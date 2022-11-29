Накануне Октябрьской революции/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». В этой серии Егор Яковлев рассказывает о том, что происходило после Корниловского мятежа, подойдя в повествовании вплотную к событиям Октября 1917-го года. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #корнилов #настоящаяиграпрестолов
Предыдущая часть: https://youtu.be/Iy8X0Yl32ts
Цикл «Настоящая игра престолов»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY