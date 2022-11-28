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Включили заднюю: США возобновляют Добычу Нефти в Венесуэле | Геоэнергетика Инфо

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Включили заднюю: США возобновляют добычу нефти в Венесуэле. Геоэнергетика Инфо
Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства, сообщило Министерство финансов США. Ведомство выпустило лицензию, согласно которой компания Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aP6c-czqxus
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