1910-1913. Нижегородская губерния на снимках Захария Захариевича Виноградова
01. Группа босяков
02. Нижегородский босяк
03. Босяк на откосе
04. Большие Нижегородские номера М.И. Иванова
05. Точильщик
06. Шарманщик
07. У перевоза
08. У Нижегородских пристаней
09. Перевоз через реку Оку в Нижнем Новгороде во время ледохода
10. Главный дом. Нижегородская ярмарка
11. Вид на Нижегородскую ярмарку
12. В колокольном ряду на Нижегородской ярмарке
13. Нижегородская ярмарка, затопленная разливом Волги
14. Коромыслова башня Нижегородского кремля
15. Без подписи. 1912
16. Благовещенский монастырь. Место слияния Оки и Волги
17. На затоне весной
18. «Час покоя»
19. Окрестности города. Рыбачий шалаш от комаров
20. Окрестности города. Груды рыболовных снастей на берегу
21. Окрестности города. Дом богатого крестьянина близ Нижнего Новгорода
22. Окрестности города. В старообрядческом скиту
23. Окрестности города. Бедная крестьянская избушка