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Россия отстала от мира? В чём НЕ прав Кудрин

21:19. 17 марта 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин недавно заявил о том, что Россия отстаёт от развитых стран на десятилетия по такому показателю как производительность труда. Действительно ли в России не умеют трудиться? Разберём этот важнейший вопрос сразу после сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bwtXscrkMng

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