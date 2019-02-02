Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2019
- 08:00 «Успешных примеров нет»: западные производители отказываются от сотрудничества с украинским ВПК.
- 06:30 Спецслужбы Запада против добровольцев Донбасса.
- 04:47 He дaвaй личныe дaнныe. Paбoтa вoлoнтepoв.
- 04:30 Страшная коррупция в ВСУ: Министр обороны грабит Украину с помощью Израиля.
- 04:00 Украинские выборы: Как всегда, на Украине из двух зол выбирают третье (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 У украинской разведки появились новые флаг и эмблема (ФОТО).
- Вчера 23:08 Путин: на Украине происходит грубое вмешательство в церковную жизнь.
«Успешных примеров нет»: западные производители отказываются от сотрудничества с украинским ВПК
Германская компания Rheinmetall под нажимом властей ФРГ прекратила сотрудничество с Украиной в сфере производства нового зенитно-ракетного комплекса. Об этом рассказал заместитель директора киевского завода «Арсенал» Александр Клочко. Как считают эксперты, Берлин пошёл на этот шаг по политическим мотивам, чтобы избежать возможного ухудшения отношений с Москвой.
Ранее большинство попыток Киева наладить сотрудничество с иностранными корпорациями в сфере создания вооружений также завершились провалом. Аналитики отмечают, что Украине, по сути, нечего предложить зарубежным партнёрам, при этом западных производителей пугает возможная утечка оборонных секретов и низкая квалификация местных кадров.
Правительство Германии запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс. Об этом заявил заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко.
В интервью украинскому изданию «Военно-промышленный курьер» он рассказал, что, хотя украинская компания договорилась о сотрудничестве с Rheinmetall, в рамках которого немецкая сторона занималась бы производством шасси и систем целеуказания и сопровождения для украинских ракет, позже немцы отказались от совместной работы.
«Наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — заявил Клочко.
В 2016 году украинские новостные агентства сообщали, что ГКБ «Южное» совместно с немецким концерном Rheinmetall собирались создать совместный зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Впрочем, о дальнейшем развитии этого проекта пока ничего не известно.
Не заинтересованы в эскалации
Как отметил в интервью RT военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, прекращение сотрудничества украинских и немецких оборонщиков, скорее всего, обусловлено политическими причинами. ФРГ как участница нормандского формата не заинтересована в эскалации конфликта на Украине.
«Германия не хочет осложнения отношений с Россией, потому что создание и разработка современного ЗРК (этот комплекс будет максимум средней дальности, потому что Германия специализируется на разработке зенитно-ракетных систем ближнего боя. — RT) может провоцировать Киев на начало боевых действий, — отметил Кнутов в беседе с RT. — Берлин понимает эти проблемы и не хочет быть обвинённым в эскалации конфликта».
Эту версию подтвердил и источник RT в МИД Украины.
«Немецкое правительство потребовало от своей компании расторгнуть договор с заводом «Арсенал» по политическим мотивам, — отметил в разговоре с корреспондентом RT источник в дипломатическом ведомстве Украины. — Немцы не хотят помогать украинским предприятиям производить вооружения хорошего уровня, поскольку опасаются эскалации военных действий на востоке страны. Они требуют от Украины решить вопрос мирным путём».
Reuters © Wolfgang Rattay
Другая возможная причина отказа Берлина сотрудничать с Киевом, по словам Юрия Кнутова, — давление со стороны США. Вашингтон заинтересован в продаже своих вооружений на Украину, а не в поддержке разработок, которые потенциально могут ослабить позиции американских производителей на украинском рынке.
«США заинтересованы в поставках на Украину своих комплексов. Совместное производство с Германией удешевляет производство таких комплексов и делает невыгодным приобретение американского оружия для Киева», — считает Кнутов.
В свою очередь, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ «Центр») Сергей Денисенцев отметил в разговоре с RT, что у Германии довольно жёсткие правила в отношении экспорта продукции военного назначения и выдачи разрешений на сотрудничество своим компаниям в военно-техническом плане.
«Обычно Германия не выдаёт лицензии на поставку вооружений и осуществление военно-технического сотрудничества со странами, в которых в настоящий момент развиваются какие-либо внутренние конфликты, — подчеркнул Денисенцев.
