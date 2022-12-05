Британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Как выяснилось позднее, речь идет о Михаиле Фридмане, миллиардере, совладельце «Альфа-групп». А также поступило уточнение, что претензии к нему со стороны британской Фемиды связаны с нарушением наложенных на олигарха западных санкций.

Сообщается, что посольство РФ в Лондоне уже направило ноту в Форин Офис в связи с задержанием россиянина, требует допустить к нему консульских сотрудников и адвоката. Однако, как известно, у олигарха есть еще и израильский паспорт, но о поступлении такой же ноты со стороны Израиля не сообщается.

Зато отреагировала на задержание Фридмана наша Госдума в лице ее спикера Александра Володина. «Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», — написал он в своём Telegram-канале.

Парламентарий напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чём говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются “пыль глотать”, пытаясь вернуть эти средства», — добавил Володин.

«Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», — констатировал Володин.

Ну, насчет «совести» глава Госдумы, наверное, добавил сугубо из политкорректности, необходимой на его посту. Поскольку, какая же может быть совесть у тех, кто в развальные 90-е ограбили Россию, а потом капиталы вывели за границу, получили иностранные паспорта, а теперь пытаются удобно устроиться за рубежом? Причем на нажитые, по сути, наши с вами капиталы Фридман еще и помогает ВСУ.

Как же этот господин стал миллиардером? Михаил Фридман родился во Львове, входившем тогда в состав УССР, в благополучной семье советских инженеров. Но с 2015 года он с израильским паспортом в кармане — резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел в Лондоне роскошный Athlone House, где и проживает со своим семейством в настоящее время. В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Михаил Фридман занимает 11-е место с состоянием $15,5 млрд.

В бытность в СССР, окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Кстати, поступил он в ВУЗ только с третьей попытки. Однако, как пишут авторы его биографий, учеба в институте и стала для юного Михаила первой вехой на пути к его головокружительной карьере, что проявилось в фарцовке и перепродаже театральных билетов, что в СССР было уголовным преступлением. Организация «Земляничной поляны», молодежного клуба при общежитии ВУЗа, стала еще одним источником доходов предприимчивого студента.

После окончания института Фридман работал инженером-металлургом на заводе «Электросталь», но вскоре бросил это дело и организовал кооператив «Курьер», специализировавшийся на мытье окон. В 1989 году создал и возглавил компанию «Альфа-Фото», занимавшуюся продажами фотоматериалов, компьютеров и копировального оборудования.

В том же году основал советско-швейцарское совместное предприятие «Альфа-Эко», которое занималось экспортом нефти и металлургической продукции; на его основе впоследствии была создана «Альфа-Групп». В 1991 году возглавил совет директоров Альфа-банка, в результате чего и стал олигархом. Детали же того, как Фридман стал миллиардером растворились «в мутном тумане» 90-х. А теперь еще и в густом лондонском.

Летом 2016 года испанский предприниматель Хавьер Перес Дольсет, глава корпорации ZED, специализирующейся на разработке мобильных приложений, обратился в испанскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении российских партнёров, связанных с компанией VimpelCom Ltd., входящей в «Альфа-Групп».

24 февраля 2022 года Фридман находился в Москве, но после начала СВО спешно вернулся в Лондон. В интервью в начале марта 2022 года, имея в виду свои обширные связи на Западе, он выразил недоумение по поводу введения против него и его партнёра Петра Авена санкций, заявив: «Мы искренне считали, что мы такие добрые друзья западного мира, что нас не могут наказать».

Чтобы избежать санкций 1 марта 2022 года Фридман вышел из совета директоров Альфа-банка. В октябре 2022 года в украинских СМИ появилась информация о том, что миллиардер написал письмо главе НБУ Андрею Пышному о готовности акционеров Альфа-Банка Украина безвозмездно передать этот банк киевскому режиму. Активы которого, таким образом, могли бы быть использованы для войны против России.

Как свидетельствует Википедия, Фридман ведет активную общественную деятельность, он — один из учредителей Российского еврейского конгресса, его вице-президент и глава комитета по культуре. Оказывал, пишет Википедия, поддержку еврейским инициативам в России и Европе, в частности, вносил большой вклад в деятельность Европейского еврейского фонда — неправительственной организации, способствующей развитию европейского еврейства и продвижению идей толерантности.

Сегодня г-н Фридман, несмотря на его отчаянные попытки угодить Западу, попал «под раздачу» лондонской Фемиды не случайно. Аресты (замораживание) российских активов на Западе, а попросту говоря, наглый грабеж российского имущества и денег, начались после 24 февраля. Первыми, как известно, были заморожены валютные резервы РФ на сумму примерно 300 млрд долл. Далее последовали аресты зарубежного имущества российских физических и юридических лиц. А на Украине масштабная кампания по конфискации объектов российской собственности (всего более 900 объектов на общую сумму порядка 765 млн долл.) прошла в августе.

