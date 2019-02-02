Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2019

Германская компания Rheinmetall под нажимом властей ФРГ прекратила сотрудничество с Украиной в сфере производства нового зенитно-ракетного комплекса. Об этом рассказал заместитель директора киевского завода «Арсенал» Александр Клочко. Как считают эксперты, Берлин пошёл на этот шаг по политическим мотивам, чтобы избежать возможного ухудшения отношений с Москвой.

Ранее большинство попыток Киева наладить сотрудничество с иностранными корпорациями в сфере создания вооружений также завершились провалом. Аналитики отмечают, что Украине, по сути, нечего предложить зарубежным партнёрам, при этом западных производителей пугает возможная утечка оборонных секретов и низкая квалификация местных кадров.

Правительство Германии запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс. Об этом заявил заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко.

В интервью украинскому изданию «Военно-промышленный курьер» он рассказал, что, хотя украинская компания договорилась о сотрудничестве с Rheinmetall, в рамках которого немецкая сторона занималась бы производством шасси и систем целеуказания и сопровождения для украинских ракет, позже немцы отказались от совместной работы.

«Наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — заявил Клочко.

В 2016 году украинские новостные агентства сообщали, что ГКБ «Южное» совместно с немецким концерном Rheinmetall собирались создать совместный зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Впрочем, о дальнейшем развитии этого проекта пока ничего не известно.

Не заинтересованы в эскалации

Как отметил в интервью RT военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, прекращение сотрудничества украинских и немецких оборонщиков, скорее всего, обусловлено политическими причинами. ФРГ как участница нормандского формата не заинтересована в эскалации конфликта на Украине.

«Германия не хочет осложнения отношений с Россией, потому что создание и разработка современного ЗРК (этот комплекс будет максимум средней дальности, потому что Германия специализируется на разработке зенитно-ракетных систем ближнего боя. — RT) может провоцировать Киев на начало боевых действий, — отметил Кнутов в беседе с RT. — Берлин понимает эти проблемы и не хочет быть обвинённым в эскалации конфликта».

Эту версию подтвердил и источник RT в МИД Украины.

«Немецкое правительство потребовало от своей компании расторгнуть договор с заводом «Арсенал» по политическим мотивам, — отметил в разговоре с корреспондентом RT источник в дипломатическом ведомстве Украины. — Немцы не хотят помогать украинским предприятиям производить вооружения хорошего уровня, поскольку опасаются эскалации военных действий на востоке страны. Они требуют от Украины решить вопрос мирным путём».



Reuters © Wolfgang Rattay

Другая возможная причина отказа Берлина сотрудничать с Киевом, по словам Юрия Кнутова, — давление со стороны США. Вашингтон заинтересован в продаже своих вооружений на Украину, а не в поддержке разработок, которые потенциально могут ослабить позиции американских производителей на украинском рынке.

«США заинтересованы в поставках на Украину своих комплексов. Совместное производство с Германией удешевляет производство таких комплексов и делает невыгодным приобретение американского оружия для Киева», — считает Кнутов.

В свою очередь, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ «Центр») Сергей Денисенцев отметил в разговоре с RT, что у Германии довольно жёсткие правила в отношении экспорта продукции военного назначения и выдачи разрешений на сотрудничество своим компаниям в военно-техническом плане.

«Обычно Германия не выдаёт лицензии на поставку вооружений и осуществление военно-технического сотрудничества со странами, в которых в настоящий момент развиваются какие-либо внутренние конфликты, — подчеркнул Денисенцев.

Новое «супероружие»

Как следует из интервью Александра Клочко, немцы отказались сотрудничать в проекте, предусматривающем установку на подвижную платформу переносных зенитно-ракетных комплексов типа «Игла», «Игла-1» ещё советской разработки. Сейчас эта идея частично реализована в рамках разрабатываемого «Арсеналом» мобильного зенитно-ракетного модуля «Дуэт» ближнего радиуса действия (5 км). Он представляет собой платформу, на которую установлены две ракеты от ПЗРК.



Модуль ЗРК «Дуэт» © Arsenal

«Этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолётов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе», — подчеркнул представитель «Арсенала».

В будущем, по словам Клочко, планируется установить пару «Дуэтов» на шасси, созданием которого занимается украинское частное предприятие Diamond Defense Systems. Замдиректора киевской компании добавил, что главной проблемой остаётся создание башенной части для такого комплекса — предприятиям украинского ВПК с поставленной задачей пока справиться не удалось.

«Создание зенитно-ракетных комплексов — это трудоёмкий и технологически сложный процесс, — отметил Кнутов. — Разработка может занять 7—10 лет, если с нуля этим заниматься, а у Украины нет навыков производства ЗРК».

Поэтому все «новинки» вооружений, которые Украина демонстрирует в этой области, как правило, оказываются модернизированными версиями советских ракет, большая часть которых были созданы ещё в 1960-х.

В качестве примера можно привести ЗРК С-125, которые в декабре прошлого года ВСУ испытали в Одесской области.

«В этих громогласных заявлениях Киева больше рекламных фейков ВПК Украины и пиара для того, чтобы создать внутри государства видимость, что Порошенко не просто занимается воровством денег из бюджета, прогоняя их через закупки оружия для украинской армии, которое производится на предприятиях, принадлежащих Порошенко, а ведётся какая-то научно-исследовательская работа, происходит подъём, — утверждает Кнутов. — На самом деле ничего этого нет, желаемое выдаётся за действительное».

Читайте также: Почему Германия отказалась делать ЗРК с Украиной — комментарий эксперта

История поражений

Провал попытки создания совместной с немцами ЗРК — далеко не единственная проблема в международной кооперации украинского ВПК в последнее время.

