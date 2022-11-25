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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6

151. Бурлаки.jpg
151. Бурлаки

152. Женщина, плетущая сеть.jpg
152. Женщина, плетущая сеть

153. «Дети Волги».jpg
153. «Дети Волги»

154. Путник на отдыхе (Нижегородская губерния).jpg
154. Путник на отдыхе (Нижегородская губерния)

155. Старик и девочки.jpg
155. Старик и девочки

156. Ломка известняка.jpg
156. Ломка известняка

157. Лот для беляны.jpg
157. Лот для беляны

158. Баржа, гружённая бочками.jpg
158. Баржа, гружённая бочками

159. Баржа, гружённая скотом.jpg
159. Баржа, гружённая скотом

160. Паромная переправа.jpg
160. Паромная переправа

161. На Затоне весной.jpg
161. На Затоне весной

162. Улица в Сарепте.jpg
162. Улица в Сарепте

163. Землечерпалка под Сарептой.jpg
163. Землечерпалка под Сарептой

164. Ковши землечерпалки.jpg
164. Ковши землечерпалки

165. Общий вид Столбичей.jpg
165. Общий вид Столбичей

166. Бор сосновый.jpg
166. Бор сосновый

167. Вал древнего городища.jpg
167. Вал древнего городища

168. Окраина села Лысково (Нижегородская губерния).jpg
168. Окраина села Лысково (Нижегородская губерния)

169. Бедная крестьянская избушка (Нижегородская губерния).jpg
169. Бедная крестьянская избушка (Нижегородская губерния)

170. Крестьянская изба.jpg
170. Крестьянская изба
Источник: https://humus.livejournal.com/8694594.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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