Кудрин в Яндексе, Турция в огне, Киргизия в забытьи. Игорь Нагаев
1:32 Зачем Кудрин идёт в Яндекс;
12:19 Военная подготовка вместо секс-просвета в школе;
20:29 Последствия объявления России страной-террористом;
23:16 Заберут ли у России замороженные на Западе активы?
26:45 Почему США замяли ситуацию с упавшими в Польшу ракетами и заявляют о безопасности для них ядерного взрыва в Европе;
30:46 Шольц сдал назад: названы истинные причины экономического кризиса в Европе;
38:05 G7 или G20 – какой саммит важнее?
42:21 Выборы в Казахстане: чего ждать России от Токарева?
46:17 Десоветизация Киргизии началась?
48:24 Незавидное будущее Турции;
50:48 Выборы в Израиле, США и Бразилии: почему больше нет смысла следить за ними?
58:43 ЧМ-2022 в Катаре, и что стоит за всеми конспирологиями.
Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