Новое «супероружие»
Как следует из интервью Александра Клочко, немцы отказались сотрудничать в проекте, предусматривающем установку на подвижную платформу переносных зенитно-ракетных комплексов типа «Игла», «Игла-1» ещё советской разработки. Сейчас эта идея частично реализована в рамках разрабатываемого «Арсеналом» мобильного зенитно-ракетного модуля «Дуэт» ближнего радиуса действия (5 км). Он представляет собой платформу, на которую установлены две ракеты от ПЗРК.
Модуль ЗРК «Дуэт» © Arsenal
«Этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолётов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе», — подчеркнул представитель «Арсенала».
В будущем, по словам Клочко, планируется установить пару «Дуэтов» на шасси, созданием которого занимается украинское частное предприятие Diamond Defense Systems. Замдиректора киевской компании добавил, что главной проблемой остаётся создание башенной части для такого комплекса — предприятиям украинского ВПК с поставленной задачей пока справиться не удалось.
«Создание зенитно-ракетных комплексов — это трудоёмкий и технологически сложный процесс, — отметил Кнутов. — Разработка может занять 7—10 лет, если с нуля этим заниматься, а у Украины нет навыков производства ЗРК».
Поэтому все «новинки» вооружений, которые Украина демонстрирует в этой области, как правило, оказываются модернизированными версиями советских ракет, большая часть которых были созданы ещё в 1960-х.
В качестве примера можно привести ЗРК С-125, которые в декабре прошлого года ВСУ испытали в Одесской области.
«В этих громогласных заявлениях Киева больше рекламных фейков ВПК Украины и пиара для того, чтобы создать внутри государства видимость, что Порошенко не просто занимается воровством денег из бюджета, прогоняя их через закупки оружия для украинской армии, которое производится на предприятиях, принадлежащих Порошенко, а ведётся какая-то научно-исследовательская работа, происходит подъём, — утверждает Кнутов. — На самом деле ничего этого нет, желаемое выдаётся за действительное».
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История поражений
Провал попытки создания совместной с немцами ЗРК — далеко не единственная проблема в международной кооперации украинского ВПК в последнее время.
Так, в 2016-м руководство украинской корпорации «Антонов» заявило о намерении подписать соглашение с китайской фирмой Aerospace Industry Corporation of China (AICC). Предполагалось, что восточные партнёры вложатся в достройку второго экземпляра легендарного советского транспортного самолёта Ан-225 «Мрия». Однако китайская сторона от подписания подобного документа воздержалась.
Зато Украина продала Китаю техническую документацию на «Мрию», что позволит КНР в дальнейшем самостоятельно производить этот сверхтяжёлый транспортник.
Неудачей завершилась и попытка обмена технологиями производства танков с США. Ещё в 2012 году харьковский танковый завод имени В. А. Малышева, выступивший в качестве продавца, и занимающееся экспортом украинских вооружений ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» заключили соглашение о приобретении танка БМ «Оплот» для последующей его продажи за океан. Но эти планы так и не были осуществлены. О танке вспомнили только в прошлом году.
Украинские СМИ сообщили, что демонстрация украинской машины американцам была необходима для изучения «украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной». Однако изделие на другую сторону Атлантики так и не попало. В июле 2018 года ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» и ГП «Завод имени В. А. Малышева» разорвали договор о покупке танка в рамках мирового соглашения по делу о банкротстве харьковского танкового завода.
Танк Т-84У «Оплот» © mil.gov.ua
Танки «Оплот» фигурировали и в другом международном скандале, связанном с низким качеством украинских вооружений. В январе 2017 года Таиланд разорвал контракт с Украиной на поставку 20 таких машин, после того как у первых прибывших танков были выявлены технические проблемы.
То же самое обнаружилось и у других изделий украинского ВПК. В начале 2014 года Ирак вернул Украине 42 бронетранспортёра БТР-4 и расторг контракт на их поставку также из-за технических неисправностей. В феврале 2018 года Хорватия решила вернуть Украине четыре самолёта МиГ-21, которые вышли из строя вскоре после проведённой «модернизации».
