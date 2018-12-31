В.В. Пякин. Запад и СССР, как на самом деле шла „холодная война”

И примеров такой нелогичности в действиях в міровой политике мы можем найти великое множество. И это нельзя объяснить исключительно личными качествами политиков, их волюнтаризмом и недальновидностью. Такое объяснение может сработать один раз. Но если по разным странам и народам во главе государства постоянно оказываются люди с такими качествами, то это ставит вопрос о существовании системы, которая приводит к власти именно таких людей. А факт преемственности проведения самоубийственной для государства политики сменяющими друг друга правительствами стран, ставит вопрос о надгосударственном управлении, о реальном суверенитете этих государств.

Разворачивающиеся на наших глазах события в міре всё чаще побуждают людей задаваться вопросом о том, почему тот или иной государственный деятель вдруг начинает действовать так, что наносит вред не только своей стране, но и самому себе. Вот, казалось бы, в чём был интерес французского президента Николя Саркози, под руководством которого Франция участвовала в войне против Ливии, и тем самым оказалась втянута в войну в других африканских странах. Франция от этого приобрела только экономические проблемы, усиление нелегальной иммиграции, которая и так угрожает государственности Франции, и многие другие проблемы. А для Н. Саркози это обернулось проигрышем на президентских выборах и возбуждением уголовного дела. Но вот, что характерно, так это то, что пришедший на смену Н.Саркози новый президент Франции Ф. Олланд продолжает самоубийственную для Франции политику прежнего президента.

” – сюжет необычайно сложный ввиду огромного объёма фактологического материала и многогранности. Обычно к подобного рода темам подходят с точки зрения тех или иных политических убеждений, что, безусловно, отражается на объективности анализа. Здесь же использован принципиально иной подход, который вполне можно назвать аполитичным. Основан он на конкретной методологии КОБ, позволяющей сохранять „трезвую голову” и, тем самым, существенно повысить степень объективности.

Подавляющие большинство населения полагает, что суверенной является любая страна, которая управляется правительством и президентом, избираемым населением этой страны, или во главе этой страны стоит тот или иной руководитель (монарх, диктатор и т.д.), легитимность которого не оспаривается большинством народа.



Исходя из этой точки зрения обыватель и судит о міровой и внутренней политике страны, подчас недоумевая, почему руководство страны действует «неадекватно».

Люди же в той или иной мере интересующиеся вопросами управления уже видят некоторые взаимосвязи политики, проводимой руководством страны, с надгосударственным управлением в виде какого-то конкретного иностранного государства или некоего «мірового заговора».



В этом случае о конкретном политическом деятеле, работающим во вред государства, говорят как о предателе, завербованным тем или иным способом. А преемственность этой политики видят в закреплении несуверенности государства в законодательстве этого государства.

Разворачивающаяся в обществе дискуссия о суверенитете России, обычно сводится к тому, что предатель Горбачёв сдал суверенитет СССР, а в настоящее время в России действует внедрённая US/UK оккупационная конституция и если её переписать, так сразу России приобретёт суверенитет.

Однако такой подход не даёт ответа на то, как одному предателю удалось сдать суверенитет страны, и как этого избежать впоследствии. И более того, это совершенно не объясняет сути такого явления, как суверенитет, а также на основании чего существует точка зрения, которую огласил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1» (эфир 14 апреля 2013 года).



«“Россия — одна из немногих стран мира, которая может сказать — мы суверенное государство. Ни политически, ни экономически мы не зависим ни от одной страны мира”, — приводит слова Пескова ИТАР-ТАСС.» («Песков: “Россия — одно из немногих суверенных государств”«Радио Голос России, 15 апреля 2013 года, 1:08 http://rus.ruvr.ru/2013_04_15/Peskov-Rossija-odna-iz-nemnogih-stran-javljajushhajasja-suverennim-gosudarstvom/).

Как это многим может показаться ни парадоксальным, но применительно к периоду управления Россией Путиным В.В. определение суверенности российской государственности данное пресс-секретарём президента является более точным.

И чтобы понять это, необходимо знать, как на самом деле управляются социальные суперсистемы, государства в том числе, и что есть суверенитет по своей сути. Если это знать, то тогда не будет загадок в самоубийственной политики французского п-резидента Саркози или в волюнтаризме Первого секретаря КПСС Хрущёва Н.С..

«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому что сии вещи не входят в круг наших понятий», — говаривал Козьма Прутков.

