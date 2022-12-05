Уже «пыль глотают»
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Как выяснилось позднее, речь идет о Михаиле Фридмане, миллиардере, совладельце «Альфа-групп». А также поступило уточнение, что претензии к нему со стороны британской Фемиды связаны с нарушением наложенных на олигарха западных санкций.
Сообщается, что посольство РФ в Лондоне уже направило ноту в Форин Офис в связи с задержанием россиянина, требует допустить к нему консульских сотрудников и адвоката. Однако, как известно, у олигарха есть еще и израильский паспорт, но о поступлении такой же ноты со стороны Израиля не сообщается.
Зато отреагировала на задержание Фридмана наша Госдума в лице ее спикера Александра Володина. «Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», — написал он в своём Telegram-канале.
Парламентарий напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чём говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются “пыль глотать”, пытаясь вернуть эти средства», — добавил Володин.
«Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», — констатировал Володин.
Ну, насчет «совести» глава Госдумы, наверное, добавил сугубо из политкорректности, необходимой на его посту. Поскольку, какая же может быть совесть у тех, кто в развальные 90-е ограбили Россию, а потом капиталы вывели за границу, получили иностранные паспорта, а теперь пытаются удобно устроиться за рубежом? Причем на нажитые, по сути, наши с вами капиталы Фридман еще и помогает ВСУ.
Как же этот господин стал миллиардером? Михаил Фридман родился во Львове, входившем тогда в состав УССР, в благополучной семье советских инженеров. Но с 2015 года он с израильским паспортом в кармане — резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел в Лондоне роскошный Athlone House, где и проживает со своим семейством в настоящее время. В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Михаил Фридман занимает 11-е место с состоянием $15,5 млрд.
В бытность в СССР, окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Кстати, поступил он в ВУЗ только с третьей попытки. Однако, как пишут авторы его биографий, учеба в институте и стала для юного Михаила первой вехой на пути к его головокружительной карьере, что проявилось в фарцовке и перепродаже театральных билетов, что в СССР было уголовным преступлением. Организация «Земляничной поляны», молодежного клуба при общежитии ВУЗа, стала еще одним источником доходов предприимчивого студента.
После окончания института Фридман работал инженером-металлургом на заводе «Электросталь», но вскоре бросил это дело и организовал кооператив «Курьер», специализировавшийся на мытье окон. В 1989 году создал и возглавил компанию «Альфа-Фото», занимавшуюся продажами фотоматериалов, компьютеров и копировального оборудования.
В том же году основал советско-швейцарское совместное предприятие «Альфа-Эко», которое занималось экспортом нефти и металлургической продукции; на его основе впоследствии была создана «Альфа-Групп». В 1991 году возглавил совет директоров Альфа-банка, в результате чего и стал олигархом. Детали же того, как Фридман стал миллиардером растворились «в мутном тумане» 90-х. А теперь еще и в густом лондонском.
Летом 2016 года испанский предприниматель Хавьер Перес Дольсет, глава корпорации ZED, специализирующейся на разработке мобильных приложений, обратился в испанскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении российских партнёров, связанных с компанией VimpelCom Ltd., входящей в «Альфа-Групп».
24 февраля 2022 года Фридман находился в Москве, но после начала СВО спешно вернулся в Лондон. В интервью в начале марта 2022 года, имея в виду свои обширные связи на Западе, он выразил недоумение по поводу введения против него и его партнёра Петра Авена санкций, заявив: «Мы искренне считали, что мы такие добрые друзья западного мира, что нас не могут наказать».
Чтобы избежать санкций 1 марта 2022 года Фридман вышел из совета директоров Альфа-банка. В октябре 2022 года в украинских СМИ появилась информация о том, что миллиардер написал письмо главе НБУ Андрею Пышному о готовности акционеров Альфа-Банка Украина безвозмездно передать этот банк киевскому режиму. Активы которого, таким образом, могли бы быть использованы для войны против России.
Как свидетельствует Википедия, Фридман ведет активную общественную деятельность, он — один из учредителей Российского еврейского конгресса, его вице-президент и глава комитета по культуре. Оказывал, пишет Википедия, поддержку еврейским инициативам в России и Европе, в частности, вносил большой вклад в деятельность Европейского еврейского фонда — неправительственной организации, способствующей развитию европейского еврейства и продвижению идей толерантности.
Сегодня г-н Фридман, несмотря на его отчаянные попытки угодить Западу, попал «под раздачу» лондонской Фемиды не случайно. Аресты (замораживание) российских активов на Западе, а попросту говоря, наглый грабеж российского имущества и денег, начались после 24 февраля. Первыми, как известно, были заморожены валютные резервы РФ на сумму примерно 300 млрд долл. Далее последовали аресты зарубежного имущества российских физических и юридических лиц. А на Украине масштабная кампания по конфискации объектов российской собственности (всего более 900 объектов на общую сумму порядка 765 млн долл.) прошла в августе.
Экспроприацию начали и в Германии. В ноябре там национализировали одну из крупнейших дочерних структур российского бизнеса, компанию Gazprom Germania (GG). На нее приходилось до 24 февраля 14% газоснабжения в ФРГ, она управляла 28% газохранилищ страны.
Кроме того, под контролем GG находился оператор газохранилищ в Европе Astora и трейдеры WIEH и Wingas. Согласно последним доступным данным, в 2020 году этот газовый гигант имел активы в 8,40 млрд евро.
