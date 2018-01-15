Как Путин разрушил удавку олигархов на шее России под названием «семибанкирщина» К концу 90-х реальная власть находилась в руках кучки жуликоватых еврейских банкиров – ставленников Запада, полномочия президента были номинальные. В таких условиях Путин сумел разогнать этих воров, не дав им разрушить Россию…

Как Путин разбирался с «семибанкирщиной»

Автор – Прихожанка

Сейчас, в преддверии очередных президентских выборов, хочется напомнить забывшим и рассказать не знавшим – тем, кто не застал лихих 90-х, - о том, от чего мы ушли. Читаешь некоторых авторов и комментаторов и испытываешь ощущение от общения с некими субъектами, свалившимися буквально вчера с Луны. Хочется вернуть их на грешную землю. Так что заранее прошу прощения у тех, кто в течение последних трех десятилетий эту землю не покидал, а память про 90-е годы не утратил. Память тоже иногда полезно освежить.

Итак, что же получил Путин, придя к руководству распадающейся на глазах страны с разваленной и расхищенной экономикой? А получил он президентские полномочия, которые на тот момент представляли из себя власть сугубо номинальную (возможно, потому и не побоялись ему их передать).

Реальная власть в стране принадлежала уникальному образованию под названием «семибанкирщина»

Термин “семибанкирщина” был введён 14 ноября 1996 года журналистом Андреем Фадиным (погиб 19 ноября 1997), опубликовавшим в «Общей газете» статью «Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины».

Список банкиров в статье опирался на интервью, данное 1 ноября 1996 Борисом Березовским газе те Financial Times, где он назвал имена семи человек, контролирующих более 50 % российской экономики и совместно влияющих на принятие важнейших внутриполитических решений в России, (так называемых олигархов), игравших значительную политическую и экономическую роль, владевших СМИ, и неформально объединившихся, несмотря на внутренние разногласия, с целью обеспечить переизбрание Б. Н. Ельцина на следующий срок на президентских выборах 1996 года:

1. Борис Березовский – ЛогоВаз

2. Михаил Ходорковский – Роспром Груп (Менатеп)

3. Михаил Фридман – Альфа-Групп

4. Пётр Авен – Альфа-Групп

5. Владимир Гусинский – Мост Груп

6. Владимир Потанин – Онэксимбанк

7. Александр Смоленский – СБС-Агро (Банк Столичный)

8. Владимир Виноградов – Инкомбанк

9. Виталий Малкин – Российский кредит

К середине 1990-х годов в банковских рядах определилась “группа лидеров”, куда попали, по разным оценкам, от 10 до 15 крупнейших на тот момент кредитных организаций России. К тому времени банки приобрели не только экономический, но и политический вес: получили контроль над масс-медиа, научились формировать общественное мнение и т. д.

Президентская кампания 1996 года стала новым этапом сближения крупного капитала и власти. В марте 1996 года президент Борис Ельцин провел встречу с группой банковских руководителей, обещавших финансировать предвыборную кампанию президента в обмен на будущие послабления.

27 апреля 1996 года в СМИ было опубликовано письмо крупных российских бизнесменов “Выйти из тупика!”, получившее впоследствии название “Письмо 13-ти”. Тринадцать бизнесменов, подписавших обращение, направленное, прежде всего, кандидатам в президенты Борису Ельцину и Геннадию Зюганову, призвали предотвратить угрозу развала экономики страны.

Как следовало из текста, серьезно уменьшить риск можно лишь при помощи “политического компромисса, способного предотвратить острые конфликты, угрожающие основным интересам России, самой ее государственности” между основными участниками предвыборной президентской гонки. Свидетельством существования “семибанкирщины”, по мнению СМИ, стало созданное Центробанком 25 июля 1996 года специальное операционное управление для работы с крупными и социально значимыми банками (ОПЕРУ-2).

Вплоть до августа 1998 года власть опиралась на поддержку полутора десятка кредитных организаций. Встречи банкиров с президентом и ключевыми министрами были регулярными. После президентских выборов 1996 года, совершив невозможное, не пожалев даже арестованной и сданной в бюджет коробки с “черным налом”, олигархи отправили во власть своего представителя – Владимир Потанин в августе становится первым вице-премьером правительства, курировавшим экономический блок. Следует отметить, что ранее именно Владимир Потанинразработал и предложил руководству страны концепцию залоговых аукционов. Тогда популярным было заклинание: в руководстве страны должно быть больше богатых людей – им нет необходимости воровать!