Как ни прискорбно это признать, но управление социальными суперсистемами до сих пор не входит в круг понятий не только простых обывателей, но и большей части политически активной части населения.



Однако, жизнь настойчиво требует от людей расширения круга понятий и введение в него понимания процессов управления социальными суперсистемами и обеспечения устойчивости проводимого управления.



Для этого необходимо усвоить аксиому, что устойчивое (в смысле предсказуемости поведения объекта) управление любым объектом, социальной суперсистемой — государством, тем более, возможно лишь по полной функции. А управление по полной функции, в свою очередь, возможно лишь, если устойчиво функционируют все пять видов социальной власти и управление осуществляется по всем шести приоритетам обобщённых средств управления.

Обычно управление большинство начинает воспринимать лишь с пятого этапа ПФУ. К сожалению, это «обычно» в полной мере относится к государственной системе управления и проявляется в том, что все процессы управления в государстве находятся в состоянии перманентного кризиса, государственные структуры всегда оказываются не готовы к «вдруг» возникшим «вызовам времени» и борются с ними исключительно через создание всё новых бюрократических структур, что подчас только ухудшает ситуацию, да при этом ведёт к росту бюрократического аппарата.



Т.е. вместо того, чтобы экономить ресурсы системы и вкладывать средства в прогнозирование и программирование будущего, нынешняя система управления борется с последствиями, расходуя необходимые для развития государства средства на создание новых бюрократических структур, призванных обеспечить устойчивость действующей системы управления.

«“В СССР политический класс (номенклатура плюс военные всех типов) [1] составлял 0,1% от численности населения (примерно 400 тыс. человек при численности населения примерно 300 млн человек)”, — напомнила политолог, сославшись на данные 1981 года.



Между тем в России в 2000 году политический класс составлял уже 0,8% населения (1,2 млн при численности населения 145 млн человек). К 2009 году, по ее словам, страна подошла с ошеломляющими результатами: политический класс перевалил за 3 млн, а численность населения уменьшилась.



“То есть сейчас это более 2% населения. Это называется «перегрузкой» общества. Возможно, это одна из причин проблем в экономике: есть предел расходов на обслуживание самого государства”, — заключила Крыштановская». (Алексей Левченко «Чиновники перегрузили Россию» Газета.ru 19.03.2009, 10:34 http://www.gazeta.ru/politics/2009/03/19_a_2960575.shtml).

К сожалению, после 2009 года рост численности госаппарата продолжился и к 2012 году достиг вообще запредельной величины. «Госаппарат в СССР (в который кроме России входило еще 14 республик) в 1982 г. считался по тем временам огромным — 2,5 млн человек.



Сейчас, по данным Росстата, численность госаппарата России — свыше 1,6 млн человек. А по экспертным оценкам, если сложить всех депутатов — федеральных, региональных и местных, — министерства и ведомства и их региональные подразделения, администрации всех регионов и муниципалитетов, сотрудников многочисленных контролирующих ведомств, социальных фондов и все их раздутые аппараты, в общей сложности получится около 6 млн человек».

(«Чиновников много, они дороги и бесполезны» Vedomosti.ru 31.07.2012, 01:06http://www.vedomosti.ru/opinion/news/2334831/ne_pashut_ne_seyut_ne_stroyat#ixzz22JWNVgXZ).

Численность населения сократилась, государственный аппарат вырос, а качественное состояние государства (со всеми вытекающими для населения последствиями) находится в почти запредельно бедственном состоянии.

Экстенсивный путь развития (а именно это характеризует рост численности госаппарата) свидетельствует о том, что первые четыре этапа ПФУ государственная система управления не осуществляет. Но если при этом государство до сих пор не погибло, означает, что эти этапы ПФУ осуществляют надгосударственные структуры управления.

Такой перехват управления государством возможен лишь в условиях, когда через систему государственной власти реализуется управление чуждой концептуальной власти. Дело в том, что на каждом из приоритетов обобщённых средств управления есть как внешние для государства угрозы, так и угрозы внутренние.







Недооценка или игнорирование внутренних угроз на высших приоритетах управления ведёт к тому, что управление государством перехватывает концептуально властное над(вне)государственное управление.



В этих условиях может сложиться положение, когда на уровне фактологического (идеологического) приоритета декларируются одни цели, а реально вся государственная система управления будет работать на достижение совершенно иных целей.