В апреле 2017-го украинский министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил о планах строительства вертолётов совместно с Польшей. Годом ранее аналогичные идеи выдвигал министр обороны Польши Антони Мачеревич. Двигатели для машины должно было производить ПАО «Мотор Сич», а корпус и винты — польские предприятия. Однако эта идея так и не была реализована. Польша вынуждена закупать многоцелевые американские вертолёты Black Hawk, а Украина пополняет свой вертолётный парк продукцией европейского Airbus.
Перспективы для военного сотрудничества с зарубежными странами открывала программа строительства морских корветов «Владимир Великий», начатая ещё до событий на Майдане.
Однако головной корабль серии до сих пор не готов. На это судно, по информации украинского издания «Сегодня», планировали поставить вооружение от европейских производителей, включая французские противокорабельные ракеты Exocet, 76-мм итальянское орудие OTO Melara, 35-мм автоматические пушки Millenium MDG-35 швейцарской компании Oerlikon (принадлежит Rheinmetall. — RT), а также франко-итальянские торпеды MU90. Однако срыв сроков достройки корвета, похоже, ставит крест и на этих планах.
«Если вы хотите что-то с кем-то разрабатывать, у вас должны быть деньги или передовые технологии, но в случае Украины речь об этом не идёт. Нехватка средств тормозит практически всё военно-техническое сотрудничество, — утверждает Денисенцев. — Если посмотреть на заявления украинских должностных лиц, у них постоянно намечаются какие-то проекты с американцами, израильтянами, немцами, турками, но на практике всё это либо ничем не заканчивается, либо реальный итоговый потенциал этих инициатив выглядит весьма сомнительно».
«Будут украдены и проданы»
По словам Юрия Кнутова, сотрудничество Украины со странами Запада в сфере ВПК затрудняет ещё и тот факт, что «ни один западный концерн не передаст Украине свои новейшие технологии, потому что они прекрасно понимают, что может произойти утечка не только в Россию, но и в Китай, Северную Корею».
В марте 2018 года эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику заявил, что в ответ на запрос экспертов власти Украины признались, что ракетные технологии действительно могли были быть переданы КНДР.
«Украина хотела бы полноценно сотрудничать с крупнейшими производителями военно-промышленного комплекса в мире. Но успешных примеров этому нет. Я думаю, всё дело в негативном имидже страны. У европейских производителей нет никаких гарантий, что их секреты производства оружия не будут украдены и проданы. Возможны и нелегальные поставки вооружения в горячие точки мира, что может спровоцировать скандал. Иными словами, Киеву никто не верит», — отмечает источник RT в партии «Народный фронт».
В свою очередь, собеседник RT из партии «Батькивщина» заявил, что страны Запада не проявляют желания сотрудничать с Украиной ещё и из-за опасений по поводу того, что современное оружие может попасть в руки неподготовленных военных.
«Иностранных производителей вооружения пугает то, как часто на Украине взрываются склады. Они прекрасно осведомлены, что уровень подготовки военных очень низкий и они не умеют правильно обращаться с оружием. Одно дело, если речь идёт о танке советского производства, который в лучшем случае остановится, а другое — о высокоточных ракетах.
Представьте такое оружие в руках у неопытного солдата — придётся закрывать воздушное пространство над половиной стран ЕС», — сообщил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».
В то же время Юрий Кнутов полагает, что западные партнёры Украины могут быть заинтересованы в эксплуатации советских разработок.
«Некоторые советские идеи, конечно, Запад и американцев интересуют, но не как элементная база, потому что её на Украине практически нет, а с точки зрения конструкторских решений, — отмечает эксперт. — Однако в ближайшее время этот потенциал Украины будет исчерпан».
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Александр Бовдунов, Алевтина Писаренко, Ирина Таран
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Спецслужбы Запада против добровольцев Донбасса
Начало 2019 года ознаменовалось новыми информационными вбросами, направленными как на Союз Добровольцев Донбасса в целом, так и на членов СДД в частности.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Союза Добровольцев Донбасса.
Так, Русская Служба BBC со ссылкой на американское издание Daily Beast опубликовала материал, в котором были размещены «Конфиденциальные письма российских чиновников и активистов, украденные хакерами за последние 10 лет».