Вполне понятно, что имеющие такую власть добровольно с ней не расстаются. Они и не собирались. Но у Путина, пошутившего в среде своих коллег, что “спецоперация по внедрению на пост Президента России проведена успешно”, были несколько иные планы. Для многих оказавшиеся неожиданными.

Хроники равноудаления олигархов от власти

«Особого давления со стороны властей бизнес в 2000 г. не почувствовал. Всего две жертвы, да и те – одержимые политикой Березовский и Гусинский», – вспоминает сейчас известный бизнесмен. Сам же Березовский еще тогда считал, что Путин обязан его посадить, если сочтет это рациональным.

Невозможен никакой экономический прогресс, если чиновник зависит от капитала

25 февраля 2000 г. кандидат в президенты Владимир Путин сформулировал новый курс в отношениях с бизнесом. Спустя три дня, на встрече со своими доверенными лицами, он продолжил тему «равноудаленного положения всех субъектов рынка от власти», дав тем самым название новому курсу – «равноудаление олигархов». Тогда олигархи еще не могли предполагать, насколько резко и решительно новая власть начнет освобождаться из их «объятий».

Через четыре дня после инаугурации Путина, 11 мая 2000 года, прошли обыски в «Медиа-мосте» – компании Владимира Гусинского, а 13 июня 2000 года главу “Медиа-Моста” арестовали по подозрению в хищении госсобственности в особо крупных размерах.

17 мая Центробанк ввел временную администрацию в Мост-банке. Меньше чем через месяц Гусинский оказался в Бутырках. Впрочем, 16 июня медиамагната отпустили и взяли подписку о невыезде. После этого он скрылся и был объявлен в международный розыск. Гусинский подозревался в совершении преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество). Дело расследовалось непосредственно Генеральной прокуратурой. Согласно официальному сообщению, “следствие считает, что в результате ряда незаконных действий Гусинский, вместе с некоторыми руководителями Федерального государственного предприятия «Российская государственная компания „Русское видео”», изъяли из собственности государства имущество стоимостью не менее десяти миллионов долларов США”.

Европейский суд по правам человека в 2004 году вынес решение по жалобе Гусинского: Суд решил, что, хотя подозрение в совершении преступления и имело под собой основание, однако Гусинский был незаконно лишён свободы, Это говорит о том, что предъявленные ему обвинения имели под собой такие основания, на которые не смогло закрыть глаза даже столь способное на слепоту европейское правосудие.

Борис Березовский в апреле 2001 г. опубликовал в печати открытое письмо, в котором были такие строчки: «Меня развели самого первого. Не учел его, Путина, чекистскую заточку. Исправлюсь. Следующего президента будете выбирать сами. Не ошибитесь».

1 ноября 2000 года было объявлено о намерении прокуратуры предъявить Березовскому обвинение в хищении государственных средств в рамках дела “Аэрофлота”. Березовский, находившийся в тот момент за границей, принял решение не возвращаться в Россию. Однако уголовное преследование с последующим “выдавливанием” за границу не стало единственным методом “укрощения олигархов”.

Путин не был бы разведчиком (и, как говорят, разведчиком очень неплохим), если бы не понимал одного обстоятельства – прямыми командно-репрессивными методами заговор олигархов не погасить. Он будет тлеть и тлеть, пока не вспыхнет ярким пламенем переворота. Наверное, ещё во время работы в разведке Владимир Владимирович усвоил главный принцип, провозглашённый древними: «Разделяй и властвуй». В результате сформировалась вполне лояльная к власти группа олигархов.

Если вспомнить любимый мною афоризм, гласящий, что “в каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему не достаёт ума” (Александр Поп), то произошло разделение российских олигархов на тщеславных, возжелавших политической власти и славы, и умных, пожелавших спокойно сохранить “нажитое непосильным трудом”.

Наибольшие властные амбиции имел, безусловно, Михаил Ходорковский. Сейчас забавно читать прессу 2000-2003 годов, для которой сама мысль о возможности ареста Ходорковского казалась дикой. Уверенность в поддержке Запада была и у самого Ходорковского. Причем, она была настолько сильной, что он заявлял: “в случае моего ареста через пару часов на Красной площади высадится десант НАТО”. Тем не менее, арест состоялся, как и последующая посадка, что уже было мною подробно описано в статье “Как посадили Ходорковского”

Эта посадка произвела весьма отрезвляющее впечатление на российский олигархат: уже в первом квартале 2004 года МНС зафиксировало десятикратный рост собираемости по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в 2003 году НК “ЛУКОЙЛ” добровольно доплатила в бюджет более $103 млн. После «дела ЮКОСа» практически все нефтяные компании уточнили свои позиции по уплате налогов и стали вносить в бюджет значительно большие суммы. В 2004 году рост сбора налогов составил 250 % от уровня 2003 года.