Именно такое положение сложилось в СССР после смерти/убийства Сталина.









Но именно таким же образом восстанавливается суверенитет государства: внутренняя концептуальная власть [2] перехватывает управление на высших приоритетах управления, воздействуя на остальные виды власти, и посредством всех приоритетов управления при некоей внешней видимости продолжения прежнего курса, осуществляет отстройку государственного управления от управления извне.

Таким образом, тот накал политических страстей, которые бушуют в міре и в России, связан с тем, что российский государь Путин В.В. осуществил концептуальную отстройку РФ, т.е. изменил концепцию развития российской государственности с задачи быть сырьевым придатком Запада на цель становления суверенного независимого государства, субъекта глобальной политики. В настоящее время происходит отстройка РФ на уровне законодательной власти от надгосударственного управления.

Нечто подобное нынешней ситуации было в СССР в период хрущёвского правления. Хрущёв&Co после смерти Сталина стали проводить в управлении принципы иной, антирусской концептуальной власти, приверженцами которой они были всё это время.



Их проникновение во власть, а также то обстоятельство, что широкие массы людей не смогли во время увидеть изменение государственной политики СССР, было обусловлено тем, что официальной идеологией в СССР был марксизм — внутренняя угроза на уровне высшего (методологического) приоритета.



Марксистской терминологией пользовался и Сталин, проводя в жизнь политику действительного построения социализма. Но этой же марксистской терминологией пользовались и противники сталинизма-коммунизма — троцкисты, всемерно мешавшие Сталину в его деле установления суверенитета советского государства и построения социализма.



Именно троцкисты, действительные творцы «сталинских» репрессий, в которых они же, как и полагается, обвинили невиновного Сталина. Хрущёв, выступая с разоблачением «сталинских» репрессий, видимо, никак не мог забыть, что именно ему Сталин написал «Уймись, дурак», в ответ на очередную просьбу об увеличении лимитов на репрессии по первой (расстрел) и другим категориям.



Наличие троцкистов в руководстве СССР, даже после разгрома оппозиции во главе с Троцким, было обусловлено тем, что костяком кадрового состава молодого советского государства изначально стали профессиональные революционеры, которые прибыли в пломбированном вагоне с Лениным из Швейцарии и на пароходе с Троцким из US.



Подавляющее большинство прибывших в Россию с Лениным и Троцким стали членами РСДРП(б) непосредственно перед самой Великой Октябрьской социалистической революцией.



Сталин с его государственно-патриотическими убеждениями был «белой вороной» среди этих «пламенных революционеров», поэтому публичное идеологическое размежевание с марксизмом для Сталина вполне реально могло закончиться тем, что он мог бы стать жертвой каких-нибудь «N-ских» репрессий, а ныне действующее общество «Мемориал» почитало бы его безвинную жертву этих репрессий. Если, конечно, этот «Мемориал» бы существовал после этих репрессий.



Троцкисты всех мастей ненавидят Сталина, прежде всего за то, что тот, будучи концептуально властным политиком-управленцем, использовал марксистскую идеологию и терминологию во благо людей труда, заставив троцкистов-марксистов по факту работать на интересы СССР-России и народов её населяющих.

После смерти Сталина троцкисты (как марксисты, так и иные) стали проводить политику построения толпо-«элитарного» общества, но поскольку это нельзя было сделать в одночасье, то сначала приходилось делать вид, что продолжается курс на построение социализма, при этом создавая условия возврата к толпо-«элитарным» отношениям, к капитализму.



Этот период растянулся до 1985 года, когда началась активная перестройка общественных отношений в СССР, честь завершающего манёвра выпала на Горбачёва М.С., который, к слову сказать, начал этот манёвр по переходу с «социализма» на «капитализм» с лозунга «Больше социализма», что свидетельствует о том, что даже по прошествии 32 лет со смерти Сталина троцкисты не могли прямо сказать людям о цели проводимого ими управления, а потому начали со лжи — им надо было обезопаситься от социалистической инициативы масс и их возможной самоорганизации.

А вот начать подготовку к общественному переустройству, к возврату к капитализму, выпала честь видному троцкисту Н.С. Хрущёву.

Задачи «холодной войны»

То, что в организации русской октябрьской революции 1917 года существенную организационную роль съиграли зарубежные надгосударственные силы, желавшие превращения России в сырьевой придаток Запада, и то, что Сталин перехватил управление страной и во многом изменил направление развития России-СССР, выведя её на уровень сверхдержавы и превратив в субъект глобальной политики, современными исследователями освещёно достаточно полно для понимания.