Сама база электронных переписок была размещена в Даркнете, однако никаких проблем в скачивании её через Тор у нас не возникло.
Теперь к сути. С апреля 2016 по март 2017 года мы столкнулись с рядом очень серьезных хакерских сражений за ресурсы и почтовые адреса СДД. Именно сражений, потому, что DDoS атаки накатывали волнами и длились по несколько дней. Параллельно с этим по нам работали самые современные брутфорс сети, пытающиеся подобрать пароли от наших аккаунтов.
Средства, затрачиваемые нашими «доброжелателями» на взломы информационных ресурсов СДД, говорят об их крайней заинтересованности Союзом.
В конце ноября 2016 года был самый пик активности попыток взлома. В режиме реального времени мы наблюдали, как защита нашего сайта блокирует целые ветки IP адресов, но за отбитой волной всегда приходила новая.
Нам известно, что за всеми этими попытками взлома стоят западные подразделения радиоэлектронной разведки. С большой долей вероятности можем сообщить, что это подразделение АНБ, базирующееся в Германии, рядовые члены которого состоят из молодой поросли хакерского потенциала Польши, Украины, стран Балтии.
Итогом действий этой «армии» стал взлом некоторых наших почтовых ящиков. Несмотря на то, что сайт устоял, часть информации все-таки утекла.
В то же время, на данный момент в сети лежат дампы почты и реальных переписок, а вместе с тем — в реальные украденные переписки встроена некоторая часть провокационной информации, которая не имеет к реальности никакого отношения.
Мы уже проверили часть переписок и выявили ряд сфабрикованных сообщений.
Проверка продолжается и сейчас, однако из-за большого объема информации на это уйдет еще много времени. Трюк весьма прост — в корзину с правдой положи немного фейка — и все поверят!
Неспроста эту «Суперсекретную базу» потянули большинство либеральных СМИ. Какие цели ставят перед собой заказчики, ясно — дискредитация патриотических организаций, организация фейковых новостей с отсылкой к перепискам, хранящимся в этой базе. Видимо, пока сделан только первый шаг в этой многоходовке.
Хотим обратиться ко всем членам СДД. Будьте бдительны!
Вашу кибербезопасность обеспечат три простых правила:
1) двойная аутентификация
2) частая смена паролей
3) очистка сообщений и переписок.
Эти правила работают во всех соцсетях, почтовиках и пр.
Берегите себя и свою информацию!
P. S. Пока готовилась эта статья, нам сообщили о том, что членам СДД начали поступать странные телефонные звонки. Звонят с российского номера (используя городской коммутатор), представляются сотрудниками разных банков и просят уточнить личную информацию.
Будьте бдительны. Враг не дремлет!
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He дaвaй личныe дaнныe. Paбoтa вoлoнтepoв
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Страшная коррупция в ВСУ: Министр обороны грабит Украину с помощью Израиля
Недавно министр обороны Украины Степан Полторак побывал в Израиле. К его сожалению, желаемую программу визита в Тель-Авив осуществить не удалось.
Сначала военное ведомство Украины прорабатывало возможность встречи С. Полторака с политическим руководством Израиля, но получило вежливый отказ, в результате министру была предоставлена возможность лишь коротко переговорить с отдельными высокопоставленными военными Израиля.
Основное же внимание С. Полторак уделил израильской компании «Elbit Sistems Ltd» и присутствовал при подписании меморандума о сотрудничестве этой компании с украинским государственным концерном «Укроборонпром».
Необходимо отметить, что эти две компании сотрудничают уже давно. Сотрудничество основано на том, что Израиль продает, а Украина покупает израильскую продукцию военного назначения.
Киев при этом расплачивается большими финансовыми средствами, израильская военная техника на рынке вооружения считается достаточно дорогой.
Но на Украине имеется очень мощное лобби, в том числе среди депутатов Верховной Рады, которые просто счастливы вкладывать украинские гривны в израильский военно-промышленный комплекс, ведь комиссионные, которые они получают, очень солидные.
Что же касается визита министра обороны, по сути, только для подписания меморандума о сотрудничестве двух компаний военно-промышленного комплекса, то возникает мысль, что это как-то не очень солидно. Могли бы пригласить для этого представителей израильской компании в Киев.
