армию. Спасибо Twitter.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5017476.html