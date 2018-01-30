«Тупиковый путь»: сторонники бегут от Навального и закрывают штабы
После провала очередного перфоманса Алексея Навального – всероссийской акции под громким названием «забастовка избирателей» - началась цепная реакция в его региональных штабах. Молодые люди, возглавляющие координационные пункты активистов, один за другим отказываются поддерживать своего бывшего кумира.
Массовое разочарование деятельностью оппозиционного блогера началось накануне в Краснодарском крае. Куратор одного из штабов в городе Горячий Ключ Карина Усманова решила закрыть контору, сославшись на тупиковый путь, который предлагает Алексей Навальный. Девушка записала специальное послание, в котором выразила обиду за то, что вкладывала силы и средства в авантюру ФБК.
По словам бывшей соратницы Навального, в большинстве городов не нашлось «адекватных выступающих», а для молодежи участие в митингах ФБК выродилось в «игру» противостояния с полицией. Главной причиной разочарования послужила, конечно, вялая реакция россиян на призыв Навального протестовать против выборов. Она-то и поставила под сомнение запрос на деятельность Навального в целом.
Вслед за южным штабом новость о закрытии пришла с Северо-Запада, из штаба в городе Тосно Ленинградской области. Координатор местного движения «Навальный 20!8» Андрей Ермилов сообщил о том, что после «унылого бардака» 28 января принял решение закрыть штаб и перейти в пул поддержки Ксении Собчак.
Столь радикальное решение вывшему стороннику Навального пришлось принять после того, как вместо благодарности за проделанную работу он получил лишь озлобленную критику за малочисленность и мирный характер акции. Ермилов возмущен тем, что головной штаб потребовал от него стычек с полицией, задержаний и прочего «мяса». По его мнению, сейчас Навальному «нужно лишь пустить людей под полицейские дубинки, чтобы потом об этом рассказывать в своих эфирах».
Учитывая циничное отношение Алексея Навального к своим соратникам, которое ранее уже не раз приводило к громким скандалам в его движении, закрытие двух штабов – лишь первые ласточки в массовом оттоке сторонников и активистов ФБК. Не исключено, что ещё пара таких перетурбаций, и бывший кадровый актив Навальный пополнит патриотический лагерь. Ведь, по данным инсайдерских источников, дальше закрытие штабов может пойти по лавинообразному принципу.
loading...
Гламурнинько.
loading...
Дурень этот провальный,на его месте надо бы призвать своих голосовать за Грудинина,всё бы против ВВП.
loading...
Да ему цены бы не было если бы он своими штабами организовал качественное наблюдение на избирательных участках в день голосования. Одним бы этим вписал бы своё доброе имя в историю России. А призывать не ходить на выборы все равно, что пытаться взломать ГАС Выборы не имея к ней доступа.
loading...
Заказуха! И нет штаба в Горячем ключе.
https://2018.navalny.com/#nmap-interface