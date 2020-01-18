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Магия нашей жизни. Как научиться магии

13:51. 18 января 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Магия нашей жизни
• Что включает в себя понятие магия?
• Можно ли стать магом любому человеку?
• Как научиться магии в своей жизни?

Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc
Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8
Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM
Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc
Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

Ответы Алексея Орлова к семинару “Как жить без страха. Стать хозяином своей жизни”.
Из серии “Родовая Нить”.
в Москве 1 февраля 2020г.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

На семинаре будут рассмотрены темы:
- Откуда всё произошло?
- Кто и с какой целью создавал это мир?
- Что такое светлые и тёмные миры?
- Кто кому служит…
- Кто такой человек.Что такое человек.
- Что такое страхи?
- Какие они бывают?
- Природа страхов.
- Какой страх самый главный и что с ним делать?
- Как перевести страхи в естественный природный предохранитель?
- Как стать хозяином своей жизни.

Рассмотрим различные полезные практики самосовершенствования и самопознания.
Научимся общаться со своим телом и подсознанием.
Научимся устанавливать новые жизненные программы избавляясь от разрушительных чужеродных установок…

В общем, будет интересно и познавательно.

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

Быть ДОБРУ!
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Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ELFCP7ouULM

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