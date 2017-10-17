Подозрительное везение Навального в Страсбурге: кому ты дорог, воришка?!

Российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный, имеющий за спиной сомнительную криминальную историю, связанную с присвоением чужих денег, полюбился европейским бюрократам. В чем причина такой симпатии и почему ему так «везет» в ЕСПЧ, ответил российский адвокат: просто Навального ошибочно принимают за «отца русской демократии». Другими словами, к нему особое отношение, выходящее за рамки закона.

Нежное и даже местами трепетное отношение судей в Страсбурге греет душу оппозиционеру, возомнившему, что теперь в России ради него и законодательство в топку отправят. Мол, давайте прислушайтесь, смерды, что в Европах говорят: допустить Навального к президентским выборам и не мешать судьбу России решать западным «мудрецам».

Неравнодушные люди уже успели высказаться по этому поводу. Так, на ТГ-канале «Лесонавал» прокомментировали вероятные итоги рассмотрения дельца братьев Навальных в ЕСПЧ. Масштаб Навального на российском политическом пространстве западные «демократы» завышают, но это нормально: вся информация о «массовых митингах протеста» в России передается им нашим «героем». Отсутствует понимание того, насколько Навальный популярен в реальной жизни в российском обществе.

Западные дельцы и бюрократы привыкли мыслить прагматично, но, как видим, им не чужды заблуждения и желание выдать желаемое за действительное. Если бы братья Навального не нарушили в прошлом уголовный закон и не получили срок по решению суда, то и проблема отпала сама собой. Навальный, которого в своих же оппозиционных кругах перестали уважать, имеет шанс на выборах провалиться, причем с треском.

Стоит обратиться к сухим цифрам и посмотреть, насколько процентов потянет поддержка народа. Пожалуй, только это и спасает Алексея Навального, позволяя «доить» своих соратников, волонтеров и просто неравнодушных людей. Вся его бурная деятельность на данный момент сводится к призывам, удачному попаданию в любимые стены отделений полиции, провокациям и говорильне на митингах, включая жалобы в ЕСПЧ.

По мнению российского адвоката Дмитрия Аграновского, ЕСПЧ ошибочно причисляет Навального к значимым политическим фигурам, поэтому его дела и рассматриваются так оперативно, с последующим вынесением положительного решения в пользу оппозиционера и взыскания компенсаций на порядок выше «обычных». Вот такой особенный у нас оппозиционер!

Все у него в европах рассматривается в приоритетном порядке, и малейшие жалобы удовлетворяются в полном объеме. Обычные граждане, пора брать мастер-класс у Навального: как подать жалобу в ЕСПЧ и ни не знать отказа. Пока Европейский суд не разочаруется в блогере, ему продолжит «везти».

Дмитрий Аграновский: «Очевидно, что такое отношение проистекает к нему не потому, что суд зловредный, а потому, что он ошибочно полагает, что Навальный — лидер оппозиции, а суд тем самым якобы помогает демократии в России. Наверняка они (в ЕСПЧ) видят в нем кандидата на президентский пост, тогда как в действительности его электоральный вес равен полутора процентам, если не меньше».

Имеется еще один вариант лояльного отношения ЕСПЧ к Навальному:

Как видим, Алексей Навальный, ничего собой не представляющий на политическом пространстве России, выбран Западом с одной целью: вмешаться в российский выборный процесс. Да, вероятно, имеются планы и на его президентство, но шансы минимальны. Россияне не готовы терпеть во главе страны прозападную марионетку, как не пытайся их обмануть. И весь этот бессмысленный ажиотаж по привлечению к персоне Навального повышенного внимания нужен опять же только с одной целью: попытаться раскрутить «пустое место» и обвинить Россию в «недемократичности».

Вот и вся «любофф» ЕСПЧ и Запада к месье Навальному: прагматичная и глупая одновременно…