Если бы меня накануне начала нашей специальной военной операции на Украине попросили бы выразить текущее состояние мира одним словом, я бы сказал: «несправедливость!» Эта несправедливость стала вопиющей буквально во всем – от разрыва между богатыми и бедными, до стремительно растущих противоречий между странами, и это при том, что никогда в истории человечества производительные силы не были так развиты, что в при правильном распределении, можно было бы не только быстро ликвидировать голод в тех странах, где он еще встречается, но и вообще решить проблему бедности во всем мире.

Однако, мы видим прямо противоположную картину – несколько стран, обладающих действительно большими техническими, материальными, финансовыми и, как они думали, военными возможностями, решили, что они теперь тут право и суд, и закон для всех один – их закон, а что хорошо для них, то и справедливо. Одна их терминология для инакомыслящих чего стоит – «страны-изгои», развитие которых надо «сдерживать». То есть, группа стран, которые, вроде бы, апеллируют к демократии и правам человека, на полном серьезе стали решать, кто достоин жить хорошо, причем, кстати, не особо для этого напрягаясь, а кто должен на них работать, чтобы эту хорошую жизнь обеспечить. А если кто не вписывается в эту, откровенно говоря, колониальную систему с элементами фашизма, то тот «изгой», чье развитие надо «сдерживать», не ограничивая себя в методах.

В очень похожей ситуации, только за минусом современных технологий, оказалось человечество к 17-му году прошлого столетия. В целом, в истории человечества было множество несправедливостей. Я бы сказал, что почти вся история была несправедлива, люди это видели, пытались с разной степенью интенсивности и с переменным успехом протестовать и бороться, но после Первой мировой войны пружина сжалась совсем уж до предела. Миллионы и миллионы людей оказались втянутыми в войну, смысла которой они не понимали. На мой взгляд, это была бессмысленная бойня, наглядно описанная у Михаила Булгакова в романе «Бег»: «И вот они уже идут! Идут! Их тысячи, потом миллионы! Их головы запаяны в стальные шлемы. Они идут! Потом они бегут! Потом они бросаются с воем грудью на колючую проволоку! Почему они кинулись? Потому что где-то оскорбили божественный доллар!»

И вот в 1917 году вся мировая несправедливость спрессовалась в одну точку, раскаленную до температуры сверхновой звезды и произошел взрыв колоссальной силы! Так действительно взрываются звезды, так рождаются галактики – вот такие ассоциации вызывала у меня всегда Великая Октябрьская Социалистическая Революция и день 7 ноября.

Право каждого оценивать эти события по-своему, у кого-то, как у меня, они вызывают вдохновение, воодушевление и восторг, кто-то, наоборот, считает их трагедией, но, думаю, никто не будет спорить, что в результате родилось что-то принципиально новое, что-то абсолютно до тех пор невиданное в истории человечества. Люди, пришедшие к власти в России, по крайней мере, изо всех сил пытались построить совершенно новое, справедливое общество, в котором у каждого, по-настоящему, будут все права и каждый, как и вся страна, а в перспективе и весь мир, будут устремлены в будущее, к прогрессу и процветанию. Как эта идея была воплощена, опять же, каждый решает для себя. Лично я думаю, что в предложенных исторических условиях, исходя из тех возможностей, которые у нас были, с учетом того чудовищного давления, которое оказывалось на СССР всю его, увы, недолгую историю, она была решена блестяще. 70 лет – миг на часах истории, но, при этом, мир уже никогда не будет прежним. Нравится кому-то или нет, но все признают, что Октябрьская Революция перевернула не только весь мир, но и вообще, все представления о роли человека, о его возможностях управлять историческим процессом, показала реальную, живую альтернативу, которая оказалась способна к величайшим историческим свершениям – для одного лишь их перечисления потребуется огромная статья, но я назову только два – победа в Великой Отечественной войне и выход первого человека в космос.

Даже капитализм сделал из Октябрьской Революции самые серьезные выводы и принял меры, чтобы в странах капиталистического ядра такое не повторилось. Крупному капиталу, по крайней мере, пока существовал СССР и социалистический блок, приходилось делиться хотя бы частью национального богатства с народами своих стран.