Подозрительно, что министр обороны Украины посетил Израиль в интересах компании «Укроборонпром», несмотря на то, что это компания-посредник.
Например, в 2016 году даже американская исследовательская компания RAND отметила, что украинский «Укроборонпром» является самым дорогим посредником в мире. Услуги посредника приводят к повышению стоимости импорта до 20%, что просто разорительно для государства.
Руководство «Укроборонпрома» в ответ на это сообщило, что денежные средства от высокой комиссии направляются на выработку новых образцов военной техники и вооружения.
Однако, запрос журналистов о том, что сделано конкретно на эти деньги для ВСУ, руководством компании остался не замеченным.
На днях Верховная Рада приняла закон, который позволит министерству обороны Украины производить закупки военной техники и вооружения за рубежом без посредников. Это сделано с целью экономии государственных средств.
При этом хочется отметить, что новый закон принят не без прямой помощи и настойчивости США. С прямым требованием принять такой закон к руководству страны и депутатам Верховной Рады в прошлом году обратился посол США в Украине, и это не могло быть не услышано.
Принятие данного закона американцы даже связали с выделение очередного транша в адрес украинского военного ведомства в размерах 125 млн долларов. Упустить такие деньги чиновники и депутаты, конечно не могли.
Итак, закон принят! Но почему же тогда министр обороны Полторак едет в Израиль и выступает в интересах компании-посредника «Укрборонпрома», где договаривается о модернизации через вертолетов Ми-2 и Ми-8 сухопутных войск Украины и самолетов военно-воздушных сил Ан-148, Ил-76 МД и Су-25.
Помимо всего, он решает вопрос о поставках в ВСУ опять же через «Укроборонпром» израильских беспилотных тактических авиационных комплексов.
После чего отправляется в США с намерениями добиться выделения очередных траншей финансовой помощи для украинской армии и поставок на Украину американского военного старья для украинского флота.
Как-то очень сложно понять такие действия министра обороны страны.
Тут же возникают мысли, что военным ведомством Украины и непосредственно его министром должно немедленно заняться Национальное антикоррупционное бюро, ведь не должен топ-чиновник, прикрываясь интересами своего ведомства, одновременно открыто лоббировать интересы большого бизнеса.
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Игорь Т., для «Русской Весны»
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Украинские выборы: Как всегда, на Украине из двух зол выбирают третье (ФОТО, ВИДЕО)
Велика вероятность, что во втором туре выборов президента на Украине встретятся Пётр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Для России победа любого из этих кандидатов ничего хорошего не сулит. Впрочем, это не так уж и важно, поскольку пророссийских политиков на Украине сейчас нет.
Об этом и о многом другом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты на состоявшейся в четверг, 31 января, пресс-конференции под названием «Порошенко — Тимошенко: третий раунд. Президентская кампания на Украине» в рамках спецпроекта издания Украина.ру «Украинское досье».
© РИА Новости, Александр Натрускин
«Команда Порошенко работает сильно»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко начинает кампанию со слабой стартовой позиции, но имеет админресурс и стратегию, а его команда работает слаженно и сильно. Об этом сказал социолог Евгений Копатько.
«Данные различных социологических бюро говорят о том, что фаворитами избирательной кампании являются два человека — Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Причём стартовая позиция для Петра Порошенко является не очень хорошей», — сказал социолог.
Однако, по его словам, Порошенко предпринял ряд «фанатичных и сильных» шагов, которые дали нужный ему результат. Так, президент может записать себе в актив пресловутый томос.
«Не надо строить иллюзий, что томос Порошенко ничего не дал», — подчеркнул Копатько, добавив, что вся эта затея будет иметь очень тяжёлые последствия для мирового православия и для Украины в частности. Однако, по словам социолога, томос поддержала значительная часть украинцев, отвечающих при опросах, что «Украине нужна поместная церковь».
Нельзя считать безуспешной и операцию в районе Керченского пролива — это стало поводом для срыва встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. А это важно для определённой части украинского электората, считает Копатько.
