О поставках ЗРК NASAMS на Украину
О поставках ЗРК NASAMS на Украину
США заключили контракт (https://www.nasdaq.com/articles/pentagon-to-award-$1.2-bln-contract-to-raytheon-for-ukrainian-nasams-source-and-document) на $1,2 млрд на поставку для Украины шести ЗРК NASAMS.
Этот контракт представляет собой материализацию намерений поставить Украине еще шесть ЗРК NASAMS помимо двух уже отгруженных. Это часть пятого пакета USAI анонсированного в августе 2022 (https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/) и представляющая собой долгосрочную помощь. Еще два ЗРК NASAMS, обещанные в рамках третьего пакета USAI в июле (https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3081993/820-million-in-additional-security-assistance-for-ukraine/), уже были поставлены в ноябре (https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3213719/us-provides-advanced-air-defense-systems-to-ukraine/).
Контракт должен быть завершен до 28 ноября 2025 года (https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract/Article/3232469/), при этом отмечается (https://www.army.mil/article/262383/army_announces_contract_award_for_national_advanced_surface_to_air_missile_systems), что США попытаются сократить производственный цикл, который сейчас составляет 24 месяца на одну батарею от запуска ее в производство до поставки заказчику.
На этом примере мы можем видеть разницу между краткосрочной помощью, позволяющей передавать что-то, что можно приобрести относительно быстро, и долгосрочной, требующей лезть в перспективные производственные планы и заключать соответствующие контракты.
Состав батарей NASAMS, которые должны быть переданы Украине, не уточняется. В полном составе каждая батарея включает до четырех огневых взводов, каждый из которых представляет собой автономное огневое подразделение. Взвод включает командный пункт, радар, электронно-оптическую станцию и три пусковые установки. Таким образом шесть батарей, в случае передачи в полном составе, это до 72 пусковых установок с шестью ракетами на каждой. Структуру батареи и некоторые интересные данные о работе средств обнаружения NASAMS можно найти здесь (https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/RTO-MP-SCI-143/MP-SCI-143-13.pdf).
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