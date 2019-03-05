Кудрин. Производительность труда и норма эксплуатации

Кудрин озвучил очень важные цифры. Кудрин, конечно, не экономист, а счетовод и бухгалтер. Но в данном случае у этого есть свои достоинства: цифры, которыми он оперирует и не понимает законов экономики как таковой.

Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин

Огромное достоинство – что при этом отлично знает цифры, умеет их сводить и считать. А не понимая, что они значат, проговаривается и оглашает то, о чем власть, отдавай она себе отчет в значении этих цифр, предпочла бы молчать.

Что сказал Кудрин формально: что в России производительность труда отстает от производительности труда и наиболее развитых, и многих среднеразвитых стран, оставаясь на уровне производительности труда стран G-7 1980-х гг. В Турции сегодня в полтора раза больше, в США – в три раза больше.

Но главное, что он сказал – цифры: именно 23 доллара в час. Если он свою мысль выразил точно, то имеется в виду не выработка одного работника того или иного производства, а выработка в среднем на каждого работающего в стране.

Здесь есть два момента, вызывающих ремарки. Первый – и даже не самый главный – сколько собственно занимается выработкой, а сколько занимается смежными операциями.

Если на производстве в стране работает меньше 20% работающих (то есть непосредственно участвуют в производстве тех или иных продуктов, от станков и зерна до книг и картин), а остальные заняты участием в перераспределении произведенных ценностей в разных формах – от составления отчетной документации обслуживания чиновников, развоза пиццы и оформления покупок в торговых салонах и центрах, – то получится, что созданное одной пятой производительного труда распределяется и при расчете выработки, и при присвоении вырученных средств ещё на четыре пятых.

То есть произведенное одним работником на производстве присваивает огромная армия к производству отношения не имеющих – от миллионов «офисного планктона» из торговых центров до нескольких десятков и сотен крупнейших собственников страны: «олигархов», банкиров, владельцев корпораций и т.д.

Если бы не было только последних, средняя выработка на работающего уже выросла бы в несколько раз. Правда, и в США, и в других поминаемых Кудриным странах они тоже есть. Только имущественный разрыв между «верхними» и «нижними» много меньше, чем в России.

Но это все не ново и традиционно известно. Сократите число людей в торговле и увеличьте на производстве – уже показатели выработки изменятся.

Важнее, и с точки зрения значения приведенных Кудриным цифр – намного важнее — другое.

Если, как он сказал, выработка на одного работающего в стране составляет 23 доллара, значит, при 8-часовом рабочем дне она составляет 184 доллара в день. Иначе – по 15 000 рублей. Месяц считается в среднем состоящим из 22 рабочих дней, то есть – 184 доллара умножаем на 22 и получаем 4 048 долларов в месяц. Или, при нынешнем курсе 65 рублей за доллар – 263 120 рублей в месяц. В среднем на работающего.

А средняя зарплата в стране – 36 000 рублей. То есть работник в России получает примерно 13.7% того, что он произвел. Меньше одной седьмой.

Нет, конечно, понятно, что из произведенного часть денег идет на оборону, развитие производства, образование, здравоохранение, науку и культуру. Формально – 13% подоходного налога. Практически — много больше: 13% подоходного, 31% социального сбора, который формально платит работодатель, а на практике — хоть и он, но не из своей прибыли, а из заработанного работником, и еще 20% НДС – сбором которого Минфин компенсирует свое неумение приносить прибыль стране. Но все равно — вместе 64%.

Если так, то из месячной выработки среднего работающего, которая, по данным Кудрина, составляет 263 120 рублей, 64% должно уходить на данные налоги и сборы, а 36% — оставаться.

36% от 263 120 – это 94 723. Почти сто тысяч – это то, что при вычете даже наших немыслимых налогов должен получать средний работающий по стране. Еще раз – средний. Кто-то – 500 тысяч, кто-то – 50. Но средний – 97.7.

Получает – 36 000. 60 000 – просто исчезают.

Речь уже не идет о том, чтобы работающий получал, как по классике: зарплата минус подоходный – тогда было бы порядка 220 тысяч. Нет – всего 97 из 263, а две трети на вычет. Нет, платится вообще порядка одной десятой (13% с небольшим от выработки).

Строго говоря, считается, что определенное различие индустриального и постиндустриального производства в том, что если в условиях первого характер труда работника позволяет работодателю выплачивать ему треть произведенной стоимости, то в условиях второго – уже две трети.

Официальные экономисты постоянно апеллируют к условиям постиндустриального производства — и тогда в среднем работающему при названной выработке в месяц должно выплачивать под 180 000 в среднем по стране. Если принять, что Россия к постиндустриальному производству ещё не перешла (хотя отдельный вопрос, что считать постиндустриальным производством) и пока остается на предыдущем, индустриальном, выплачиваться должно в среднем как раз под 90 000 в месяц, что показали и предыдущие расчеты, основанные на цифрах Алексея Кудрина.

И в этом отношении – да, работник сегодня в среднем получает не одну треть от им созданного, а одну треть от одной трети им созданного. Строго говоря, как и считали – примерно одну седьмую.

Что хотел сказать Кудрин: что производительность труда в стране низкая, нужно повышать ее, и пока она не будет повышена – не нужно повышать заработную плату.

Что сказал Кудрин: что производительность труда в стране относительно низкая – как в ведущих странах Запада в 1980-е годы — но и за нее коллективный работодатель с работающими не расплачивается, присваивая себе две трети от того, что при такой производительности работник должен был бы получать после уплаты самых грабительских налогов.

В принципе, любой минимально грамотный экономист знает, что после повышения налога на производителя выше 50% экономический рост стопорится – стимул для производителя исчезает. Экономист это знает из теории и истории. Предприниматель – из собственной практики и собственной психологии.

Налог на работающего – много больше: по сути оказывается даже не 64%, а 86%, только все делают вид, что не понимают, куда идут ещё 22%, 60 тысяч из средней зарплаты среднего работающего.

Только если куда и кому они идут – это вопрос справедливости и политики, то сам факт, что они куда-то идут, оставляя среднему работнику 36 тысяч вместо 97 – это вопрос экономической эффективности.

Предприниматель не заинтересован развивать производство, если у него изымается более 50% средств. Не стоит удивляться, что работающий не хочет повышать производительность труда, когда у него изымается чуть ли не 90%.

Да, Путин неоднократно ставил задачу ежегодного повышения производительности труда минимум на 5%.

Только если говорить о средней зарплате в одну седьмую от выработки, то есть в 36 000 из 263 000 произведенных, то работник никак не заинтересован в ее повышении. Да, если её поднять на указанные 5%, 263 000 выработки превратятся в 276 000. Только его 36 000 дадут ему через год от силы прибавку в 1 800 рублей – за это год напрягаться не интересно…

За повышение производительности труда тоже нужно платить. И не министрам экономического блока и топ-менеджерам, – а работникам.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101271