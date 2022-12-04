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Кудрин в Яндексе, Турция в огне, Киргизия в забытьи. Игорь Нагаев

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1:32 Зачем Кудрин идёт в Яндекс;
12:19 Военная подготовка вместо секс-просвета в школе;
20:29 Последствия объявления России страной-террористом;
23:16 Заберут ли у России замороженные на Западе активы?
26:45 Почему США замяли ситуацию с упавшими в Польшу ракетами и заявляют о безопасности для них ядерного взрыва в Европе;
30:46 Шольц сдал назад: названы истинные причины экономического кризиса в Европе;
38:05 G7 или G20 – какой саммит важнее?
42:21 Выборы в Казахстане: чего ждать России от Токарева?
46:17 Десоветизация Киргизии началась?
48:24 Незавидное будущее Турции;
50:48 Выборы в Израиле, США и Бразилии: почему больше нет смысла следить за ними?
58:43 ЧМ-2022 в Катаре, и что стоит за всеми конспирологиями.

Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A3miGZ7wFkg
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