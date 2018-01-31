«Унылый бардак»: сторонники отказываются от Навального после воскресных митингов

Представители народных штабов Навального заявляют о своем разочаровании на фоне прошедших в воскресение «забастовочных» акций. Сторонники блогера начинают постепенно осознавать, что их лидер в действительности преследует совершенно иные цели, чем те, о которых заявляет.

Вчера стало известно о закрытии народного штаба Навального в Тосно. Комментируя это решение, координатор отделения Андрей Ермилов обратил внимание на негативную реакцию головного штаба в ответ на «слишком мирный и тихий» митинг, прошедший в регионе. По словам Ермилова, в Москве остались недовольны тем, что акция в Тосно прошла без задержаний. Такая реакция раскрыла активистам глаза на настоящую цель «забастовки» Навального.

Глава штаба уверен, что блогер хотел, чтобы его сторонники стали «жертвами» полицейских. После чего, вероятно, Навальный собирался разглагольствовать о «кровавом режиме», при котором обижают малолеток. В своем публичном обращении к бывшим единомышленникам Ермилов подчеркнул, что больше не считает Навального тем, кто достоин какой-то поддержки. Стоит отметить, что в своем разочаровании представитель тосниенского штаба не одинок.

Чуть раньше было закрыто отделение на Северном Кавказе. Координатор штаба Карина Усманова заявила, что была разочарована тем, как прошла «забастовка» Навального. В ходе акции активистка обратила внимание на то, что большая часть сторонников блогера – неадекватная молодежь, увлеченная какой-то своей игрой. На фоне этого Усманова посчитала лучшим решением закрыть свой штаб, смысла существования которого, как она заявила, нет.

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский уверен, что в дальнейшем закрытие региональных отделений будет только набирать обороты. По мнению Аграновского, «проект Алексей Навальный» себя изжил. Блогеру не удалось оправдать ожиданий своих сторонников и тех средств, что они перечисляли в его поддержку.

Сейчас в рядах Навального остаются только деградирующие малолетки, компенсирующие свои подростковые комплексы через агрессивные провокации. Но и их поддержка не будет длиться вечно: чем менее популярен блогер, тем меньше его унылые акции «вставляют» даже самых неадекватных школьников.