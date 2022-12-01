Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

О поставках ЗРК NASAMS на Украину

99 0


О поставках ЗРК NASAMS на Украину

США заключили контракт (https://www.nasdaq.com/articles/pentagon-to-award-$1.2-bln-contract-to-raytheon-for-ukrainian-nasams-source-and-document) на $1,2 млрд на поставку для Украины шести ЗРК NASAMS.

Этот контракт представляет собой материализацию намерений поставить Украине еще шесть ЗРК NASAMS помимо двух уже отгруженных. Это часть пятого пакета USAI анонсированного в августе 2022 (https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/) и представляющая собой долгосрочную помощь. Еще два ЗРК NASAMS, обещанные в рамках третьего пакета USAI в июле (https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3081993/820-million-in-additional-security-assistance-for-ukraine/), уже были поставлены в ноябре (https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3213719/us-provides-advanced-air-defense-systems-to-ukraine/).

Контракт должен быть завершен до 28 ноября 2025 года (https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract/Article/3232469/), при этом отмечается (https://www.army.mil/article/262383/army_announces_contract_award_for_national_advanced_surface_to_air_missile_systems), что США попытаются сократить производственный цикл, который сейчас составляет 24 месяца на одну батарею от запуска ее в производство до поставки заказчику.

На этом примере мы можем видеть разницу между краткосрочной помощью, позволяющей передавать что-то, что можно приобрести относительно быстро, и долгосрочной, требующей лезть в перспективные производственные планы и заключать соответствующие контракты.

Состав батарей NASAMS, которые должны быть переданы Украине, не уточняется. В полном составе каждая батарея включает до четырех огневых взводов, каждый из которых представляет собой автономное огневое подразделение. Взвод включает командный пункт, радар, электронно-оптическую станцию и три пусковые установки. Таким образом шесть батарей, в случае передачи в полном составе, это до 72 пусковых установок с шестью ракетами на каждой. Структуру батареи и некоторые интересные данные о работе средств обнаружения NASAMS можно найти здесь (https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/RTO-MP-SCI-143/MP-SCI-143-13.pdf).

https://t.me/kramnikcat/2876 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8004880.html
Метки: война на украине, ЗРК, нато, пво, Россия, США, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2019
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 08 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru