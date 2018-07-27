Воздействие на подсознание. Как телевидение и фильмы влияют на нашу жизнь?

Информационные потоки окружают нас сплошь и рядом. Телевизор есть в каждом доме и даже не один, а несколько. Бесчисленное количество телевизионных и радиоканалов наперебой «заряжают» нас новостями и событиями, происходящими в мире, стране, городе. Многочисленные телевизионные развлекательные программы обещают заполнить наш досуг и помочь нам расслабиться после долгого трудового дня.

Какого же качества нам нынче продают телевизионный продукт? Красочная, привлекательная обертка. Но чем наполнено содержание? Яркие голливудские фильмы (заметьте, зарубежные, а не отечественные) предлагают нам различные типы современных героев и те ценности, которые они отстаивают в «нелегкой борьбе» со «злом». В какую сторону несут нас воды этого информационно-развлекательного цунами? Какие ценности формируют в нашем сознании фильмы, ток-шоу со скандальными новостями? Каким героям подражает подрастающее поколение? И как вся эта «брендовая философия», подающаяся с теле- и киноэкранов, влияет на нашу жизнь?

В далёком детстве вся моя семья ― дедушка с бабушкой, отец с мамой традиционно каждый вечер садились у телевизора смотреть самую популярную новостную программу в СССР ― «Время». Эта традиция и по сей день сохранилась во многих семьях. Правда, новостных программ стало значительно больше, да и новости стали другими по наполнению. Кардинально изменились акценты в новостях. Понятно, что новости в СССР были идеологическими и направленными на поддержание правящего режима. Но, тем не менее, они были всегда позитивными, рассказывали о достижениях в области науки, культуры, спорта. После таких новостей брала гордость и за свою страну и за свой народ! В них никогда не показывали откровенного насилия, хотя понятно, что оно имело место в окружающем мире. После таких новостей «хотелось жить и работать»!

Просматривая современные новости, как нам говорят «отражающие нашу реальность», я заметил на себе воздействие, результат которого ― упадок настроения, депрессия. Казалось бы, закономерно, если новости такие? Проанализировав сюжеты и характер новостей, стало понятно, какие подсознательные установки закладываются зрителю. Новостные агентства словно соревнуются в кровавых, скандальных новостях. Всевозможные авторские программы ведут подсчеты о количестве убийств и изнасилований за неделю, скандалов. С экранов исчезли отечественные научно-популярные программы. Зато личная жизнь звезд кино и театра, известных политиков, как напоказ. Сейчас в моде скандалы и разводы в семьях. Как будто у нас с вами нет других дел и интересов. Понятно, что общество таким не является и такой негативный образ жизни насильно навязывается обществу через СМИ.

Когда программы разрушительного типа только появились на экранах, все испытывали отвращение и искренне возмущались, но продолжали смотреть. Это был так называемый процесс ломки сознания. Ведь это побуждало животный интерес, тешило сознание, пустое любопытство: чем же закончиться разворачивающаяся драма в программе? А сейчас многие люди просто смотрят эти шоу и уже не возмущаются. Почему? Потому что уже навязаны соответствующие установки на просмотр подобных передач, диктующих вам модель поведения.

Почему люди не задумываются, какие плоды дают эти просмотры? Ведь на глазах многие СМИ творят деградацию общества, ослабляют позитивный настрой, волю людей, подрывают моральные, культурно-нравственные ценности? В результате вся эта грязь незаметно для нас стала нормой жизни. Ведь мы сами себя обманем, если скажем, что эти программы на нас не влияют.

Ладно, люди старшего поколения имеют хоть какой-то иммунитет против информационного вируса, опираясь на опыт тех времен, когда фильмы и программы были добрые, познавательные, направленные на формирование высокоморальных принципов в обществе, стимулирующих интеллектуальное развитие личности и пропаганду здорового образа жизни. И то наши бабушки и дедушки «посажены» на бесконечные однодневные сериалы. А молодежь та и вовсе осталась один на один с этой информационной грязью, ведь им даже не с чем сравнить, нет у них другого опыта! Они с молодецким задором копируют все, что предлагают им телевизионные программы.

Особо хочется отметить негативное влияние на сознание человека некоторых западных фильмов, направленных на пропаганду потребительского отношения в обществе. Такие фильмы даже нельзя назвать элементами культуры. Это яд, который вливается под наркозом в сознание молодежи в качестве установок норм поведения. Процесс формирования и запись в подсознание людей нужной информации проходит следующим образом. Кино само по себе в этом качестве, как развлекательный продукт, предполагает отдых и расслабление. Люди особо не настраиваются на анализ сюжета, характера героев, стиля их поведения, соответствия историческим событиям. И через зрительный нерв воспринимают информацию, которая идёт напрямую в подсознание, минуя процесс анализа.

