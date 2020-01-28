Как найти смысл в жизни?

Ответы на вопросы к семинару Алексея Орлова 1 февраля 2020 года в Москве.

«Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». Из серии «Родовая Нить».

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.



Как стать успешным?

Как раскрыть свой талант?

Почему в молодости мы копируем других людей?

Как раскрыть свои способности и что нам мешает это сделать?

Кто враг нашим стремлением?

Кто мешает открыть третий глаз?

Почему мы не ведаем этого мира?

Почему закрыта родовая память?



Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc

Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8

Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM

Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc

Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

Как убить в себе дракона. https://youtu.be/IpXsDVqh4zw

Как раскрыть свои способности? https://youtu.be/K-KUO5K5_Cs

Как найти смысл в жизни? https://youtu.be/dR9MjF3z1Gk

Как найти путь к успеху? https://youtu.be/YaK5ecwbpWk

Как выдавить из себя раба? https://youtu.be/ctgAXoHs_sY

Где источники воли? https://youtu.be/fxEHIUrhIlI



На семинаре будут рассмотрены темы:

- Откуда всё произошло?

- Кто и с какой целью создавал это мир?

- Что такое светлые и тёмные миры?

- Кто кому служит…

- Кто такой человек.Что такое человек.

- Что такое страхи?

- Какие они бывают?

- Природа страхов.

- Какой страх самый главный и что с ним делать?

- Как перевести страхи в естественный природный предохранитель?

- Как стать хозяином своей жизни.



Рассмотрим различные полезные практики самосовершенствования и самопознания.

Научимся общаться со своим телом и подсознанием.

Научимся устанавливать новые жизненные программы избавляясь от разрушительных чужеродных установок…



В общем, будет интересно и познавательно.



Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.



Желаю ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dR9MjF3z1Gk