Так же нагло поступили и в Польше. Речь идет о «дочке» Газпрома Europol Gaz (EG). Доля Газпрома в капитале EG — 48% (на конец прошлого года она оценивалась в 580 млн долл.). В ведении этой компании находится польский участок трубопровода «Ямал-Европа» длиной 684 км. Через эту трубу ежегодно проходит 33 млрд кубометров газа, без малого пятая часть всего российского экспорта газа в Европу. 14 ноября, в тот же день, когда власти Германии объявили о национализации SEFE, власти Польши объявили о переводе EG под управление местного регулятора.
И это — только начало грабежа.
Объем российских накопленных прямых инвестиций в некоторых странах Европы составлял на начало этого года следующие суммы (млрд долл. США): Австрия — 27,9; Нидерланды — 25,5; Швейцария — 24,5; Люксембург — 22,8; Великобритания — 22,7; Ирландия — 10,4; Германия — 10,0; Испания — 6,2; Франция — 3,3; Финляндия — 3,2; Италия — 2,8; Бельгия — 1,2; Лихтенштейн — 0,7; Польша — 0,7.
Ну, а задержание Фридмана, которого, правда, уже отпустили под залог, показало, что грабить на Западе намерены не только государственные активы России, но будут безжалостно «раздевать» и российских бизнесменов. Так что напрасно они пытались доказать, что они для Запада «свои», делая всякого рода русофобские заявления и помогая ВСУ. Пару месяцев назад газета Financial Times уже писала о переговорах Фридмана с представителем США о снятии санкций в обмен на помощь Украине. Как видно, и это не помогло. Как говорится, и в самом деле оказалось, о чем неоднократно предупреждали, что бить будут не по паспорту, а… по морде. Если эта «морда» родом из России. Уже и бьют.
«Задержание в Великобритании российского олигарха Михаила Фридмана является недвусмысленным сигналом всем представителям российской элиты, ищущим дружбы с Западом», — констатирует Телеграм-канал «Суверенная экономика».
У российских же граждан сообщение о злоключениях миллиардера в туманном Альбионе, как и следовало ожидать, никакого сочувствия не вызвало, наоборот, интернет взорвался волной злорадных и язвительных комментариев в его адрес.
Севильо Ломов:
Пусть его посадят!
Юрий Юсов:
Давно пора!
Мечтатель:
Позор в том, что заклятые враги делают за государство эту работу. Доколь?
Евгений Авласович:
Зачем? Зачем самим делать то, что прекрасно сделают нагличане? Вы представляете всю ту волну вони, которая немедленно поднялась бы, уцепи его наши? А так — и волки сыты, и свинью съели!
Петр Вальтер:
Но сожалений горьких нет, как нет…
SL:
Когда началась СВО и, чтобы его Альфа-банк не закрыли на Украине, стал помогать ВСУ. Но и это не помогло. А по-другому не бывает, нельзя сидеть на двух стульях, нельзя!
Marat Rudin:
Financial Times писала о переговорах Фридмана с представителем США о снятии санкций в обмен на помощь Украине. Все его активы в РФ перевести в помощь армии РФ!
Andrey Merkuryev:
Они думают, что там дорожку стелят из роз
Владимир Ивашкин
Обидно, что такие люди как Чубайс, теперь вот Фридман и подобные им нахапали в России деньжат и им спокойненько дали смыться за границу, а через какое-то время глядишь дело возбудят.
Юрий Горбачев:
Иудушек не любят нигде! Давно этому жулью, пытающемуся с награбленным скрыться за границей, пора понять: обчистят и выкинут за ненадобностью.
Любопытно, что среди этих гневных комментариев (а отобраны самые вежливые) нет в сети ни одного, где бы его автор сочувствовал Фридману. Такое убедительно показывает подлинное отношение нашего народа к этим господам. Их ненавидят, презирают и требуют лишить незаконно присвоенных богатств. Власть должна, наконец, прислушаться к тому, что думает и чего требует народ.
Звучит также требование, чтобы было пересмотрена та статья в нашем законодательстве, которая позволяет иметь двойное гражданство. Ведь именно при помощи «второго» паспорта и при сохранении гражданства РФ многие мошенники имеют возможность безнаказанно грабить Россию, выводить из нее деньги, а потом укрываться за границей.
Да и допустимо ли такое в то время, когда против нас воюет весь Запад? Принятие иностранного гражданства, особенно государств-врагов России, должно автоматически вести к лишению гражданства РФ.
А почему не слышно воплей Владимира Соловьева с проклятьями Фридману, не последнему человеку в еврейском сообществе России?
– Позор для всего славного еврейского народа!
Хороший урок для других олигархов РФ, в том числе среди чиновников и
депутатов всех мастей в регионах, а также из Федерального Собрания.
Стоимость всех активов в США/Англия в России оценивается в 1,5трлн долларов ..Так что наживка в 300 млрд дол ,если они её проглотят вызовет неплохой улов ..
А вот как крадут УГОЛЬ (нет газа у бедняг)в Монголии..”Губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне участников протестов на центральной площади столицы и возле Дома правительства, сообщил телеканал «Игл».
Распоряжение о насильственном разгоне демонстраций и собраний было издано в понедельник. Граждан призвали прекратить подстрекательскую деятельность, передает ТАСС.
В столице Монголии перед Дворцом правительства третий день проходят масштабные акции протеста после сообщений о краже угля на сумму 6,5 млн тонн на сумму 1,8 млрд долларов, передает РИА «Новости». По сообщениям СМИ, настроение протестующих становится все более агрессивным.
Сообщается, что китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля. Также Пекин направил премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ имена монгольских политиков, связанных с этим делом, передает Zvezdanews.