В Москве проходит практический семинар Алексея Орлова из двух частей «Черная и белая магия, что сильнее» и «Жизненное обережье».На наших занятиях будут подробно разобраны следующие темы:Что такое магия на самом деле.Домыслы и придумки – страшилки.Что от мрака, что от света.Религиозный подтекст и ведические основы.Почему люди обращаются к потусторонним силам.Чего стоит опасаться или техника безопасности.Как не ошибиться и не стать рабом темной сущности.Какая магия и в каких случаях сильнее – Белая или Черная.Кто может заниматься магией, а кто нет.Уровни магии, от бытовой до вселенской.Что такое обережье. В чём заключается обережная сила.Как люди из-за страхов и собственной глупости убивают своё счастье и своих близких.Как стать настоящей берегиней или оберегом без посредников и «волшебных палочек».Семинар будет разделён на два дня.В первый день мы подробно разберём заявленные магические темы и проработаем безопасные биоэнергетические практики 4-х уровней и поработаем над развитием «чуйки».Во второй день (спустя 2 недели) мы встретимся снова. И по готовности двинемся к «Обережью».Стоит отметить, что «Обережье» это не куколки-обереги, знаки и заговоры, хотя всего этого мы будем касаться. Не махание волшебными палочками или правильное произношение заклинаний, ибо всё это навязанные стереотипы для уровня детского сада.Обращаю ваше внимание на то, что для участия в семинаре нужно будет изучить предыдущие семинары «Родовая нить. Жизнь без страхов», «Управление судьбой», «Славяно-Русская ВАРНАвость».И конечно же, на вторую часть, посвященную обережью смогут попасть только те, кто вникнет в суть первой части.Задача нашей встречи, вывести человека из распространённых заблуждений, навязанных страхов и стереотипов. Показать способы самостоятельного решения возникающих проблем, без вспомогательных средств и посредников.Если Вы человек, не ищущий виноватых на стороне. Если Вы понимаете, что прежде, чем начать менять Мир к лучшему нужно убрать плохое в себе, то я жду вас 3 и 24 декабря 2022 года в Москве на семинаре «Черная и белая магия, что сильнее» и «Жизненное обережье».#семинар #алексейорлов #магия #обереги—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqjhttps://rutube.ru/channel/23938023/—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.