© РИА Новости, Александр Натрускин
Евгений Копатько
Зеленский и другие
Пока отрыв Тимошенко и Зеленского от Порошенко достаточно существенный, отметил Копатько, добавив, что, по некоторым данным, Зеленский может даже опережать Тимошенко.
Социолог напомнил, что и Тимошенко, и Зеленский — выходцы из Днепропетровского региона, при этом за Зеленским стоит олигарх Коломойский.
Говоря о кандидатах от Юго-Востока Юрии Бойко и Александре Вилкуле, Копатько подчеркнул, что произошло знаковое, с его точки зрения, событие: «донецкие… отстроились от Лёвочкина».
«Это однозначно говорит о том, что у Рината Ахметова и у Бориса Колесникова хватило политической воли, чтобы пойти самостоятельно. Но пока их кандидат Александр Вилкул не фаворит избирательного процесса», — сказал социолог.
Развернётся ли между Бойко и Вилкулом реальная борьба, будет видно в ходе кампании.
По словам эксперта, не стоит сбрасывать со счетов и мэра Львова Андрея Садового, поскольку он имеет неплохой рейтинг во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
«Если он получит определенный процент в этих регионах, вопрос перетока голосов от одного кандидата к другому будет иметь значение», — сказал социолог.
Порошенко или Тимошенко?
Основная конкуренция развернётся между Порошенко и Тимошенко, хотя нынешний президент не занимает места в первых строчках рейтинга, но разрыв не столь велик, к тому же Порошенко обладает админресурсом, считает сенатор Сергей Цеков. По его мнению, Порошенко и Тимошенко, скорее всего, встретятся во втором туре, шансы их примерно равны.
© РИА Новости, Александр Натрускин
Сергей Цеков
«Кто из них лучше, кто из них хуже для нас? Даже можно сказать, не для нас, а для Украины, по большому счёту. Честно говоря, и один, и второй — плохо. Потому что и один, и второй будут продолжать разрушать Украину и проводить (…) политику на жесткой антироссийской риторике», — заявил сенатор.
В то же время, по его словам, в данном случае надо выбирать «из двух зол» — Порошенко уже себя показал, а вот Тимошенко «не была еще президентом, может быть, она начнёт себя вести несколько по-другому».
Без деления на «Запад» и «Восток»
Предстоящие выборы на Украине примечательны тем, что на них впервые не будет традиционного противостояния условно проевропейских западных регионов и условно пророссийских восточных, отметил экс-глава МИД Донецкой Народной Республики Александр Кофман.
По его мнению, это связано с уходом Крыма и части Донбасса. Кроме того, юго-восточные регионы теперь «заполнены выходцами из Западной Украины», а сторонники России «в большинстве своём выдавлены за пределы своих территорий».
«На Украине нет жесткого противостояния между Востоком и Западом, это очень важно», — констатировал политик.
© РИА Новости, Александр Натрускин
Александр Кофман
Кофман считает, что жители подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей будут, конечно, голосовать за условных кандидатов от Юго-Востока. Но явка будет минимальной, и поэтому результаты голосования не будут иметь особого значения.
Сергей Цеков придерживается другого мнения. По его словам, после получения Украиной независимости вся политическая борьба в стране носила идеологический характер, и «все силы можно условно поделить на «пророссийские» и «антироссийские».
Цеков отметил, что его интересует, сколько процентов голосов суммарно наберут на выборах «условные пророссийские кандидаты», — это будет говорить, собственно, не об этих политиках, «пророссийскость» которых действительно весьма условна, но о настроениях избирателей.
«Все это лучше любого соцопроса. Еще четче мы увидим эти настроения по результатам парламентских выборов», — добавил Цеков.
Евгений Копатько на это заметил, что, по его мнению, никаких пророссийских кандидатов на Украине сейчас нет.
«Пусть победит Порошенко»
Для республик Донбасса была бы выгодна победа на выборах действующего президента Петра Порошенко, считает Александр Кофман.
«На мой взгляд… на данный момент Донбассу наиболее выгодна, как это ни странно, победа Порошенко, — заявил он. — Это даст России уникальную возможность исправить ошибку 2014 года и не признать результаты выборов на Украине, учитывая, что двум миллионам украинцев в РФ не дадут проголосовать и что глава украинского МИД потребовал убрать РФ из числа наблюдателей на украинских выборах».
