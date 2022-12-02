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1910-1913. Нижегородская губерния на снимках Захария Захариевича Виноградова

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01. Группа босяков.jpg
01. Группа босяков

02. Нижегородский босяк.jpg
02. Нижегородский босяк

03. Босяк на откосе.jpg
03. Босяк на откосе

04. Большие Нижегородские номера М.И. Иванова.jpg
04. Большие Нижегородские номера М.И. Иванова

05. Точильщик.jpg
05. Точильщик

06. Шарманщик.jpg
06. Шарманщик

07. У перевоза.jpg
07. У перевоза

08. У Нижегородских пристаней.jpg
08. У Нижегородских пристаней

09. Перевоз через реку Оку в Нижнем Новгороде во время ледохода.jpg
09. Перевоз через реку Оку в Нижнем Новгороде во время ледохода

10. Главный дом. Нижегородская ярмарка.jpg
10. Главный дом. Нижегородская ярмарка

11. Вид на Нижегородскую ярмарку.jpg
11. Вид на Нижегородскую ярмарку

12. В колокольном ряду на Нижегородской ярмарке.jpg
12. В колокольном ряду на Нижегородской ярмарке

13. Нижегородская ярмарка, затопленная разливом Волги.jpg
13. Нижегородская ярмарка, затопленная разливом Волги

14. Коромыслова башня Нижегородского кремля.jpg
14. Коромыслова башня Нижегородского кремля

15. Без подписи. 1912.jpg
15. Без подписи. 1912

16. Благовещенский монастырь. Место слияния Оки и Волги.jpg
16. Благовещенский монастырь. Место слияния Оки и Волги

17. На затоне весной.jpg
17. На затоне весной

18. «Час покоя».jpg
18. «Час покоя»

19. Окрестности города. Рыбачий шалаш от комаров.jpg
19. Окрестности города. Рыбачий шалаш от комаров

20. Окрестности города. Груды рыболовных снастей на берегу.jpg
20. Окрестности города. Груды рыболовных снастей на берегу

21. Окрестности города. Дом богатого крестьянина близ Нижнего Новгорода.jpg
21. Окрестности города. Дом богатого крестьянина близ Нижнего Новгорода

22. Окрестности города. В старообрядческом скиту.jpg
22. Окрестности города. В старообрядческом скиту

23. Окрестности города. Бедная крестьянская избушка.jpg
23. Окрестности города. Бедная крестьянская избушка
Источник: https://humus.livejournal.com/8706506.html
Метки: история, нижегородская губерния, нижний новгород, Россия, фото, этнография
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