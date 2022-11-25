1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
151. Бурлаки
152. Женщина, плетущая сеть
153. «Дети Волги»
154. Путник на отдыхе (Нижегородская губерния)
155. Старик и девочки
156. Ломка известняка
157. Лот для беляны
158. Баржа, гружённая бочками
159. Баржа, гружённая скотом
160. Паромная переправа
161. На Затоне весной
162. Улица в Сарепте
163. Землечерпалка под Сарептой
164. Ковши землечерпалки
165. Общий вид Столбичей
166. Бор сосновый
167. Вал древнего городища
168. Окраина села Лысково (Нижегородская губерния)
169. Бедная крестьянская избушка (Нижегородская губерния)
170. Крестьянская изба