Экспроприацию начали и в Германии. В ноябре там национализировали одну из крупнейших дочерних структур российского бизнеса, компанию Gazprom Germania (GG). На нее приходилось до 24 февраля 14% газоснабжения в ФРГ, она управляла 28% газохранилищ страны.

Кроме того, под контролем GG находился оператор газохранилищ в Европе Astora и трейдеры WIEH и Wingas. Согласно последним доступным данным, в 2020 году этот газовый гигант имел активы в 8,40 млрд евро.

Так же нагло поступили и в Польше. Речь идет о «дочке» Газпрома Europol Gaz (EG). Доля Газпрома в капитале EG — 48% (на конец прошлого года она оценивалась в 580 млн долл.). В ведении этой компании находится польский участок трубопровода «Ямал-Европа» длиной 684 км. Через эту трубу ежегодно проходит 33 млрд кубометров газа, без малого пятая часть всего российского экспорта газа в Европу. 14 ноября, в тот же день, когда власти Германии объявили о национализации SEFE, власти Польши объявили о переводе EG под управление местного регулятора.

И это — только начало грабежа.

Объем российских накопленных прямых инвестиций в некоторых странах Европы составлял на начало этого года следующие суммы (млрд долл. США): Австрия — 27,9; Нидерланды — 25,5; Швейцария — 24,5; Люксембург — 22,8; Великобритания — 22,7; Ирландия — 10,4; Германия — 10,0; Испания — 6,2; Франция — 3,3; Финляндия — 3,2; Италия — 2,8; Бельгия — 1,2; Лихтенштейн — 0,7; Польша — 0,7.

Ну, а задержание Фридмана, которого, правда, уже отпустили под залог, показало, что грабить на Западе намерены не только государственные активы России, но будут безжалостно «раздевать» и российских бизнесменов. Так что напрасно они пытались доказать, что они для Запада «свои», делая всякого рода русофобские заявления и помогая ВСУ. Пару месяцев назад газета Financial Times уже писала о переговорах Фридмана с представителем США о снятии санкций в обмен на помощь Украине. Как видно, и это не помогло. Как говорится, и в самом деле оказалось, о чем неоднократно предупреждали, что бить будут не по паспорту, а… по морде. Если эта «морда» родом из России. Уже и бьют.



«Задержание в Великобритании российского олигарха Михаила Фридмана является недвусмысленным сигналом всем представителям российской элиты, ищущим дружбы с Западом», — констатирует Телеграм-канал «Суверенная экономика».

У российских же граждан сообщение о злоключениях миллиардера в туманном Альбионе, как и следовало ожидать, никакого сочувствия не вызвало, наоборот, интернет взорвался волной злорадных и язвительных комментариев в его адрес.

Севильо Ломов:

Пусть его посадят!

Юрий Юсов:

Давно пора!

Мечтатель:

Позор в том, что заклятые враги делают за государство эту работу. Доколь?

Евгений Авласович:

Зачем? Зачем самим делать то, что прекрасно сделают нагличане? Вы представляете всю ту волну вони, которая немедленно поднялась бы, уцепи его наши? А так — и волки сыты, и свинью съели!

Петр Вальтер:

Но сожалений горьких нет, как нет…

SL:

Когда началась СВО и, чтобы его Альфа-банк не закрыли на Украине, стал помогать ВСУ. Но и это не помогло. А по-другому не бывает, нельзя сидеть на двух стульях, нельзя!

Marat Rudin:

Financial Times писала о переговорах Фридмана с представителем США о снятии санкций в обмен на помощь Украине. Все его активы в РФ перевести в помощь армии РФ!

Andrey Merkuryev:

Они думают, что там дорожку стелят из роз

Владимир Ивашкин

Обидно, что такие люди как Чубайс, теперь вот Фридман и подобные им нахапали в России деньжат и им спокойненько дали смыться за границу, а через какое-то время глядишь дело возбудят.

Юрий Горбачев:

Иудушек не любят нигде! Давно этому жулью, пытающемуся с награбленным скрыться за границей, пора понять: обчистят и выкинут за ненадобностью.

Любопытно, что среди этих гневных комментариев (а отобраны самые вежливые) нет в сети ни одного, где бы его автор сочувствовал Фридману. Такое убедительно показывает подлинное отношение нашего народа к этим господам. Их ненавидят, презирают и требуют лишить незаконно присвоенных богатств. Власть должна, наконец, прислушаться к тому, что думает и чего требует народ.

Звучит также требование, чтобы было пересмотрена та статья в нашем законодательстве, которая позволяет иметь двойное гражданство. Ведь именно при помощи «второго» паспорта и при сохранении гражданства РФ многие мошенники имеют возможность безнаказанно грабить Россию, выводить из нее деньги, а потом укрываться за границей.

Да и допустимо ли такое в то время, когда против нас воюет весь Запад? Принятие иностранного гражданства, особенно государств-врагов России, должно автоматически вести к лишению гражданства РФ.