А вот обстоятельства того, как СССР-Россия в послесталинский период подошёл к тому, чтобы из субъекта глобальной политики превратиться в объект, как сверхдержава была повержена и расчленена на сувенирные государства, ставшие сырьевым придатком «развитого» Запада, современные исследователи, по крупному, обходят стороной.



Описание этого процесса обычно сводится к голословному утверждению того, что советская система была изначально нежизнеспособна, а наиболее крупные провалы СССР в международной и внутренней политике сводят к субъективным ошибками руководителей, ставшими возможными именно в силу порочности советской системы.



Но этот взгляд не только ошибочен, но и реально порочен в своей сути, поскольку скрывает от людей причинно-следственные связи в управлении, представляя разные события одного процесса, как факты не связанные между собой.

Однако, если события, произошедшие после смерти Сталина, рассматривать в целостности, то станет понятным и наглядно видимым, что после смерти Сталина к управлению СССР-Россией пришли люди, которые продолжили политику зарубежных организаторов русской революции 1917 года на превращение России-СССР в сырьевой придаток Запада.



То, что этот процесс растянулся на 37 лет (с 1953 по 1991 год) обусловлено тем, что за период управления Россией Сталиным, в стране родилось несколько поколений, которые воспитывались в духе искренней приверженности идеи построения коммунизма.



Искренние приверженцы построения коммунизма вошли во все социально-экономические сферы государства и своей деятельностью продолжали политику Сталина на построение коммунизма.



Руководители послесталинского СССР не могли прямо заявить о том, что курс на построение мощной сверхдержавы и коммунизма они меняют на курс превращения России в сырьевой придаток Запада и возрождения толпо-«элитарных» отношений в обществе.



Это привело бы к таким процессам как внутри страны, так и во всём міре, которые реально могли бы привести либо к построению коммунизма на всей планете Земля, либо к крушению нынешней цивилизации на планете.



В любом случае Глобальный Предиктор проигрывал и не мог допустить такого развития событий. Поэтому даже сильный манёвр был начат со лживого лозунга «Больше социализма». Но прежде, чем совершить этот сильный манёвр по переустройству общества, необходим был период, в течение которого общество было бы подготовлено к совершению этого манёвра, необходим был период, в течение которого

— в СССР и міре была бы проведена пиар-кампания по дискредитации самой идеи коммунизма,

— в СССР из сферы управления были бы выведены истинные приверженцы построения коммунизма и патриоты России и заменены приверженцами толпо-«элитаризма» и превращения России в сырьевой придаток Запада, для чего

— было бы изменено содержание образования.

Но поскольку для осуществления всех этих задач требовалось время, необходимо было, чтобы существовавшая в міре капиталистическая система не только устояла до этого времени, но и была бы хотя бы внешне похожа на силу, равную СССР и странам социалистического содружества.



Но вот с этим у капитализма всей второй половины XX века была большая проблема.



Развернувшееся в міре национально-освободительное движение привело к краху міровую колониальную систему, что не только лишило западные «развитые» страны ресурсов к существованию, но и создало серьёзные предпосылки для создания действительно всемірной системы социализма. В этих условиях для Глобального Предиктора (ГП) необходимо было решить сразу несколько задач:

— прекращение социалистических преобразований в СССР;

— недопущение создания міровой социалистической системы;

— обеспечение западных «развитых» стран необходимыми ресурсами для имитации процветания и противостояния с СССР, на период до крушения СССР.

Все эти задачи можно и нужно было решить только и исключительно за счёт самого СССР.

Именно эти задачи и должны были быть осуществлены послесталинским руководством СССР.

Главная задача —

изменение нравственности людей

Хрущёв&Co с энтузиазмом принялись решать возложенные на них задачи. Действовали они сразу по всем направлениям. Но в первую очередь было изменено содержание морально-нравственного воспитания подрастающих поколений.

В сфере образования медленно, но постоянно менялось содержание образования. Так, например, из школьного курса был убран такой предмет, как логика, изучение которой позволяло человеку видеть «общий ход вещей», различать частные процессы и явления. Человеком, способным сформировать целостную мозаичную картину міра и на основе этого разобраться в происходящих событиях, очень трудно, а подчас и невозможно управлять.

