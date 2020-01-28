Как раскрыть свои способности?
Как раскрыть свои способности?
Ответы на вопросы к семинару Алексея Орлова 1 февраля 2020 года в Москве.
«Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». Из серии «Родовая Нить».
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.
Как стать успешным?
Как раскрыть свой талант?
Почему в молодости мы копируем других людей?
Как раскрыть свои способности и что нам мешает это сделать?
Кто враг нашим стремлением?
Кто мешает открыть третий глаз?
Почему мы не ведаем этого мира?
Почему закрыта родовая память?
Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc
Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8
Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM
Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc
Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8
Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8
Как убить в себе дракона. https://youtu.be/IpXsDVqh4zw
Как раскрыть свои способности? https://youtu.be/K-KUO5K5_Cs
Как найти смысл в жизни? https://youtu.be/dR9MjF3z1Gk
Как найти путь к успеху? https://youtu.be/YaK5ecwbpWk
Как выдавить из себя раба? https://youtu.be/ctgAXoHs_sY
Где источники воли? https://youtu.be/fxEHIUrhIlI
На семинаре будут рассмотрены темы:
- Откуда всё произошло?
- Кто и с какой целью создавал это мир?
- Что такое светлые и тёмные миры?
- Кто кому служит…
- Кто такой человек.Что такое человек.
- Что такое страхи?
- Какие они бывают?
- Природа страхов.
- Какой страх самый главный и что с ним делать?
- Как перевести страхи в естественный природный предохранитель?
- Как стать хозяином своей жизни.
Рассмотрим различные полезные практики самосовершенствования и самопознания.
Научимся общаться со своим телом и подсознанием.
Научимся устанавливать новые жизненные программы избавляясь от разрушительных чужеродных установок…
В общем, будет интересно и познавательно.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.
Желаю ДОБРА!
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