Спустя год после посадки Ходорковского суммарный бюджет РФ составил 6 трн. 170 т.р. Для сравнения в 2004 году – всего 3 трн. 326 т.р. То есть, как вы понимаете, бюджет увеличился в два раза! А собираемость налогов с нефтяного сектора поднялась в 3,4 раза, хотя можно встретить и утверждения о 80-кратном росте. Возможно, это касается отдельных видов налогов, например, НДПИ.

А что же другие ельцинские олигархи-”семибанкиры”?

Владимир Потанин

Продолжает вести бизнес в России. Политических заявлений не делает. По оценке Forbes, обладая личным состоянием $15,4 млрд, в 2015 году стал богатейшим бизнесменом России.

Александр Смоленский

Официально отошел от дел, вроде как передал управление активами сыну, а все банковские проекты медленно, но верно зачахли. Сейчас о его деятельности и деятельности сына практически ничего не слышно.

Виталий Малкин

Пока держится на плаву, был сенатором от Бурятии, а вот его банк Российский кредит который он ранее отдал своему товарищу – А. Мотылеву - лишился лицензии.

Владимир Виноградов

После развала Инкомбанка Виноградов перенес инфаркт и несколько инсультов. Он разорился, и его семье пришлось переселиться в съёмную двухкомнатную квартиру. В начале 2000-х годов Виноградов основал несколько лизинговых компаний, но бизнес не был особенно удачным. Умер 29 июня 2008 в Москве в результате инсульта

Михаил Фридман и Петр Авен как владельцы и руководители Альфа-групп в последнее время снова «на слуху»

Американская версия журнала Forbes в 2015 году оценивала состояние Фридмана в $14,6 млрд (68-е место в мире). В том же году в списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала Forbes, Фридман занял 2-е место

Петр Авен в 2016 году занял 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, обладая личным состоянием 4,6 млрд долл. (по версии журнала Forbes)

Контролируемый ими Альфа-банк прославился в 2016 году попыткой обанкротить Уралвагонзавод. Недавно Петр Авен объявил о том, что Альфа-групп отказывается участвовать в проектах российского оборонного комплекса, ссылаясь на санкции Запада. Правда, вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин объяснил это иначе:

Думаю, что история с Альфа-групп и её неумными владельцами ещё получит своё продолжение. Не исключено, что они будут фигурантами нового этапа “перевоспитания олигархов”.

Встречи Президента России с крупнейшими бизнесменами, имевшие столь великую значимость при Ельцине, при Путине не прекратились, но их характер резко изменился.

Летом 2002 года российский президент принял участие в работе IV съезда Торгово-промышленной палаты России. Там он попытался донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев. Закончил Путин эмоциональным комментарием: “Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!”. Как видим, сейчас, по прошествии 15 лет, тот самый шлях, где для российских бизнесменов уготована пыль, уже вовсю дымится и пылится… Вряд ли забылась и знаменитая история в Пикалёво, когда Путин устроил публичный разнос Олегу Дерипаске:

“Социальная ответственность бизнеса” стала с тех пор трактоваться как необходимое условие существования этого самого бизнеса. Происходят реальные посадки за невыплату заработной платы.

В 2010 году Владимир Путин предостерег бизнесменов от использования “серых схем” и ухода от уплаты налогов. “Хотел бы напомнить, что улучшение бизнес-климата – это улица с двусторонним движением, и далеко не все здесь зависит от государства“, – заявил он на встрече с представителями “Деловой России”. Грабительская приватизация по-тихому вытесняется усилением роли государства в экономике.

И вот, не прошло и 15 лет со дня встречи 2002 года, как бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что намерен попросить президента Владимира Путина дать разрешение беглым российским предпринимателям вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ими ущерба. И вот уже принимаются законы о возвращении “беглых капиталов”. И заметим: не Путин просит олигархов, а они просят Путина. Как, по слухам, хотел попросить незадолго до смерти и Березовский…

Так без шума и пыли, без социальных и прочих катаклизмов, медленно, но неуклонно олигархический капитал вытеснили на обочину политической жизни, и ни про какую “семибанкирщину” как способ управления Россией уже никто не говорит.



