«Тупиковый путь»: сторонники бегут от Навального и закрывают штабы

После провала очередного перфоманса Алексея Навального – всероссийской акции под громким названием «забастовка избирателей» - началась цепная реакция в его региональных штабах. Молодые люди, возглавляющие координационные пункты активистов, один за другим отказываются поддерживать своего бывшего кумира.

Массовое разочарование деятельностью оппозиционного блогера началось накануне в Краснодарском крае. Куратор одного из штабов в городе Горячий Ключ Карина Усманова решила закрыть контору, сославшись на тупиковый путь, который предлагает Алексей Навальный. Девушка записала специальное послание, в котором выразила обиду за то, что вкладывала силы и средства в авантюру ФБК.

По словам бывшей соратницы Навального, в большинстве городов не нашлось «адекватных выступающих», а для молодежи участие в митингах ФБК выродилось в «игру» противостояния с полицией. Главной причиной разочарования послужила, конечно, вялая реакция россиян на призыв Навального протестовать против выборов. Она-то и поставила под сомнение запрос на деятельность Навального в целом.

Вслед за южным штабом новость о закрытии пришла с Северо-Запада, из штаба в городе Тосно Ленинградской области. Координатор местного движения «Навальный 20!8» Андрей Ермилов сообщил о том, что после «унылого бардака» 28 января принял решение закрыть штаб и перейти в пул поддержки Ксении Собчак.

Столь радикальное решение вывшему стороннику Навального пришлось принять после того, как вместо благодарности за проделанную работу он получил лишь озлобленную критику за малочисленность и мирный характер акции. Ермилов возмущен тем, что головной штаб потребовал от него стычек с полицией, задержаний и прочего «мяса». По его мнению, сейчас Навальному «нужно лишь пустить людей под полицейские дубинки, чтобы потом об этом рассказывать в своих эфирах».

Учитывая циничное отношение Алексея Навального к своим соратникам, которое ранее уже не раз приводило к громким скандалам в его движении, закрытие двух штабов – лишь первые ласточки в массовом оттоке сторонников и активистов ФБК. Не исключено, что ещё пара таких перетурбаций, и бывший кадровый актив Навальный пополнит патриотический лагерь. Ведь, по данным инсайдерских источников, дальше закрытие штабов может пойти по лавинообразному принципу.