Так, в 2016-м руководство украинской корпорации «Антонов» заявило о намерении подписать соглашение с китайской фирмой Aerospace Industry Corporation of China (AICC). Предполагалось, что восточные партнёры вложатся в достройку второго экземпляра легендарного советского транспортного самолёта Ан-225 «Мрия». Однако китайская сторона от подписания подобного документа воздержалась.

Зато Украина продала Китаю техническую документацию на «Мрию», что позволит КНР в дальнейшем самостоятельно производить этот сверхтяжёлый транспортник.

Неудачей завершилась и попытка обмена технологиями производства танков с США. Ещё в 2012 году харьковский танковый завод имени В. А. Малышева, выступивший в качестве продавца, и занимающееся экспортом украинских вооружений ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» заключили соглашение о приобретении танка БМ «Оплот» для последующей его продажи за океан. Но эти планы так и не были осуществлены. О танке вспомнили только в прошлом году.

Украинские СМИ сообщили, что демонстрация украинской машины американцам была необходима для изучения «украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной». Однако изделие на другую сторону Атлантики так и не попало. В июле 2018 года ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» и ГП «Завод имени В. А. Малышева» разорвали договор о покупке танка в рамках мирового соглашения по делу о банкротстве харьковского танкового завода.



Танк Т-84У «Оплот» © mil.gov.ua

Танки «Оплот» фигурировали и в другом международном скандале, связанном с низким качеством украинских вооружений. В январе 2017 года Таиланд разорвал контракт с Украиной на поставку 20 таких машин, после того как у первых прибывших танков были выявлены технические проблемы.

То же самое обнаружилось и у других изделий украинского ВПК. В начале 2014 года Ирак вернул Украине 42 бронетранспортёра БТР-4 и расторг контракт на их поставку также из-за технических неисправностей. В феврале 2018 года Хорватия решила вернуть Украине четыре самолёта МиГ-21, которые вышли из строя вскоре после проведённой «модернизации».

В апреле 2017-го украинский министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил о планах строительства вертолётов совместно с Польшей. Годом ранее аналогичные идеи выдвигал министр обороны Польши Антони Мачеревич. Двигатели для машины должно было производить ПАО «Мотор Сич», а корпус и винты — польские предприятия. Однако эта идея так и не была реализована. Польша вынуждена закупать многоцелевые американские вертолёты Black Hawk, а Украина пополняет свой вертолётный парк продукцией европейского Airbus.

Перспективы для военного сотрудничества с зарубежными странами открывала программа строительства морских корветов «Владимир Великий», начатая ещё до событий на Майдане.

Однако головной корабль серии до сих пор не готов. На это судно, по информации украинского издания «Сегодня», планировали поставить вооружение от европейских производителей, включая французские противокорабельные ракеты Exocet, 76-мм итальянское орудие OTO Melara, 35-мм автоматические пушки Millenium MDG-35 швейцарской компании Oerlikon (принадлежит Rheinmetall. — RT), а также франко-итальянские торпеды MU90. Однако срыв сроков достройки корвета, похоже, ставит крест и на этих планах.

«Если вы хотите что-то с кем-то разрабатывать, у вас должны быть деньги или передовые технологии, но в случае Украины речь об этом не идёт. Нехватка средств тормозит практически всё военно-техническое сотрудничество, — утверждает Денисенцев. — Если посмотреть на заявления украинских должностных лиц, у них постоянно намечаются какие-то проекты с американцами, израильтянами, немцами, турками, но на практике всё это либо ничем не заканчивается, либо реальный итоговый потенциал этих инициатив выглядит весьма сомнительно».

«Будут украдены и проданы»

По словам Юрия Кнутова, сотрудничество Украины со странами Запада в сфере ВПК затрудняет ещё и тот факт, что «ни один западный концерн не передаст Украине свои новейшие технологии, потому что они прекрасно понимают, что может произойти утечка не только в Россию, но и в Китай, Северную Корею».

В марте 2018 года эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику заявил, что в ответ на запрос экспертов власти Украины признались, что ракетные технологии действительно могли были быть переданы КНДР.

«Украина хотела бы полноценно сотрудничать с крупнейшими производителями военно-промышленного комплекса в мире. Но успешных примеров этому нет. Я думаю, всё дело в негативном имидже страны. У европейских производителей нет никаких гарантий, что их секреты производства оружия не будут украдены и проданы. Возможны и нелегальные поставки вооружения в горячие точки мира, что может спровоцировать скандал. Иными словами, Киеву никто не верит», — отмечает источник RT в партии «Народный фронт».

В свою очередь, собеседник RT из партии «Батькивщина» заявил, что страны Запада не проявляют желания сотрудничать с Украиной ещё и из-за опасений по поводу того, что современное оружие может попасть в руки неподготовленных военных.

«Иностранных производителей вооружения пугает то, как часто на Украине взрываются склады. Они прекрасно осведомлены, что уровень подготовки военных очень низкий и они не умеют правильно обращаться с оружием. Одно дело, если речь идёт о танке советского производства, который в лучшем случае остановится, а другое — о высокоточных ракетах.

Представьте такое оружие в руках у неопытного солдата — придётся закрывать воздушное пространство над половиной стран ЕС», — сообщил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».

В то же время Юрий Кнутов полагает, что западные партнёры Украины могут быть заинтересованы в эксплуатации советских разработок.

«Некоторые советские идеи, конечно, Запад и американцев интересуют, но не как элементная база, потому что её на Украине практически нет, а с точки зрения конструкторских решений, — отмечает эксперт. — Однако в ближайшее время этот потенциал Украины будет исчерпан».

Читайте также: Неонацисты напали на кандидата в президенты Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Александр Бовдунов, Алевтина Писаренко, Ирина Таран