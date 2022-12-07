«Прощай, немытая Россия»: кто автор?/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем рубрику литературных расследований Егора Яковлева. Является ли Михаил Юрьевич Лермонтов автором знаменитого стихотворения? Когда это восьмистишие стало известно широкой публике? Какую деятельность вёл тайный «Кружок шестнадцати», куда входил великий русский писатель? Видео вышло в 2021 году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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