Кроме того, по мнению Кофмана, Юлия Тимошенко просто так не сдастся, и победа Порошенко может привести к новому Майдану и возможному краху нынешнего украинского государства.
«В случае победы Тимошенко (…) будет продолжение невнятной политики… то есть ещё долгие годы блокад, долгие годы помощи России, но непризнания Донбасса и т. д. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — сказал политик.
Хитрые открытки с Лениным
Победа Порошенко вполне возможна, отметил писатель и публицист Константин Кеворкян. По его словам, у нынешнего президента «есть и административный ресурс, и свой ядерный электорат, и четко продуманная стратегия работы с избирателем».
Это и работа по «сушке явки», и программа работы с регионами: «Порошенко хочет объездить около 80 населенных пунктов Украины, на местах идет активная работа». По словам публициста, стратегия по максимальному охвату избирателей на местах уже принята в штабе президента, кроме того, работают с популярными мэрами крупных городов.
В связи с этим он обрисовал ситуацию в Харькове, где «столкнутся интересы харьковчанина, главы МВД Арсена Авакова, и днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, который имеет свои виды на город и у которого отличные отношения с Геннадием Кернесом, чрезвычайно популярным у харьковчан градоначальником».
© РИА Новости, Александр Натрускин
Константин Кеворкян
По словам публициста, глава МВД имеет в Харькове свои интересы и команду последователей. Коломойский тоже строит свои планы на результаты выборов, поддерживая сразу двух кандидатов — лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко и актёра Владимира Зеленского. При этом Кернес на данный момент заявил о поддержке Порошенко, но, зная настроения людей, послал горожанам завуалированный намёк в виде новогодних открыток с изображением разрушенного майданщиками памятника Ленину…
Кеворкян отметил, что Харьков не будет голосовать за Порошенко, сколько бы Кернес публично к этому ни призывал. Лидером гонки в Харькове сейчас является Юрий Бойко, Порошенко — на пятом месте.
С кем Аваков?
Кеворкян отметил еще один момент: недавно глава МВД Арсен Аваков заявил, что будет защищать результаты выборов от фальсификаций, а это камень в огород президента, ведь не зря реестр избирателей прирос миллионом мёртвых душ.
По мнению Кеворкяна, «соответственно, защита результатов выборов — это опосредованная поддержка Юлии Тимошенко, в партии которой раньше состоял Аваков». Он напомнил, что, по некоторым данным, сейчас идут переговоры Авакова с Тимошенко.
Впрочем, в оставшееся до дня голосования время Порошенко тоже может предпринять некоторые меры — например, как предположил Кофман, постараться «перекупить Авакова».
Политолог Дмитрий Абзалов отметил: важно, кто будет обеспечивать безопасность избирательной кампании непосредственно на избирательных участках, — «на прошлых выборах этим занимались добровольческие батальоны…»
Модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов подчеркнул, что «цена вопроса для команды Порошенко гораздо выше, чем для всех других, просто потому, что они, уйдя с политической арены, могут потерять и активы, и свободу».
С этим согласился Сергей Цеков, заявивший, что Юлия Тимошенко в случае победы никому ничего не простит и «будет прессовать Порошенко».
Значит, команда действующего президента будет стараться предпринимать максимально эффективные шаги — ресурсы для этого пока есть. Эксперты сошлись на том, что велика вероятность провокаций (как внутри Украины, так и на «внешнем фронте»), если кампания пойдёт не так, как это видят на Банковой.
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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У украинской разведки появились новые флаг и эмблема (ФОТО)
В пятницу, 1 февраля, Порошенко подписал указ № 27/2019, которым он утвердил новую символику Службы внешней разведки Украины.
Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте украинского президента.
Указ «О символике Службы внешней разведки Украины» содержит описание эмблемы и флага СВР, их рисунки, а также порядок использования.
Отныне эмблемой СВР является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре вписан малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая лента с надписью «Omnia vincit veritas» (на латинском — «Истина побеждает все»).
Флаг — это прямоугольное полотнище с пропорциями 2:3 графитово-серого цвета, в центре которого размещено изображение эмблемы.
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