Увы, после 1991 года, многим казалось, что эта альтернатива погибла вместе с СССР, но, оказалось, что нет. Я-то этому ничуть не удивлен – социалистическая идея, имеющая в своей основе идею справедливости, глубоко, можно сказать, на генетическом уровне «зашита» в человека. Эту идею нельзя уничтожить, как нельзя убить надежду. Мне очень жаль, что наша страна в 1991 году свернула с пути социализма, потому что, по моему глубокому убеждению, мы бы за эти годы добились бы чрезвычайно многого, наш потенциал был на порядок выше того же Китая. Но, социалистическая система, которой предсказывали полное забвение, выжила и активно развивается. Более того, во многих аспектах она становится доминирующей, и она снова показала свою универсальность на примере того же Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР и других стран, прежде всего, в Латинской Америке и Африке, которые снова, после краха проекта глобальной гегемонии США, видят в этой системе возможности для своего развития.

С другой стороны, глобализация по-американски, о морально-этических качествах которой мы и раньше-то не строили никаких иллюзий, за годы без СССР показала свое совершенно бесчеловечное, тоталитарное, безжалостное лицо. А в последние пару лет это лицо приняло совсем уж звериный оскал. В любом случае, философ Фукуяма с его идеей «конца истории» и «вечного мира» по-американски, занял почетное место в ряду самых нелепый исторических курьёзов. Всё, оказывается, только начинается.

И, на мой взгляд, те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, являются прямым продолжением, новым витком 7 ноября 1917 года – мир снова требует справедливости, а главное у него теперь достаточно сил, чтобы об этом заявить, в частности, суммарный экономический, да и, думаю, военный потенциал стран БРИКС превзошел потенциал стран Запада, тех, кого я бы назвал «классическими колонизаторами». И я полностью согласен с высказанной президентом Путиным идеей, что под Донецком в нашей СВО мы сражаемся против мировой колониальной системы, за свободу каждого палестинца, африканца, латиноамериканца, да и простых жителей США и Европы, в конечном итоге, оказавшихся в заложниках у правящего класса слабеющего мирового «гегемона». И в этой борьбе нашими союзниками, во всяком случае, потенциальными, является 7/8 человечества, потому что в странах так называемого «золотого миллиарда» сейчас проживает лишь около 800 миллионов человек.

Обратите внимание, на форумах «Россия – Африка», «Россия – Латинская Америка» и других подобного рода международных встречах наши товарищи из других стран с самым большим теплом вспоминают СССР и его братское отношение к другим народам. Вот чего у нас никогда, в том числе, и в период пика нашего могущества, не было – так это западного высокомерия по отношению ни к одной, даже самой бедной и слабой стране.

Мы помогали очень многим и, оказывается, мир об этом не забыл! В практическом смысле это выразилось в том, что Западу, несмотря на титанические санкционные и дипломатические усилия, и близко не удалось изолировать нашу страну после начала СВО. Скорее уж, наоборот. В каком-то смысле Запад оказывается во всё большей изоляции, встречает всё больше непонимание в мире, особенно, после начала совершенно чудовищной по своим методам операции Израиля в секторе Газа. И заслуга Октябрьской Революции, показавшей народам путь к свободе и достоинству, здесь самая прямая. Показательно, как это сформулировал в вопросе к президенту Путину на Валдайском форуме последовательный друг нашей страны, бывший посол Республики Шри-Ланка в России, доктор Даян Джаятилекка: «Вы сейчас столкнулись с войной, с империализмом, с прокси-войной, и, как Вы уже сказали, здесь есть и нацистские элементы. С исторической точки зрения, господин Президент, с империализмом боролись на поле боя. Это и китайские коммунисты, коммунисты в Северной Корее и Вьетнаме. Они одержали победу над Соединёнными Штатами. Что касается империализма, его критиковал больше всего Ленин…

Перед лицом этого вызова, этой угрозы со стороны этих сил, возможно, пришло время провести переоценку 1917 года, потому что китайцы, вьетнамцы, северокорейцы были детьми этого года».

Я бы еще добавил – несмотря на всю мою симпатию к вышеперечисленным народам, никто бы из них не выстоял бы в борьбе с Америкой без помощи СССР. Но важно другое – действительно, большинство наших союзников, причем, сделавших за последние 30 лет потрясающий рывок вперед, действительно во многом обязаны своим развитием событиям 7 ноября 1917 года и действительно являются его «детьми». И такие понятия и заложенный в них смысл, как «СССР», Великая Октябрьская Социалистическая Революция», «7 ноября» сейчас являются нашим мощнейшим ресурсом, средством коммуникации, инструментом взаимопонимания в мире.

Поэтому тех, для кого, как для меня, 7 ноября остается праздником, я от души, в новых условиях и с новым чувством поздравляю, а тех, кто смотрит на этот день иначе, призываю хотя бы попробовать провести переоценку ценностей, и взглянуть на события 7 ноября 1917 года через призму последних полутора лет, и вы увидите, что стремление к справедливости в человеке – настоящая, универсальная и вечная ценность!