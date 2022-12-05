Семинар Алексея Орлова Магия черная и белая. Жизненное обережье. Ознакомительная часть
В Москве проходит практический семинар Алексея Орлова из двух частей «Черная и белая магия, что сильнее» и «Жизненное обережье».
На наших занятиях будут подробно разобраны следующие темы:
Что такое магия на самом деле.
Домыслы и придумки – страшилки.
Что от мрака, что от света.
Религиозный подтекст и ведические основы.
Почему люди обращаются к потусторонним силам.
Чего стоит опасаться или техника безопасности.
Как не ошибиться и не стать рабом темной сущности.
Какая магия и в каких случаях сильнее – Белая или Черная.
Кто может заниматься магией, а кто нет.
Уровни магии, от бытовой до вселенской.
Что такое обережье. В чём заключается обережная сила.
Как люди из-за страхов и собственной глупости убивают своё счастье и своих близких.
Как стать настоящей берегиней или оберегом без посредников и «волшебных палочек».
Семинар будет разделён на два дня.
В первый день мы подробно разберём заявленные магические темы и проработаем безопасные биоэнергетические практики 4-х уровней и поработаем над развитием «чуйки».
Во второй день (спустя 2 недели) мы встретимся снова. И по готовности двинемся к «Обережью».
Стоит отметить, что «Обережье» это не куколки-обереги, знаки и заговоры, хотя всего этого мы будем касаться. Не махание волшебными палочками или правильное произношение заклинаний, ибо всё это навязанные стереотипы для уровня детского сада.
Обращаю ваше внимание на то, что для участия в семинаре нужно будет изучить предыдущие семинары «Родовая нить. Жизнь без страхов», «Управление судьбой», «Славяно-Русская ВАРНАвость».
И конечно же, на вторую часть, посвященную обережью смогут попасть только те, кто вникнет в суть первой части.
Задача нашей встречи, вывести человека из распространённых заблуждений, навязанных страхов и стереотипов. Показать способы самостоятельного решения возникающих проблем, без вспомогательных средств и посредников.
Если Вы человек, не ищущий виноватых на стороне. Если Вы понимаете, что прежде, чем начать менять Мир к лучшему нужно убрать плохое в себе, то я жду вас 3 и 24 декабря 2022 года в Москве на семинаре «Черная и белая магия, что сильнее» и «Жизненное обережье».
#семинар #алексейорлов #магия #обереги
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