Одновременно с этим в образовании был сделан упор на формирование у людей комплекса неполноценности, ущербности и стыда за прошлое России и её вечное «отставание» от «просвещённого» Запада.



Для этого, например, в литературу, которая, по сути, является учебным предметом по воспитанию человека, формированию его личной нравственности и этики, было включено для изучения стихотворение «Прощай немытая Россия», авторство которого было приписано русскому поэту М.Ю. Лермонтову, хотя тем, кто включал это стихотворение, не могло быть неизвестным, что это произведение не принадлежит перу поэта.

Исследователи сходятся во мнении, что самым вероятным автором стихотворения, появившегося через 32 года после гибели Лермонтова, является Дмитрий Минаев — поэт «Искры», пародист, не оставивший без внимания практически ни одного значимого творения предшествующей «аристократической» эпохи и переписавшего их в духе либерализма — «ничего святого».



В таком духе им были «исправлены» «Евгений Онегин», «Горе от ума», «Мёртвые души», «Демон» и другие резонансные произведения. Д.Д. Минаев активно писал свои пародии и эпиграммы как раз в тот период, когда «стихотворение нашлось». Именно для него характерны стилистические обороты этого стихотворения.

Характерно отметить, что стихотворение «Прощай, немытая Россия» впервые всплыло в письме П.И. Бартенева к П.А. Ефремову 9 марта 1873 года с примечанием — «списано с подлинника». Автограф, на который ссылался Бартенев, разумеется, не сохранился.



Более того, профессиональный историк, археограф и библиограф почему-то так нигде и ничего более не сообщил об этом автографе: ни где он его видел, ни у кого он хранится и т.д. Для человека, который всю жизнь отыскивал и публиковал неизвестные материалы и литературно-биографические документы о русских писателях — это не просто какое-то непрофессиональное умалчивание адреса источника.

Это умалчивание имело свои последствия. Так, в 1955 году было опубликовано письмо того же Бартенева к Н.В. Путяте, написанное не позднее 1877 года (год смерти Путяты), но с несколько иной припиской: «с подлинника руки Лермонтова».



И очень похоже на то, что эта приписка свидетельствует о том, что уже в XX веке кому-то потребовалось уточнить, что авторство стихотворения принадлежит именно Лермонтову. А составители собрания сочинений М.Ю. Лермонтова (1961 год) то ли по недомыслию, то ли, наоборот, для того, чтобы сообщить читателям, что стихотворение является фальшивкой, в комментарии к нему вклеили факсимиле подлинника М.Ю. Лермонтова «Родина» (т.1, стр.706). А ведь ничто так не разоблачает подделку, как сопоставление её с подлинником.

На то, что именно в XX веке в приписку была добавлена фамилия поэта, говорит и тот факт, что в 1890 году тот же Бартенев публикует ещё один вариант этого стихотворения (к слову сказать, во всех трёх случаях есть разночтения) в издаваемом им журнале «Русский архив», но в этот раз примечание было — «записано со слов поэта современником».

Первая публикация стихотворения была осуществлена в журнале «Русская старина» №12, 1887: П.А. Висковатов опубликовал его без указания на источник, а текст стихотворения опять имел разночтение. Правда, в этот раз от бартеневской версии 1890 года оно отличалось изменением лишь одного слова — «вождей».

И важно отметить то, что П.И. Бартенев сотрудничал с А.И. Герценом, который из Лондона и на деньги и в интересах английских банкиров вёл антирусскую подрывную работу.

Справедливости ради стоит отметить, что специалисты активно сопротивлялись решению включить это стихотворение в сборники Лермонтова. Но после смерти Сталина, без поддержки патриотов на самом верху в руководстве страны, это не имело успеха. А ведь есть информация, что первая попытка ввести это стихотворение в школьную программу была ещё в 20‑е годы XX века, но в начале 30‑х годов, когда Сталин стал набирать силу, оно исчезло оттуда вместе с многими другими русофобскими творениями.

К идее включить это стихотворение в школьную программу вернулись после смерти Сталина. Массовые публикации стихотворения начались в 1961 году, при Хрущёве. В среде литературоведов ходят слухи, что продавили с уровня ЦК КПСС через Академию Наук.



Но кто именно стоял за идеей этого вброса, и кто заставил ввести стихотворение в полный сборник сочинений, сделав таким образом его литературным каноном, до сих пор неясно [3] …



В.В. Пякин,

2013 г.