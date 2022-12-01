Алексей Исаев. Изюм-Барвенковская наступательная операция 17 – 27 июля 1943 года
Алексей Исаев. Изюм-Барвенковская наступательная операция 17 – 27 июля 1943 года.
Неудачная операция войск советского Юго-Западного фронта против 1-й немецкой танковой армии. Проводилась с 17 по 27 июля 1943 года. Прорвать оборону противника советским войскам не удалось, однако наступательные действия стали одной из причин прекращения немцами операции “Цитадель”.
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Когда на финишной прямой после операции выходят серые голубки и все они врачи, то я испытываю омерзение.
передаю эстафету – надоело..Да ,а полковник ненастоящий…