В момент эмоционального всплеска они получают установки на нормы поведения. Но какие это «нормы»? Герои боевиков по сюжету фильма оставляют после себя горы трупов и бесчисленное множество красавиц, с которыми они переспали. Это закладывает в подсознание такую же поведенческую модель у зрителей. Понятно, что не все сразу схватятся за оружие и побегут убивать, но зерно посажено, и при определенных «критических» состояниях психики человек может выбрать подсознательно эту модель поведения. Все вы знаете примеры того, когда в американских школах подростки брали оружие и убивали своих сверстников и учителей, а потом заканчивали жизнь самоубийством. Устраивали в мирной жизни кровавый вестерн, прямо как в боевиках! В большинстве художественных фильмах, пропагандирующих убийство, никто толком не показывает, как на самом деле изменяется психика убийцы, как его мучает совесть и во что в итоге превращается его жизнь.

Большинство западных современных фильмов вкладывает в подсознание людей, что самое главное в жизни ― это деньги и потребительское отношение в обществе! Вкладываются разрушительные установки: живём один раз, возьми от жизни всё, ничего не важно, кроме денег, удовольствие можно получать только от секса, любовь и отношения это пустяк, образование это пустяк, морально нравственные ценности это пустяк! А поскольку информационная грязь льется с экранов телевизора, кино и радио, то человек все время находится под давлением этого негатива. Ведь посмотрите, за что борются главные герои большинства западных фильмов, которыми «пичкают» наших зрителей? Они ради денег готовы на все: предательство, убийство, грабеж. Это приукрашивается такими стимулами что, мол, воруем и убиваем злодеев, которые когда-то сами это награбили. Сразу вспоминается фраза «грабь награбленное». Но никто не говорит, что такой способ не делает людей лучше и честнее, а превращает их в тех же злодеев, против которых они боролись.

Ещё один феномен — это перекручивание истории и изменение истинных качеств подлинных исторических личностей. Например, взять красочный и захватывающий приключенческий фильм «Мумия», который посмотрели много людей по всему миру. На первый взгляд, это фильм хороший, с элементами фантастики, с юмором, без лишних откровенных сцен насилия. Но… Главный антигерой в нем — Имхотеп. Согласно сюжету фильма, это верховный жрец правящего фараона Древнего Египта, который якобы когда-то предал его и убил, используя черную магию и помощь своих последователей. Впоследствии воскрес из мумии в живого человека.

Можно сказать: ну и что? Нормальный нестандартный, интересный сюжет, захватывающий приключенческий фильм. Но я думаю, мало кто после просмотра фильма, пошёл в библиотеку и узнал для себя, кем в действительности был этот выдающийся деятель древнего Египта — Имхотеп. А ведь спроси об этом многих людей, посмотревших фильм, они в лучшем случае скажут: «а-а-а, это из «Мумии», «это злой жрец, обладающий знаниями чёрной магии». В действительности же, согласно истории, Имхотеп был выдающимся врачом, верховным сановником при фараоне Джосере, основавшего в 2778 году до.н.э III династию. Имхотеп был талантливым во многих отношениях человечком, который оставил после себя целую золотую россыпь духовных изречений. Это был великий ученый, а также Зодчий, под руководством которого была достроена одна из первых ступенчатых пирамид, названная в честь фараона Джосера.

Вот и получается, что с помощью хорошего фильма, но с определённой установкой можно вполне ввести в заблуждение многих людей и искусственно заблокировать их внимание к важным духовным моментам истории.

Что же делать, спросите вы? Как защитить себя от этого разрушающего воздействия? Выход есть! И он заключается в сознательном изменении установок, переключении доминации сознания. Самое лучшее — анализируйте то, что вам предлагают смотреть, и выявляйте установки. Тогда этому вы можете научить и других. Ведь многие люди даже этого не понимают. А проще всего, если не получается анализировать, — не смотреть и не слушать негативные передачи. Ведь, по сути, все эти развлекательные шоу — это бизнес, в котором товаром выступает наше с вами внимание. Потребители формируют рынок. То есть, если потребители в большинстве своём будут искренне желать и тянуться к добру, дружбе, любви, радости, науке, то на такой спрос возникнет и бизнес предложение. Используя те же психологические приемы, наша теле- и киноиндустрия сможет вложить в общество созидательные установки. Создать программы, настраивающие людей на позитив.

Да, кроме того, может, я скажу банальную фразу, но сейчас одним из оплотов позитивной и полезной информации остаются библиотеки и некоторые современные книги. Я понимаю, что невозможно вот так сразу отказаться от телевидения и кино. Но думаю, многие из вас, уезжая за город или на природу на несколько дней, замечали, что как будто с головы сняли «невидимый колпак», давящий на мозг и угнетающий дух. Займитесь саморазвитием, самопознанием, чтением книг, спортом, изучением иностранных языков, туризмом. Ведь нас окружает интересный, многогранный, непознанный мир. Многое зависит от молодых родителей, которые должны показывать на своем примере хорошую модель поведения в семье и жизни. Приучать детей к порядку, развитию, спорту. А не оставлять их один на один с продукцией Голливуда. Духовное оздоровление общества сложный процесс, но его надо начинать с одного человека, то есть с каждого из нас. Ведь большой путь начинается с первого шага.

Виктор Ефремов

Источник: Конт

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